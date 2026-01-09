Accident fatal în Alpi: un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața
Zugo.md, 9 ianuarie 2026 09:40
Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova a murit în urma unui accident produs în stațiunea de schi Cervinia, din Italia, în timp ce practica freeride-ul, relatează presa italiană. Incidentul s-a produs pe 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. După ce a urcat cu telescaunul și a efectuat
• • •
Acum 30 minute
09:40
Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova a murit în urma unui accident produs în stațiunea de schi Cervinia, din Italia, în timp ce practica freeride-ul, relatează presa italiană. Incidentul s-a produs pe 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. După ce a urcat cu telescaunul și a efectuat
Acum o oră
09:20
video | Rușii au atacat Ucraina cu racheta balistică hipersonică Oreşnik. Cel puțin 4 morți și mai mulți răniți # Zugo.md
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters și CNN, citate de Hotnews.ro. Rusia a lansat un baraj de 242 de drone și 36
Acum 2 ore
08:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord despre riscurile asociate furtunii Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, valabile în mai multe regiuni ale țării. Potrivit MAE, informațiile au fost transmise de Ambasada Republicii Moldova în
08:30
Ambulanțe deblocate și vehicule tractate: Salvatorii au intervenit în zeci de misiuni în doar 24 de ore # Zugo.md
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI au intervenit în ultimele 24 de ore în 88 de misiuni, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării. Potrivit comunicatului IGSU, cele mai multe intervenții, 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și
Acum 24 ore
13:00
Lovitură majoră pentru lupta împotriva încălzirii globale: Trump scoate SUA din tratatul ONU pentru climă # Zugo.md
Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul-cadru global privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică eforturile sale de a inversa ani de negocieri internaționale menite să abordeze creșterea temperaturilor. Anunțul privind ruperea legăturilor cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) a venit în contextul în care Trump
12:30
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurare, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului # Zugo.md
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina. Bărbatul originar din Republica Moldova a reclamat faptul
11:50
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții desfășurate de Salvamont Neamț în zona înaltă a muntelui. Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Neamț, operațiunea de salvare a durat aproximativ patru ore. Apelul de urgență a fost recepționat prin Serviciul 112 în jurul orei
10:50
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate în jos în perioada următoare, susține directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit acestuia, nivelul final al tarifelor va fi decis de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie, urmând să fie aplicat inclusiv în sezonul rece viitor. Eugeniu Buzatu a declarat
10:30
Von der Leyen laudă avansul R. Moldova în parcursul european: „Urmează noi pași spre aderare” # Zugo.md
Republica Moldova a înregistrat un progres remarcabil în parcursul său european, a declarat astăzi Ursula von der Leyen, în cadrul evenimentului de lansare oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene a subliniat că avansul Chișinăului pe calea integrării europene este unul notabil, menționând progresele recente ale
Ieri
12:40
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului", ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită
11:30
În dimineața zilei de 7 ianuarie, angajații IGSU au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Potrivit primelor informații încăperile depozitului erau cuprinse de
11:00
În zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Astfel, o parte dintre acestea vor circula conform unor orare ajustate, informează Primăria municipiului Chișinău. În această perioadă va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, reunește oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
O femeie în vârstă de 37 de ani, din raionul Sîngerei, a născut al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potrivit CNAMUP, cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026, la ora 14:14, când Dispeceratul comun de
13:40
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său cel mare, Ahmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepremier interimar al guvernului republicii. Odată cu preluarea noii funcții, Ahmat Kadîrov își va păstra și postul de ministru al Sportului și Culturii Fizice al Ceceniei, funcție pe
13:20
Un străin a fost declarat indezirabil după ce a pus în pericol participanții în noaptea de Revelion în PMAN # Zugo.md
Un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost îndepărtat de pe teritoriul Republica Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit IGM, măsura a fost aplicată ieri, 5 ianuarie 2026, de către ofițerii Direcției
12:20
Agricultorii protestează la Negureni. Avertismentul poliției: „Optați pentru rute alternative” # Zugo.md
Poliția Republicii Moldova informează despre desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, unde există posibilitatea utilizării tehnicii agricole. Autoritățile avertizează că, în contextul desfășurării protestului, dar și al condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră ar putea fi îngreunată. Eventualele blocări ale carosabilului pot genera perturbări semnificative de trafic și întârzieri
12:10
La Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, firma sud-coreeană a prezentat Atlas, un robot umanoid dezvoltat de Boston Dynamics, scrie BBC, citat de Mediafax. Hyundai afirmă că „intenționează să integreze Atlas în rețeaua sa globală", inclusiv într-o fabrică din statul american Georgia, care a fost implicată într-un raid masiv
11:50
De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro # Zugo.md
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne – cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei – că ar putea urma la rând, relatează CNN, citat de
11:40
Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul fraudei bancare, în care fostul lider politic Vlad Plahotniuc este inculpat. Anunțul a fost făcut de Sergiu Stratan, președintele completului de judecători, în debutul ședinței de judecată de astăzi, 6 ianuarie, scrie Jurnal.md.
11:20
Dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”: Patru persoane, inclusiv un cleric, trimise în judecată # Zugo.md
Procuratura Generală anunță că urmărirea penală în dosarul privind pretinderea și primirea de bani ilegali pentru obținerea locurilor de înhumare la Cimitirul Sfântul Lazăr din capitală a fost finalizată, iar cauza penală a fost expediată în instanță. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, dintre care trei persoane publice și un
11:10
Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8, pe direcția Iași–Ungheni, spre frontiera cu Republica Moldova, segment din Autostrada Unirii. Secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului
10:40
De la albume ilustrate la covor azer: lista cadourilor primite de șefa statului în ultimele luni din 2025 # Zugo.md
Președinția Republicii Moldova a publicat registrul cadourilor protocolare primite de șefa statului în perioada octombrie–decembrie 2025. Documentul include obiecte oferite în cadrul summiturilor internaționale, vizitelor oficiale și întrevederilor bilaterale, majoritatea fiind trecute în proprietatea Aparatului Președintelui. Potrivit registrului, Maia Sandu a primit, în contextul participării la Summitul Comunității Politice Europene
09:30
Sentința în cazul Plahotniuc ar putea fi pronunțată în acest an? Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție # Zugo.md
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.
09:10
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că situația deputatei Marina Tauber, cercetată penal, este una analogică cu cea a fostului lider al Partidului „Șor", Ilan Șor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În context" de la postul public de televiziune. Potrivit lui Dumbravan, Marina Tauber a depus o
08:30
În pofida atenționărilor repetate, unii șoferi continuă să circule cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit polițiștilor, acest fapt crește riscul de derapare, de producere a accidentelor rutiere și blocajelor în trafic. Oamenii legii mai menționează că în condițiile de ninsoare, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate,
5 ianuarie 2026
17:00
„A fost scăpată o evaluare destul de serioasă”: Declarațiile lui Leancă, după ce a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” # Zugo.md
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în ședință de judecată în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. După audiere, Leancă a făcut declarații pentru presă, transmite protv.md. Întrebat de jurnaliști ce își reproșează în legătură cu frauda bancară, fostul premier a declarat că singurul lucru pe care și-l asumă
16:40
Teatrul Național Eugène Ionesco propune publicului, la sfârșit de săptămână, două spectacole de comedie din repertoriul său, programate în zilele de 9, 10 și 11 ianuarie. Producțiile aduc pe scenă texte cunoscute, regizate de Petru Vutcărău.
13:40
Mai multe persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a primei doamne a Franței Brigitte Macron # Zugo.md
Luni, un tribunal din Paris a condamnat 10 persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru răspândirea unor afirmații false potrivit cărora ea ar fi o femeie transgender născută bărbat, relatează BFM TV, citat de Digi24. Brigitte și soțul ei, președintele francez Emmanuel Macron, se confruntă
13:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare noul regim fiscal destinat activităților economice independente ale persoanelor fizice, cunoscut sub denumirea de „Legea freelancerilor". Freelancerii beneficiază, pentru prima dată, de un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independ
12:50
Sistemul „eRețeta” a fost modernizat: prescriere mai simplă pentru medicamentele compensate # Zugo.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat cu sprijinul Uniunea Europeană, al Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și al Organizația Mondială a Sănătății, fiind implementate 14 dezvoltări funcționale menite să eficientizeze procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noile funcționalități permit medicilor să … Articolul Sistemul „eRețeta” a fost modernizat: prescriere mai simplă pentru medicamentele compensate apare prima dată în ZUGO.
12:30
Cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului influențează durata vieții mai mult decât alimentația, exercițiile fizice sau izolarea socială. Singura variabilă cu un efect negativ mai puternic este fumatul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Somnul insuficient poate să scurteze viața mai mult decât o dietă dezechilibrată sau lipsa activității fizice, potrivit unui nou studiu realizat … Articolul Care este secretul longevității: somn, dietă, mișcare sau conexiuni sociale? apare prima dată în ZUGO.
12:00
Condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, fugarul Ilan Șor este vizat în noi cauze penale de amploare ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în exclusivitate pentru Moldova 1. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Marcel Dumbravan, procurorii au … Articolul ultima oră | Ilan Șor, fugar la Moscova, vizat în noi cauze penale în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat luni, 5 ianuarie 2026, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat este prezent la ședință. Instanța urmează să-l audieze astăzi pe fostul prim-ministru Iurie Leancă, scrie News Maker. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării … Articolul Prima ședință din acest an în dosarul Plahotniuc: Iurie Leancă, audiat ca martor apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să contacteze Ambasada, telefonic sau … Articolul Cetățenii R. Moldova, îndemnați să evite călătoriile în Iran apare prima dată în ZUGO.
10:50
O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în localitatea Tocuz, raionul Căușeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, la ora 7:54, familia a solicitat intervenția Serviciului 112, iar minora a fost transportată la spitalul … Articolul O adolescentă s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în sud-estul R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:30
Un avion Airbus care se îndrepta către Paris a aterizat la München din cauza unui miros suspect # Zugo.md
Incidentul s-a produs duminică seara. Un avion care zbura de la Beirut către aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost forțat să aterizeze la München din cauza unui „miros de ars în cabină”, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre zborul AF565 operat de un avion Airbus … Articolul Un avion Airbus care se îndrepta către Paris a aterizat la München din cauza unui miros suspect apare prima dată în ZUGO.
10:00
Primăria Chișinău: brazii de sărbători nu se aruncă în containerele menajere. Cum se colectează corect # Zugo.md
Primăria Chișinău și Î.M. Regia Autosalubritate informează locuitorii capitalei că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților municipale, pentru o colectare corectă, arborii trebuie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați ulterior de echipele operatorului … Articolul Primăria Chișinău: brazii de sărbători nu se aruncă în containerele menajere. Cum se colectează corect apare prima dată în ZUGO.
09:40
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, citat de ZdG. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără … Articolul Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident apare prima dată în ZUGO.
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat un bilanț al principalelor 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit speakerului, una dintre cele mai importante realizări ale anului este finalizarea construcției Liniei Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău, proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Totodată, autoritățile au obținut cel mai mare … Articolul video | Igor Grosu a prezentat 10 realizări ale guvernării în 2025 apare prima dată în ZUGO.
09:00
Automobil cu femeie și copil, vizat de împușcături în sudul R. Moldova. Suspectul a fost reținut # Zugo.md
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie, în sudul Republicii Moldova, unde un automobil în care se aflau o femeie, copilul ei minor și concubinul acesteia a fost vizat de focuri de armă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul s-a produs pe drumul de … Articolul Automobil cu femeie și copil, vizat de împușcături în sudul R. Moldova. Suspectul a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
08:30
Familia lui Marian Mocanu lansează un apel de ajutor, după ce bărbatul a fost diagnosticat recent cu leucemie acută, o formă agresivă de cancer al sângelui, aflată într-un stadiu avansat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit mesajului publicat pe platforma mcharity, Marian și soția sa au aflat diagnosticul pe 8 mai, iar a doua zi … Articolul Un tânăr tată din R. Moldova luptă cu leucemia: familia cere ajutor apare prima dată în ZUGO.
2 ianuarie 2026
14:00
Un moldovean în vârstă de 63 de ani, Ion Botnari, a murit în după amiaza de miercuri, 31 decembrie 2025, în Acilia, lângă Roma, după explozia unei petarde. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. S-a întâmplat pe strada Cortemaggiore, în cartierul Casal Bernocchi. Potrivit publicației Roma Today, citat de rotalianul.com, petarda i-ar fi explodat practic în mână. … Articolul Un moldovean a murit în Italia după explozia unei petarde apare prima dată în ZUGO.
13:40
Temperaturile scăzute din ultimele zile au favorizat formarea unui strat de gheață pe râurile și lacurile din Republica Moldova, însă acesta rămâne subțire și instabil. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor pe care le implică deplasarea sau desfășurarea activităților pe suprafața înghețată a bazinelor acvatice. Urmărește-ne pe … Articolul Atenție la gheața formată pe râuri și lacuri. Avertismentul salvatorilor apare prima dată în ZUGO.
13:00
„Sfârșitul a fost amânat”: Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat # Zugo.md
Profetul auto-proclamat din Ghana, Ebo Noah, pe numele său real Evans Eshun, a fost arestat de poliția din Ghana în urma controversatei sale profeții privind sfârșitul lumii, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noah a captat atenția întregii lumi după ce a afirmat că a primit o viziune de la Dumnezeu potrivit căreia lumea … Articolul „Sfârșitul a fost amânat”: Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat apare prima dată în ZUGO.
12:40
Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: „R. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Bulgariei cu ocazia aderării la zona euro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a menționat că aderarea Bulgariei la zona euro reprezintă un pas major, care deschide noi oportunități economice și consolidează parcursul european al țării. „Felicitări … Articolul Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: „R. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare” apare prima dată în ZUGO.
12:20
2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut # Zugo.md
Un nou raport arată cât de dur a fost anul 2025 pentru Ucraina, dezvăluind amploarea avansului teritorial al Rusiei. Analiza scoate la iveală cifre care conturează unul dintre cei mai dificili ani pentru Kiev de la începutul invaziei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în … Articolul 2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut apare prima dată în ZUGO.
12:00
Procuratura Republicii Moldova anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare pe numele a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de viol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat … Articolul Doi frați, condamnați după ce și-au violat sora mai mică și au lăsat-o însărcinată apare prima dată în ZUGO.
11:40
În prima zi a anului 2026, în Republica Moldova s-au născut 38 de copii, numărul băieților și al fetelor fiind egal, anunță Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din țară au fost înregistrate 19 nașteri de băieți și 19 … Articolul Egalitate la nașteri în prima zi din 2026. Câți copii s-au născut apare prima dată în ZUGO.
11:20
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu la data de 31 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, printre persoanele care au obținut cetățenia se numără Fedor Bortnik, fiul solistului formației rock Bi-2, precum și pianistul și compozitorul Gleb Koliadin, cunoscut pentru … Articolul Opt cetățeni ai Federației Ruse au obținut cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial apare prima dată în ZUGO.
