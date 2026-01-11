Presa: Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul
Zugo.md, 11 ianuarie 2026 10:20
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform The Times of Israel, citat de Digi24. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat pentru prima dată la protestele din Iran, aflate în desfășurare în mai multe orașe ale țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului și-a exprimat solidaritatea cu cetățenii iranieni. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, … Articolul Președinta Maia Sandu reacționează la protestele din Iran: „R. Moldova este solidară” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Acum 2 ore
09:40
video | Protestele din Iran, reprimate cu brutalitate. Cel puțin 72 de persoane au fost ucise # Zugo.md
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, guvernul țării recunoscând demonstrațiile în curs, în ciuda unei represiuni intensificate. În acest timp Republica Islamică rămâne izolată de restul lumii. Având în vedere că internetul este întrerupt în Iran și liniile telefonice întrerupte, a devenit
09:30
Condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Autoritățile au intervenit pe mai multe drumuri # Zugo.md
Administrația de Stat a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăți majore. În majoritatea regiunilor țării, carosabilul este în mare parte uscat, pe alocuri înzăpezit. Potrivit autorităților, precipitații sub formă de ninsoare au fost semnalate în zona de sud
Acum 24 ore
12:50
Schimbări majore se anunță la „Vocea României". După ce Theo Rose a anunțat că renunță la emisiune, Irina Rimes a decis, la rândul ei, să plece din juriul show-ului difuzat de Pro TV. Potrivit presei din România, artista nu va mai face parte din echipă începând cu sezonul viitor, iar decizia ar fi una definitivă.
12:20
„Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război”: Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina # Zugo.md
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse, citat de Digi24. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi al crimelor împotriva umanităţii
11:30
O femeie în vârstă de 73 de ani a sesizat polițiștii din sectorul Botanica, după ce a fost înșelată printr-o schemă de fraudă telefonică. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, victima a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept.
11:00
„Soarele” artificial al Chinei a depășit un obstacol major în procesul de obținere a energiei din fuziune nucleară # Zugo.md
Reactorul EAST de fuziune nucleară, supranumit „Soarele" artificial al Chinei, a reușit să mențină stabilă plasma superfierbinte la densități extreme, depășind o barieră majoră pe drumul eficientizării tehnologiei de fuziune nucleară care promite să ofere omenirii energie curată nelimitată, transmite Live Science care citează un material publicat la 1 ianuarie în revista Science Advances, citat
Ieri
10:40
Nicanor Ciochină, acuzat că ar tergiversa procesul de judecată. Cereri depuse în ultimul moment # Zugo.md
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină este acuzat din nou că încearcă să tergiverseze procesul de judecată, în care este acuzat că a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la fața locului. La ședința de azi, la care erau programate dezbaterile judiciare, fostul edil a venit cu mai multe cereri, pe care le-a depus
10:20
Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina # Zugo.md
De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 19 generali ruși au fost uciși, conform datelor publice și rapoartelor din surse ruse și ucrainene. Nu toate aceste decese au fost confirmate oficial de către Moscova. Pierderile în rândul înaltei conduceri militare au
09:50
Caz șocant: Un bărbat a furat rămășițele a peste 100 de cadavre și le-a colecționat în subsolul casei # Zugo.md
Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru furt, după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost descoperite în statul Pennsylvania, scrie Sky News, citat de StirileProTV. Polițiștii au găsit, de asemenea, numeroase oase lungi, mâini și picioare mumificate, trunchiuri în descompunere și alte elemente scheletice
09:40
Cum se încălzesc oamenii la -30°C, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori # Zugo.md
În diminețile de iarnă din Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde aerul de afară îți poate îngheța genele, temperaturile de iarnă scad frecvent până la -30°C, iar în ianuarie chiar și cele mai calde zile depășesc rareori -10°C, scrie StirileProTV. Cu aproximativ 6 milioane de locuitori în prezent, Harbin
09:30
Numărul cererilor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din stânga Nistrului a crescut semnificativ în ultimele luni ale anului trecut, înainte de intrarea în vigoare a noii legi privind cetățenia. Potrivit datelor raportate de ASP, creșterea este de aproximativ 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, scrie zonadesecuritate.md.
9 ianuarie 2026
14:00
O italiancă a făcut patru ani de chimioterapie, iar apoi s-a constatat că de fapt nu avea cancer. Spitalul trebuie să-i plătească despăgubiri # Zugo.md
Un limfom intestinal, aflat în stadiul final. Era de fapt un diagnostic complet eronat, însă pacienta a fost supusă unor tratamente îndelungate și epuizante, care s-au dovedit ulterior a fi complet inutile. Mai mult, din cauza tratamentului femeia a suferit de dezechilibru hormonal, osteoporoză, depresie și anxietate. Acum, Curtea de
13:40
Președintele Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, este una dintre persoanele chemate să clarifice ce informații erau cunoscute la nivel politic și instituțional și cum au fost transmise între autorități în timpul crizei provocate de fenomenul DANA. Potrivit EFE, liderul opoziției spaniole, care este și deputat, a depus mărturie în calitate de martor.
13:30
„Plimbare", „jucărie", „delicatesă": este suficient să fie pronunțate anumite cuvinte pentru a capta atenția majorității câinilor. Însă unele exemplare excepționale par capabile să învețe vocabularul uman prin simpla ascultare a conversațiilor, așa cum procedează copiii cu vârste foarte mici, informează AFP, citat de Agerpres. Această concluzie a fost dezvăluită de
13:20
Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile # Zugo.md
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost menținut în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis joi Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie presa română. Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica
12:40
Din cauza vremii nefavorabile, mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" au fost anulate sau reținute. Joi, două curse, din și spre Istanbul nu s-au efectuat, iar vineri a fost anulată o cursă spre București. Contactată de IPN, Natalia Cojocaru, purtător de cuvânt al Aeroportului, a menționat
12:10
Activele și mijloacele financiare deținute în Republica Moldova de compania rusă Lukoil și de alte companii petroliere din Federația Rusă pot fi blocate de Serviciul Fiscal de Stat. Jurnaliștii de la Rise.md scriu că decizia a fost luată pe 6 ianuarie 2026 de Consiliul interinstituțional de supervizare, care a aprobat punerea
12:00
Reuters: SUA au discutat despre plăți de până la 100.000 de dolari pentru fiecare groenlandez, pentru separarea de Danemarca # Zugo.md
Oficiali americani au discutat despre plăți directe către groenlandezi, pentru a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture SUA, potrivit Reuters, citat de StirileProTV. Deşi suma exactă în dolari şi logistica plăţii nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume
11:40
Chișinăul condamnă utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia: „R. Moldova este solidară cu Ucraina” # Zugo.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreșnik în atacurile masive desfășurate în noaptea trecută asupra Ucrainei. Munteanu a scris, într-o postare pe platforma X, solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și sprijinul Chișinăului pentru o pace justă. „Condamnăm ferm utilizarea de
11:20
Tancul petrolier din așa-numita flotă fantomă a Rusiei, care a fost reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a SUA în Atlanticul de Nord, ar avea legături, printr-o rețea de firme, cu doi aliați ai Kremlinului. Ar fi vorba despre oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor, și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski, potrivit anchetei Sistema
11:00
Aproximativ 110 mii de păsări au fost nimicite în urma unei anchete desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce în probe de ser și ouă a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță interzisă în producția alimentară. Potrivit ANSA, substanța a fost identificată în urma controalelor efectuate la mai
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
În contextul ninsorilor abundente din ziua de joi, 8 ianuarie, Poliția Republicii Moldova a acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere pe întreg teritoriul țării. Potrivit Poliției, echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și
10:10
video | Cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților evită să aterizeze aici # Zugo.md
Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, este considerat cel mai periculos aeroport din lume. Pista aeroportului extrem de scurtă, vremea imprevizibilă și locația la aproape 2.900 metri altitudine transformă fiecare aterizare într-o provocare extremă, scrie Express, citat de Mediafax. Pista de 527 metri se termină într-o prăpastie În timp ce pistele aeroporturilor
09:40
Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova a murit în urma unui accident produs în stațiunea de schi Cervinia, din Italia, în timp ce practica freeride-ul, relatează presa italiană. Incidentul s-a produs pe 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. După ce a urcat cu telescaunul și a efectuat
09:20
video | Rușii au atacat Ucraina cu racheta balistică hipersonică Oreşnik. Cel puțin 4 morți și mai mulți răniți # Zugo.md
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters și CNN, citate de Hotnews.ro. Rusia a lansat un baraj de 242 de drone și 36
08:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord despre riscurile asociate furtunii Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, valabile în mai multe regiuni ale țării. Potrivit MAE, informațiile au fost transmise de Ambasada Republicii Moldova în
08:30
Ambulanțe deblocate și vehicule tractate: Salvatorii au intervenit în zeci de misiuni în doar 24 de ore # Zugo.md
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI au intervenit în ultimele 24 de ore în 88 de misiuni, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării. Potrivit comunicatului IGSU, cele mai multe intervenții, 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și
8 ianuarie 2026
13:00
Lovitură majoră pentru lupta împotriva încălzirii globale: Trump scoate SUA din tratatul ONU pentru climă # Zugo.md
Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul-cadru global privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică eforturile sale de a inversa ani de negocieri internaționale menite să abordeze creșterea temperaturilor. Anunțul privind ruperea legăturilor cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) a venit în contextul în care Trump
12:30
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurare, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului # Zugo.md
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vor
11:50
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții desfășurate de Salvamont Neamț în zona înaltă a muntelui. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Neamț, operațiunea de salvare a durat aproximativ patru ore. Apelul de urgență a fost recepționat prin Serviciul 112 în jurul orei … Articolul foto, video | Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău apare prima dată în ZUGO.
10:50
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate în jos în perioada următoare, susține directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit acestuia, nivelul final al tarifelor va fi decis de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie, urmând să fie aplicat inclusiv în sezonul rece viitor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Eugeniu Buzatu a declarat … Articolul Tariful la gaze ar putea scădea. Precizările ANRE apare prima dată în ZUGO.
10:30
Von der Leyen laudă avansul R. Moldova în parcursul european: „Urmează noi pași spre aderare” # Zugo.md
Republica Moldova a înregistrat un progres remarcabil în parcursul său european, a declarat astăzi Ursula von der Leyen, în cadrul evenimentului de lansare oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președinta Comisiei Europene a subliniat că avansul Chișinăului pe calea integrării europene este unul notabil, menționând progresele recente ale … Articolul Von der Leyen laudă avansul R. Moldova în parcursul european: „Urmează noi pași spre aderare” apare prima dată în ZUGO.
7 ianuarie 2026
12:40
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită … Articolul Republica Moldova intră din nou în competiția „Destinația Anului 2026” apare prima dată în ZUGO.
11:30
În dimineața zilei de 7 ianuarie, angajații IGSU au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Potrivit primelor informații încăperile depozitului erau cuprinse de … Articolul foto | Incendiu în capitală: Peste 70 de salvatori au luptat cu flăcările apare prima dată în ZUGO.
11:00
În zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Astfel, o parte dintre acestea vor circula conform unor orare ajustate, informează Primăria municipiului Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În această perioadă va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52. … Articolul Cum va circula transportul public din Chișinău în zilele de 7 și 8 ianuarie apare prima dată în ZUGO.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, reunește oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 … Articolul Maia Sandu participă la deschiderea oficială a președinției cipriote a Consiliului UE apare prima dată în ZUGO.
6 ianuarie 2026
14:00
O femeie în vârstă de 37 de ani, din raionul Sîngerei, a născut al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNAMUP, cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026, la ora 14:14, când Dispeceratul comun de … Articolul O femeie a născut al nouălea copil în drum spre spital apare prima dată în ZUGO.
13:40
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său cel mare, Ahmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepremier interimar al guvernului republicii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Odată cu preluarea noii funcții, Ahmat Kadîrov își va păstra și postul de ministru al Sportului și Culturii Fizice al Ceceniei, funcție pe … Articolul Kadîrov l-a numit pe fiul său de 20 de ani vicepremier interimar al Ceceniei apare prima dată în ZUGO.
13:20
Un străin a fost declarat indezirabil după ce a pus în pericol participanții în noaptea de Revelion în PMAN # Zugo.md
Un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost îndepărtat de pe teritoriul Republica Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit IGM, măsura a fost aplicată ieri, 5 ianuarie 2026, de către ofițerii Direcției … Articolul Un străin a fost declarat indezirabil după ce a pus în pericol participanții în noaptea de Revelion în PMAN apare prima dată în ZUGO.
12:20
Agricultorii protestează la Negureni. Avertismentul poliției: „Optați pentru rute alternative” # Zugo.md
Poliția Republicii Moldova informează despre desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, unde există posibilitatea utilizării tehnicii agricole. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritățile avertizează că, în contextul desfășurării protestului, dar și al condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră ar putea fi îngreunată. Eventualele blocări ale carosabilului pot genera perturbări semnificative de trafic și întârzieri … Articolul Agricultorii protestează la Negureni. Avertismentul poliției: „Optați pentru rute alternative” apare prima dată în ZUGO.
12:10
La Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, firma sud-coreeană a prezentat Atlas, un robot umanoid dezvoltat de Boston Dynamics, scrie BBC, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Hyundai afirmă că „intenționează să integreze Atlas în rețeaua sa globală”, inclusiv într-o fabrică din statul american Georgia, care a fost implicată într-un raid masiv … Articolul Un mare producător auto va folosi roboți umanoizi în fabrici apare prima dată în ZUGO.
11:50
De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro # Zugo.md
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne – cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei – că ar putea urma la rând, relatează CNN, citat de … Articolul De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro apare prima dată în ZUGO.
11:40
Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul fraudei bancare, în care fostul lider politic Vlad Plahotniuc este inculpat. Anunțul a fost făcut de Sergiu Stratan, președintele completului de judecători, în debutul ședinței de judecată de astăzi, 6 ianuarie, scrie Jurnal.md. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Veaceslav Platon cere să fie audiat în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în ZUGO.
11:20
Dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”: Patru persoane, inclusiv un cleric, trimise în judecată # Zugo.md
Procuratura Generală anunță că urmărirea penală în dosarul privind pretinderea și primirea de bani ilegali pentru obținerea locurilor de înhumare la Cimitirul Sfântul Lazăr din capitală a fost finalizată, iar cauza penală a fost expediată în instanță. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, dintre care trei persoane publice și un … Articolul Dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”: Patru persoane, inclusiv un cleric, trimise în judecată apare prima dată în ZUGO.
11:10
Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8, pe direcția Iași–Ungheni, spre frontiera cu Republica Moldova, segment din Autostrada Unirii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului … Articolul foto | Segmentul Iași–Ungheni al Autostrăzii A8, prezentat de autoritățile române apare prima dată în ZUGO.
10:40
De la albume ilustrate la covor azer: lista cadourilor primite de șefa statului în ultimele luni din 2025 # Zugo.md
Președinția Republicii Moldova a publicat registrul cadourilor protocolare primite de șefa statului în perioada octombrie–decembrie 2025. Documentul include obiecte oferite în cadrul summiturilor internaționale, vizitelor oficiale și întrevederilor bilaterale, majoritatea fiind trecute în proprietatea Aparatului Președintelui. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit registrului, Maia Sandu a primit, în contextul participării la Summitul Comunității Politice Europene … Articolul De la albume ilustrate la covor azer: lista cadourilor primite de șefa statului în ultimele luni din 2025 apare prima dată în ZUGO.
09:30
Sentința în cazul Plahotniuc ar putea fi pronunțată în acest an? Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție # Zugo.md
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare. Urmărește-ne pe … Articolul Sentința în cazul Plahotniuc ar putea fi pronunțată în acest an? Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție apare prima dată în ZUGO.
09:10
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că situația deputatei Marina Tauber, cercetată penal, este una analogică cu cea a fostului lider al Partidului „Șor”, Ilan Șor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În context” de la postul public de televiziune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Dumbravan, Marina Tauber a depus o … Articolul Șeful PA, despre cazul Marinei Tauber: Situație similară cu cea a lui Ilan Șor apare prima dată în ZUGO.
