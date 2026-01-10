Zelenski: Folosirea rachetelor balistice rusești este o provocare pentru întreaga Europă
TVR Moldova, 10 ianuarie 2026 12:10
După atacul Rusiei cu racheta Oreșnik, lansată în apropierea frontierei Uniunii Europene, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că utilizarea unor astfel de arme reprezintă „aceeași provocare” nu doar pentru Ucraina, ci și pentru capitale precum Varșovia, București și Budapesta.
Protestele antiguvernamentale s-au extins în toate cele 31 de provincii ale Iran, iar autoritățile au întrerupt accesul la internet pentru a limita mobilizarea manifestanților. Situația a generat reacții internaționale și mesaje dure din partea liderilor politici din afara țării.
Toate formațiunile politice din parlamentul Groenlandei au reacționat unitar la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, afirmând că viitorul teritoriului trebuie decis exclusiv de populația locală.
Este admirabil atunci când oamenii își urmează pasiunile din copilărie, și la vârste înaintate. Pentru Elena Crețu, din satul Răzeni, croșeta și andrelele o ajută să-și aline dorul de copiii și nepoții săi aflați în străinătate. Vă invităm să-i cunoașteți povestea, dar și să vedeți ce lucrări frumoase face.
Dansul sportiv nu e doar despre mișcare și coregrafie. Este o artă ce implică multă muncă, dedicare și perseverență. Eroul următorului reportaj excelează în acest domeniu și a reușit să cucerească mai multe titluri la nivel internațional.
Procesul de judecată al lui Nicanor Ciochină riscă să fie suspendat, spune avocatul părții vătămate # TVR Moldova
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională chiar înainte de începerea pledoariilor în dosarul în care este acuzat că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Cererea vizează ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și ar putea suspenda procesul până la pronunțarea Curții. Procurorul de caz și avocatul părții vătămate cataloghează gestul drept o tentativă de tergiversare.
Petrolierul rusesc, reţinut zilele trecute de SUA, are legături cu doi aliaţi ai Kremlinului, inclusiv cu fugarul din Republica Moldova, Ilan Șor. O anchetă realizată de proiectul de investigație Sistema și Radio Liberty arată o implicare mare a Moscovei în ceea ce priveşte tancul petrolier, dar şi relaţiile care duc la două nume: oligarhul Ilan Șor și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski.
Zăpada a adus și bucurii iar multi au profitat de vreme şi au plecat la săniuș. Copii au zburdat pe pârtii, iar cei mari şi-au amintit cu nostalgie de zăpezile de altă dată.
Nopțile devin tot mai geroase în Republica Moldova. Ne așteaptă minime de –18 grade Celsius # TVR Moldova
De astăzi, nopțile devin tot mai geroase în Republica Moldova, cu temperaturi care vor coborâ până la –18 grade Celsius, în nordul țării, şi -13, în sud. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că, în următoarele zile, vremea se va înrăutăți pe întreg teritoriul țării.
Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei # TVR Moldova
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al SUA pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, în ciuda ameninţărilor americane.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, i-a cerut președintelui american Donald Trump să se „concentreze asupra problemelor propriei sale țări”, într-un discurs televizat susținut vineri, în contextul extinderii protestelor antiguvernamentale în întreaga țară, notează CNN.
Apartament cumpărat la preț suspect; Procurorul Machidon va fi audiat repetat de comisia vetting # TVR Moldova
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, o a doua audiere în ședință închisă a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, după ce în cadrul primei audieri au apărut suspiciuni legate de achiziția unui apartament procurat la preț avantajos.
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal # TVR Moldova
Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost condamnat pentru escrocherie, fiind recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale.
Trump recunoaște: SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO # TVR Moldova
Donald Trump a declarat că SUA „ar putea avea de ales” între îndeplinirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO. Liderul de la casa Albă a declarat, într-un interviu acordat New York Times, că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință.
Un moldovean și-a pierdut viața în stațiunea italiană Cervinia, după un accident la snowboard # TVR Moldova
Un bărbat moldovean în vârstă de 34 de ani a murit miercuri, 7 ianuarie, după ce a căzut într-o zonă neamenajată pentru sporturi de iarnă în stațiunea italiană Cervinia, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa pentru a practica snowboard.
Chișinău sub ghețuș: troleibuze blocate, mașini derapate și oameni nevoiți să meargă pe jos # TVR Moldova
A fost haos aseară în Chișinău, după ce ninsoarea și poleiul au create mari probleme in trafic. Mașini derapate, troleibuze blocate și călători nevoiți să meargă pe jos. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe instituții de învățământ au decis să-și reia activitatea abia luni. Astăzi, situația s-a stabilizat, iar transportul public și traficul rutier se desfășoară in conditii de iarna. Pericolul persistă, pentru că zăpada si gheata nu au fost înlăturate de pe toate trotuarele sau in curtile de bloc.
Noapte albă pentru salvatori, polițiști și drumari: peste 1.500 de intervenții în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
Drumurile înzăpezite, gheţuşul şi vântul puternic de ieri au dat peste cap circulaţia în Republica Moldova. Au fost zeci de accidente rutiere, şapte persoane s-au ales cu traumatisme, iar sute de maşini au fost blocate pe şosele. Şi mai multe curse aeriene din Chişinău au fost anulate sau întârziate, iar în zece localităţi, oamenii au rămas fără curent electric. Drumarii, poliţiştii şi salvatorii au avut o noapte albă.
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Agerpres.
Activele și mijloacele financiare deținute în Republica Moldova de Lukoil și alte companii petroliere din Rusia pot fi blocate de Serviciul Fiscal. Decizia a fost luată pe 6 ianuarie 2026 de Consiliul interinstituțional de supervizare, prin aplicarea măsurilor restrictive instituite în octombrie 2025 de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse.
Fără ștampile la frontieră și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut” # TVR Moldova
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, anunță Poliția de Frontieră.
Replica ANRE la acuzațiile lui Tofilat: Cele 33 de mil. de lei au fost scoase din tarife # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge afirmațiile expertului în energetică Sergiu Tofilat, făcute pe 8 ianuarie, conform cărora instituția nu ar fi prezentat procuraturii ilegalitățile depistate la Chișinău-Gaz. Agenția subliniază că Chișinău-Gaz a fost obligată să scoată cheltuielile neîntemeiate admise în valoare de 33 de milioane de lei din tarifiele reglementate.
Prețul benzinei crește, iar al motorinei scade. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru acest sfârșit de săptămână.
Ritualurile de relaxare acasă te ajută să te deconectezi după o zi aglomerată sau să-ți începi dimineața în liniște. Mulți oameni visează la un moment de răsfăț similar cu cel dintr-un spa, chiar în baie sau dormitorul personal. Unul dintre elementele centrale pentru această atmosferă îl reprezintă halatul de baie, care oferă confort și creează cadrul perfect pentru pauza ta de wellness.
„Un act de teroare” - RM condamnă ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei cu racheta balistică Oreșnik # TVR Moldova
Republica Moldova condamnă cu fermitate atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în urma căruia mai multe orașe au rămas fără electricitate și apă. Reacția vine după ce Rusia a folosit, pentru a doua oară în acest război, racheta balistică hipersonică „Oreșnik”.
ANSA a nimicit peste 100 mii de păsări după depistarea hranei contaminate cu substanțe interzise # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 100 mii de păsări, după ce în cadrul unor controale de laborator a fost depistată prezența metronidazolului – o substanță strict interzisă – în serul păsărilor și în ouă destinate consumului uman.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță Ministerul Educației, într-un comunicat de presă.
Primăria municipiului Chișinău informează că circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza orașului, toate rutele de troleibuz și autobuz desfășurându-se conform traseelor și orarelor stabilite.
Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, scrie kyivindependent.com.
Peste 4.200 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor și vântului puternic # TVR Moldova
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de 8 ianuarie, informează Ministerul Energiei.
Pe șoseaua Balcani, circulația a fost blocată pe ambele benzi după ce un camion s-a răsturnat # TVR Moldova
La această oră, circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, informează Poliția.
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri din întreaga țară în ultimele 24 de ore, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și deblocare a mijloacelor de transport rămase în dificultate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Misterul omorului tânărului moldovean în Italia, dezlegat. Autorul „crimei brutale” este un polițist # TVR Moldova
Principalul suspect este un polițist local, Riccardo Salvagno, implicat în trafic de droguri. Potrivit oamenilor legii, Riccardo Salvagno, născut în 1985, angajat al poliției locale din Veneția, l-a împușcat pe Sergiu Țărnă și a fugit în Spania. El a fost reținut pe 7 ianuarie, după ce s-a întors de la Madrid.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, joi seară, 8 ianuarie, că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
După un an cu o redresare economică extrem de lentă, de doar 0.1 la sută, în 2025, economia Republicii Moldova a dat semne de o ușoară revigorare. Inflaţia a continuat să scadă, atingând nivelul de 6,9%, ceea ce a reprezentat un semnal pozitiv pentru economie şi investiţii. Din acest an, Republica Moldova este şi parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro.
Fără destinaţii exotice sau tehnologii sofisticate. Pentru mulți basarabeni, adevărata sărbătoare începe acolo unde liniștea satului se împletește cu mirosul bucatelor tradiționale, iar timpul pare să curgă mai încet. De Crăciunul pe stil vechi, tot mai mulți aleg locurile în care simplitatea devine bogăție. Această atmosferă, mulţi au găsit-o la pensiunile din Rezervaţia naturală Orheiul Vechi.
Crăciunul a fost cu ghinion pentru unii oameni. Sute de persoane au ajuns la spital, în ultimele 24 de ore, cu diverse traumatisme sau cu toxiinfecţii alimentare. Şi salvatorii au avut de lucru. Ei au intervenit în peste 20 de situaţii de risc, inclusiv patru incendii. Iar poliţiştii spun că s-au înregistrat 30 de accidente rutiere.
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă până mâine la amiază. În acelaşi timp, se menţine Codul galben de polei şi precipitaţii, iar în unele zone ale ţării ninge abundent, motiv pentru care se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri. Totul în contextul în care se înregistrează valori sporite de trafic, pentru că oamenii se întorc acasă după sărbători.
Lacrimi și îmbrățișări pe Aeroportul "Eugen Doga" din Chişinău, după sărbătorile de iarnă # TVR Moldova
E aglomeraţie şi pe Aeroportul Internaţional "Eugen Doga" din Chişinău. Sărbătorile petrecute alături de cei dragi, cu veselie şi mese îmbelşugate, au trecut repede, iar basarabenii se întorc la muncă sau la studii peste hotare. Despărţirile de familii au fost cele mai grele, ca întotdeauna.
Ilan Șor, în atenția presei internaționale. Conexiuni cu petrolierul urmărit de marina SUA # TVR Moldova
Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut petrolierul „Marinera” (fostul Bella 1) în Atlanticul de Nord. Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în Rusia și a fost chiar escortată de un submarin rusesc. După cum a descoperit Svoboda.org, petrolierul este legat de aliați de lungă durată ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor.
Iarna îşi arată forţa în aceste zile, în România, cu ninsori, viscol şi ger. Meteorologii au emis şapte avertizări de vreme rea, valabile de azi până sâmbătă dimineaţă.
„Nimeni nu știe”. S. Tofilat denunță inacțiune la ANRE legată de presupuse scheme la Chișinău-Gaz # TVR Moldova
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei, presupusa ilegalitate a fost semnalată în 2024. Deși ANRE, în opinia expertului, a constatat aceste ilegalități, nu a sesizat instituțiile de drept și, astfel, subliniază el, a admis o ilegalitate.
E trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru reducerea timpilor de așteptare, au fost deschise toate pistele disponibile, inclusiv cele unde permite infrastructura, fiind aplicată și procedura de revers.
Antonio Costa: Extinderea UE spre Ucraina, R. Moldova și Balcanii de Vest este esențială # TVR Moldova
Următoarea extindere a Uniunii Europene, către Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest, este esențială pentru consolidarea Uniunii ca actor geopolitic. Este declarația președintelui Consiliului European, Antonio Costa, făcută la ceremonia de preluare a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, desfasurata în capitala Ciprului, Nicosia. Au participat lideri europeni și șefi de stat, printre care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Visul arctic al Rusiei se clatină. Spionaj ucrainean: Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # TVR Moldova
Rusia nu este capabilă să deservească porturile sale arctice, ceea ce expune o discrepanță tot mai mare între ambițiile arctice ale Moscovei și capacitățile sale reale, afirmă serviciile de informații externe ale Ucrainei, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.
Prețul gazelor naturale ar putea fi redus în perioada următoare, iar decizia privind ajustarea tarifului urmează să fie luată la sfârșitul lunii ianuarie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Tariful aprobat va fi valabil timp de un an, inclusiv în următorul sezon rece.
Guvernele europene tratează tot mai serios declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei și caută soluții pentru a evita o criză majoră, arată o analiză publicată de Politico. Oficialii europeni spun că retorica Washingtonului nu mai poate fi ignorată, iar discuțiile vizează atât opțiuni diplomatice, cât și economice sau de securitate.
Incendiul de proporții de pe str. Mihai Viteazul din Chișinău, lichidat. Care sunt consecințele? # TVR Moldova
Pompierii au anunțat lichidarea incendiului devastator izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău. În dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, ora 11:14, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere.
Președintele american Donald a declarat miercuri că are îndoieli că alianța va veni în ajutorul Washingtonului într-o criză, pe măsură ce tensiunile au crescut din cauza eforturilor reînnoite ale Casei Albe de a achiziționa Groenlanda, scrie TVRINFO.RO.
Traficul pe traseele naționale este intens, în special din cauza persoanelor care se întorc la domicilii după sărbători, informează poliția. Situația este complicată de condițiile meteo nefavorabile din mai multe regiuni ale țării.
