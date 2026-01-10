LIVE TEXT/ Armata rusă rămâne fără încă 880 de soldați. Război în Ucraina, ziua 1417

08:40

Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, anunță vineri, 9 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comuniat, blocajul a fost cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat a derapat de pe...