Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și mașinile au adus miliarde în caznaua statului

Serviciul Vamal anunță o procedură specială pentru încheierea regimului vamal de admitere temporară în cazul autoturismelor cu numere străine care nu mai există, au fost distruse sau vândute la piese, dar pentru care regimul vamal nu a fost închis la timp. Potrivit declarațiilor lui Valeriu Cozîrev, persoanele aflate în această situație pot încheia regimul vamal […] Articolul Capcana Vămii! Cum ajung șoferii să plătească 40.000 de lei și să fie arși cu amendă apare prima dată în Bani.md.