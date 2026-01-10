Moldova doboară recorduri mondiale Guinness: vinuri, arte și consumuri unice

07:50

Economistul Radu Georgescu critică noua taxă de 25 de lei introdusă de Guvernul României pentru bunurile achiziționate de pe platformele Temu și Shein, și califică măsura drept una ruptă de realitatea economică și fiscală. Într-o analiză publicată după ce a fost contactat de mai mulți jurnaliști, Georgescu afirmă că taxa, aplicată de la 1 ianuarie, […] Articolul Taxa-fantomă pe Temu și Shein din România! Guvernul taxează ce nu poate încasa apare prima dată în Bani.md.