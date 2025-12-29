Lipiciul pentru oase – invenție a cercetătorilor chinezi. Ce este și cum funcționează

11:00

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea a înregistrat în Parlament două proiecte de lege pe care le califică drept „importante pentru economie și protecția socială”. Primul proiect de lege vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe rafturi produselor […]