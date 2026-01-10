Caz șocant la Botanica. O femeie de 73 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei, după ce escrocii au mințit-o că duc banii la păstrare la Banca Națională
Ziua, 10 ianuarie 2026 12:10
Un caz neverosimil s-a produs în Chișinău. O femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după ce un grup de escroci au făcut-o să scoată toți banii de la bancă și să-i transmită spre păstrare Băncii Naționale a Moldovei. Cazul este relatat de poliție, într-un comunicat de presă. Astfel, […] Articolul Caz șocant la Botanica. O femeie de 73 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei, după ce escrocii au mințit-o că duc banii la păstrare la Banca Națională apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
12:30
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se reunește luni, la cererea Ucrainei # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse. Cererea Kievului a fost susţinută de şase membri ai Consiliului – Franţa, Regatul Unit, Letonia, Danemarca, Grecia şi Liberia, au precizat surse diplomatice pentru AFP. […] Articolul Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se reunește luni, la cererea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:10
Caz șocant la Botanica. O femeie de 73 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei, după ce escrocii au mințit-o că duc banii la păstrare la Banca Națională # Ziua
Un caz neverosimil s-a produs în Chișinău. O femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după ce un grup de escroci au făcut-o să scoată toți banii de la bancă și să-i transmită spre păstrare Băncii Naționale a Moldovei. Cazul este relatat de poliție, într-un comunicat de presă. Astfel, […] Articolul Caz șocant la Botanica. O femeie de 73 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei, după ce escrocii au mințit-o că duc banii la păstrare la Banca Națională apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:30
Poliția de Frontieră anunţă că activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, se desfășoară parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet. Potrivit Poliţiei de Frontieră, în prezent, controlul este efectuat temporar doar pe sensul de intrare în Republica Moldova, atât pentru mijloacele de transport care ies, cât și […] Articolul Activitate cu întreruperi la PTF Giurgiulești-Galați din cauza unei defecțiuni tehnice apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Guvernul Franței riscă să cadă din nou. Macron se pregătește de alegeri parlamentare anticipate # Ziua
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în luna martie, la date prevăzute pentru municipale, relatează AFP, citând o sursă din cadrul executivului, în contextul în care Adunarea națională urmează să examineze două moțiuni de cenzură, relatează AFP, citată de Agerpres. O moțiune de cenzură a guvernului care ar trece ar […] Articolul Guvernul Franței riscă să cadă din nou. Macron se pregătește de alegeri parlamentare anticipate apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:30
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, după noi atacuri ce au avariat o linie electrică # Ziua
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că a început discuții cu Rusia privind un armistițiu limitat în jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de trupele ruse și unde luptele desfășurate în zonă au avariat o linie electrică ce furnizează centralei energia necesară răcirii reactoarelor, relatează agenția DPA, citată de Agerpres. Potrivit directorului general […] Articolul AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, după noi atacuri ce au avariat o linie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
O femeie, oprită pe aeroportul din Chișinău în timp ce încerca să plece din R. Moldova cu aproape 50 de mii de dolari fără să-i declare # Ziua
O femeie, cetățean străin, a încercat să plece din R. Moldova cu aproape 50 de mii de dolari, fără să-i declare. Femeia a fost oprită de polițiștii de frontieră și angajații vamali pe aeroportul din Chișinău, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe linia Chișinău–Baku. Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, femeia de 27 de ani a […] Articolul O femeie, oprită pe aeroportul din Chișinău în timp ce încerca să plece din R. Moldova cu aproape 50 de mii de dolari fără să-i declare apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Ziua
Autoritățile R. Moldova dau asigurări că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, citați de IPN. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de […] Articolul Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:40
Producția de miere s-a redus în jumătate. Veaceslav Ioniță: 2025 a fost cel mai slab an pentru apicultură # Ziua
Anul trecut a fost cel mai dificil an din ultimele decenii pentru apicultura din Republica Moldova, fiind marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Constatarea aparține expertului de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, care precizează că înghețurile severe din primăvara trecută au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției […] Articolul Producția de miere s-a redus în jumătate. Veaceslav Ioniță: 2025 a fost cel mai slab an pentru apicultură apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un ucrainean, prins la vama Palanca în timp ce încerca să introducă în R. Molodva o matrice pentru fabricarea monedelor euro # Ziua
Un bărbat de 44 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost prins de polițiștii de frontieră din R. Moldova în timp ce încerca să introducă ilegal în R. Moldova o matrice destinată confecționării monedelor de 2 euro, anunță reprezentanții Serviciului Vamal, într-un comunicat de presă. „Controlului de specialitate a fost supus un mijloc de […] Articolul Un ucrainean, prins la vama Palanca în timp ce încerca să introducă în R. Molodva o matrice pentru fabricarea monedelor euro apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Deficitul comercial al SUA a scăzut dramatic în octombrie, atingând cel mai redus nivel din 2009, a anunțat joi Departamentul Comerțului, o întorsătură neașteptată într-un an marcat de fluxuri comerciale volatile, afectate de tarifele ridicate impuse de administrația Trump, potrivit The Wall Street Journal, citat de G4Media. Importurile americane au scăzut la 331,4 miliarde de […] Articolul Deficitul comercial al SUA a scăzut la cel mai redus nivel din 2009 apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat românului Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunțat, vineri, liga italiană de fotbal – Lega Serie A. Premiul, o premieră în scurta carieră de antrenor a lui Chivu, îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter și Napoli, care […] Articolul Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Acum 33 de ani, în SUA se stingea din viață Anton Crihan, militant al Unirii și fruntaș al vieții politice din Basarabia interbelică # Ziua
În 9 ianuarie 1993, la vârsta de 99 de ani, în Statele Unite s-a stins din viață Anton Crihan, militant convins pentru Întregirea României, deputat al Sfatului Țării și fruntaș al vieții politice din Basarabia interbelică. Deși aflat în exil, în diaspora românească din SUA, fiind și unul dintre liderii acestei comunități, a reușit, spre […] Articolul Acum 33 de ani, în SUA se stingea din viață Anton Crihan, militant al Unirii și fruntaș al vieții politice din Basarabia interbelică apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Vestul Turciei, lovit de o furtună puternică. Rafalele au provocat distrugeri în zone rezidențiale și situații critice în transport # Ziua
Turcia a fost lovită de o furtună puternică, care a provocat deja distrugeri serioase și situații critice în transport în mai multe regiuni, în special la Istanbul și în vestul țării. Din cauza vântului extrem de puternic și a rafalelor violente, acoperișurile caselor sunt smulse și aruncate la zeci de metri, iar pe șosele sunt înregistrate […] Articolul Vestul Turciei, lovit de o furtună puternică. Rafalele au provocat distrugeri în zone rezidențiale și situații critice în transport apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
VIDEO | O nouă rețea ce-i ajuta pe ucraineni să ajungă ilegal în R. Moldova, destructurată de autorități. Costul unei traversări era de 10 mii de dolari # Ziua
Polițiștii de frontieră și procurorii din Ștefan Vodă anunță că au destructurat o nouă rețea implicată în transportarea și traversarea ilegală a cetățenilor ucraineni în Republica Moldova. Autoritățile anunță că în urma unei ample investigații, în 1 ianuarie, la aproximativ un kilometru de la Vama Tudora a fost reținut un ucrainean în vârstă de 36 […] Articolul VIDEO | O nouă rețea ce-i ajuta pe ucraineni să ajungă ilegal în R. Moldova, destructurată de autorități. Costul unei traversări era de 10 mii de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Jumătate din Kiev, fără căldură, după atacurile Rusiei. Cinci oameni au murit, iar autoritățile îndeamnă la evacuarea orașului # Ziua
Atacurile masive de noapte trecută ale forțelor armate rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, au făcut cel puțin cinci morți și au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev, determinându-l pe primarul orașului să îi îndemne vineri pe locuitori să evacueze „temporar” capitala ucraineană, informează presa de la Kiev. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a […] Articolul Jumătate din Kiev, fără căldură, după atacurile Rusiei. Cinci oameni au murit, iar autoritățile îndeamnă la evacuarea orașului apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
ATITUDINI | Rectorul Universității București, despre motivele reale ale intenției de lichidare a Universității din Cahul: Dan Perciun recompensează un coleg de partid # Ziua
Democrație și autonomie universitară versus autocrație prin universități „de partid și de stat” – cazul Republicii Moldova și tendința de a repeta greșelile României PREAMBUL În timp ce lumea privește uimită bătălia globală dintre democrație și autoritarism, dintre puterea celor mulți bazată pe decizii colective, reguli impersonale și control reciproc al puterilor în stat și […] Articolul ATITUDINI | Rectorul Universității București, despre motivele reale ale intenției de lichidare a Universității din Cahul: Dan Perciun recompensează un coleg de partid apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Mai multe zboruri de pe Aeroportul din Chișinău „Eugen Doga” au fost anulate, iar unele avioane au decolat sau aterizat cu întârziere din cauza ninsorilor. Joi, două curse – din și spre Istanbul, au fost anulate, iar vineri a fost anulată o cursă spre București. Purtătorul de cuvânt al Aeroportului a menționat pentru IPN că, […] Articolul Zboruri întârziate și anulate la Chișinău din cauza condițiilor meteo apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății # Ziua
Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sărbătorit de creștinii ortodocși de stil vechi pe 9 ianuarie, în a treia zi de Crăciun. Sfântul Ștefan este considerat primul care a vestit și a mărturisit credința în Iisus Hristos, iar pentru aceasta a fost ucis cu […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
A murit Augusta Anca, fondatoarea Universității „Tibiscus” și „mama adoptivă” a studenților basarabeni din Timișoara # Ziua
S-a stins din viață Augusta Anca, fondatoarea Universității Tibiscus din Timișoara, intelectual rafinat și important om de cultură, care a marcat profund învățământul superior privat din România postdecembristă. Reprezentant de vază al elitei timișorene, ea a lăsat o amprentă adâncă nu doar în conștiința colectivă locală, ci și a comunității de basarabeni din orașul de […] Articolul A murit Augusta Anca, fondatoarea Universității „Tibiscus” și „mama adoptivă” a studenților basarabeni din Timișoara apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Ministrul Transportului, Vladimir Bolea, se justifică, după ce a fost criticat pentru modul în care au fost deszăpezite traseele: „Așa funcționează natura” # Ziua
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Vladimir Bolea, dă vina pe natură pentru modul în care au fost curățate de zăpadă traseele naționale în ultimele zile. Acesta a recunoscut, într-o postare pe Facebook, că „drumurile nu sunt perfecte”, însă a subliniat că „declarațiile de (…) isterie nu ne ajută pe nimeni, mai ales când sunt făcute de […] Articolul Ministrul Transportului, Vladimir Bolea, se justifică, după ce a fost criticat pentru modul în care au fost deszăpezite traseele: „Așa funcționează natura” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Toate cele 10 sate, rămase fără curent încă de aseară, au fost reconectate la rețeaua electrică # Ziua
Cei peste 7800 de consumatori din 10 localități, care joi seara și pe parcursul nopții au rămas fără curent în urma ninsorilor și vântului, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei. Autoritățile susțin că deconectările au fost cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile de polei. Avariile au […] Articolul Toate cele 10 sate, rămase fără curent încă de aseară, au fost reconectate la rețeaua electrică apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Marea Britanie, sub cod roșu de ninsori, viscol și vânt. MAE a emis o alertă de călătorie în Regatul Unit # Ziua
Marea Britanie este lovită de o furtună extremă în aceste zile. Regatul Unit este sub cod roșu și portocaliu de vânt, ninsori consistente și ploi abundente. Furtuna Goretti, așa cum a fost denumită de meteorologi, are un impact asupra transportului și alimentării cu energie, pe Aeroportul din Birmingham fiind deja suspendate un șir de operațiuni […] Articolul Marea Britanie, sub cod roșu de ninsori, viscol și vânt. MAE a emis o alertă de călătorie în Regatul Unit apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
ANSA a dispus nimicirea a peste 100 de păsări de la o avicolă, după ce în furaj și în ouă au fost depistate reziduuri ale unei substanțe extrem de periculoase # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 100 mii de păsări de la o avicolă din R. Moldova, după ce, în urma unor controale de laborator, a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă și extrem de periculoasă, în serul păsărilor și în ouă. Potrivit ANSA, substanța a fost identificată […] Articolul ANSA a dispus nimicirea a peste 100 de păsări de la o avicolă, după ce în furaj și în ouă au fost depistate reziduuri ale unei substanțe extrem de periculoase apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Alexandru Munteanu și Maia Sandu „condamnă cu fermitate” utilizarea rachetei Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat, pe X, utilizarea de către forțele armate ruse a rachetei balistice „Oreșnik” în atacurile de noapte trecută din Ucraina, „Condamnăm cu fermitate lansarea de către Rusia a unei rachete Oreșnik împotriva Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică și locuințe civile. Acest act de teroare urmărește să […] Articolul Alexandru Munteanu și Maia Sandu „condamnă cu fermitate” utilizarea rachetei Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă, din cauza ninsorilor din ultimele zile. Astfel, vineri la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni. Ministerul […] Articolul Peste 270 de școli au prelungit vacanța elevilor. Copii vor reveni luni la ore apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Vremea rea a provocat 160 de accidente rutiere în urma cărora șapte persoane au suferit traumatisme # Ziua
Inspectoratul General al Poliției anunță că a intervenit în peste 230 de situații de risc provocate de ninsori și polei. În total, au fost înregistrate 160 de accidente rutiere, dintre care 134 produse din cauza ninsorii, soldate cu șapte persoane traumatizate. IGP anunță că pe drumuri și străzi au intervenit aproximativ 1600 de polițiști cu […] Articolul VIDEO | Vremea rea a provocat 160 de accidente rutiere în urma cărora șapte persoane au suferit traumatisme apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac cu rachete balistice experimentale „Oreșnik” asupra unui obiectiv de infrastructură critică din Lvov, Ucraina. Potrivit comandamentului „Vest” al Forțelor Aeriene ale Ucrainei „ținta aeriană s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 13 mii de kilometri pe oră, pe o traiectorie balistică”. Ministerul Apărării al Federației Ruse a […] Articolul VIDEO | Rusia a atacat noaptea trecută orașul Lvov cu rachete balistice „Oreșnik” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Polițiștii de Frontieră postului vamal Palanca au găsit asupra unui ucrainean în vârstă de 23 de ani, care se îndrepta spre Ucraina, o armă de model „EKOL Viper 3”, împreună cu 9 cartușe de calibru 4 mm, ascunse în interiorul mașinii pe care o conducea. „La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă […] Articolul Un ucrainean, prins la vama Palanca cu o armă și un set de cartușe apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Vântul și ninsorile de aseară au lăsat 10 localități fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren # Ziua
Localnicii din 10 sate au rămas, aseară, fără energie electrică în urma vântului și ninsorilor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, care a precizat că echipe ale distribuitorilor „Premier Energy” și „RED – Nord” se află în teren pentru a remedia situația. În total, potrivit autorităților, peste 40 de brigăzi specializate sunt pregătite pentru […] Articolul Vântul și ninsorile de aseară au lăsat 10 localități fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Apelurile de urgență au curs, aseară, la Serviciul 112 în contextul poleiului și ninsorilor. Cele mai multe solicitări, făcute la ora 17.00 # Ziua
Serviciul 112 a înregistrat un flux mare de apeluri de urgență în contextul ninsorilor și poleiului de pe drumuri. Intensificarea solicitărilor a început încă de ieri, de la ora 14.00, iar un vârf al apelurilor a fost la ora 17.00, când s-au înregistrat 66 de urgențe cauzate de polei și 27 de accidente rutiere. În […] Articolul Apelurile de urgență au curs, aseară, la Serviciul 112 în contextul poleiului și ninsorilor. Cele mai multe solicitări, făcute la ora 17.00 apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | O porțiune importantă a șoselei de centură a Capitalei, blocată pe ambele benzi din cauza unui accident # Ziua
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, în preajma localității Grătiești, este blocată pe ambele benzi din cauza unui accident care a avut loc la ora 04.00. Un camion a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a blocat complet traseul. Șoferul camionului a fost preluat de un echipaj de ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. La fața […] Articolul VIDEO | O porțiune importantă a șoselei de centură a Capitalei, blocată pe ambele benzi din cauza unui accident apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
VIDEO | Noapte grea pentru drumari și salvatori. IGSU a efectuat 33 de intervenții de tractare a mașinilor blocate, inclusiv a două ambulanțe # Ziua
Noapte grea pe drumurile locale și naționale. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au organizat peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore pentru psrijinirea populației și lichidarea consecințelor situațiilor de risc provocate de ninsori și polei. În 33 de situații, salvatorii au intervenit pentru tractarea și deblocarea vehiculelor. În satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia […] Articolul VIDEO | Noapte grea pentru drumari și salvatori. IGSU a efectuat 33 de intervenții de tractare a mașinilor blocate, inclusiv a două ambulanțe apare prima dată în ZIUA.md.
8 ianuarie 2026
22:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune declararea zilei de vineri, 9 ianuarie, drept zi liberă la nivel național, din cauza ninsorilor abundente # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune Guvernului prelungirea minivacanței de sărbători și solicită declararea zilei de vineri, 9 ianuarie, drept zi liberă la nivel național, din cauza ninsorilor abundente „Având în vedere faptul că, după o perioadă îndelungată, ninsorile au cuprins întreg teritoriul țării, rezultând un strat consistent de zăpadă, precum și condițiile dificile de circulație […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune declararea zilei de vineri, 9 ianuarie, drept zi liberă la nivel național, din cauza ninsorilor abundente apare prima dată în ZIUA.md.
21:10
Ministerul Educației dă liber direcțiilor de învățământ să prelungească vacanța elevilor, în contextul ninsorilor abundente # Ziua
Ministerul Educației anunță că direcțiile de învățământ regionale pot prelingi vacanța elevilor în caz de necesitate, în contextul ninsorilor din ultimele zile. „În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, MEC solicită adoptarea unor măsuri […] Articolul Ministerul Educației dă liber direcțiilor de învățământ să prelungească vacanța elevilor, în contextul ninsorilor abundente apare prima dată în ZIUA.md.
21:00
FOTO | Primăria Chișinău a scos pe străzile orașului toată tehnica de deszăpezire și a mobilizat toți drumarii # Ziua
Primăria Chișinău anunță că a mobilizat toți drumarii și toate utilajele de deszăpezire din gestiunea municipalității, în contextul ninsorilor abundente de joi. În acest moment, sunt curățate străzile principale ale orașului și căile de acces spre suburbii. „În contextul ninsorii abundente, toate serviciile municipale și utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și active în teren. Întreaga […] Articolul FOTO | Primăria Chișinău a scos pe străzile orașului toată tehnica de deszăpezire și a mobilizat toți drumarii apare prima dată în ZIUA.md.
20:30
Intrarea camioanelor în R. Moldova, suspendată în trei vămi din cauza ninsorilor și poleiului # Ziua
Intrarea camioanelor prin vămile Palanca și Tudora de la frontiera cu Ucraina și prin punctul Costești, de la frontiera cu România, a fost suspendată în această seară din cauza ninsorilor și poleiului. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, care precizează că a recurs la această restricție pentru a preveni blocarea drumurilor naționale. Vehiculele […] Articolul Intrarea camioanelor în R. Moldova, suspendată în trei vămi din cauza ninsorilor și poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Noi licitații la CFM pentru a acoperi găurile financiare. Sunt scoase la vânzare peste 100 de locomotive și vagoane # Ziua
Calea Ferată din Moldova, aflată în criză continuă, anunță noi licitații pentru a-și acoperi găurile financiare. La sfârșitul acestei luni vor fi scoase la vânzare 54 de locomotive vechi de model sovietic, 41 de vagoane de călători și 17 secții de vagoane refrigeratoare. La licitații vor fi expuse și elemente tehnice, precum sisteme de fânare […] Articolul Noi licitații la CFM pentru a acoperi găurile financiare. Sunt scoase la vânzare peste 100 de locomotive și vagoane apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă” # Ziua
Rusia avertizează că va trata orice prezență militară occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după discuțiile europene privind posibila desfășurare de trupe în această țară. Maria Zaharova acuză „așa-zisa Coaliție a Voluntarilor” și Kievul de „declarații militariste” care transformă alianța într-o „axă de război”. Rusia avertizează că va considera orice prezenţă […] Articolul Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă” apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Autoritățile anunță, pentru 2026, un buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate # Ziua
Autoritățile centrale anunță că, pentru 2026, este prevăzut un buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, susține că aproximativ 100 de milioane de lei din această sumă vor fi orientate spre extinderea listei de preparate compensate, prin introducerea unor noi poziții, în funcție de cererile depuse și de […] Articolul Autoritățile anunță, pentru 2026, un buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acuzat administrația Trump de sfidare a ordinii globale bazate pe reguli, după înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și reînnoirea amenințărilor privind anexarea Groenlandei, scrie Politico. „Statele Unite sunt o putere consacrată care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le-a promovat […] Articolul Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
ATITUDINI | Mihai Isac: Universități fără granițe. De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? # Ziua
Planul controversat de desființare a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul prin absorbția acesteia de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) tulbură societatea din R. Moldova. Această decizie, prezentată drept o „reorganizare” menită să modernizeze învățământul superior din sudul țării, este privită de numeroși experți, academicieni și lideri de opinie ca fiind profund […] Articolul ATITUDINI | Mihai Isac: Universități fără granițe. De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Mai multe camioane au rămas blocate pe un traseu din raionul Cahul din cauza drumurilor înzăpezite # Ziua
Cel puțin șase camioane au rămas blocate pe e traseul M-3, raionul Cahul, în preajma localității Slobozia Mare, din cauza poleiului și zăpezii de pe carosabil. „Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și, pe cât posibil, să evite zona”, anunță Poliția. Amintim că ninsorile din ultimele ore din nordul și […] Articolul Mai multe camioane au rămas blocate pe un traseu din raionul Cahul din cauza drumurilor înzăpezite apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Premier Energy avertizează asupra unor posibile avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor # Ziua
Compania „Premier Energy” avertizează că în această seară și mâine dimineață ar putea fi înregistrate mai multe avarii și deconectări de la rețeaua de electricitate din cauza codului galben de vânt și a ninsorilor. Printr-un comunicat, întreprinderea îi atenționează pe cetățeni să fie prudenți că ar putea avea loc și rupturi și deteriorări ale conductoarelor. […] Articolul Premier Energy avertizează asupra unor posibile avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Ninge puternic în nordul și sudul R. Moldova. Vremea nefavorabilă a provocat multe accidente, iar poliția le cere șoferilor să fie prudenți # Ziua
Ninsorile din ultimele ore din nordul și sudul R. Moldova au provocat o serie de accidente rutiere pe trasee. Din fericire, nu au fost înregistrate cazuri letale, însă mai multe mașini s-au răsturnat sau au ieșit de pe traseu din cauza drumurilor pline de polei sau zăpadă. „Ninsorile înregistrate în ultimele ore creează condiții dificile […] Articolul VIDEO | Ninge puternic în nordul și sudul R. Moldova. Vremea nefavorabilă a provocat multe accidente, iar poliția le cere șoferilor să fie prudenți apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
După mesele din 7 ianuarie, la Institutul de Urgență din Chișinău au ajuns 30 de persoane care s-au intoxicat cu alimente și alcool # Ziua
În 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, aproximativ 30 de persoane au ajuns la Institutul de Urgență din Chișinău din cauza durerilor abdominale acute provocate de consumul excesiv de alimente și alcool. În total, miercuri, personalul medical al IMU a activat într-un regim intens, acordând asistență medicală inclusiv pacienților aflați în stare gravă. Pe […] Articolul După mesele din 7 ianuarie, la Institutul de Urgență din Chișinău au ajuns 30 de persoane care s-au intoxicat cu alimente și alcool apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Fermierii francezi au venit cu tractoarele la poalele Turnului Eiffel, în semn de protest față de acordul EU-Mercosur # Ziua
Fermierii francezi au blocat, joi, 8 ianuarie, mai multe obiective din Paris în semn de protest împotriva acordului EU-Mercosur, înțelegerea comercială de anvergură pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud și împotriva altor nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste, pentru că se tem că […] Articolul VIDEO | Fermierii francezi au venit cu tractoarele la poalele Turnului Eiffel, în semn de protest față de acordul EU-Mercosur apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Drumul lung prin istorie al sarmalelor, vedeta culinară de pe mesele românilor # Ziua
„Potpuriu de porc și vacă, simfonia tocăturii, imn de laudă mâncării, înălțat în cerul gurii. O cochetă care-și scaldă trupu-n sos și în smântână și se-nfășoară-n varză ca în valuri de cadână”. Este o descriere poetică făcută de cunoscutul scriitor și gastronom Păstorel Teodoreanu pentru regina mesei românilor – sarmaua, care este nelipsită la sărbători. […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Drumul lung prin istorie al sarmalelor, vedeta culinară de pe mesele românilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Un nou tarif pentru gaz va fi decis la sfârșitul lunii ianuarie, iar prețul va fi valabil un an, anunță șeful Energocom # Ziua
Noul tarif pentru gazele naturale va fi stabilit, cel mai probabil, la sfârșitul lunii ianuarie și va fi valabil un an. Anunțul a fost făcut de directorul „Energocom”, Eugeniu Buzatu, care precizează că în urma calculelor ce vor fi făcute de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică noile prețuri vor fi în scădere. Deși acum […] Articolul Un nou tarif pentru gaz va fi decis la sfârșitul lunii ianuarie, iar prețul va fi valabil un an, anunță șeful Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local # Ziua
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit împușcat în cap în 31 decembrie pe un câmp de lângă Veneția, a fost arestat de autoritățile italiene. Comandamentul de carabinieri din Veneția a anunțat, în cadrul unei conferințe, că suspectul este un polițist local, care imediat după crimă a fugit din Italia, iar peste o săptămână […] Articolul Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru joi și vineri. Vântul va sufla cu 20 de m/s # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru joi și vineri, 8 și 9 ianuarie. Avertizarea vizează nordul, centrul și o parte din sudul țării. Codul intră în vigoare joi, la ora 16:00, și se încheie vineri, la ora 12:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru joi și vineri. Vântul va sufla cu 20 de m/s apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.