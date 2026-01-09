Procurorul general interimar primește ce a cerut inițial: va fi audiat repetat de Comisia de evaluare, de această dată în ședință complet închisă. „Au fost necesare clarificări suplimentare”

11:20

Un tânăr de 20 de ani, cetățean al R. Moldova, a fost recuperat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții a salvamontiștilor din județul Neamț, potrivit unei note informative publicate de Salvamont Neamț pe Facebook. Conform salvatorilor, acesta se afla în zona alpină a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri, unde și-a pierdut...