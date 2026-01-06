Aliații Ucrainei au semnat o declarație privind desfășurarea de trupe după un armistițiu
Cotidianul, 6 ianuarie 2026 22:30
Principalii aliați europeni ai Ucrainei au semnat marți garanții de securitate pentru Ucraina, care includ desfășurarea unei forțe militare multinaționale în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că acordul reprezintă „un pas semnificativ”, menit să descurajeze noi agresiuni împotriva Ucrainei, scrie France24.com. Emmanuel Macron a precizat că …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
22:30
Acum 4 ore
19:40
Trump se teme de un impeachment: Liderul SUA avertizează republicanii că va fi suspendat dacă pierd alegerile de la mijloc de mandat # Cotidianul
Președintele Donald Trump i-a avertizat marți pe republicanii din Camera Reprezentanților că va fi suspendat din funcție dacă partidul nu va câștiga alegerile de la mijloc de mandat, subliniind miza scrutinului din luna noiembrie, scrie publicația The Hill. „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat. Pentru că, dacă nu le câștigăm… vor găsi …
19:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, în fața judecătorilor. La ce etapă se află dosarul # Cotidianul
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile, transmite IPN. La ședința de marți, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul primar și-a exprimat …
Acum 12 ore
14:40
Fără Plahotniuc la ședința de judecată. Olga Bondarciuc și Alina Deleanu, audiate în instanță # Cotidianul
Vlad Plahotniuc, vizat în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară”, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată desfășurată marți, în cadrul examinării cauzei. În lipsa inculpatului, instanța a audiat doi dintre cei trei martori ai apărării programați pentru această ședință. Este vorba despre notara Olga Bondarciuc și Alina Deleanu, fosta recepționistă a unei companii …
14:40
Liderii europeni susțin Danemarca în fața interesului reînnoit al SUA pentru Groenlanda # Cotidianul
Liderii principalelor puteri europene și-au exprimat marți sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda, printr-o declarație comună, subliniind că insula arctică aparține locuitorilor săi. Reacția vine pe fondul interesului reînnoit manifestat de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea teritoriului danez, scrie reuters.com. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda au dreptul să decidă asupra chestiunilor care …
13:50
Atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina: ministrul de Externe de la Kiev acuză o lovitură deliberată împotriva intereselor SUA # Cotidianul
Un atac rusesc a avariat o fabrică civilă de producție a uleiului de floarea-soarelui din orașul ucrainean Dnipro, care aparține companiei americane Bunge. Informația a fost făcută publică de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, într-o postare pe rețeaua X, scrie g4media.ro. Potrivit oficialului de la Kiev, atacul nu ar fi fost unul accidental. Sîbiha …
12:50
DOCUMENT | Veaceslav Platon spune că este gata să depună mărturie în dosarul de fraudă bancară în care este vizat Vlad Plahotniuc # Cotidianul
Veaceslav Platon anunță că este gata să depună mărturie într-un dosar de fraudă bancară în care este vizat Vlad Plahotniuc, susținând că deține informații detaliate despre modul în care ar fi fost creată și coordonată schema de sustragere a banilor din sistemul bancar al Republicii Moldova. Potrivit lui Platon, el a transmis deja cereri oficiale …
12:40
Liderii a peste 30 de state se reunesc la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina și pașii spre un acord de pace # Cotidianul
Liderii a aproximativ 35 de țări se reunesc marți, la Paris, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie euronews.com. Reuniunea are loc în contextul în care garanțiile de securitate sunt considerate un element esențial al oricărui viitor acord …
11:20
„Și morții aduc bani”. Procuratura vine cu noi detalii în scandalul de corupție de la cimitirul „Sfântul Lazăr” # Cotidianul
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul …
11:10
Spioni ruși deghizați în pescari și turiști, depistați la granița Norvegiei cu Rusia: armata avertizează asupra intensificării războiului hibrid # Cotidianul
Spioni ruși s-au dat drept pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian, scrie tvpworld.com. Comandantul John Olav Fuglem, șeful Brigăzii Finnmark din cadrul forțelor armate norvegiene, a afirmat că agenții au fost identificați intrând în orașul-port nordic …
11:00
Lidera opoziției din Venezuela și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a declarat luni că nu a mai vorbit cu președintele SUA, Donald Trump, din luna octombrie 2025, scrie reuters.com. „De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, în aceeași zi în care a fost anunțat Premiul Nobel, dar de …
11:00
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc pe 20 martie 2026. CSP anunță agenda și propune vot electronic online # Cotidianul
Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit data desfășurării Adunării Generale a Procurorilor, care va avea loc pe 20 martie 2026, începând cu ora 10:00. Decizia a fost adoptată de Consiliul Superior al Procurorilor. Conform agendei aprobate de CSP la 6 ianuarie, în cadrul Adunării va fi prezentat raportul de activitate al Procuraturii pentru anul 2025. …
Ieri
19:40
Ce cadouri a primit Maia Sandu la final de an: printre acestea, un covor azer și o eșarfă din cașmir # Cotidianul
Aparatul Președintelui Republicii Moldova a publicat lista cadourilor protocolare admisibile oferite șefei statului în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025. În această perioadă, președinta Maia Sandu a primit 11 cadouri în cadrul summit-urilor internaționale, întrevederilor oficiale și ceremoniilor protocolare, cu o valoare totală de peste 20.000 de lei. Cel mai scump cadou a fost oferit …
18:40
Mai multe accidente pe traseele naționale, mai multe camioane au derapat și s-au inversat mașini. Poliția avertizează șoferii să circule cu maximă prudență # Cotidianul
Ninsoarea și temperaturile scăzute din ultimele ore au transformat mai multe șosele din Republica Moldova în capcane pentru șoferi. Poliția Națională anunță că au fost deja înregistrate mai multe cazuri de derapare și inversare a autoturismelor pe drumurile publice, pe fondul ghețușului și vizibilității reduse. În acest context, oamenii legii le cer conducătorilor auto să …
17:30
Nicolas Maduro și soția sa, transportați cu elicopterul la Tribunalul federal din Manhattan # Cotidianul
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere, relatează Digi24.ro. Cei doi soți au fost puși …
16:50
VIDEO | „Sunteți un ticălos” vs „Am fost mereu onest”: Iurie Leancă, martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc, schimb de replici cu activistul PAS Marin Andonii # Cotidianul
Fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, audiat astăzi ca martor în dosarul „Frauda bancară”, a fost întâmpinat cu critici dure la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Activistul Marin Andoni, cunoscut drept simpatizant al PAS, l-a acuzat public că ar fi stat „de partea lui Plahotniuc”, reproșându-i faptul că a acceptat să depună mărturie în apărarea …
16:10
Două avertizări meteo pe întreg teritoriul R. Moldova: polei, ghețuș și ceață densă în următoarele zile # Cotidianul
În Republica Moldova au fost emise două avertizări meteo. Prima – de polei și ghețuș, a doua – de ceață. Ambele vizează întreg teritoriul țării. Avertizarea de polei și ghețuș a intrat în vigoare și va fi valabilă până pe 6 ianuarie, ora 10:00. Avertizarea de ceață va intra în vigoare pe 6 ianuarie, la …
16:00
O schimbare în conducerea instituțiilor de mediu din Republica Moldova marchează începutul acestui an. Astăzi, Dorin Poverjuc încheie mandatul său în funcția de director al Agenției de Mediu, preluând, prin decizia Guvernului, conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), transmite Moldpres. În perioada în care a condus Agenția de Mediu, Poverjuc a pus accent pe modernizarea …
14:40
Aproape 100 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore în munții din România. Două persoane și-au pierdut viața # Cotidianul
Aproape 100 de persoane au fost salvate din munți în România, în ultimele 24 de ore. Alte două persoane au fost găsite decedate. Informațiile au fost comunicate de Salvamont România, pe 5 ianuarie. Instituția a îndemnat la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane, pe fundalul noilor prognoze meteorologice care anunță precipitații, zăpadă, polei, intensificări …
13:30
Legea freelancerilor a intrat în vigoare: regim fiscal special pentru munca pe cont propriu # Cotidianul
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Legea freelancerilor, care instituie un regim fiscal special destinat persoanelor fizice ce desfășoară activități pe cont propriu. Noua lege are drept scop simplificarea procedurilor fiscale și oferirea unui cadru legal clar pentru munca independentă. De acest regim pot beneficia persoanele care prestează servicii într-o gamă largă …
13:20
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul care îl vizează pe fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, acuzat de acuzat de implicare în „jaful bancar” prin crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. La ședință s-a prezentat și inculpatul Plahotniuc care, de altfel, i-a …
12:40
Energocom a procurat în decembrie electricitate la un preț mediu de circa 132 de euro per megawatt # Cotidianul
În luna decembrie a anului trecut, SA Energocom a procurat energie electrică la un preț mediu ponderat de 132,57 de euro /MWh. Potrivit datelor oferite de întreprindere, per total a fost achiziționat un volum de 458,15 mii de MWh, energia electrică provenind atât din surse interne, cât și din importuri. „În acest context, importurile au …
11:50
Procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan, la Moldova 1: Condamnatul Ilan Șor, vizat în noi cauze penale în R. Moldova # Cotidianul
Condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, fugarul Ilan Șor este vizat în noi cauze penale de amploare ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în exclusivitate pentru Moldova 1. Potrivit lui Marcel Dumbravan, procurorii au finalizat și trimis în …
11:20
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, prezent la prima ședință de judecată din acest an. Ex-premierul Iurie Leancă, audiat astăzi # Cotidianul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat astăzi, 5 ianuarie, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, în care este acuzat Vladimir Plahotniuc. La prima ședință din acest an, instanța îl audiază pe fostul prim-ministru Iurie Leancă. În sală este prezent și fostul lider democrat. Fiind omagiat pe 1 ianuarie, fostul lider al PD a fost întrebat de jurnaliști …
10:50
Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în Iran și recomandă părăsirea țării pe cale aeriană # Cotidianul
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Iran din motive de securitate. Atenționarea vine de la Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran. Misiunea diplomatică informează despre căile de părăsire a țării, atenționând că hotarul cu Azerbaidjan rămâne închis. Misiunea diplomatică atenționează moldovenii despre sporirea tensiunilor interne …
10:30
Atac rusesc asupra unui centru medical din Kiev, cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană # Cotidianul
Un atac cu drone lansat în noaptea de 5 ianuarie asupra Kievului și regiunii Kiev a provocat moartea a cel puțin două persoane și a cauzat pagube semnificative, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, scrie The Kyiv Independent. În capitala Ucrainei o persoană a murit, iar un centru medical privat din cartierul Obolonskîi a fost …
10:10
Indemnizația pentru tinerii medici din mediul rural va crește la 250.000 lei din 2027, anunță ministrul Sănătății # Cotidianul
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres. Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet amplu de stimulente financiare și contractuale, menit să reducă deficitul de …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
VIDEO | Speakerul Igor Grosu prezintă cele mai importante realizări din 2025. Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești – Chișinău, printre principalele acțiuni # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat astăzi 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Printre cele mai importante se numără obținerea celui mai mare pachet financiar primit de Republica Moldova din partea Uniunii Europene, în sumă de 1,9 miliarde de euro, informează Moldpres. Potrivit oficialului, o altă realizare este finalizarea construcției Liniei Independenței Energetice …
19:10
O mașină aparținând unui soldat a explodat duminică în Kiev, provocând rănirea militarului, a transmis procuratura capitalei ucrainene, citată de Kyiv Independent. Explozia a avut loc în districtul Obolon din nordul Kievului, în jurul orei 10:30, ora locală, potrivit unui reporter a ziarului aflat la fața locului. Deflagrația s-a produs în momentul în care soldatul …
19:00
Zelenski denunță atacuri ale Rusiei cu aproximativ 2.000 de drone, bombe și rachete în ultima săptămână # Cotidianul
Rusia a atacat teritoriul ucrainean în ultima săptămână cu aproximativ 2.000 de bombe ghidate și drone, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că Kievul contează pe sprijinul partenerilor săi pentru a respinge atacuri de acest gen și a aduce Moscova la masa negocierilor, potrivit EFE. „Rusia a lansat săptămâna aceasta peste 1.070 de …
17:50
Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio, scrie Bloomberg. Nu se știe însă cum anume SUA vor administra țara. Articolul menționează că Rubio a criticat pe tot parcursul carierei sale președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și predecesorul său, Hugo Chavez. După cum scrie The Wall Street …
17:40
Autoritățile anunță trafic intens la frontieră, în special la punctele Leușeni și Palanca. Duminică seara, la Leușeni se înregistrează aglomerare pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar la Palanca traficul rămâne ridicat atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile de control activează la capacitate maximă și iau măsuri pentru fluidizarea traficului. …
15:50
Academiile dau tonul unității naționale – declarația comună a Academiei Române și de Științe a Moldovei # Cotidianul
La 30 decembrie 2025, cei doi președinți ai academiilor de pe ambele maluri ale Prutului au semnat o declarație care poate fi considerată un gest de curaj și de asumare a unui discurs vizionar privind unitatea națională. Declarația se bazează pe o colaborare tot mai strânsă între „cele două Academii-surori”, care „prin cercetare riguroasă, reflectată …
15:40
La un an de la criza energetică din Transnistria, problema nu a fost complet rezolvată, ci doar amânată. În paralel, mediul de securitate din jurul Republicii Moldova s-a degradat vizibil. Începând din luna noiembrie, au fost raportate mai multe încălcări ale spațiului aerian moldovenesc de către drone militare rusești. Atacurile asupra podului peste Nistru, în …
15:20
Noi proceduri succesorale din 2026: soțul supraviețuitor reintrat în clasa I de moștenitori # Cotidianul
Începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare procedurile simplificate privind moștenirea, iar soțul supraviețuitor este reintegrat în clasa I de moștenitori legali. Pe lângă cota succesorală, acesta va putea păstra și mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună a soților, în măsura în care acestea sunt necesare pentru menținerea gospodăriei, transmite …
15:00
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana: „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit” # Cotidianul
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei tânărului de 18 ani care şi-a pierdut viaţa în incendiul dintr-un bar din Crans-Montana. Șeful statului român a declarat că a sperat „până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”, însă vestea tragediei a fost primită „cu profundă tristețe”. „Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, …
12:50
IGP intensifică patrulările pe traseele naționale, în contextul aglomerației spre punctele de trecere a frontierei # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției (IGP) intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat. Măsura este aplicată în contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit Poliției Naționale, zonele vizate sunt traseele cu acces către frontieră, unde se atestă un flux crescut de mașini, precum …
12:40
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), scrie Moldova 1. Incendiul mortal s-a produs într-o …
11:10
Drumarii au acționat pe timpul nopții pe drumurile naționale pentru a combate lunecușul și a asigura siguranța participanților la trafic. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cadrul intervențiilor au fost utilizate 46 de utilaje și au participat 42 de muncitori rutieri, fiind împrăștiate aproape 347 de tone de sare și aproape 29 de tone de …
10:30
VIDEO | Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost dus la centrul de detenție din Brooklyn # Cotidianul
Avionul cu liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, capturate de SUA, a aterizat la baza aeriană americană „Stewart” din New York. Președintele Venezuelei a fost transportat cu elicopterul la Manhattana, iar apoi – la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, scrie CNN. Casa Albă a postat ulterior un videoclip cu ceea ce părea …
10:10
R. Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Mihai Popșoi: „Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului” # Cotidianul
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o postare publicată în contextul evoluțiilor recente din Venezuela. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că „legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan …
3 ianuarie 2026
19:00
Trump: Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei. Primele declarații ale liderului american după operațiunea de capturare a lui Maduro # Cotidianul
Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, a declarat președintele american Donald Trump, relatează Reuters. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai bune, și vom fi foarte implicați în acest sector”, a spus el. Întrebat dacă o va susține …
17:20
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație. Secretarul de stat Horațiu Cosma: „Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Cotidianul
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală …
16:10
Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șeful politicii externe a blocului comunitar. „Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kaja …
15:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”. Concret, utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil. Minutele, mesajele și datele mobile incluse în abonamentul sau …
15:30
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american # Cotidianul
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN. „El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzaţiilor penale în Statele Unite …
11:50
Donald Trump: SUA au lansat cu succes un atac la scară mare împotriva Venezuelei și a liderului său. El anunță „capturarea” președintelui Maduro # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, și pe soția sa, potrivit HotNews.ro. Donald Trump a anunță că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii. „Statele Unite ale …
11:40
Venezuela în alertă maximă după mai multe explozii în capitală și alte state. Autoritățile din Caracas acuză SUA de „agresiune militară” # Cotidianul
Autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, relatează agenția britanică de știri Reuters. Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al …
11:10
VIDEO | BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE, principalele acțiuni de susținere în parcursul spre UE # Cotidianul
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul prim-ministru, Dorin Recean, au semnat Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde …
11:00
Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis în vara anului 2026, după expirarea acordului din 1998. Vicepremierul Mihai Popșoi: „Decizia este luată și cealaltă parte trebuie să se conformeze” # Cotidianul
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat pentru Moldpres. Potrivit oficialului, notificarea …
