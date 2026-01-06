CFM, la fier vechi. Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație

14:50

Angajatorii din Republica Moldova pot acorda salariaților tichete de vacanță sau pot compensa cheltuielile pentru odihnă în structurile de primire turistică din mediul rural, în baza modificărilor operate la Codul fiscal, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026. Potrivit noilor prevederi, companiile pot alege între achiziționarea tichetelor de vacanță pentru angajați sau contractarea […]