Elveția a închis seifurile pentru regimul Maduro
Bani.md, 6 ianuarie 2026 11:40
Guvernul Elveției a decis înghețarea tuturor activelor aflate pe teritoriul țării și care aparțin președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, precum și persoanelor din cercul său apropiat. Informația este relatată de Bloomberg. Potrivit unui comunicat oficial al autorităților elvețiene, măsura a fost adoptată pentru a preveni un posibil transfer sau retragere din Elveția a unor active care
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 15 minute
11:50
Un al doilea incident de avariere a unui cablu submarin de comunicații a fost raportat în decurs de o săptămână în Marea Baltică. Autoritățile din Letonia au anunțat deteriorarea unui cablu de fibră optică în apropiere de orașul Liepāja, iar poliția a demarat o anchetă. Premierul Evika Siliņa a scris pe platforma X că avaria
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
11:00
Revolta fermierilor din Telenești ajunge pe șosea: protest cu tractoare, organizat la Negureni # Bani.md
Fermierii din raionul Telenești ies astăzi la protest pe traseul Chișinău–Soroca, în zona localității Negureni. Manifestația este planificată să înceapă la ora 11:00. Agricultorii spun că acțiunea este determinată de situația economică dificilă din sectorul agricol. Aceștia reclamă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la achitarea subvențiilor, costurile mari pentru motorină și problemele legate de valorificarea
11:00
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari,
10:50
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de puncte,
10:30
Terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău revine statului fără litigiu. Șeful APP: Lukoil nu a contestat decizia # Bani.md
Compania Lukoil nu a contestat în instanță decizia Guvernului privind preluarea de către stat a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și a depozitului de pe strada Muncești, active privatizate în anul 2004. Despre aceasta a declarat Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), care a precizat că procedura de predare a infrastructurii în
10:30
Fără ghișee și fără taxe: ASP lansează înregistrarea online a antreprenorilor independenți # Bani.md
Un nou serviciu online a fost lansat de Agenția Servicii Publice (ASP), oferind persoanelor fizice posibilitatea de a se înregistra ca antreprenori independenți fără deplasări la ghișeu și fără costuri. Serviciul este disponibil începând cu 5 ianuarie și permite luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) în regim complet digital.
Acum 4 ore
09:50
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru comercializarea și darea în locațiune a mai multor active feroviare și bunuri neutilizate. Pe 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc o licitație „cu reducere" pentru vânzarea a 54 de locomotive, expuse în
09:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale • Aproximativ 13.000 de clienți vor fi preluați de la RWS Bank, o bancă ucraineană cu o istorie de peste 30 de ani, anterior deținută de grupul Swedbank. • IuteBank va fi construită de la zero ca bancă digitală complet licențiată, operând sub
08:50
Chișinău se plasează pe locul 371 din 479 de orașe în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo, care analizează nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, chiriile și puterea de cumpărare la nivel global. Potrivit datelor, indicele costului vieții în Chișinău este de 36,5, raportat la New York care ajunge la
08:10
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului
Acum 6 ore
07:50
Economistul Radu Georgescu critică noua taxă de 25 de lei introdusă de Guvernul României pentru bunurile achiziționate de pe platformele Temu și Shein, și califică măsura drept una ruptă de realitatea economică și fiscală. Într-o analiză publicată după ce a fost contactat de mai mulți jurnaliști, Georgescu afirmă că taxa, aplicată de la 1 ianuarie,
Acum 24 ore
20:30
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Criuleni, subdiviziune a Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări. Potrivit constatărilor inspectorilor, o parte dintre intervențiile din fondul forestier au fost raportate drept lucrări de
17:50
Rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei s-au redus pe parcursul anului 20205 de la 5,25 miliarde de euro, până la circa 5,09 miliarde de euro sfârșitul anului, ceea ce înseamnă o diminuare de peste 160 de milioane de euro. Evoluția rezervelor a fost marcată de fluctuații lunare, cu perioade de creștere temporară, însă tendința
17:50
Bitcoin a revenit puternic peste pragul de 93 000 de dolari la începutul acestei săptămâni, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni și confirmând o schimbare de ton pe piața criptomonedelor. Pe 5 ianuarie, cotația a urcat până la aproximativ 93 350 de dolari, maxim atins în contextul deschiderii tranzacțiilor cu futures pe
17:20
Prețurile gazelor naturale pe piețele europene au scăzut brusc la începutul acestei săptămâni, înregistrând un declin de peste 5%, pe fondul unei combinații de supraofertă globală și prognoze meteo mai blânde, care reduc așteptările privind cererea. Evoluția vine după un an marcat de importuri record și de o volatilitate ridicată a pieței energetice. Potrivit Agenției
17:00
A fost lansată licitația pentru construcția ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu Republica Moldova, un proiect care va aduce, în premieră, primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Segmentul vizat are o lungime de aproximativ 4,7 kilometri și va face legătura între podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, incluzând
15:50
Serviciul Vamal anunță o procedură specială pentru încheierea regimului vamal de admitere temporară în cazul autoturismelor cu numere străine care nu mai există, au fost distruse sau vândute la piese, dar pentru care regimul vamal nu a fost închis la timp. Potrivit declarațiilor lui Valeriu Cozîrev, persoanele aflate în această situație pot încheia regimul vamal
15:10
Alocațiile, blocate doi ani consecutiv: moldovenii cu dublă cetățenie pierd 945 de lei românești per copil # Bani.md
Alocația de stat pentru copii din România nu va fi majorată nici în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia, consfințită prin așa-numita „Lege Bolojan", afectează nu doar familiile din România, ci și mii de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenie română și beneficiază
15:00
Noile tarife ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2026 au fost stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS). Potrivit documentului, atât veniturile, cât și cheltuielile BASS au fost aprobate la nivelul de 51,45 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 2,07 miliarde de lei față de anul precedent. Contribuțiile calculate
14:00
Modelul Dacia Sandero, produs de constructorul auto Dacia din România, a fost, pentru al doilea an la rând, cea mai vândută mașină din Europa, potrivit datelor pentru perioada ianuarie–noiembrie 2025. În topul celor mai comercializate automobile se mai regăsesc Dacia Duster și Ford Puma, acesta din urmă fiind produs la uzina de la Craiova a
13:20
Paradox energetic în plină iarnă: Moldova a cumpărat mai mult curent în decembrie, dar a plătit mai puțin # Bani.md
Energocom a majorat volumul de energie electrică achiziționat pentru Republica Moldova în luna decembrie 2025, concomitent cu o ușoară reducere a prețului mediu, arată datele publicate de companie. În decembrie, Energocom a cumpărat 458,15 mii MWh de energie electrică, cu aproximativ 60,5 mii MWh mai mult decât în noiembrie, când achizițiile s-au ridicat la 397,6
13:00
Muncesc la fel, trăiesc mai prost: femeile au pensii mai mici decât bărbații în Europa. Datele din Moldova # Bani.md
Diferența de pensii între femei și bărbați în Europa este semnificativ mai mare decât diferența de salarii, arată datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, citate de Euronews. Dacă decalajul salarial mediu între sexe este de aproximativ 12%, diferența de pensii ajunge, în medie, la 22–23%, iar în mai multe state europene depășește pragul de
12:30
Gigantul energetic, prezent și în Moldova, trece de 1 leu românesc pe bursă, după 20 de ani de blocaj # Bani.md
OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și carburanți din România care este prezent inclusiv în Republica Moldova, a marcat un moment istoric pe piața de capital, după ce acțiunile sale au depășit pentru prima dată pragul de 1 leu românesc, echivalentul a aproximativ 0,20 euro, la Bursa de Valori București, chiar în prima
Ieri
12:00
Prețul benzinei cu cifra octanică 95 trece din nou peste pragul de 22 de lei pe litru, potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru data de 6 ianuarie. Conform ANRE, benzina A95 va fi comercializată la un preț maxim de 22,02 lei/litru, în creștere cu 10 bani
11:40
Până la 52,8 milioane de euro anual ar putea economisi Republica Moldova din reducerea comisioanelor pentru plățile transfrontaliere, după aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), potrivit unei analize realizate de German Economic Team (GET). Sistemul a devenit operațional în Republica Moldova la 6 octombrie 2025. Potrivit estimărilor, cele mai mari economii vor
11:40
Exporturile de gaze naturale lichefiate (LNG) ale Statele Unite ale Americii au atins un nivel record în 2025, după ce noi capacități au intrat în funcțiune, iar terminalele existente au operat la un grad ridicat de utilizare. Datele preliminare ale LSEG arată că SUA au exportat 111 milioane de tone metrice de LNG anul trecut,
11:30
Ministerul Finanțelor anunță că, la 30 noiembrie 2025, datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 49,55 miliarde de lei, în creștere cu 5,59 miliarde de lei față de începutul anului. Raportat la numărul populației, datoria de stat internă a ajuns la 20 600 de lei per cap de locuitor. Potrivit datelor oficiale,
11:20
UE majorează capacitatea de import a energiei electrice pentru Ucraina și Moldova la 2.450 MW # Bani.md
În luna ianuarie 2026, capacitatea maximă de transport la interconexiunile transfrontaliere pentru importul de energie electrică din Uniunea Europeană către blocul comun Ucraina–Republica Moldova a fost majorată la 2.450 MW. Informația a fost comunicată Ukrenergo, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina. Potrivit companiei, creșterea capacității a fost posibilă ca urmare a cooperării
11:00
În 11 luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au ajuns la 68,8 miliarde de lei, în creștere cu 14
10:50
Ascunsă între UE și război! Moldova, țara europeană unde vacanța costă cât un prânz la Londra # Bani.md
Republica Moldova, una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa, începe să atragă atenția presei occidentale drept o destinație surprinzător de ieftină și autentică pentru turiștii britanici. Potrivit presei din Marea Britanie, zborurile din Londra pot fi găsite de la aproximativ 50–51 de lire sterline, în timp ce o masă la restaurant costă în […] Articolul Ascunsă între UE și război! Moldova, țara europeană unde vacanța costă cât un prânz la Londra apare prima dată în Bani.md.
10:40
10:30
Din 1 ianuarie, facturile la energia electrică cresc pentru majoritatea consumatorilor din Republica Moldova, după eliminarea compensațiilor acordate de stat pentru primii 110 kWh, ajutor finanțat anterior din fonduri europene. Odată cu încetarea acestui mecanism, prețurile revin la tarifele aprobate în iulie 2025. Astfel, clienții deserviți de Premier Energy nu vor mai beneficia de prețul […] Articolul Curentul se scumpește brusc. Facturile sar la tarifele din 2025 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Aurul și argintul cresc exploziv pe fondul crizei din Venezuela, atingând noi maxime istorice # Bani.md
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, transmite Bloomberg. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depăşind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câştigat aproape 5%. Preşedintele SUA, Donald Trump, […] Articolul Aurul și argintul cresc exploziv pe fondul crizei din Venezuela, atingând noi maxime istorice apare prima dată în Bani.md.
10:10
Ce este un check-up dentar și de ce este esențial pentru sănătatea ta orală? Un check-up dentar reprezintă o evaluare completă a sănătății orale, efectuată de un medic stomatolog cu experiență, cu scopul de a identifica din timp problemele dentare, de a preveni agravarea acestora și de a stabili un plan de tratament personalizat. La […] Articolul Check-up dentar la Imperial Dent apare prima dată în Bani.md.
09:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, care vizează în special tranzacțiile cu produse energetice și serviciile aferente acestora. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care precizează că modificările urmăresc simplificarea procedurilor de declarare și eliminarea interpretărilor neuniforme. Noile prevederi se aplică achizițiilor de […] Articolul TVA la energie și gaze: reguli noi din 2026 pentru 29 de comercianți apare prima dată în Bani.md.
4 ianuarie 2026
17:40
Gabrielle Coco Chanel a locuit într-un hotel de lux în ultimii 30 de ani de viață. Cum arată apartamentul și cât costă # Bani.md
Gabrielle „Coco” Chanel, una dintre cele mai influente figuri ale modei secolului XX, și-a petrecut ultimele decenii ale vieții într-unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume: Ritz Paris, aflat pe faimoasa Place Vendôme din inima capitalei Franței. Designer-ul francez a numit adesea hotelul „ma maison” – în traducere „casa mea” – și a locuit […] Articolul Gabrielle Coco Chanel a locuit într-un hotel de lux în ultimii 30 de ani de viață. Cum arată apartamentul și cât costă apare prima dată în Bani.md.
14:20
Cine sunt principalii cumpărători ai petrolului venezuelean. Exporturile au ajuns la 772.000 barili pe zi # Bani.md
China și Statele Unite sunt cei mai mari cumpărători ai petrolului exportat de Venezuela în anul 2024, potrivit datelor publicate de World Visualized. În total, exporturile de țiței ale Venezuelei se ridică la aproximativ 772.000 de barili pe zi, în pofida sancțiunilor internaționale și a infrastructurii energetice degradate. Pe primul loc se află China, care […] Articolul Cine sunt principalii cumpărători ai petrolului venezuelean. Exporturile au ajuns la 772.000 barili pe zi apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Șefa Băncii Central Europeane, Christine Lagarde, a încasat anul trecut o remunerație totală estimată la aproximativ 726.000 de euro, cu peste 50% mai mult decât salariul făcut public de instituție, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Raportul anual al BCE indică un salariu de bază de 466.000 de euro pentru Lagarde. Totuși, jurnaliștii FT […] Articolul Regina banilor din UE. Christine Lagarde a încasat peste 700.000 de euro într-un an apare prima dată în Bani.md.
10:20
10:10
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, cu 303 miliarde de barili, de cinci ori mai multe decât SUA. Rezervele sunt în Centura Orinoco, dar exploatarea este dificilă și scumpă. PDVSA, compania de stat, confruntată cu probleme de infrastructură și sancțiuni. Exporturile de petrol brut ale țării au fost de doar 4,05 […] Articolul Nu democrația, ci petrolul. Miza reală a lui Trump pentru Venezuela apare prima dată în Bani.md.
09:20
Infrastructura rutieră din Republica Moldova se confruntă cu probleme majore de calitate și conformare la standardele europene, arată raportul TEN-T privind extinderea rețelei de transport. Rețeaua rutieră TEN-T indicativă din Moldova acoperă 898,2 km, dintre care 350,3 km fac parte din rețeaua de bază (Core Network), restul fiind inclus în rețeaua extinsă (Comprehensive Network), pe […] Articolul Dezastru pe asfalt. Peste jumătate din drumurile Moldovei sunt în stare proastă apare prima dată în Bani.md.
08:40
Republica Moldova are un singur port inclus în extinderea indicativă a TEN-T – Complexul Portuar Giurgiulești, însă nivelul de conformare la standardele europene pentru transport maritim și fluvial rămâne scăzut, arată datele din raportul observatorilor TEN-T. Complexul Portuar Giurgiulești este format din două entități distincte. Portul Internațional Liber Giurgiulești, amplasat pe sectorul maritim al Dunării […] Articolul Portul care trebuia să lege Moldova de UE, prins în birocrație și lipsă de investiții apare prima dată în Bani.md.
08:10
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind în stare proastă, iar aproape 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu […] Articolul Raport UE șocant. Calea ferată a Moldovei este practic nefuncțională apare prima dată în Bani.md.
3 ianuarie 2026
14:30
Mecanismul prin care statul ar urma să sprijine fermierii prin emiterea unor obligațiuni garantate de Guvern este unul utilizat și în alte state, însă aplicarea lui în Republica Moldova riscă să creeze mai multe probleme decât soluții, avertizează expertul în agricultură Iurie Rija. Potrivit acestuia, ideea Guvernului este ca statul să devină fidejusor în fața […] Articolul Capcana obligațiunilor pentru agricultori. Milionul promis devine 800.000 apare prima dată în Bani.md.
11:50
Termoelectrica, „bomba cu ceas” din energie: profit mic, datorii mari și risc direct pentru buget # Bani.md
Ministerul Finanțelor avertizează, în analiza riscurilor bugetar-fiscale, că Termoelectrica rămâne una dintre cele mai sensibile vulnerabilități ale statului, în pofida faptului că a raportat profit în 2024. Compania este cel mai mare producător de stat de energie termică și electrică din Republica Moldova și furnizează aproximativ 15% din energia electrică a țării și asigură încălzirea […] Articolul Termoelectrica, „bomba cu ceas” din energie: profit mic, datorii mari și risc direct pentru buget apare prima dată în Bani.md.
11:40
Ministerul Finanțelor recunoaște că o parte importantă dintre întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat rămân o vulnerabilitate pentru bugetul public, chiar dacă unele raportează profituri. Analiza vizează rezultatele financiare pe 2024 pentru 91 de întreprinderi de stat, 15 societăți cu capital majoritar de stat și 13 societăți cu capital integral de stat Per […] Articolul Profit pe hârtie, risc pentru buget. Companiile de stat care pot exploda fiscal apare prima dată în Bani.md.
10:50
Anul 2026 vine cu schimbări economice și sociale în Republica Moldova, care vor afecta populația, mediul de afaceri și administrația publică. Este vorba de politici salariale și fiscale, până la energie, agricultură și piața muncii, autoritățile pregătesc schimbări cu impact major. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, vor fi eliminate compensațiile pentru energia electrică, sprijinul […] Articolul 2026 vine cu șocuri și ajustări. Ce urmează pentru buzunarul moldovenilor? apare prima dată în Bani.md.
10:40
Investitorii de stat ai Emiratelor Arabe Unite (SOI) administrează active în valoare de 2,931 de trilioane de dolari (aproximativ 10,75 trilioane de dirhami), ceea ce plasează țara pe locul al patrulea la nivel mondial, potrivit Raportului Anual 2026 publicat joi de Global SWF, citat de khaleejtimes.com. Statele Unite conduc clasamentul global, cu 13,2 trilioane de dolari […] Articolul Banii schimbă lumea. Emiratele intră în top 4 investitori globali de stat apare prima dată în Bani.md.
10:30
Mai multe scenarii privind principalele evenimente care sunt așteptate să ocupe atenția globală în anul 2026 au fost analizate de jurnaliștii de la publicația POLITICO. Într-un mod similar cu analiza pariurilor sportive, aceștia au stabilit cote privind cele mai importante teme ale arenei internaționale, precum posibila supraviețuire politică atât a maghiarului Viktor Orban, cât și a […] Articolul 2026, anul decisiv. Șase scenarii care pot schimba Europa și America apare prima dată în Bani.md.
