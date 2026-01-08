Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul nostru de aderare

15:40

Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, s-a prezentat la ședința de judecată, după ce instanța a dispus aducerea silită a acestuia. El s-a arătat nemulțumit de faptul că procesul se desfășoară rapid, deși a ales să absenteze de la mai multe […]