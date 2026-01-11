Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de intrare în R. Moldova

19:10

Urmează o perioadă cu temperaturi extrem de scăzute în Republica Moldova, de până la minus 13 grade Celsius pe timp de noapte. Oamenii sunt sfătuiți să își ia toate măsurile de precauție, iar șoferii să circule cu maximă prudență, deoarece gerul poate favoriza formarea poleiului pe carosabil. Noaptea trecută, drumarii au intervenit cu 50 de autospeciale și au împrăștiat aproape 180 de tone de material antiderapant. Astăzi s-a putut circula pe toate șoselele din țară, însă în condiții de iarnă.