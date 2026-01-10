Bani pentru front, transformați în muniție defectă: un nou dosar penal în Ucraina
SafeNews, 10 ianuarie 2026 07:30
Procuratura Generală a Ucrainei investighează un posibil caz grav de fraudă în domeniul apărării, după ce o companie contractată să producă mine pentru front ar fi livrat muniție de proastă calitate, care nu funcționa corect și punea în pericol viața soldaților. Potrivit procurorului general Ruslan Kravchenko, firma respectivă a primit aproape 3 miliarde de grivne […] Articolul Bani pentru front, transformați în muniție defectă: un nou dosar penal în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:50
Brazilia a devenit un punct important de interes pentru oamenii de știință care studiază longevitatea extremă, după ce cercetările au arătat că unii locuitori ai țării trăiesc peste 110 ani. Specialiștii spun că diversitatea genetică unică a populației braziliene ar putea ascunde „cheia” unei vieți foarte lungi. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea […] Articolul Secretele centenarilor: De ce unii brazilieni trăiesc peste 110 ani apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:40
Compensațiile la căldură pentru decembrie au început să fie plătite: banii ajung pe carduri și la poștă # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început plata compensațiilor pentru încălzire aferente lunii decembrie, destinate gospodăriilor vulnerabile din Republica Moldova. Potrivit autorităților, banii au început să fie transferați pe cardurile bancare ale beneficiarilor începând cu 9 ianuarie. Cei care nu dețin card vor putea ridica sumele în numerar de la oficiile poștale din toată țara, […] Articolul Compensațiile la căldură pentru decembrie au început să fie plătite: banii ajung pe carduri și la poștă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Procuratura Generală a Ucrainei investighează un posibil caz grav de fraudă în domeniul apărării, după ce o companie contractată să producă mine pentru front ar fi livrat muniție de proastă calitate, care nu funcționa corect și punea în pericol viața soldaților. Potrivit procurorului general Ruslan Kravchenko, firma respectivă a primit aproape 3 miliarde de grivne […] Articolul Bani pentru front, transformați în muniție defectă: un nou dosar penal în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:20
Cum a încercat Vaticanul să negocieze plecarea lui Maduro înainte de operațiunea americană. Oferta Rusiei # SafeNews
Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului, a încercat în ultimele zile dinaintea Crăciunului să prevină o intervenție militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, potrivit unor documente guvernamentale obținute de The Washington Post. Pe 24 decembrie, Parolin l-a convocat de urgență pe ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, Brian Burch, […] Articolul Cum a încercat Vaticanul să negocieze plecarea lui Maduro înainte de operațiunea americană. Oferta Rusiei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe data de 10 ianuarie, accesul la unele servicii fiscale electronice ar putea fi temporar afectat din cauza unor lucrări de mentenanță planificate. Potrivit autorităților, întreruperile pot apărea în intervalul orar 08:00–22:00. Lucrările sunt realizate în contextul migrării infrastructurii informatice către platforma guvernamentală MCloud. Procesul este coordonat de Agenția […] Articolul SFS anunță întreruperi temporare ale serviciilor fiscale electronice pentru astăzi apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:50
Comisia de evaluare a procurorilor va organiza a doua audiere cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon. Ședința are loc pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției. Audierea se va desfășura cu ușile închise. Comisia a decis o nouă audiere după prima ședință din 10 decembrie 2025. Atunci, membrii Comisiei au […] Articolul A doua audiere care poate schimba jocul pentru Procurorul General interimar apare prima dată în SafeNews.
12:00
Exporturile de servicii turistice ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere semnificativă în primele nouă luni ale anului 2025, confirmând interesul tot mai mare al vizitatorilor străini pentru destinațiile locale. Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie–septembrie 2025, aceste exporturi au ajuns la 722 de milioane de dolari, în creștere cu 18% față de anul precedent. […] Articolul Cine vizitează Moldova? Turismul a adus peste 700 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
12:00
Banca Națională a Elveției a încheiat anul 2025 cu un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elvețieni, unul dintre cele mai mari rezultate din istoria instituției. Anunțul a fost făcut vineri, iar datele provizorii arată că principalul factor care a contribuit la acest câștig a fost creșterea puternică a prețului aurului, relatează Reuters. […] Articolul Aurul a adus miliarde: Profit istoric pentru Banca Națională a Elveției apare prima dată în SafeNews.
08:00
Un bărbat din Republica Moldova, depistat cu documente falsificate la intrarea în Germania # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 45 de ani, a fost oprit la intrarea în Germania după ce a prezentat la controlul de frontieră o carte de identitate românească falsificată. Incidentul a avut loc pe 5 ianuarie 2026, pe un aeroport internațional. Polițiștii federali germani au observat nereguli la elementele de siguranță ale […] Articolul Un bărbat din Republica Moldova, depistat cu documente falsificate la intrarea în Germania apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:50
Rusia, lider mondial la întreruperile de internet în 2025: aproape toți locuitorii afectați # SafeNews
Rusia a devenit lider mondial la întreruperile de internet în 2025, potrivit unui raport al experților de la Top10VPN, citat de The Moscow Times. Țara a înregistrat cele mai multe ore fără conexiune online, depășind de peste trei ori alte state din lume. Datele arată că întreruperile rețelelor de internet în Rusia au totalizat 37.166 […] Articolul Rusia, lider mondial la întreruperile de internet în 2025: aproape toți locuitorii afectați apare prima dată în SafeNews.
07:40
Vacanța de iarnă pentru elevi ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii nefavorabile # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, din cauza condițiilor meteo severe, direcțiile de învățământ pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Decizia vine pe fondul ninsorilor abundente, drumurilor blocate și avertizărilor meteorologice de cod galben emise pentru mai multe regiuni ale țării. MEC precizează că hotărârea privind prelungirea vacanței […] Articolul Vacanța de iarnă pentru elevi ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în SafeNews.
07:30
Italia, sub un val de frig extrem: Temperaturi de până la -23°C și prima ninsoare pe Vezuviu # SafeNews
Italia se confruntă joi cu un val de frig intens, după câteva zile de rafale puternice, ninsori abundente și ploi torențiale, transmite Agerpres, citând ANSA. Regiunea Veneto a fost printre cele mai afectate, cu temperaturi negative în întreaga zonă, de la munți până în câmpiile joase. La Marcesina, în provincia Vicenza, mercurul a coborât până […] Articolul Italia, sub un val de frig extrem: Temperaturi de până la -23°C și prima ninsoare pe Vezuviu apare prima dată în SafeNews.
07:20
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică joi după-amiază, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritățile anunță că rafalele puternice de vânt și ninsorile au provocat mai multe avarii în rețelele electrice. Potrivit datelor oficiale, echipele operatorilor de distribuție „Premier Energy Distribution” și „RED-Nord” intervin în teren pentru a remedia defecțiunile […] Articolul Vremea rea a lăsat mii de oameni fără curent electric în mai multe localități apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO | Proteste masive în Iran: zeci de oameni uciși și mii arestați în urma demonstrațiilor împotriva guvernului # SafeNews
În Iran, protestele care au început în rândul comercianților din Teheran s-au transformat într-o mișcare națională, cu greve și demonstrații în peste 100 de orașe, informează The Washington Post. De la începutul manifestațiilor, pe 28 decembrie 2025, cel puțin 38 de persoane, inclusiv opt minori, au fost ucise, iar peste 2.000 au fost arestate, potrivit […] Articolul VIDEO | Proteste masive în Iran: zeci de oameni uciși și mii arestați în urma demonstrațiilor împotriva guvernului apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un snowboarder din Republica Moldova, în vârstă de 34 de ani, și-a pierdut viața în stațiunea de schi Cervinia, din Italia, după un accident grav produs în timpul practicării freeride-ului, anunță presa italiană. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc pe 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. Bărbatul a urcat cu telescaunul și, după prima […] Articolul Snowboarder moldovean, decedat într-un accident grav pe o pârtie din Italia apare prima dată în SafeNews.
06:50
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța # SafeNews
Autoritățile ruse l-au pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat anterior la trei ani de închisoare, în cadrul unui schimb de deținuți cu Franța. Anunțul a fost făcut joi de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și este confirmat de agențiile Reuters și AFP. Laurent Vinatier, în vârstă de 49 de ani, […] Articolul Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța apare prima dată în SafeNews.
06:40
A vrut banii de asigurare, dar a ajuns în fața instanței: Istoria unui BMW „furat” doar pe hârtie # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat după ce a încercat să păcălească o companie de asigurări, înscenând furtul propriului automobil în România. Bărbatul spera să obțină rapid o despăgubire de peste 30.000 de euro, însă planul său a fost dat peste cap de suspiciunile anchetatorilor. Potrivit anchetei, pe 21 decembrie 2021, acesta a […] Articolul A vrut banii de asigurare, dar a ajuns în fața instanței: Istoria unui BMW „furat” doar pe hârtie apare prima dată în SafeNews.
06:30
Agricultorii și crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest inedit în fața Parlamentului European, la Bruxelles. Aceștia au instalat un stand tradițional de cartofi prăjiți pentru a promova producția locală și pentru a cere eurodeputaților să se opună acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, pe care îl […] Articolul Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți în fața Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
06:20
Clipă de neatenție, consecințe grave: Bebeluș de 10 luni, ars cu apă clocotită la Râbnița # SafeNews
Un bebeluș de 10 luni din Râbnița a ajuns la spital cu arsuri, după ce a vărsat peste el un ceainic cu apă clocotită. Accidentul s-a produs în seara zilei de 5 ianuarie, informează serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne din stânga Nistrului. Potrivit autorităților, bunica copilului a pus ceainicul la fiert, apoi l-a […] Articolul Clipă de neatenție, consecințe grave: Bebeluș de 10 luni, ars cu apă clocotită la Râbnița apare prima dată în SafeNews.
06:10
Hackeri care lucrau pentru serviciile secrete chineze au obținut acces la conturile de e-mail ale unor angajați ai Congresului Statelor Unite, în cadrul unei ample operațiuni de ciberspionaj cunoscută sub numele de Salt Typhoon, relatează Financial Times. Potrivit informațiilor publicate, atacul a vizat sistemele de e-mail utilizate de membri ai personalului Comisiei pentru China din […] Articolul Spionaj la Washington: China a interceptat comunicațiile Congresului SUA apare prima dată în SafeNews.
8 ianuarie 2026
11:40
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer # SafeNews
Parlamentul britanic va dezbate și va vota înainte ca trupele Regatului Unit să fie desfășurate în Ucraina, a anunțat miercuri premierul Keir Starmer. Decizia survine după summitul de la Paris, unde Marea Britanie și Franța și-au exprimat disponibilitatea de a trimite forțe în cazul încheierii unui acord de pace. Starmer a declarat că detaliile privind […] Articolul Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer apare prima dată în SafeNews.
11:30
Traficul este intens, la această oră, pe majoritatea traseelor naționale, din cauza numărului mare de persoane care se întorc la domicilii după sărbători, anunță Poliția. Circulația este îngreunată și de condițiile meteo nefavorabile. Pe unele sectoare de drum s-a format ghețuș, iar în anumite regiuni ninge, factori care cresc riscul producerii accidentelor rutiere. Polițiștii se […] Articolul Aglomerație și condiții meteo dificile pe drumurile din țară apare prima dată în SafeNews.
11:30
FOTO | Misiune contracronometru în Ceahlău: turist din R. Moldova, salvat la 1.600 de metri altitudine # SafeNews
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, România, în urma unei intervenții dificile a echipelor Salvamont Neamț. Operațiunea de salvare a durat aproximativ patru ore, potrivit informațiilor făcute publice de salvamontiști. Incidentul s-a produs în zona înaltă a masivului, cunoscută sub denumirea Cușma […] Articolul FOTO | Misiune contracronometru în Ceahlău: turist din R. Moldova, salvat la 1.600 de metri altitudine apare prima dată în SafeNews.
11:20
O femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal de agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), în orașul Minneapolis, statul Minnesota, în timpul unui raid privind imigrația desfășurat miercuri de administrația Trump, relatează euronews.com. Incidentul a avut loc după ce femeia a încercat să blocheze drumul agenților […] Articolul Proteste în Minneapolis după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenții de imigrare apare prima dată în SafeNews.
11:10
Traficul este intens, în aceste momente, la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Cele mai mari aglomerații se înregistrează la PTF Criva, unde, pe sensul de ieșire din țară, s-au format cozi de călători și mijloace de transport. Situația rămâne complicată și la punctele de frontieră Leușeni și Sculeni, […] Articolul Aglomerație la frontieră: timpi mari de așteptare pe sensul de ieșire din țară apare prima dată în SafeNews.
09:00
Conturile de pe Telegram ale participanților la un concert punk din Moscova au fost controlate de forțele de ordine, iar mai multe persoane care erau abonate la canale ucrainene au fost bătute, relatează publicația independentă rusă ,,Meduza”. Concertul punk a avut loc în ajunul Crăciunului pe stil vechi în clubul „Motînga” de la Moscova, conform […] Articolul Control pe Telegram la un concert din Moscova: Cum au fost pedepsiți tinerii apare prima dată în SafeNews.
08:50
Antarctica trimite un nou semnal de alarmă: așa-numitul „Ghețar al Apocalipsei”, unul dintre cei mai periculoși de pe planetă, a început să se miște, spun oamenii de știință. Este vorba despre un colos de gheață a cărui topire ar putea schimba harta lumii, prin creșterea dramatică a nivelului mărilor și oceanelor. Bogdan Antonescu, climatolog, a […] Articolul „Ghețarul Apocalipsei” începe să se topească. Ce riscuri există apare prima dată în SafeNews.
08:40
Inteligența artificială a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai discutate tehnologii în contextul pieței muncii din IT. De la instrumente care generează cod până la agenți software capabili să rezolve sarcini complexe, AI-ul alimentează temeri legate de pierderea locurilor de muncă, în special în rândul programatorilor aflați la început de carieră. Totuși, din […] Articolul AI și piața muncii din IT: Cine rămâne cu o funcție și cine pleacă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare # SafeNews
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit, în cadrul ceremoniei de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile s-au axat pe eforturile depuse de R. Moldova în parcursul său de aderare la UE. ”Moldova și-a demonstrat reziliența; cetățenii noștri au ales […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare apare prima dată în SafeNews.
08:20
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen # SafeNews
Statele Unite ar trebui să-i rezerve aceeași soartă pe care o are Nicolas Maduro și conducătorului cecen Ramzan Kadîrov ca să convingă Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, a sugerat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Avem exemplul lui Maduro, nu? (…) Să conducă același tip de operațiune și cu Kadîrov, cu acest ucigaș”, […] Articolul Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen apare prima dată în SafeNews.
08:10
Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc # SafeNews
Avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force – RAF) au fost implicate în operațiunea SUA de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc Bella-1 (Marinera) în Atlanticul de Nord, a relatat miercuri The I Paper, potrivit Reuters. Bazele aeriene britanice au fost folosite ca rampe de lansare pentru avioanele militare americane implicate în operațiune, […] Articolul Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski: R. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape # SafeNews
R. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape, a dat asigurări președintele Maia Sandu în cadrul unei întrevederi cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja evenimentului dedicat lansării Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Șeful statului a afirmat că a discutat cu liderul de la Kiev despre securitatea regională, eforturile internaționale […] Articolul VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski: R. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
O familie a trăit o experienţă incredibilă, după ce a primit vestea că fiul lor a murit într-un accident rutier, doar ca să descopere câteva săptămâni mai târziu că acesta era în viață. Poliția a declarat că Trevor Wynn, în vârstă de 17 ani, fusese ucis într-un accident tragic, dar adolescentul era de fapt în […] Articolul O familie din Anglia a descoperit că fiul care a murit într-un accident este viu apare prima dată în SafeNews.
07:40
Șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii militare americane de sâmbătă din Venezuela, în care au fost capturați Nicolás Maduro și soția sa, a declarat miercuri un oficial al Pentagonului. Doi dintre cei șapte miliari se recuperează încă, în timp ce alți cinci și-au revenit după rănile suferite în timpul operațiunii, scrie adevarul.ro. „Faptul […] Articolul Pentagonul anunță că șapte soldați americani au fost răniți în raidul din Venezuela apare prima dată în SafeNews.
07:30
Trump pune la îndoială faptul că NATO ar veni în apărarea SUA şi spune că Rusia şi China nu se tem deloc de un NATO fără Statele Unite # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN. „Rusia şi China nu se tem deloc de NATO fără Statele Unite şi mă îndoiesc că NATO ne-ar ajuta dacă am avea cu adevărat nevoie de […] Articolul Trump pune la îndoială faptul că NATO ar veni în apărarea SUA şi spune că Rusia şi China nu se tem deloc de un NATO fără Statele Unite apare prima dată în SafeNews.
07:20
Presa, despre moldoveanul găsit decedat pe un câmp din Italia: Ar fi fost omorât în stil mafiot # SafeNews
Detalii înfiorătoare publicate de presa din Italia în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino. Ucis în câmp, […] Articolul Presa, despre moldoveanul găsit decedat pe un câmp din Italia: Ar fi fost omorât în stil mafiot apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ucraina: Zelenski spune că europenii nu i-au „răspuns clar” cum vor reacționa în cazul unui nou război # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuțiile cu aliații europeni asupra garanțiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacționa concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva țării sale, relatează AFP, preluat de agerpres.ro „Aceasta este o întrebare […] Articolul Ucraina: Zelenski spune că europenii nu i-au „răspuns clar” cum vor reacționa în cazul unui nou război apare prima dată în SafeNews.
7 ianuarie 2026
12:10
Miliardarul care a devenit al doilea cel mai bogat om din lume s-a mutat, din cauza taxei propuse pentru avere # SafeNews
Larry Page, cofondatorul Google, și-a mutat o parte importantă din afaceri din California în alte state americane, în special în Delaware și Texas, pentru a evita o posibilă taxă pe avere care ar putea fi introdusă în statul Silicon Valley. Decizia vine în contextul unei propuneri de lege care ar impune o taxă de 5% […] Articolul Miliardarul care a devenit al doilea cel mai bogat om din lume s-a mutat, din cauza taxei propuse pentru avere apare prima dată în SafeNews.
11:50
Medicii din Chișinău trag un semnal: sărbătorile aduc excese și risc crescut de accidente # SafeNews
Primele zile ale noului an au pus presiune pe sistemul medical de urgență din Chișinău. Între 1 și 6 ianuarie, aproape 1.300 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe, iar medicii au efectuat circa 250 de intervenții. Cei mai mulți pacienți au ajuns la spital cu traumatisme, în special fracturi, care au necesitat internarea […] Articolul Medicii din Chișinău trag un semnal: sărbătorile aduc excese și risc crescut de accidente apare prima dată în SafeNews.
11:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit să localizeze incendiul de proporții izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A. Potrivit IGSU, flăcările au fost ținute sub control după aproximativ cinci ore de intervenție, incendiul fiind […] Articolul FOTO | Depozit cu produse alimentare cuprins de foc în capitală: peste 10.000 m² salvate apare prima dată în SafeNews.
11:30
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, peste 64.000 de persoane au traversat punctele de trecere, semn că începutul lunii ianuarie aduce o mobilitate ridicată, mai ales în contextul sărbătorilor. Cele mai aglomerate puncte de frontieră au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 19.000 de traversări, urmat […] Articolul Aglomerație la vamă: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte apare prima dată în SafeNews.
11:30
Program special de sărbători: Cum vor circula autobuzele și troleibuzele pe 7 și 8 ianuarie # SafeNews
Primăria Chișinău a anunțat un program special pentru transportul public în perioada sărbătorilor de iarnă. În zilele de 7 și 8 ianuarie, când în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi, autobuzele și troleibuzele vor circula după graficul aplicat, de regulă, în zilele de weekend. Autoritățile municipale precizează că ajustarea orarului a fost decisă […] Articolul Program special de sărbători: Cum vor circula autobuzele și troleibuzele pe 7 și 8 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
11:20
Locuitorii din mai multe blocuri din sectorul Telecentru al capitalei au rămas astăzi, 7 ianuarie, fără căldură și apă caldă menajeră, chiar în ziua de Crăciun pe stil vechi. Măsura a fost impusă de avarii apărute în sistemul centralizat de termoficare, după o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Mălina […] Articolul Crăciun fără căldură pentru zeci de familii: 16 blocuri din Chișinău, afectate apare prima dată în SafeNews.
08:00
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, […] Articolul Moldova mai adaugă o jumătate de miliard de dolari la datoria externă apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro # SafeNews
Donald Trump a fost informat cu privire la un raport al serviciilor secrete care a constatat că opoziția ar avea dificultăți în a conduce un guvern temporar în Venezuela în cazul în care Nicolas Maduro va pierde puterea. O recentă evaluare secretizată a serviciilor americane de informații a stabilit că membrii de vârf ai regimului […] Articolul Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro apare prima dată în SafeNews.
07:40
SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde # SafeNews
După înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-o operațiune condusă de forțele armate americane, Washingtonul îşi propune să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale ţării sud-americane înapoi către Statele Unite şi departe de China, potrivit unei analize Reuters. Mutarea strategică va oferi un impuls rafinăriilor americane, construite pentru a procesa țiței greu, exact tipul produs de […] Articolul SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde apare prima dată în SafeNews.
07:30
Informații israeliene: Iranul pregătește o conspirație pentru a-l asasina pe liderul sirian al-Sharaa # SafeNews
Serviciile secrete israeliene avertizează că Iranul plănuiește o tentativă de asasinat asupra președintelui interimar al Siriei. În plus, oficialii sirieni și israelieni se pregătesc să reia discuțiile mediate de SUA la Paris pentru a ajunge la un acord de securitate., scrie euronews.com. Armata israeliană consideră că Teheranul îl vede pe al-Sharaa ca o sursă de slăbire […] Articolul Informații israeliene: Iranul pregătește o conspirație pentru a-l asasina pe liderul sirian al-Sharaa apare prima dată în SafeNews.
07:20
Obligațiuni ale Telegram în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost înghețate în Rusia din cauza sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie, scoțând la iveală expunerea financiară semnificativă a aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, în pofida eforturilor fondatorului Pavel Durov de a se distanța public […] Articolul Sancțiunile lovesc Telegram: 500 de milioane de dolari sunt blocați în depozitarul rus apare prima dată în SafeNews.
07:10
Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări. Vezi criteriile # SafeNews
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale, scrie bani.md. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de puncte, […] Articolul Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări. Vezi criteriile apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # SafeNews
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite The Guardian. În postările frauduloase de pe TikTok, […] Articolul Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.