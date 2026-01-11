Aur, petrol și gaze de sute de miliarde, dar stat falimentar. Cum este jefuită Venezuela?
Bani.md, 11 ianuarie 2026 21:10
Venezuela, una dintre cele mai mari și mai populate țări din America Latină, cu acces direct la Oceanul Atlantic și o poziție strategică în bazinul Caraibelor, revine în centrul interesului geopolitic global. Cu aproape 30 de milioane de locuitori, dintre care unul din trei trăiește în afara țării, Venezuela rămâne un actor-cheie într-o regiune considerată
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
21:10
Acum 12 ore
11:30
Afacerea secolului! Trump și Zelenski pregătesc la clubul bogaților un pact de 800 de miliarde de dolari # Bani.md
Președinții Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Donald Trump, ar putea semna un acord major privind „prosperitatea" și reconstrucția postbelică a Ucrainei, în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc între 19 și 23 ianuarie, relatează The Telegraph, citând surse informate.
11:10
Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool # Bani.md
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată
11:00
Republica Moldova își modernizează rapid parcul de utilaje, iar importurile de tehnică specializată au devenit un barometru al investițiilor și al activității din construcții și infrastructură, arată o analiză semnată de economistul Iurie Rija. Potrivit datelor pentru perioada 2023–2025, pe piața locală au intrat 541 de unități de спецтехникă în valoare totală de 394,4 milioane
10:50
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur nu este doar o înțelegere politică, ci un șoc economic cu efecte directe asupra agriculturii din Republica Moldova, avertizează expertul în agribusiness Iurie Rija. Potrivit acestuia, Mercosur – cu o piață de circa 270 de milioane de consumatori – devine un gigant care, prin volum și
Ieri
18:00
Chevron Corp., cel mai mare operator petrolier american prezent în Venezuela, vede o posibilitate reală de a-și crește producția cu aproximativ 50% în următorii 18–24 de luni, a declarat vineri secretarul american al energiei, Chris Wright, după o întâlnire la Casa Albă între președintele Donald Trump și conducerea unor mari companii petroliere, scrie Reuters. Wright
17:10
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar. Tot în top, crama Cricova impresionează cu
12:40
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aplicat amenzi de constrângere în valoare totală de peste 150 de mii de lei unor organizații de creditare nebancară care nu au executat, în termenul stabilit, prescripțiile impuse prin deciziile autorității de supraveghere. Potrivit unui comunicat al CNPF, cea mai mare sancțiune a fost aplicată companiei „CASH&GO" SRL
12:30
Piața imobiliară din Dubai a încheiat anul 2025 cu vânzări record, consolidând statutul de piață imobiliară de top pentru al cincilea an la rând. Conform datelor de la Departamentul de Terenuri din Dubai, vânzările de proprietăți în emirat au crescut cu 30,64% față de anul precedent, ajungând la peste 682,49 miliarde de dirhami (185,9 miliarde
12:10
Venezuela a transportat în secret, pe parcursul a cinci ani, 127 de tone de aur din rezervele Băncii Centrale către rafinării din Elveția, în încercarea disperată de a obține numerar și garanții pentru împrumuturi, pe fondul adâncirii crizei datoriilor suverane. Informațiile apar din datele vămii elvețiene și dintr-un reportaj al postului public SRF, scrie euronews.
12:00
Înghețurile au „omorât” mierea. apicultorii moldoveni au pierdut jumătate din miere într-un singur an # Bani.md
Anul 2025 a fost cel mai dificil an pentru apicultura din Republica Moldova din ultimele decenii, marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere. Concluzia apare în analiza prezentată vineri, 9 ianuarie 2026, de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță". Potrivit expertului,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Cutremur financiar în agricultură. Curtea de Conturi: statul a promis subvenții de 3 miliarde fără bani în buget # Bani.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe în administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în urma auditului efectuat pentru anii 2023–2024. Potrivit raportului, în această perioadă au fost gestionate 3,36 miliarde de lei, însă mecanismele de alocare a subvențiilor au generat un dezechilibru structural major, cu impact direct asupra
13:00
Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și mașinile au adus miliarde în caznaua statului # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 41,15 miliarde de lei la bugetul de stat, cu 2,87 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7,5%, arată datele oficiale ale instituției. Structura încasărilor arată că TVA-ul la import rămâne principala sursă de venit, cu 66,6% din
12:40
Ministrul zăpezii, pus la zid pentru viscol! Bolea: m-au „făcut” unicul responsabil pentru iarnă # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că situația de pe drumurile naționale este sub control, în pofida ninsorilor și a viscolului din ultimele zile, și respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile nu ar fi gestionat corespunzător episodul de iarnă. Într-o postare pe Facebook, ministrul a afirmat că, în ultimele 24 de ore, a fost
12:30
A votat bugetul, apoi a strigat „furt”. Ceban de la Moldovagaz îl demască pe Sergiu Tofilat # Bani.md
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban a reacționat la acuzațiile lansate de expertul în energetică Sergiu Tofilat. Ceban susține că Tofilat a votat personal pentru bugetul în care a fost inclusă achiziția echipamentelor de măsurare care astăzi fac obiectul criticilor sale publice. Potrivit lui Ceban, în noiembrie 2024, Sergiu Tofilat, în calitate de membru al Consiliului de
12:10
110 mii de păsări au fost nimicite, iar ouăle au fost retrase de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența unei substanțe interzise în urma controalelor efectuate la o fermă de păsări din Republica Moldova. Potrivit ANSA, substanța identificată este metronidazolul, descoperit în serul păsărilor și în ouă,
12:10
Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Buzatu: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi # Bani.md
Republica Moldova nu va reveni la energia electrică ieftină livrată anterior de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), iar realitatea pieței energetice este una diferită de percepțiile nostalgice din trecut. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RealitateaTV. „Noi din ianuarie 2025 nu mai achiziționăm energie
09:50
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de stat pentru asigurarea înregistrării de stat a proprietății în toate blocurile locative care întrunesc condițiile unui condominiu, pentru perioada 2026–2028. Documentul a fost pregătit în comun cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile. Potrivit
09:00
Guvernul Irakului a aprobat naționalizarea operatorului zăcământului petrolier West Qurna-2, cel mai mare activ extern al companiei ruse Lukoil, a transmis Reuters. Statul irakian va prelua controlul asupra proiectului prin compania de stat Basra Oil Company, care va administra zăcământul pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit a doi reprezentanți ai Basra Oil, autoritățile de
09:00
Trump vrea o „armată de vis” de 1,5 trilioane USD, cu cea mai mare explozie a bugetului militar SUA din ultimul secol # Bani.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat planuri pentru cea mai amplă majorare a bugetului militar american din ultimele peste șapte decenii, cu scopul de a construi o „armată de vis" și de a asigura securitatea țării împotriva tuturor „inamiculor", relatează Reuters. Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, bugetul Pentagon
08:50
30 de dolari pe acțiune și nervi întinși. Paramount insistă, Warner Bros. spune din nou „nu” # Bani.md
Compania Paramount Global a confirmat oficial oferta sa de achiziție a Warner Bros. Discovery, care a evaluat compania-țintă la 30 de dolari pe acțiune. Paramount susține că propunerea sa este superioară celei înaintate de Netflix, în pofida faptului că a fost respinsă de mai multe ori de consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery. Într-un
08:40
Există tot mai multe îngrijorări că Moscova ar putea întreprinde măsuri de represalii împotriva navelor care navighează sub pavilion britanic în apele internaționale, după ce forțele armate ale Regatului Unit au contribuit la capturarea petrolierului Marinera care se îndrepta spre Rusia. Informațiile sunt relatate de The Times. Simon Jones, fost pușcaș marin al Marinei Regale
08:30
Exporturile de grâu ale Ucrainei, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, au scăzut cu aproape 25% în luna decembrie, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Declinul este pus pe seama intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare, principalul canal prin care Ucraina își exportă producția agricolă. Loviturile repetate asupra porturilor au afectat
8 ianuarie 2026
15:40
În acest moment, nu există premise clare pentru reducerea tarifului la energia electrică, deși prețul de achiziție este unul stabil, a declarat directorul Energocom, Eugen Buzatu. Întrebat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV dacă există șanse pentru o ieftinire a energiei electrice, Buzatu a precizat că „lucrurile care derivă acum, la data de
15:30
Tancul petrolier, urmărit ca-n filme și capturat de SUA, aparține unui afacerist din Crimeea anexată # Bani.md
Tancul petrolier Marinera, capturt recent de autoritățile Statelor Unite, aparține companiei ruse „Burevestmarin", al cărei director și unic proprietar este omul de afaceri Ilia Bugai, originar din Crimeea anexată. Informațiile au fost publicate de Novaia Gazeta, care citează date din Sistemul Global Integrat de Informații privind Transportul Maritim al Organizației Maritime Internaționale și din registrul
12:30
ANRCETI arată un paradox care „sună” scandalos. Utilizatorii dispar din statistici, dar operatorii încasează mai mult # Bani.md
În trimestrul III 2025, numărul de cartele SIM active a scăzut la 3,635 milioane (-3,1% față de Tr. III 2024), iar penetrarea a coborât cu 2,1 p.p. (la 152,7 SIM-uri/100 locuitori). Totuși, veniturile din rețele mobile au urcat la 936,2 mil. lei (+6,0%), iar ARPU a sărit la 78,5 lei/lună per SIM (+9,9%). Cu alte
12:10
ANRE se pregătește să aprobe noi tarife pentru gazele naturale, iar decizia este așteptată la sfârșitul lunii curente, a anunțat directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit lui Buzatu, ajustarea tarifelor are loc în plin sezon de încălzire, perioadă în care consumul de gaze naturale este,
12:00
Uniunea Europeană este acuzată că alimentează indirect războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, în condițiile în care Rusia a obținut aproximativ 7,2 miliarde de euro în 2025 din exporturile de gaz natural lichefiat (LNG) către statele UE, arată datele publicate de ONG-ul pentru drepturile omului Urgewald, scrie The Guradian. Potrivit analizei, deși Bruxelles-ul s-a
11:50
Administrația președintelui american Donald Trump lucrează la un plan amplu de control asupra industriei petroliere din Venezuela pe termen lung, cu scopul de a reduce prețul țițeiului la aproximativ 50 de dolari pe baril și de a limita influența Rusiei și Chinei în regiune, scrie The Wall Street Journal, citat de Reuters. Potrivit surselor citate,
11:40
Cel mai bogat ucrainean, care a livrat energie în Moldova, semnează un mega-contract solar cu israelienii # Bani.md
Producătorul israelian de energie Econergy Renewable Energy și D.Trading, divizia de tranzacționare a grupului ucrainean DTEK, au semnat un contract de achiziție de energie electrică pentru o capacitate totală de 200 MW, potrivit publicației Renewables Now. Acordul vizează energia produsă de parcurile solare Părău și Rățeşti și
7 ianuarie 2026
13:20
Petrolul lui Putin, pe mâna lui Trump. Oferta Quantum–Chevron primește undă verde de la președintele SUA # Bani.md
Oferta depusă de consorțiul Quantum–Chevron pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil are șanse ridicate să fie aprobată de administrația fostului președinte american Donald Trump, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Surse citate de publicație susțin că Quantum a purtat deja discuții cu reprezentanți ai administrației Trump în legătură cu această tranzacție, argumentând că preluarea […] Articolul Petrolul lui Putin, pe mâna lui Trump. Oferta Quantum–Chevron primește undă verde de la președintele SUA apare prima dată în Bani.md.
13:00
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat, într-un interviu acordat postului public Moldova 1, că dosarul penal deschis pe marginea construcției drumului Leova–Bumbăta este în continuare în examinare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit. Potrivit lui Dumbravan, la sfârșitul anului trecut Procuratura Anticorupție a inițiat o anchetă penală privind posibile nereguli […] Articolul Muzeul corupției Leova–Bumbăta. Drumul de aur așteaptă expertiza tehnico-științifică apare prima dată în Bani.md.
12:40
De la începutul anului 2026, produsele din tutun sunt mai scumpe din punct de vedere fiscal, după intrarea în vigoare a noilor modificări la Codul fiscal. Accizele aplicate acestui segment au fost majorate, în medie, cu circa 10%, autoritățile urmăresc atât creșterea veniturilor bugetare, cât și descurajarea consumului. Astfel, pentru țigaretele care conțin tutun, cu […] Articolul Țigara arde mai tare la buzunar! Accizele s-au majorat de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
12:40
Trump pune cuțitul la gâtul Venezuelei: rupeți legăturile economice cu Rusia și China sau rămâneți fără petrol # Bani.md
Administrația președintelui american Donald Trump a cerut autorităților interimare de la Caracas să întrerupă relațiile economice cu Rusia, China, Iran și Cuba și să acorde Statelor Unite un rol exclusiv în exploatarea resurselor petroliere ale Venezuelei, relatează ABC News, citând surse apropiate discuțiilor. Potrivit acestora, cerințele au fost transmise conducerii interimare a Venezuelei, reprezentată de […] Articolul Trump pune cuțitul la gâtul Venezuelei: rupeți legăturile economice cu Rusia și China sau rămâneți fără petrol apare prima dată în Bani.md.
6 ianuarie 2026
17:20
Telecentru, afectat temporar de probleme la căldură: Termoelectrica anunță perturbări la sistemul de termoficare # Bani.md
Perturbări în alimentarea cu agent termic au fost înregistrate în zona „Telecentru” din Chișinău, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, care a afectat regimul hidraulic al sistemului de termoficare. Potrivit Termoelectrica, fluctuațiile de tensiune au generat goluri de curent la Stațiile de Pompare nr. 5, […] Articolul Telecentru, afectat temporar de probleme la căldură: Termoelectrica anunță perturbări la sistemul de termoficare apare prima dată în Bani.md.
17:10
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, […] Articolul Moldova mai adaugă o jumătate de miliard de dolari la datoria externă apare prima dată în Bani.md.
17:00
Obligațiuni ale Telegram în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost înghețate în Rusia din cauza sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie, scoțând la iveală expunerea financiară semnificativă a aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, în pofida eforturilor fondatorului Pavel Durov de a se distanța public […] Articolul Sancțiunile lovesc Telegram: 500 de milioane de dolari sunt blocați în depozitarul rus apare prima dată în Bani.md.
13:50
Traficul total de pasageri pentru perioada de 12 luni ale anului 2025 a constituit 6,08 milioane de pasageri față de 4,1 milioane în anul 2024. Planul anual a fost realizat în proporție de 106,8%, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de anul precedent, respectiv +1.938.018 pasageri. Fluxul de pasageri în luna decembrie 2025 […] Articolul Record de pasageri la Aeroportul Chișinău! Fiecare al 10-lea pasager a zburat la Istanbul apare prima dată în Bani.md.
13:40
SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde # Bani.md
După înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-o operațiune condusă de forțele armate americane, Washingtonul îşi propune să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale ţării sud-americane înapoi către Statele Unite şi departe de China, potrivit unei analize Reuters. Mutarea strategică va oferi un impuls rafinăriilor americane, construite pentru a procesa țiței greu, exact tipul produs de […] Articolul SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde apare prima dată în Bani.md.
13:00
Europa, în alertă: Nestlé retrage masiv lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine periculoase # Bani.md
Gigantul elvețian Nestlé a anunțat o retragere voluntară de amploare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari din mărcile SMA, BEBA și NAN, comercializate în mai multe state europene, printre care Germania, Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, Suedia, Franța, Irlanda, Elveția și Marea Britanie. Măsura a fost luată din cauza suspiciunii privind prezența cereulidei, […] Articolul Europa, în alertă: Nestlé retrage masiv lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine periculoase apare prima dată în Bani.md.
11:50
Un al doilea incident de avariere a unui cablu submarin de comunicații a fost raportat în decurs de o săptămână în Marea Baltică. Autoritățile din Letonia au anunțat deteriorarea unui cablu de fibră optică în apropiere de orașul Liepāja, iar poliția a demarat o anchetă. Premierul Evika Siliņa a scris pe platforma X că avaria […] Articolul Sabotaj în Marea Baltică. Al doilea cablu submarin tăiat într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
11:40
Guvernul Elveției a decis înghețarea tuturor activelor aflate pe teritoriul țării și care aparțin președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, precum și persoanelor din cercul său apropiat. Informația este relatată de Bloomberg. Potrivit unui comunicat oficial al autorităților elvețiene, măsura a fost adoptată pentru a preveni un posibil transfer sau retragere din Elveția a unor active care […] Articolul Elveția a închis seifurile pentru regimul Maduro apare prima dată în Bani.md.
11:00
Revolta fermierilor din Telenești ajunge pe șosea: protest cu tractoare, organizat la Negureni # Bani.md
Fermierii din raionul Telenești ies astăzi la protest pe traseul Chișinău–Soroca, în zona localității Negureni. Manifestația este planificată să înceapă la ora 11:00. Agricultorii spun că acțiunea este determinată de situația economică dificilă din sectorul agricol. Aceștia reclamă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la achitarea subvențiilor, costurile mari pentru motorină și problemele legate de valorificarea […] Articolul Revolta fermierilor din Telenești ajunge pe șosea: protest cu tractoare, organizat la Negureni apare prima dată în Bani.md.
11:00
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, […] Articolul Stat pe credit! Moldova mai adaugă o jumătate de miliard de dolari la datoria externă apare prima dată în Bani.md.
10:50
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de puncte, […] Articolul Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări apare prima dată în Bani.md.
10:30
Terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău revine statului fără litigiu. Șeful APP: Lukoil nu a contestat decizia # Bani.md
Compania Lukoil nu a contestat în instanță decizia Guvernului privind preluarea de către stat a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și a depozitului de pe strada Muncești, active privatizate în anul 2004. Despre aceasta a declarat Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), care a precizat că procedura de predare a infrastructurii în […] Articolul Terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău revine statului fără litigiu. Șeful APP: Lukoil nu a contestat decizia apare prima dată în Bani.md.
10:30
Fără ghișee și fără taxe: ASP lansează înregistrarea online a antreprenorilor independenți # Bani.md
Un nou serviciu online a fost lansat de Agenția Servicii Publice (ASP), oferind persoanelor fizice posibilitatea de a se înregistra ca antreprenori independenți fără deplasări la ghișeu și fără costuri. Serviciul este disponibil începând cu 5 ianuarie și permite luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) în regim complet digital. […] Articolul Fără ghișee și fără taxe: ASP lansează înregistrarea online a antreprenorilor independenți apare prima dată în Bani.md.
09:50
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru comercializarea și darea în locațiune a mai multor active feroviare și bunuri neutilizate. Pe 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc o licitație „cu reducere” pentru vânzarea a 54 de locomotive, expuse în […] Articolul CFM, la fier vechi. Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație apare prima dată în Bani.md.
09:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale • Aproximativ 13.000 de clienți vor fi preluați de la RWS Bank, o bancă ucraineană cu o istorie de peste 30 de ani, anterior deținută de grupul Swedbank. • IuteBank va fi construită de la zero ca bancă digitală complet licențiată, operând sub […] Articolul Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale apare prima dată în Bani.md.
08:50
Chișinău se plasează pe locul 371 din 479 de orașe în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo, care analizează nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, chiriile și puterea de cumpărare la nivel global. Potrivit datelor, indicele costului vieții în Chișinău este de 36,5, raportat la New York care ajunge la […] Articolul Chișinău, aproape de coada clasamentului mondial: cât de ieftină este viața în capitală apare prima dată în Bani.md.
