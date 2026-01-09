Accident fatal în Alpi: un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața

11:50

De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne – cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei – că ar putea urma la rând, relatează CNN, citat de … Articolul De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro apare prima dată în ZUGO.