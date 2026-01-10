Zelenski: Folosirea rachetelor balistice rusești este o provocare pentru întreaga Europă

15:10

Drumurile înzăpezite, gheţuşul şi vântul puternic de ieri au dat peste cap circulaţia în Republica Moldova. Au fost zeci de accidente rutiere, şapte persoane s-au ales cu traumatisme, iar sute de maşini au fost blocate pe şosele. Şi mai multe curse aeriene din Chişinău au fost anulate sau întârziate, iar în zece localităţi, oamenii au rămas fără curent electric. Drumarii, poliţiştii şi salvatorii au avut o noapte albă.