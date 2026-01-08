„Ghețarul Apocalipsei” începe să se topească. Ce riscuri există
Conturile de pe Telegram ale participanților la un concert punk din Moscova au fost controlate de forțele de ordine, iar mai multe persoane care erau abonate la canale ucrainene au fost bătute, relatează publicația independentă rusă ,,Meduza". Concertul punk a avut loc în ajunul Crăciunului pe stil vechi în clubul „Motînga" de la Moscova, conform
Antarctica trimite un nou semnal de alarmă: așa-numitul „Ghețar al Apocalipsei", unul dintre cei mai periculoși de pe planetă, a început să se miște, spun oamenii de știință. Este vorba despre un colos de gheață a cărui topire ar putea schimba harta lumii, prin creșterea dramatică a nivelului mărilor și oceanelor. Bogdan Antonescu, climatolog, a
Inteligența artificială a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai discutate tehnologii în contextul pieței muncii din IT. De la instrumente care generează cod până la agenți software capabili să rezolve sarcini complexe, AI-ul alimentează temeri legate de pierderea locurilor de muncă, în special în rândul programatorilor aflați la început de carieră. Totuși, din
Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit, în cadrul ceremoniei de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile s-au axat pe eforturile depuse de R. Moldova în parcursul său de aderare la UE. "Moldova și-a demonstrat reziliența; cetățenii noștri au ales
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen
Statele Unite ar trebui să-i rezerve aceeași soartă pe care o are Nicolas Maduro și conducătorului cecen Ramzan Kadîrov ca să convingă Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, a sugerat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Avem exemplul lui Maduro, nu? (…) Să conducă același tip de operațiune și cu Kadîrov, cu acest ucigaș",
Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc
Avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force – RAF) au fost implicate în operațiunea SUA de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc Bella-1 (Marinera) în Atlanticul de Nord, a relatat miercuri The I Paper, potrivit Reuters. Bazele aeriene britanice au fost folosite ca rampe de lansare pentru avioanele militare americane implicate în operațiune,
VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski: R. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape
R. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape, a dat asigurări președintele Maia Sandu în cadrul unei întrevederi cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja evenimentului dedicat lansării Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Șeful statului a afirmat că a discutat cu liderul de la Kiev despre securitatea regională, eforturile internaționale
O familie a trăit o experienţă incredibilă, după ce a primit vestea că fiul lor a murit într-un accident rutier, doar ca să descopere câteva săptămâni mai târziu că acesta era în viață. Poliția a declarat că Trevor Wynn, în vârstă de 17 ani, fusese ucis într-un accident tragic, dar adolescentul era de fapt în
Șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii militare americane de sâmbătă din Venezuela, în care au fost capturați Nicolás Maduro și soția sa, a declarat miercuri un oficial al Pentagonului. Doi dintre cei șapte miliari se recuperează încă, în timp ce alți cinci și-au revenit după rănile suferite în timpul operațiunii, scrie adevarul.ro. „Faptul
Trump pune la îndoială faptul că NATO ar veni în apărarea SUA şi spune că Rusia şi China nu se tem deloc de un NATO fără Statele Unite
Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN. „Rusia şi China nu se tem deloc de NATO fără Statele Unite şi mă îndoiesc că NATO ne-ar ajuta dacă am avea cu adevărat nevoie de
Presa, despre moldoveanul găsit decedat pe un câmp din Italia: Ar fi fost omorât în stil mafiot
Detalii înfiorătoare publicate de presa din Italia în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino. Ucis în câmp,
Ucraina: Zelenski spune că europenii nu i-au „răspuns clar" cum vor reacționa în cazul unui nou război
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuțiile cu aliații europeni asupra garanțiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar" asupra modului în care ei ar reacționa concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva țării sale, relatează AFP, preluat de agerpres.ro „Aceasta este o întrebare
Miliardarul care a devenit al doilea cel mai bogat om din lume s-a mutat, din cauza taxei propuse pentru avere
Larry Page, cofondatorul Google, și-a mutat o parte importantă din afaceri din California în alte state americane, în special în Delaware și Texas, pentru a evita o posibilă taxă pe avere care ar putea fi introdusă în statul Silicon Valley. Decizia vine în contextul unei propuneri de lege care ar impune o taxă de 5%
Medicii din Chișinău trag un semnal: sărbătorile aduc excese și risc crescut de accidente
Primele zile ale noului an au pus presiune pe sistemul medical de urgență din Chișinău. Între 1 și 6 ianuarie, aproape 1.300 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe, iar medicii au efectuat circa 250 de intervenții. Cei mai mulți pacienți au ajuns la spital cu traumatisme, în special fracturi, care au necesitat internarea
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit să localizeze incendiul de proporții izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A. Potrivit IGSU, flăcările au fost ținute sub control după aproximativ cinci ore de intervenție, incendiul fiind
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, peste 64.000 de persoane au traversat punctele de trecere, semn că începutul lunii ianuarie aduce o mobilitate ridicată, mai ales în contextul sărbătorilor. Cele mai aglomerate puncte de frontieră au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 19.000 de traversări, urmat
Program special de sărbători: Cum vor circula autobuzele și troleibuzele pe 7 și 8 ianuarie
Primăria Chișinău a anunțat un program special pentru transportul public în perioada sărbătorilor de iarnă. În zilele de 7 și 8 ianuarie, când în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi, autobuzele și troleibuzele vor circula după graficul aplicat, de regulă, în zilele de weekend. Autoritățile municipale precizează că ajustarea orarului a fost decisă
Locuitorii din mai multe blocuri din sectorul Telecentru al capitalei au rămas astăzi, 7 ianuarie, fără căldură și apă caldă menajeră, chiar în ziua de Crăciun pe stil vechi. Măsura a fost impusă de avarii apărute în sistemul centralizat de termoficare, după o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Mălina
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari,
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro
Donald Trump a fost informat cu privire la un raport al serviciilor secrete care a constatat că opoziția ar avea dificultăți în a conduce un guvern temporar în Venezuela în cazul în care Nicolas Maduro va pierde puterea. O recentă evaluare secretizată a serviciilor americane de informații a stabilit că membrii de vârf ai regimului
SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde
După înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-o operațiune condusă de forțele armate americane, Washingtonul îşi propune să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale ţării sud-americane înapoi către Statele Unite şi departe de China, potrivit unei analize Reuters. Mutarea strategică va oferi un impuls rafinăriilor americane, construite pentru a procesa țiței greu, exact tipul produs de
Informații israeliene: Iranul pregătește o conspirație pentru a-l asasina pe liderul sirian al-Sharaa
Serviciile secrete israeliene avertizează că Iranul
Obligațiuni ale Telegram în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost înghețate în Rusia din cauza sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie, scoțând la iveală expunerea financiară semnificativă a aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, în pofida eforturilor fondatorului Pavel Durov de a se distanța public […] Articolul Sancțiunile lovesc Telegram: 500 de milioane de dolari sunt blocați în depozitarul rus apare prima dată în SafeNews.
Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări. Vezi criteriile # SafeNews
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale, scrie bani.md. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de puncte, […] Articolul Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări. Vezi criteriile apare prima dată în SafeNews.
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # SafeNews
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite The Guardian. În postările frauduloase de pe TikTok, […] Articolul Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani apare prima dată în SafeNews.
Guvernul lansează un apel de implicare activă în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Raportul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Organizațiilor Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în iulie 2026. Apelul este adresat reprezentanților societății civile, […] Articolul Guvernul lansează un apel de implicare pentru al doilea raport privind Agenda 2030 apare prima dată în SafeNews.
Olanda a interzis oficial deţinerea, vânzarea sau cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea vizează doar animalele născute după 1 ianuarie şi cele care nu au microcip, iar proprietarii care nu respectă noile măsuri riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Decizia fără precedent are ca scop prevenirea suferinţei animalelor. În plus, […] Articolul Motivul pentru care Olanda a interzis două rase de pisici apare prima dată în SafeNews.
Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, încheiat pe 31 decembrie 2025. Cea mai mare parte a sumei solicitate revine inițiativelor de creștere a bovinelor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că, în total, au fost depuse nouă cereri de grant, dintre care patru, în valoare de 56,2 milioane de lei, sunt pentru fermele de […] Articolul Granturi AGGRI: cele mai mari finanțări, solicitate pentru fermele de vaci apare prima dată în SafeNews.
Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului. Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru […] Articolul Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul # SafeNews
În următoarele zile, vor fi anulate și mai multe zboruri, trenurile vor circula în continuare cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă în toată Europa, pe fondul unui nou val de frig, de la care se așteaptă să agraveze situația, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări ale transportului […] Articolul Haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul apare prima dată în SafeNews.
Un accident rutier cu implicarea unui microbuz și a unui camion s-a produs astăzi, 6 ianuarie, pe traseul Râșcani-Edineț. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Râșcani, Lilia Harea, impactul a avut loc în jurul orei 15:45, la intersecția cu drumul dinspre satul Mihăileni, transmite Safenews.md cu referire la Știri.md. „Preliminar, s-a stabilit că un […] Articolul Accident pe traseul Râșcani-Edineț: Un microbuz de pasageri și un camion s-au ciocnit apare prima dată în SafeNews.
Mamă și fiica ei de 15 ani, luate de un val uriaș de pe mal în Marea Nordului: adolescenta a fost trasă aproape 100 m în larg # SafeNews
O adolescentă de 15 ani a fost luată de o undă puternică și aruncată în Marea Nordului, vineri, 2 ianuarie, în orașul britanic Withernsea. Doi oameni au pierit încercând să o salveze, iar fata este încă dispărută, relatează ziarul bavarez german Merkur. Adolescenta se afla pe un dig când valul a măturat-o în apa rece […] Articolul Mamă și fiica ei de 15 ani, luate de un val uriaș de pe mal în Marea Nordului: adolescenta a fost trasă aproape 100 m în larg apare prima dată în SafeNews.
Atenție, părinți: Kaufland și Nestlé retrag voluntar produse NAN și Nestogen din magazine din cauza unei toxine alimentare # SafeNews
SRL „Kaufland” și SRL „Nestlé” au anunțat rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse cu datele de identificare specifice, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul de fabricație. Această neconformitate ar putea conduce la […] Articolul Atenție, părinți: Kaufland și Nestlé retrag voluntar produse NAN și Nestogen din magazine din cauza unei toxine alimentare apare prima dată în SafeNews.
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă” # SafeNews
Rusia a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, considerând-o un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor neocoloniale flagrante și a agresiunii armate străine”, relatează Reuters. „Insistăm cu fermitate că Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă […] Articolul Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă” apare prima dată în SafeNews.
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # SafeNews
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters. Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din […] Articolul Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă apare prima dată în SafeNews.
Academia de Științe a Moldovei solicită identificarea unei soluții și cooperarea instituțională pentru garantarea continuității și dezvoltării Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul # SafeNews
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) a lansat un apel către ministerele de resort și consiliile rectorilor din Republica Moldova și România pentru identificarea, prin dialog și cooperare instituțională, a unei soluții eficiente care să asigure continuitatea dezvoltării sustenabile a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Apelul vine în contextul unui interviu […] Articolul Academia de Științe a Moldovei solicită identificarea unei soluții și cooperarea instituțională pentru garantarea continuității și dezvoltării Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul apare prima dată în SafeNews.
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani, transmite SafeNews.md cu referire la moldova1.md. Potrivit Casei […] Articolul Vârsta de pensionare pentru femei va crește la 62 de ani în 2026 apare prima dată în SafeNews.
Număr ridicat de pacienți la Urgență, la început de an: peste 1.200 de adresări în șase zile # SafeNews
În perioada 1–6 ianuarie 2026, Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) al Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat 1.288 de adresări, un număr ridicat de pacienți, specific începutului de an. Potrivit datelor instituției, cele mai multe cazuri au necesitat intervenția medicilor traumatologi, fiind raportate 153 de spitalizări. Specialitatea chirurgicală a înregistrat 122 de spitalizări, iar cea […] Articolul Număr ridicat de pacienți la Urgență, la început de an: peste 1.200 de adresări în șase zile apare prima dată în SafeNews.
Cădere de tensiune pe o linie electrică a afectat temporar livrarea agentului termic în zona Telecentru # SafeNews
Termoelectrica S.A. anunță că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări temporare în livrarea agentului termic în municipiul Chișinău. Incidentul a afectat regimul hidraulic al sistemului de termoficare. Potrivit companiei, fluctuațiile de tensiune au generat goluri de tensiune la Stațiile de Pompare […] Articolul Cădere de tensiune pe o linie electrică a afectat temporar livrarea agentului termic în zona Telecentru apare prima dată în SafeNews.
Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei # SafeNews
Un bărbat este judecat în sudul Franței, acuzat de drogarea și abuzarea sexuală a femeilor, precum și de filmarea unor agresiuni, scrie BBC News. Profesor de dans și autointitulat hipnoterapeut, Cyril Zattara este acuzat de violarea a 14 femei pe parcursul a zece ani, precum și de filmarea în secret a aproximativ 20 de alte […] Articolul Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei apare prima dată în SafeNews.
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea și sporește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile avertizează șoferii să manifeste prudență maximă la volan. În același timp, pe fondul sărbătoririi Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de autovehicule. Tot mai multe persoane […] Articolul Ceață și trafic intens pe drumurile din țară, în contextul Crăciunului pe stil vechi apare prima dată în SafeNews.
O tânără din Serbia, care plătea chirie 450 de euro părinților ei, dată afară din apartament după ce aceștia i-au cerut mai mulți bani # SafeNews
În Serbia, mulți tineri aleg să locuiască alături de părinți chiar și după ce își găsesc un loc de muncă, contribuind ocazional la cheltuielile gospodăriei. Totuși, în anumite cazuri, cerințele financiare excesive pot duce la tensiuni familiale, uneori soldate cu situații dramatice, cum ar fi expulzarea din casă. Un astfel de caz a fost relatat […] Articolul O tânără din Serbia, care plătea chirie 450 de euro părinților ei, dată afară din apartament după ce aceștia i-au cerut mai mulți bani apare prima dată în SafeNews.
Procesul de evaluare externă a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție a fost încheiat. Este vorba despre Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov, analizați de Comisia de evaluare a procurorilor, Completul B. În urma examinării, membrii Comisiei au constatat că ambii procurori corespund cerințelor de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare, fără a […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat verificarea a doi procurori anticorupție apare prima dată în SafeNews.
„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani. Artificiile au fost interzise # SafeNews
Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul sărbătorilor de Anul Nou, potrivit BBC și Euronews.com. „Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm amarnic acest lucru”, a declarat […] Articolul „Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani. Artificiile au fost interzise apare prima dată în SafeNews.
Fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea unui copil, a venit la ședința de judecată: „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția” # SafeNews
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, s-a prezentat la ședința de judecată, după ce instanța a dispus aducerea silită a acestuia. El s-a arătat nemulțumit de faptul că procesul se desfășoară rapid, deși a ales să absenteze de la mai multe […] Articolul Fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea unui copil, a venit la ședința de judecată: „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția” apare prima dată în SafeNews.
Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului # SafeNews
O persoană a murit într-un atac cu dronă la Tver, în vestul Rusiei, anunţă marţi Guvernul regional, iar forţe ruse au doborât 129 de drone ucrainene în noaptea de luni spre marţi, dintre care şase deasupra regiunii ruse Tver, potrivit Ministerului rus al Apărării. La Tver, un oraş situat la aproximativ 200 de kilometri nord-vest […] Articolul Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului apare prima dată în SafeNews.
Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” # SafeNews
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos. Un avertisment a fost lansat cu privire la înțepăturile de păianjen […] Articolul Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” apare prima dată în SafeNews.
ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor # SafeNews
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, 2.314 persoane au fost diagnosticate cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea copii, marcând o scădere de 1% față de săptămâna precedentă. În același interval, 363 cazuri de gripă sezonieră au fost raportate, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de săptămâna anterioară, […] Articolul ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor apare prima dată în SafeNews.
