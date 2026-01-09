Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța

07:30

Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN. „Rusia şi China nu se tem deloc de NATO fără Statele Unite şi mă îndoiesc că NATO ne-ar ajuta dacă am avea cu adevărat nevoie de