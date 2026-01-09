Italia consideră că Europa ar trebui să vorbească și cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
„Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia”, a declarat vineri prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, adăugând că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor Opt, transmite Reuters. Meloni a spus că este de acord cu președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să se angajeze într-un...
R. Moldova, prin Consiliul Europei, condamnă utilizarea rachetei „Oreshnik” de către Rusia # Ziarul de Garda
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care deține și funcția de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice „Oreshnik” în atacurile lansate pe parcursul nopții din 9 ianuarie asupra Ucrainei. Într-o declarație oficială, Mihai Popșoi a subliniat că atacurile...
LIVE TEXT/ Bombardament rusesc la Kiev: 4 persoane au decedat, 25 au fost rănite, iar 80 au primit ajutor psihologic. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:02 Lucrările de lichidare a consecințelor bombardamentului asupra Kievului au fost finalizate. Până la ora 17:00, în urma atacului rusesc, au fost rănite 25 de persoane, printre care 5 salvatori. 4 persoane au decedat, iar 32 de persoane au fost salvate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Kiev au acordat sprijin...
Începând de astăzi, 9 ianuarie , Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devene operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, anunță Poliția de Frontieră. În prezent, Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional în următoarele puncte de trecere a frontierei: PTF „Cahul-Oancea”, din 24.11.2025; PTF „Costești-Stînca”, din 12.10.2025; PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24.11.2025. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor...
Papa Leon spune că „războiul a revenit la modă” într-un discurs important adresat diplomaților din întreaga lume # Ziarul de Garda
Primul papă născut în Statele Unite, Papa Leon al XIV-lea, susținând primul său discurs despre „starea lumii”, și-a exprimat îngrijorarea față de „tensiunile în escaladare” din „Marea Caraibilor și de pe coasta pacifică a Americii”, cerând totodată respectarea „voinței poporului venezuelean” și revenirea la stabilitate în această țară. Acesta a declarat într-un discurs important rostit...
Amenzi de zeci de mii de lei pentru creditori care au refuzat să restituie bani consumatorilor # Ziarul de Garda
Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare, despre decizia din cadrul ședinței din 6 ianuarie. Potrivit CNPF, sancțiunile au...
Condamnarea fostului avocat stagiar care ar fi mituit un judecător de la Curtea de Apel Centru, pentru a facilita intrarea la studii a soției, devine definitivă # Ziarul de Garda
Fostul avocat stagiar Maxim Anton, care a fost învinuit că i-ar fi promis, oferit și dat bani judecătorului de la Curtea de Apel Centru Mihail Diaconu, pentru accederea soției sale la studii în calitate de candidat la funcția de judecător în cadrul Institutului Național al Justiției, rămâne cu pedeapsa aplicată de prima instanță – o amendă...
Peste 600 de mii de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie # Ziarul de Garda
Circa 618.339 de gospodării, reprezentând aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie, fiind inițiate astăzi, 9 ianuarie, transferurile plăților pentru compensațiile la căldură pe cardurile bancare, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit Ministerului, Din 12 ianuarie, plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în...
Detalii despre decesul tânărului Sergiu Țărnă în Veneția. Polițistul reținut pentru crimă a făcut primele declarații # Ziarul de Garda
Un agent al poliției locale din Veneția a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă, tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani, care a fost găsit neînsuflețit în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea Malcontenta (zona Veneția), Italia. Anchetatorii au anunțat că suspectul este Riccardo Salvagno, un...
Ciochină „recurge, din nou, la un șiretlic juridic”. Acesta dorește sesizarea Curții Constituționale # Ziarul de Garda
La etapa dezbaterilor juridice, când urma ca părțile să-și susțină pledoariile, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a înaintat trei cereri către instanță. Una dintre cereri se referă la ridicarea excepției de neconstituționalitate și sesizarea Curții Constituționale pentru a se expune...
Carantină de 30 de zile în comuna Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină # Ziarul de Garda
În comuna Sipoteni a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de control sanitar-veterinar, după ce a fost examinat un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași. În urma examinării...
LIVE TEXT/ SBU a arătat resturile rachetei Oreșnik cu care rușii au lovit regiunea Lvov. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:05 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a găsit fragmente rachete balistice rusești Oreșnik cu care Federația Rusă a lovit Liov în noaptea de 9 ianuarie. Potrivit datelor preliminare, rușii au lansat racheta „Oreshnik”, cu rază medie de acțiune, de tip «sol–sol», de pe poligonul rusesc „Kapustin Yar”. Serviciul de Securitate a găsit următoarele...
În atenția călătorilor! Trafic intens la vama Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Ziarul de Garda
La această oră, în Punctele de Trecere a Frontierei Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.” Astfel,...
R. Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală. Va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit MDED, acest proiect aduce o investiție directă în inovație printr-o finanțare europeană de...
Un moldovean de 34 de ani a murit miercuri, 7 ianuarie, din cauza rănilor grave suferite în urma unei căzături în afara pârtiei, scrie presa italiană. Accidentul s-a produs la aproximativ 2250 de metri deasupra nivelului mării. Potrivit informațiilor, Radu Turculeț tocmai sosise la Cervinia pentru o vacanță la schi, iar prima sa coborâre cu...
Protestele din Iran s-au extins în toate cele 31 de provincii ale țării. Forțele de securitate ucid protestatari în unele orașe, în timp ce în altele trec de partea lor # Ziarul de Garda
Iranul a fost în mare parte izolat de lumea exterioară vineri, 9 ianuarie, după ce autoritățile au întrerupt internetul pentru a limita tulburările tot mai mari, în timp ce imagini video apăreau în spațiul public, unde clădiri și vehicule luau foc, în cadrul protestelor anti-guvernamentale care au cuprins străzile mai multor orașe, transmite Reuters. Forțele...
Procurorul general interimar primește ce a cerut inițial: va fi audiat repetat de Comisia de evaluare, de această dată în ședință complet închisă. „Au fost necesare clarificări suplimentare” # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu procurorul general interimar, Alexandru Machidon. Conform unui comunicat de presă, în urma primei audieri, „au fost necesare clarificări suplimentare din partea procurorului, ceea ce a determinat decizia de a programa o nouă audiere”. ZdG a scris anterior...
Numărul cererilor de cetățenie, depuse de locuitorii din stânga Nistrului, a crescut cu aproape 50% înainte de modificarea legii (Zona de Securitate) # Ziarul de Garda
Modificările aduse Legii cetățeniei R. Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii, arată datele Agenției Servicii Publice, obținute de Zona de...
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 de mii de lei, restituit de inculpatul care și-a recunoscut vinovăția. Acesta a fost sancționat penal # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie. Acesta și-a recunoscut vinovăția și a fost sancționat penal cu amendă în mărime de 50 000 de lei. De asemenea, tânărul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor...
Complicele lui Nicanor Ciochină a rămas fără un avocat: ,,Din motive profesionale și deontologice” # Ziarul de Garda
Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, să însceneze o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate, a rămas fără un apărător. Înainte de începerea ședinței din 9 ianuarie, avocata Veronica Șișcanu a trimis o...
Proteste în SUA după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Un agent de frontieră american a împușcat și rănit alte două persoane în Portland # Ziarul de Garda
O serie de manifestații au avut loc în mai multe orașe din SUA joi seară, după incidentul din Minneapolis, care a șocat opinia publică americană și a intensificat dezbaterea privind politicile administrației lui Donald Trump, scrie Reuters. Sute de protestatari au mărșăluit joi seară, 8 ianuarie, în Minneapolis către locul în care Renee Nicole Good,...
ANRE, după acuzațiile lui Sergiu Tofilat despre funcționari care „acoperă și protejează schemele de la Moldova Gaz”: „O interpretare forțată a normei legale, utilizată în scopuri politice” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) „respinge” acuzațiile ex-membrului consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, privind inacțiunea instituției în cazul S.R.L. „Chișinău-gaz”. ANRE a spus că, în anul 2024, a desfășurat un control inopinat la S.R.L. „Chișinău-gaz”. Controlul nu ar fi fost unul planificat, „ci a fost realizat la solicitarea unui organ competent al statului, în contextul...
Maia Sandu și Alexandru Munteanu au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: „Acest război se apropie de Europa” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat vineri, 9 ianuarie, atacul Rusiei asupra orașului Lviv din Ucraina cu o racheta Oreșnik. Potrivt The Kyiv Indepedent, aceasta este a doua oară când Rusia folosește racheta Oreșnik într-un atac împotriva Ucrainei, după ce Rusia a folosit-o prima dată împotriva Dnipro pe 21 noiembrie 2024. „Condamnăm...
Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al UAM. 17 aspiranți la Comisia de licențiere # Ziarul de Garda
Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM). Aceștia sunt: Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul UAM, Natalia Balaban este originară din orașul Cahul. În perioada 2022 – 2024 a exercitat funcția de președinte al Consiliului Centrului de Instruire...
LIVE TEXT/ Ucraina a inițiat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU din cauza atacului Rusiei cu racheta Oreșnik. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Ucraina va iniția o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum și un răspuns în cadrul UE, Consiliului Europei și OSCE cu privire la utilizarea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Lviv, a anunțat ministrul de Externe, Andrii...
Noi deconectări, înregistrate pe parcursul nopții din cauza rafalelor puternice de vânt și depunerilor de polei. Toți consumatorii au fost reconectați # Ziarul de Garda
Toți cei peste 7 800 de consumatori, din 10 localități care au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, au fost reconectați integral la rețeaua electrică, a anunțat Ministerul Energiei. Pe parcursul nopții au fost înregistrate noi deconectări, cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile...
Peste 100 de mii de păsări, nimicite. Rechemări de produse și suspendarea importurilor de furaje – în urma depistării unei substanțe interzise # Ziarul de Garda
O sută zece mii de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri de produse interzise. Agenția nu a publicat numele companiei, dar a anunțat că, în toate unitățile verificate, a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea acțiunilor...
Peste 270 de școli au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni din cauza vremii # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță vineri, 9 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Anterior, 834 de școli au anunțat că vor începe activitea pe 9 ianaurie. Astfel, 563 de școli au început astăzi al doilea...
LIVE TEXT/ 500 de salvatori sunt implicați pentru a elimina daunele atacului rusesc de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au stins toate incendiile care au izbucnit în urma atacului rusesc. Forțele Ministerului Afacerilor Interne acționează într-o coordonare clară pentru lichidarea consecințelor loviturii. „Noaptea, Rusia a lovit în mod deliberat infrastructura civilă și critică. Scopul este să lase milioane de oameni fără lumină, căldură și...
Un cetățean străin bănuit de furt a fost identificat înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul și reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea unui jaf pe 4 ianuarie în Chișinău a fost identificat pe 5 ianuarie înainte de decolarea cursei Chișinău – Istanbul la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, anunță într-un comunicat Poliția de Frontieră. Conform informațiilor, persoana vizată urma să decoleze la cursa avia Chișinău–Istanbul, însă,...
Patru persoane rănite, zboruri afectate și mai multe gospodării fără energie electrică. Consecințele ninsorii din ultimele zile # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a informat că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat dificultăți în trafic și au afectat mai multe localități din țară. Pe drumuri s-a format ghețuș, iar pe întreg teritoriul s-au înregistrat rafale de vânt de 15–20 m/s. Trafic și restricții În dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie,...
Peste 240 de vehicule deblocate și 160 de accidente în urma ninsorilor. Aprope 1600 de polițiști au intervenit # Ziarul de Garda
În contextul ninsorilor de pe 8 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. „Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic...
Rețea de migrație ilegală, la frontiera moldo-ucraineană: un bărbat, care a intrat ilegal în țară, și cel care ar fi urmat să-l ajute, reținuți de oamenii legii # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat vineri, 9 ianuarie, destructurarea activității unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale. Joi, 1 ianuarie, în localitatea Palanca, la aproximativ un kilometru de linia frontierei de stat, a fost depistat și reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, „imediat după ce a trecut ilegal frontiera din...
Rusia a ocupat primul loc în clasamentul privind cenzura și deconectările de internet, pe care experții Top10VPN îl întocmesc anual, scrie The Moscow Times. Potrivit calculelor acestora, în total, „shutdown-urile” de internet din Federația Rusă au însumat 37 166 de ore în 2025 și au afectat practic întreaga populație a țării – 146 de milioane...
LIVE TEXT/ Rusia a confirmat că a lansat un atac masiv, inclusiv cu racheta Oreșnik în Ucraina, „ca răspuns la atacul Kievului asupra reședinței lui Putin”. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Rusia a confirmat că a atacat masiv Ucraina, inclusiv cu racheta Oreșnik, „ca răspuns la atacul Kievului asupra reședinței președintelui Vladimir Putin”, a relatat Ministerul rus al Apărării, transmite agenția rusă TASS. „În primele ore ale dimineții, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui rus din regiunea...
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit, iar 22 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1415 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 La Kiev, în urma unui atac nocturn, patru persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite, inclusiv cinci salvatori. Toți răniții se află în spitale și primesc îngrijirile necesare. 32 de persoane au fost salvate. Salvatorii continuă să intervină la fața locului în sectoarele Dniprovsk și Darnîțk ale capitalei. UPDATE 8:15 Trei...
Circulația pe șoseau Balcani din municipiul Chișinău este complet blocată din cauza unui accident rutier cu implicarea unui camion # Ziarul de Garda
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, anunță vineri, 9 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comuniat, blocajul a fost cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat a derapat de pe...
Serviciul 112: peste 200 de solicitări din partea cetățenilor din cauza ninsorii, ghețușului și poleiului format pe carosabil # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că pe 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale, la numărul unic de urgență au fost înregistrate apeluri care au vizat situații de urgență generate de aceste fenomene. Conform Serviciului, în acest interval...
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGSU). Astfel, în ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor...
Condițiile meteo nefavorabile pot prelungi vacanța elevilor până la 12 ianuarie. Directiva Ministerului Educației și Cercetării # Ziarul de Garda
Codul galben de ghețuș și ninsori din întreaga țară ar putea ține elevii mai mult timp în vacanță. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că fiecare Direcție de Învățământ urmează să ia o decizie privind prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. în același comunicat, MEC a transmis că solicită adoptarea unor...
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova, restricționată temporar. Punctele de trecere a frontierei vizate de restricție # Ziarul de Garda
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova prin punctele de trecere a frontierei Palanca, Tudora și Costești este temporar restricționată, potrivit unul comunicat al Poliției de Frontieră a R. Moldova, care însă nu indică până când va fi valabilă restricția. Astfel, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal. Potrivit...
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul codului galben de ghețuș și ninsoare emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să pornească la drum doar în situații de urgență și numai dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător, circulând cu viteză redusă. Potrivit unui comunicat emis de Administrația...
Anul 2026 aduce pentru cetățenii R. Moldova angajați în câmpul muncii 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii. Doar trei dintre acestea coincid cu zilele de weekend, celelalte 11 reprezentând zile suplimentare de odihnă. Conform Codului Muncii, în R. Moldova, următoarele zile sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare: Salariații convocați la muncă în...
Tancul petrolier reținut de SUA duce la Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, ajuns sfetnic la Kremlin # Ziarul de Garda
Tancul petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, care a fost reținut pe 7 ianuarie 2026 de Garda de Coastă a SUA în Atlanticul de Nord, are legături cu doi aliați ai Kremlinului, oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor, și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski, arată o anchetă condusă de proiectul de investigație Sistema al RFE/RL (Europa...
LIVE TEXT/ SUA impune taxe de 500% pentru statele care susțin F. Rusă. Război în Ucraina, ziua 1414 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:30 Senatorul Lindsey Graham a anunțat că președintele Donald Trump a aprobat un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, menit să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului cu Ucraina. Este vorba despre un proiect de lege bipartizan, agreat atât de republicani, cât și de democrați. Astfel, statelor care susțin Rusia...
Sergiu Tofilat semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz” și acuză anumiți funcționari că „acoperă și protejează schemele de la Moldovagaz” # Ziarul de Garda
Ex-membrul consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz”. Potrivit lui Sergiu Tofilat, între 2021 și 2024, compania ar fi făcut mai multe achiziții de contoare prin intermediari, nu direct de la distribuitori oficiali, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare. Deși Agenția...
Cele mai solicitate destinații de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București, în topul preferințelor # Ziarul de Garda
Cu un total de aproape 470 de mii de pasageri, numărul călătorilor care aleg Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a continuat să crească și în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București au rămas în topul celor mai solicitate destinații de zbor și în ultima lună din 2025. Potrivit unul comunicat publicat de Aeroportul Internațional...
UPDATE. Traficul transfrontalier intens de la punctul de trecere Leușeni-Albița a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. Anterior, Poliția de Frontieră a anunțat că punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița rămâne a fi cel mai aglomerat și în a doua parte a zilei de 8 ianuarie 2026....
La spital de Crăciun pe rit vechi. Peste 200 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Ziarul de Garda
Peste 200 de persoane au solicitat asistență medicală de urgență în ziua de Crăciun pe stil vechi. 30 dintre pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale ca urmare a consumului excesiv de alimente sau alcool. Potrivit unul comunicat emis de IMSP Institutului de Medicină Urgentă, pe parcursul zilei de 7 ianuarie 2026, instituția a activat...
Zelenski și Christodoulides, despre securitatea Ucrainei, aderarea la UE și sancțiunile contra Rusiei # Ziarul de Garda
Garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, accelerarea negocieriloe privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, acestea au fost solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în discuția cu omologul său din Cipru, Nicos Christodoulides. Întâlnirea celor doi a avut loc la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat...
