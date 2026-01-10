Blackout de internet în Iran. „Cea mai amplă și sofisticată blocadă a internetului realizată vreodată împotriva propriei populații”
Ziarul de Garda, 10 ianuarie 2026 17:10
Iranul a impus, odată cu protestele recente, cea mai amplă și mai sofisticată blocadă a internetului realizată vreodată împotriva propriei populații. Regimul de la Teheran pare că a dezvoltat instrumente mai precise în acest sens, în condițiile în care întreruperea nu este totală, ci extrem de selectivă, inspirându-se de la China, scrie Biziday.ro, cu referire...
Acum 15 minute
17:20
UPDATE/ Defecțiunile tehnice de la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, remediate. Activitatea, desfășurată în regim normal # Ziarul de Garda
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați a fost reluată în regim normal, după ce defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, atestate în prima parte a zilei, au fost remediate. Ora 13:50.Poliția de Frontieră a anunțat, printr-un comunicat, că defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate anterior în cadrul controlului coordonat la PTF Giurgiulești-Galați,...
Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
16:00
LIVE TEXT/ Kievul, alimentat din nou cu căldură. Până la sfârșitul zilei, se așteaptă reconectarea la energie electrică. Război în Ucraina, ziua 1417 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Autoritățile ucrainene se așteaptă ca orașul Kiev să fie reconectat la energie electrică până la sfârșitul acestei zile. Despre aceasta a anunțat, printr-o postare pe Facebook, prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko. Aceasta menționează și că pe parcursul acestei zile s-au întreprins acțiuni care au permis restabilirea alimentării cu căldură în capitală și în regiunea...
Acum 4 ore
15:00
Dosarele acoliților lui Plahotniuc, pe final. Damir și Țuțu își vor afla sentințele în această lună # Ziarul de Garda
Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, cercetat în dosarul angajărilor fictive de la MAI pentru abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice, își va afla sentința luni, 19 ianuarie 2026, după ce instanța a amânat pronunțarea planificată inițial...
13:50
DOC/ Prețul plătit de stat pentru vizitele Președinție în afara țării în ultimele șase luni din 2025 # Ziarul de Garda
În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800 de mii de lei. Potrivit...
Acum 6 ore
13:00
„Venezuela este neinvestibilă”. Întâlnirea lui Trump cu șefii marilor companii petroliere s-a încheiat fără angajamente financiare # Ziarul de Garda
Întâlnirea lui Donald Trump cu șefii marilor companii petroliere, pe tema Venezuelei, s-a încheiat fără angajamente financiare concrete. Aceștia cer securitate sporită, stabilitate politică și garanții legale solide. Directorul ExxonMobil numește Venezuela “o țară neinvestibilă, în care am intrat în anii ’40, iar activele noastre au fost confiscate de două ori”, potrivit Biziday.ro. Președintele SUA,...
12:30
LIVE TEXT/ Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc. Război în Ucraina, ziua 1417 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă, este în flăcări, după un atac cu drone. Despre aceasta a anunțat guvernatorul regiunii ruse Volgograd, Andrei Bocharov, pe Telegram. „În Oktiabrski, în urma căderii de resturi de drone, a fost raportat un incendiu la un depozit de petrol”, se arată în mesaj. Potrivit...
12:20
Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore. Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare...
12:10
Meteorologii anunță ninsori slabe pentru 10 și 12 ianuarie. Duminică, 11 ianuarie, vremea va fi fără precipitații semnificative. Pe drumuri, ghețușul va persista. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele nocturne din acest sfârșit de săptămână vor ajunge până la −18°C, iar maximele diurne − 0°C.
Acum 8 ore
11:00
Defecțiuni tehnice la punctul de trecere Giurgiulești-Galați. Activitatea, desfășurată parțial # Ziarul de Garda
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați este desfășurată parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet. Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin punctele de trecere Leova și Cahul, pentru evita eventuale întârzieri. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, la această oră, controlul este...
10:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 678 de traversări. 17 650 dintre acestea au fost efectuate pe cale aeriană, iar 48 028 – pe cale terestră, potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră a R. Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a...
Acum 12 ore
09:30
Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore. Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare...
09:00
VIDEO/ Localități afectate de intemperii | Noutăți din dosarul „Frauda bancară” | Noi declarații ale mamei băiatului decedat oferite în dosarul lui Ciochină și capturarea lui Maduro | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza intemperiilor, șefa statului a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Cu ce lideri europeni s-a întâlnit și ce subiecte au fost discutate, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă aducem cele mai recente informații din...
08:00
430 de monede comemorative și matrici pentru fabricarea monedelor euro, transportate ilicit # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Palanca au depistat două cazuri de transportare ilicită de bunuri vineri, 9 ianuarie 2026. În primul caz, au fost identifiate matrici destinate confecționării monedelor de 2 euro, iar în cel de-al doilea – 430 de monede comemorative. În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate. Potrivit unui comunicat...
Acum 24 ore
21:50
LIVE TEXT/ Zelenski afirmă că atacul Rusiei „reprezintă aceeași provocare pentru toți: pentru Varșovia, București, Budapesta”. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:42 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale că în mai multe regiuni din țară au loc lucrări de restabilire. „Lucrările de restabilire sunt în prezent în desfășurare în orașele și comunitățile noastre – la Kiev și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Dnipropetrovsk, Lvov, Kirovohrad, Cerkasî...
21:20
Circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă. Peste 1 100 de tone de sare împrăștiate # Ziarul de Garda
Circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau porțiuni înzăpezite. În unele regiuni ale țării, se atestă precipitații sub formă de ninsoare, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit AND, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat pe peste 35 de sectoare de drum din...
21:00
R. Moldova, prin Consiliul Europei, condamnă utilizarea rachetei „Oreshnik” de către Rusia # Ziarul de Garda
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care deține și funcția de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice „Oreshnik” în atacurile lansate pe parcursul nopții din 9 ianuarie asupra Ucrainei. Într-o declarație oficială, Mihai Popșoi a subliniat că atacurile...
20:40
Italia consideră că Europa ar trebui să vorbească și cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
„Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia”, a declarat vineri prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, adăugând că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor Opt, transmite Reuters. Meloni a spus că este de acord cu președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să se angajeze într-un...
20:10
LIVE TEXT/ Bombardament rusesc la Kiev: 4 persoane au decedat, 25 au fost rănite, iar 80 au primit ajutor psihologic. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:02 Lucrările de lichidare a consecințelor bombardamentului asupra Kievului au fost finalizate. Până la ora 17:00, în urma atacului rusesc, au fost rănite 25 de persoane, printre care 5 salvatori. 4 persoane au decedat, iar 32 de persoane au fost salvate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Kiev au acordat sprijin...
19:50
Începând de astăzi, 9 ianuarie , Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devene operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, anunță Poliția de Frontieră. În prezent, Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional în următoarele puncte de trecere a frontierei: PTF „Cahul-Oancea”, din 24.11.2025; PTF „Costești-Stînca”, din 12.10.2025; PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24.11.2025. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor...
19:30
Papa Leon spune că „războiul a revenit la modă” într-un discurs important adresat diplomaților din întreaga lume # Ziarul de Garda
Primul papă născut în Statele Unite, Papa Leon al XIV-lea, susținând primul său discurs despre „starea lumii”, și-a exprimat îngrijorarea față de „tensiunile în escaladare” din „Marea Caraibilor și de pe coasta pacifică a Americii”, cerând totodată respectarea „voinței poporului venezuelean” și revenirea la stabilitate în această țară. Acesta a declarat într-un discurs important rostit...
19:10
Amenzi de zeci de mii de lei pentru creditori care au refuzat să restituie bani consumatorilor # Ziarul de Garda
Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare, despre decizia din cadrul ședinței din 6 ianuarie. Potrivit CNPF, sancțiunile au...
18:40
Condamnarea fostului avocat stagiar care ar fi mituit un judecător de la Curtea de Apel Centru, pentru a facilita intrarea la studii a soției, devine definitivă # Ziarul de Garda
Fostul avocat stagiar Maxim Anton, care a fost învinuit că i-ar fi promis, oferit și dat bani judecătorului de la Curtea de Apel Centru Mihail Diaconu, pentru accederea soției sale la studii în calitate de candidat la funcția de judecător în cadrul Institutului Național al Justiției, rămâne cu pedeapsa aplicată de prima instanță – o amendă...
18:30
Peste 600 de mii de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie # Ziarul de Garda
Circa 618.339 de gospodării, reprezentând aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie, fiind inițiate astăzi, 9 ianuarie, transferurile plăților pentru compensațiile la căldură pe cardurile bancare, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit Ministerului, Din 12 ianuarie, plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în...
18:10
Detalii despre decesul tânărului Sergiu Țărnă în Veneția. Polițistul reținut pentru crimă a făcut primele declarații # Ziarul de Garda
Un agent al poliției locale din Veneția a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă, tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani, care a fost găsit neînsuflețit în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea Malcontenta (zona Veneția), Italia. Anchetatorii au anunțat că suspectul este Riccardo Salvagno, un...
17:50
Ciochină „recurge, din nou, la un șiretlic juridic”. Acesta dorește sesizarea Curții Constituționale # Ziarul de Garda
La etapa dezbaterilor juridice, când urma ca părțile să-și susțină pledoariile, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a înaintat trei cereri către instanță. Una dintre cereri se referă la ridicarea excepției de neconstituționalitate și sesizarea Curții Constituționale pentru a se expune...
Ieri
17:20
Carantină de 30 de zile în comuna Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină # Ziarul de Garda
În comuna Sipoteni a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de control sanitar-veterinar, după ce a fost examinat un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași. În urma examinării...
17:20
LIVE TEXT/ SBU a arătat resturile rachetei Oreșnik cu care rușii au lovit regiunea Lvov. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:05 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a găsit fragmente rachete balistice rusești Oreșnik cu care Federația Rusă a lovit Liov în noaptea de 9 ianuarie. Potrivit datelor preliminare, rușii au lansat racheta „Oreshnik”, cu rază medie de acțiune, de tip «sol–sol», de pe poligonul rusesc „Kapustin Yar”. Serviciul de Securitate a găsit următoarele...
17:10
În atenția călătorilor! Trafic intens la vama Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Ziarul de Garda
La această oră, în Punctele de Trecere a Frontierei Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.” Astfel,...
16:40
R. Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală. Va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit MDED, acest proiect aduce o investiție directă în inovație printr-o finanțare europeană de...
16:30
Un moldovean de 34 de ani a murit miercuri, 7 ianuarie, din cauza rănilor grave suferite în urma unei căzături în afara pârtiei, scrie presa italiană. Accidentul s-a produs la aproximativ 2250 de metri deasupra nivelului mării. Potrivit informațiilor, Radu Turculeț tocmai sosise la Cervinia pentru o vacanță la schi, iar prima sa coborâre cu...
16:20
Protestele din Iran s-au extins în toate cele 31 de provincii ale țării. Forțele de securitate ucid protestatari în unele orașe, în timp ce în altele trec de partea lor # Ziarul de Garda
Iranul a fost în mare parte izolat de lumea exterioară vineri, 9 ianuarie, după ce autoritățile au întrerupt internetul pentru a limita tulburările tot mai mari, în timp ce imagini video apăreau în spațiul public, unde clădiri și vehicule luau foc, în cadrul protestelor anti-guvernamentale care au cuprins străzile mai multor orașe, transmite Reuters. Forțele...
16:10
Procurorul general interimar primește ce a cerut inițial: va fi audiat repetat de Comisia de evaluare, de această dată în ședință complet închisă. „Au fost necesare clarificări suplimentare” # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu procurorul general interimar, Alexandru Machidon. Conform unui comunicat de presă, în urma primei audieri, „au fost necesare clarificări suplimentare din partea procurorului, ceea ce a determinat decizia de a programa o nouă audiere”. ZdG a scris anterior...
15:50
Numărul cererilor de cetățenie, depuse de locuitorii din stânga Nistrului, a crescut cu aproape 50% înainte de modificarea legii (Zona de Securitate) # Ziarul de Garda
Modificările aduse Legii cetățeniei R. Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii, arată datele Agenției Servicii Publice, obținute de Zona de...
14:50
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 de mii de lei, restituit de inculpatul care și-a recunoscut vinovăția. Acesta a fost sancționat penal # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie. Acesta și-a recunoscut vinovăția și a fost sancționat penal cu amendă în mărime de 50 000 de lei. De asemenea, tânărul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor...
14:50
Complicele lui Nicanor Ciochină a rămas fără un avocat: ,,Din motive profesionale și deontologice” # Ziarul de Garda
Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, să însceneze o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate, a rămas fără un apărător. Înainte de începerea ședinței din 9 ianuarie, avocata Veronica Șișcanu a trimis o...
14:20
Proteste în SUA după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Un agent de frontieră american a împușcat și rănit alte două persoane în Portland # Ziarul de Garda
O serie de manifestații au avut loc în mai multe orașe din SUA joi seară, după incidentul din Minneapolis, care a șocat opinia publică americană și a intensificat dezbaterea privind politicile administrației lui Donald Trump, scrie Reuters. Sute de protestatari au mărșăluit joi seară, 8 ianuarie, în Minneapolis către locul în care Renee Nicole Good,...
14:10
ANRE, după acuzațiile lui Sergiu Tofilat despre funcționari care „acoperă și protejează schemele de la Moldova Gaz”: „O interpretare forțată a normei legale, utilizată în scopuri politice” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) „respinge” acuzațiile ex-membrului consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, privind inacțiunea instituției în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz”. ANRE a spus că, în anul 2024, a desfășurat un control inopinat la S.R.L. „Chișinău-gaz”. Controlul nu ar fi fost unul planificat, „ci a fost realizat la solicitarea unui organ competent al statului, în contextul...
13:10
Maia Sandu și Alexandru Munteanu au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: „Acest război se apropie de Europa” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat vineri, 9 ianuarie, atacul Rusiei asupra orașului Lviv din Ucraina cu o racheta Oreșnik. Potrivt The Kyiv Indepedent, aceasta este a doua oară când Rusia folosește racheta Oreșnik într-un atac împotriva Ucrainei, după ce Rusia a folosit-o prima dată împotriva Dnipro pe 21 noiembrie 2024. „Condamnăm...
12:50
Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al UAM. 17 aspiranți la Comisia de licențiere # Ziarul de Garda
Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM). Aceștia sunt: Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul UAM, Natalia Balaban este originară din orașul Cahul. În perioada 2022 – 2024 a exercitat funcția de președinte al Consiliului Centrului de Instruire...
12:30
LIVE TEXT/ Ucraina a inițiat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU din cauza atacului Rusiei cu racheta Oreșnik. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Ucraina va iniția o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum și un răspuns în cadrul UE, Consiliului Europei și OSCE cu privire la utilizarea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Lviv, a anunțat ministrul de Externe, Andrii...
12:20
Noi deconectări, înregistrate pe parcursul nopții din cauza rafalelor puternice de vânt și depunerilor de polei. Toți consumatorii au fost reconectați # Ziarul de Garda
Toți cei peste 7 800 de consumatori, din 10 localități care au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, au fost reconectați integral la rețeaua electrică, a anunțat Ministerul Energiei. Pe parcursul nopții au fost înregistrate noi deconectări, cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile...
11:50
Peste 100 de mii de păsări, nimicite. Rechemări de produse și suspendarea importurilor de furaje – în urma depistării unei substanțe interzise # Ziarul de Garda
O sută zece mii de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri de produse interzise. Agenția nu a publicat numele companiei, dar a anunțat că, în toate unitățile verificate, a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea acțiunilor...
11:40
Peste 270 de școli au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni din cauza vremii # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță vineri, 9 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Anterior, 834 de școli au anunțat că vor începe activitea pe 9 ianaurie. Astfel, 563 de școli au început astăzi al doilea...
11:30
LIVE TEXT/ 500 de salvatori sunt implicați pentru a elimina daunele atacului rusesc de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au stins toate incendiile care au izbucnit în urma atacului rusesc. Forțele Ministerului Afacerilor Interne acționează într-o coordonare clară pentru lichidarea consecințelor loviturii. „Noaptea, Rusia a lovit în mod deliberat infrastructura civilă și critică. Scopul este să lase milioane de oameni fără lumină, căldură și...
11:20
Un cetățean străin bănuit de furt a fost identificat înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul și reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea unui jaf pe 4 ianuarie în Chișinău a fost identificat pe 5 ianuarie înainte de decolarea cursei Chișinău – Istanbul la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, anunță într-un comunicat Poliția de Frontieră. Conform informațiilor, persoana vizată urma să decoleze la cursa avia Chișinău–Istanbul, însă,...
11:00
Patru persoane rănite, zboruri afectate și mai multe gospodării fără energie electrică. Consecințele ninsorii din ultimele zile # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a informat că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat dificultăți în trafic și au afectat mai multe localități din țară. Pe drumuri s-a format ghețuș, iar pe întreg teritoriul s-au înregistrat rafale de vânt de 15–20 m/s. Trafic și restricții În dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie,...
10:50
Peste 240 de vehicule deblocate și 160 de accidente în urma ninsorilor. Aprope 1600 de polițiști au intervenit # Ziarul de Garda
În contextul ninsorilor de pe 8 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. „Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic...
10:20
Rețea de migrație ilegală, la frontiera moldo-ucraineană: un bărbat, care a intrat ilegal în țară, și cel care ar fi urmat să-l ajute, reținuți de oamenii legii # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat vineri, 9 ianuarie, destructurarea activității unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale. Joi, 1 ianuarie, în localitatea Palanca, la aproximativ un kilometru de linia frontierei de stat, a fost depistat și reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, „imediat după ce a trecut ilegal frontiera din...
10:10
Rusia a ocupat primul loc în clasamentul privind cenzura și deconectările de internet, pe care experții Top10VPN îl întocmesc anual, scrie The Moscow Times. Potrivit calculelor acestora, în total, „shutdown-urile” de internet din Federația Rusă au însumat 37 166 de ore în 2025 și au afectat practic întreaga populație a țării – 146 de milioane...
