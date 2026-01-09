Italia consideră că Europa ar trebui să vorbească și cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina

17:40

Ex-membrul consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz”. Potrivit lui Sergiu Tofilat, între 2021 și 2024, compania ar fi făcut mai multe achiziții de contoare prin intermediari, nu direct de la distribuitori oficiali, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare. Deși Agenția...