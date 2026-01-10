Maia Sandu: Moldova este solidară cu poporul iranian care luptă pentru libertate

08:10

Cercetătorii de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich au creat o metodă nouă care ar putea simplifica căutarea diamantelor. Până acum, geologii se bazau pe prezența kimberlitului, un mineral asociat cu diamantele, dar acesta nu garantează că diamantele se află acolo. Noua abordare se concentrează pe mineralul olivină, care face parte din rocile […] Articolul Oamenii de știință au descoperit un mod mai eficient de a găsi diamante apare prima dată în SafeNews.