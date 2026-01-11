Președinta Maia Sandu reacționează la protestele din Iran: „R. Moldova este solidară”

12:00

Oficiali americani au discutat despre plăți directe către groenlandezi, pentru a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture SUA, potrivit Reuters, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deşi suma exactă în dolari şi logistica plăţii nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume … Articolul Reuters: SUA au discutat despre plăți de până la 100.000 de dolari pentru fiecare groenlandez, pentru separarea de Danemarca apare prima dată în ZUGO.