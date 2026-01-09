VIDEO SUA confirmă confiscarea petrolierului Olina în Marea Caraibelor

10:50

Un bărbat bănuit de comiterea unui jaf a fost prins la Aeroport. Tânărul de 26 de ani urma să decoleze spre Istanbul pe 5 ianuarie. Este vorba despre un cetățean străin, care ar fi comis infracțiunea pe 4 ianuarie. Individul a fost reținut înainte de decolarea aeronavei.