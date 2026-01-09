Maia Sandu condamnă atacul Rusiei în Ucraina: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa”
NewsMaker, 9 ianuarie 2026 11:40
Președinta Maia Sandu a condamnat atacul Federației Ruse cu racheta balistică Oreșnik asupra Ucrainei, din noaptea trecută. Șefa statului a calificat lovitura, într-o reacție pe rețelele de socializare, drept un „act de teroare", menit să intimideze Ucraina, și a reiterat solidaritatea Republicii Moldova cu țara vecină. „Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
Ucraina cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul cu „Oreșnik”: Putin folosește o rachetă balistică drept răspuns la propriile halucinații # NewsMaker
Autoritățile Ucrainei cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul rusesc asupra orașului Lvov în care ar fi fost folosită o rachetă balistică „Oreșnik". Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrei Sibiga, pe platforma X. Andrei Sibiga a comunicat că, pe fondul bombardamentului rusesc cu „Oreșnik", Kievul va iniția acțiuni […]
Acum 10 minute
11:40
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei în Ucraina: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa” # NewsMaker
Acum 30 minute
11:20
Vacanță prelungită în peste 270 de școli din Moldova din cauza vremii. Ce se întâmplă cu orele pierdute # NewsMaker
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, alte 271 de instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să prelungească vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației, elevii din aceste școli vor reveni la ore luni, 12 ianuarie. Astfel, pe 9 ianuarie, și-au reluat activitatea doar 563 dintre cele 834 de instituții de învățământ general anunțate anterior, […]
Acum o oră
11:10
Tancul petrolier Marinera, reținut pe 7 ianuarie de forțele americane în Oceanul Atlantic, este legat de aliați vechi ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor. Despre aceasta au scris proiectul „Sistema" și „Radio Svoboda". Paza de coastă a SUA a reținut nava Marinera (anterior – Bella 1) în partea de nord a Oceanului Atlantic, după […]
Acum 2 ore
10:40
Premierul Alexandru Munteanu condamnă utilizarea rachetei balistice Oreșnik de către Rusia: „Moldova este solidară cu Ucraina” # NewsMaker
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreșnik în atacurile masive desfășurate în noaptea trecută asupra Ucrainei. Șeful Guvernului a reiterat, într-o postare pe platforma X, solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și sprijinul Chișinăului pentru o pace justă. „Condamnăm ferm utilizarea de către Rusia a rachetei […]
10:30
Atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu Oreșnik? Rusia: „Răspuns la atacul asupra reședinței președintelui Federației Ruse” # NewsMaker
Ucraina a raportat un atac masiv al Rusiei în noaptea de 8 spre 9 ianuarie. La Kiev s-a anunțat despre 4 morți și 24 de răniți. La Lvov s-au raportat explozii și s-a anunțat că, cel mai probabil, orașul a fost atacat cu racheta balistică „Oreșnik". De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a declarat […]
10:10
SUA se retrag din 66 de structuri internaționale, inclusiv Comisia de la Veneția. Casa Albă: „Promovează interese globaliste” # NewsMaker
Statele Unite ale Americii se retrag din 66 de organizații și instituții internaționale. Președintele american, Donald Trump, a semnat un ordin executiv în acest sens. 31 dintre aceste organizații sunt structuri ale ONU care, potrivit documentului, „acționează împotriva intereselor naționale, securității, prosperității economice sau suveranității Statelor Unite". Conform ordinului executiv, toate departamentele și agențiile trebuie […]
Acum 4 ore
09:00
Zboruri anulate, camion răsturnat, ambulanțe blocate: situația în R. Moldova din cauza vremii FOTO/VIDEO # NewsMaker
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe anumite segmente de drum și în unele puncte de trecere a frontierei a fost restricționată temporar circulația camioanelor. Unele curse aeriene au înregistrat întârzieri sau anulări. Mai multe mijloace de transport au rămas blocate și au avut nevoie de intervenția serviciilor specializate. Consumatori din mai multe localități au rămas […]
08:00
Prelungirea vacanței de iarnă, la latitudinea direcțiilor de învățământ: anunțul Ministerului Educației în contextul vremii # NewsMaker
Fiecare direcție de învățământ din Republica Moldova poate decide prelungirea vacanței de iarnă până pe 12 ianuarie. Anunțul a fost făcut în seara zilei de 8 ianuarie de Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Educației a declarat că, în legătură cu condițiile meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni. […]
Acum 24 ore
18:00
Trafic îngreunat și vreme nefavorabilă în Republica Moldova: autoritățile cer prudență maximă # NewsMaker
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe principalele trasee naționale din Republica Moldova, din cauza fluxului crescut de persoane care revin acasă după sărbători și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Vremea rece, ninsorile și ghețușul fac ca deplasarea să fie dificilă și riscantă, iar autoritățile recomandă prudență maximă tuturor participanților la trafic. Primăria Chișinău și Poliția […]
17:20
„Trebuie de făcut, odată, ordine”: Tofilat cere audieri parlamentare privind cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz # NewsMaker
Expertul în energetică și membru al Partidului Schimbării, Sergiu Tofilat, solicită audierea conducerii SA Moldovagaz și a filialelor acesteia în Parlament, în contextul suspiciunilor privind cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei. Potrivit lui Tofilat, Chișinău-Gaz, filială a Moldovagaz, ar fi fost implicată într-o schemă de achiziție a contoarelor de gaz prin intermediari, […]
15:20
Reacția Moscovei la planul lui Macron și Starmer de a trimite trupe în Ucraina: „vor fi considerate ținte militare legitime pentru Rusia” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse avertizează că desfășurarea trupelor occidentale și a infrastructurii militare pe teritoriul Ucrainei va fi considerată o intervenție străină, reprezentând o amenințare directă la adresa securității Rusiei și a Europei. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Reacția Moscovei vine la două zile după […]
13:00
Incendiul de la depozitul de pe Mihai Viteazul, lichidat după mai bine de 30 de ore de intervenție # NewsMaker
Incendiul de proporții care a cuprins un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat abia astăzi, 8 ianuarie, la ora 11:14, la mai bine de o zi după izbucnirea focului. Informația a fost făcută de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-un comunicat. Pe parcursul nopții, […]
12:40
Presupusul ucigaș al moldoveanului de 25 de ani găsit mort în Veneția, reținut de carabinieri. Noi detalii în anchetă # NewsMaker
Presupusul ucigaș al barmanului Sergiu Țărnă, un tânăr moldovean de 25 de ani, găsit mort cu o rană la tâmplă pe 31 decembrie în câmpurile dintre Mira și Veneția, a fost prins de carabinieri în Malcontenta. Ancheta a fost închisă, iar suspectul este un agent al poliției locale din Veneția, scrie publicația italiană, Il Gazzettino. […]
12:20
Tariful la gaze ar putea scădea. Șeful Energocom: „Cel mai probabil va fi mai mic decât cel actual” # NewsMaker
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare. Eventuala ajustare va fi decisă la sfârșitul lunii ianuarie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), iar tariful aprobat va fi valabil timp de un an, inclusiv în următorul sezon rece. Declarațiile au fost făcute de directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, […]
Ieri
11:10
Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, din România, după o intervenție de patru ore # NewsMaker
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, în urma unei operațiuni desfășurate de salvamontiștii din județul Neamț. Informația a fost comunicată de Salvamont Neamț, într-o postare pe Facebook. Potrivit salvatorilor, tânărul se afla în zona înaltă a masivului, cunoscută drept Cușma Dorobanțului, la o […]
10:30
Blackout în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie din Ucraina au fost afectate aproape în totalitate de pene de curent, în urma unor lovituri ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice. Informația a fost comunicată în seara zilei de 7 ianuarie de Ministerul Energiei al Ucrainei. Potrivit publicației Suspilne, în orașul Dnipro a fost înregistrat un blackout total. Metroul și-a […]
10:00
Cod galben de ghețuș și polei: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Recomandările pentru șoferi # NewsMaker
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, potrivit Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi, în cursul zilei de astăzi sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Potrivit instituției, circulația pe rețeaua națională de drumuri se desfășoară în condiții de iarnă. Partea […]
09:20
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Nicosia, în marja evenimentului dedicat lansării Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Discuțiile celor doi oficiali s-au axat pe securitatea regională, eforturile internaționale de restabilire a unei păci durabile în Europa, integrarea europeană și agenda bilaterală. „Am avut, la Nicosia, […]
7 ianuarie 2026
18:10
România: Alocațiile copiilor rămân înghețate, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația # NewsMaker
Alocațiile de stat pentru copii din România nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Decizia prelungește înghețarea acestui drept pentru al doilea an consecutiv, deși legislația în vigoare prevede în mod expres actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației. Concret, Legea nr. 141/2025 privind […]
16:30
O femeie în vârstă de 37 de ani din raionul Sîngerei a adus pe lume al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital. Nașterea a decurs cu succes. Informațiile au fost raportate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) într-un comunicat din 6 ianuarie. CNAMUP a precizat că, pe 5 ianuarie, ora […]
14:30
Incendiul de la depozitul cu produse alimentare din Chișinău – localizat după 5 ore de luptă cu flăcările # NewsMaker
Incendiul care a izbucnit la depozitul cu produse alimentare din Chișinău în dimineața de 7 ianuarie a fost localizat. Informația a fost raportată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. „Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ 5 […]
13:40
SUA plănuiesc să cumpere Groenlanda? Presa: Trump analizează opțiuni pentru obținerea controlului asupra teritoriului # NewsMaker
Administrația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, intenționează să propună Copenhagăi o ofertă de cumpărare a Groenlandei – teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei. Informațiile au fost relatate pe 7 ianuarie de publicațiile The Wall Street Journal și The New York Times, care fac trimitere la sursele lor din conducerea SUA. Potrivit presei, […]
12:20
Aliații Ucrainei au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate. Rezultatele summit-ului de la Paris # NewsMaker
Liderii statelor membre ale „Coaliției de Voință", Ucrainei și SUA, reuniți pentru un summit de pace la Paris, pe 6 ianuarie, au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate pentru statul ucrainean, după încheierea invaziei Rusiei. Textul documentului a fost publicat pe site-ul Președinției Franței. Documentul, care este intitulat „Declarația de la Paris", expune […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Depozit cu produse alimentare din Chișinău, cuprins de flăcări: Peste 70 de salvatori au intervenit pentru stingerea arderii # NewsMaker
Un incendiu puternic a izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din Chișinău pe 7 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil vechi. Peste 70 de salvatori și pompieri luptă în prezent cu flăcările. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la […]
09:50
„Să avem pace în suflet”. Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi. Șefa statului le-a dorit celor care celebrează pace sufletească și oameni dragi alături. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape", a scris Maia Sandu pe Facebook.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 7 ianuarie la lansarea oficială a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială de la Chișinău într-un comunicat. Evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula […]
6 ianuarie 2026
20:20
Și-a trădat aliatul? După plecarea lui Maduro, Rusia își declară sprijinul pentru noua conducere din Venezuela # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a publicat o declarație oficială privind evoluția situației politice din Venezuela, în care salută preluarea funcției de președinte împuternicit de către vicepreședintele executiv Delcy Rodríguez și își reafirmă sprijinul pentru noua conducere de
19:30
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a mai multor loturi de lapte praf destinat sugarilor, în urma unei rechemări voluntare inițiate de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost luată după depistarea unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producție. Potrivit ANSA, ingredientul provine de la un furnizor extern […] The post Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul appeared first on NewsMaker.
18:20
Consumatorii din zona Telecentru din capitală ar putea rămâne temporar fără căldură, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Mălina Mică”. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica într-un comunicat, care precizează că incidentul a generat perturbări în livrarea agentului termic și a afectat regimul hidraulic al sistemului de […] The post Consumatorii din Telecentru ar putea rămâne temporar fără căldură appeared first on NewsMaker.
17:20
Paris: 27 de lideri mondiali se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a ajuns astăzi, 6 ianuarie, la Paris. Oficialul urmează să participe la summitul „Coaliției de Voință”, un format internațional care reunește state care sprijină Ucraina în contextul invaziei ruse. După sosire, Vladimir Zelenski a publicat pe rețelele de socializare o primă declarație, în care a menționat că negocierile din capitala Franței […] The post Paris: 27 de lideri mondiali se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina appeared first on NewsMaker.
17:10
Dosarul Leova-Bumbăta bate pasul pe loc? PA așteaptă rezultatele unei expertize, anunțate încă din 2024 # NewsMaker
Deși expertiza tehnico-științifică în dosarul construcției drumului Leova–Bumbăta a fost anunțată încă din prima parte a anului 2024, aceasta nu a fost finalizată nici până în prezent. Ancheta este în desfășurare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit, însă continuarea urmăririi penale depinde de concluziile experților. Declarația a fost făcută de șeful Procuraturii […] The post Dosarul Leova-Bumbăta bate pasul pe loc? PA așteaptă rezultatele unei expertize, anunțate încă din 2024 appeared first on NewsMaker.
16:30
O mașină cu șase persoane, printre care patru copii, a căzut în albia râului Bistriţa, România. Potrivit Jandarmeriei Române, incidentul a avut loc ca urmare a unui accident rutier. Toate persoanele au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 6 ianuarie, în municipiul Vatra Dornei. Potrivit Jandarmeriei Române, autoturismul a […] The post România: mașină cu 4 copii și 2 adulți a căzut în albia unui râu (FOTO) appeared first on NewsMaker.
16:00
„Dacă eram ca la Bruxelles, aruncam cu ceapă în ei”: Costiuc la protestul fermierilor de la Negureni. Reacția Ministerului Agriculturii # NewsMaker
În ajunul Crăciunului pe rit vechi, un grup de fermieri din satul Negureni, raionul Telenești, a organizat un protest, nemulțumiți de politicile statului privind susținerea agricultorilor. La acțiune au participat și deputații Partidului „Democrația Acasă”, printre care liderul Vasile Costiuc, care a criticat dur guvernarea pentru ignoranța față de problemele fermierilor și a sugerat că, […] The post „Dacă eram ca la Bruxelles, aruncam cu ceapă în ei”: Costiuc la protestul fermierilor de la Negureni. Reacția Ministerului Agriculturii appeared first on NewsMaker.
15:50
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 # NewsMaker
Samsung Electronics Co., Ltd. a dezvăluit astăzi viziunea sa „Companion to AI Living” (Partenerul tău pentru o viață cu AI) la premiera sa ”The First Look”, în cadrul evenimentului CES 2026, care a avut loc în sala Latour Ballroom de la Wynn Las Vegas. Accentul evenimentului a fost pus pe inteligența artificială ca filozofie a […] The post Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 appeared first on NewsMaker.
15:40
Sentință pentru un bărbat din Moldova: a violat fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani # NewsMaker
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani. Informația a fost comunicată pe 6 ianuarie de Procuratura Generală. Potrivit instituției, bărbatul și-a negat vina. Procuratura Generală a anunțat că un bărbat de 40 de ani […] The post Sentință pentru un bărbat din Moldova: a violat fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani appeared first on NewsMaker.
15:20
În perioada 7-8 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil vechi, autobuzele de pe ruta Chișinău-Trușeni și Chișinău-Durlești vor circula conform orarului pentru zilele de odihnă, iar unele curse vor fi suspendate. Primăria capitalei a publicat orarul ajustat. Totodată, în intervalul de timp vizat va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 […] The post Cum va circula transportul public din Chișinău de Crăciun pe stil vechi appeared first on NewsMaker.
14:40
În următoarele zile, Republica Moldova se va afla sub cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea, anunțată pe 6 ianuarie de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vizează întreg teritoriul țării. Alerta meteo va intra în vigoare pe 7 ianuarie, la ora 01:00, și va fi valabilă până pe 9 ianuarie, la ora 14:00. […] The post Ghețuș, polei și precipitații: un nou cod galben în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
13:50
Un moldovean – student la Universitatea Georgetown din Qatar. Tânărul, care cunoaște 8 limbi străine, studiază serviciul diplomatic # NewsMaker
Nicolae Cernomaz este tânărul originar din Republica Moldova care și-a început parcursul spre o carieră în diplomație la Doha, statul Qatar. Nicolae este student în anul I la Universitatea Georgetown din Doha, unde urmează programul de licență „Serviciul Diplomatic” (Bachelor of Science in Foreign Service Degree), o specializare rară la nivel global, care l-a determinat […] The post Un moldovean – student la Universitatea Georgetown din Qatar. Tânărul, care cunoaște 8 limbi străine, studiază serviciul diplomatic appeared first on NewsMaker.
13:40
Tragedie în raionul Drochia: O femeie găsită fără viață pe un câmp, după un conflict cu concubinul # NewsMaker
O tragedie a zguduit satul Pelinia din raionul Drochia după ce o femeie a fost găsită fără viață pe un câmp din apropierea localității Sofia, la aproape o săptămână după ce ar fi fost ucisă de concubinul său. Potrivit poliției, decesul victimei a survenit pe 20 decembrie 2025, în urma unui conflict cu bărbatul de […] The post Tragedie în raionul Drochia: O femeie găsită fără viață pe un câmp, după un conflict cu concubinul appeared first on NewsMaker.
13:10
Ambulanțe și mașini blocate: salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe localități din Moldova # NewsMaker
Mai multe vehicule au rămas blocate pe drumurile din Republica Moldova din cauza ghețușului, printre care și ambulanțe. Altele au derapat de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pe 6 ianuarie, care a precizat că angajații instituției au intervenit în mai multe localități din țară. Potrivit IGSU, […] The post Ambulanțe și mașini blocate: salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe localități din Moldova appeared first on NewsMaker.
12:20
Până la 20 de mii de lei pentru un loc în cimitirul „Sfântul Lazăr”? Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # NewsMaker
Procuratura municipiului Chișinău a trimis în judecată patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, printre care persoane publice și un preot, într-un dosar ce vizează fapte de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Cauza penală se referă la presupuse acțiuni ilegale comise în cadrul administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală. Potrivit […] The post Până la 20 de mii de lei pentru un loc în cimitirul „Sfântul Lazăr”? Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată appeared first on NewsMaker.
12:20
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar. Acesta a făcut anunțul pe 5 ianuarie, pe canalul său de Telegram. Odată cu preluarea funcției de vicepremier al guvernului Ceceniei, Ahmat Kadîrov își va păstra funcția de ministru regional al culturii fizice și […] The post Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov – numit vicepremier interimar al Ceceniei appeared first on NewsMaker.
12:10
Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău: peste 30 de locatari, evacuați; doi bărbați intoxicați cu fum # NewsMaker
Peste 30 de persoane au fost evacuate noaptea trecută dintr-un bloc locativ din Chișinău. S-a întâmplat după izbucnirea unui incendiu în camera unui apartament de la etajul 3. Doi bărbați care se aflau în apartamentul afectat au suferit intoxicații ușoare. Informațiile au fost comunicate pe 6 ianuarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), […] The post Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău: peste 30 de locatari, evacuați; doi bărbați intoxicați cu fum appeared first on NewsMaker.
11:30
Protest al agricultorilor la Negureni. Poliția, către șoferi: „Optați pentru rute alternative” # NewsMaker
Pentru ziua de 6 ianuarie, în localitatea Negureni, raionul Telenești, este planificat un protest cu posibila implicare a tehnicii agricole. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a atenționat participanții la trafic că circulația rutieră poate fi îngreunată. IGP a îndemnat participanții la manifestație să evite blocarea drumurilor publice, iar șoferii […] The post Protest al agricultorilor la Negureni. Poliția, către șoferi: „Optați pentru rute alternative” appeared first on NewsMaker.
11:20
Administrația Trump nu renunță la ideea privind anexarea Groenlandei: „Trebuie să devină parte a SUA” # NewsMaker
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, consideră că Groenlanda – teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei – este parte a sistemului de securitate american și crede că ar trebui să intre în componența Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, într-un interviu pentru CNN […] The post Administrația Trump nu renunță la ideea privind anexarea Groenlandei: „Trebuie să devină parte a SUA” appeared first on NewsMaker.
10:50
Omul de afaceri Veaceslav Platon, care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și s-ar ascunde la Londra, a cerut să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de completul de judecată care examinează […] The post Platon vrea să fie martor în dosarul lui Plahotniuc. Cere să fie audiat appeared first on NewsMaker.
10:50
Un cetățean străin a fost declarat indezirabil în Republica Moldova. Decizia a fost luată după ce individul a lansat focuri de artificii în mulțimea adunată în noaptea de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Pe 5 ianuarie, acesta a fost îndepărtat de pe teritoriul țării. Informațiile au fost comunicate pe 6 ianuarie de Inspectoratul […] The post Cetățean străin, declarat indezirabil după ce a lansat artificii în mulțime de Revelion appeared first on NewsMaker.
10:20
„Problema e regiunea transnistreană“. Șeful PA explică cum unii condamnați se eschivează de justiție # NewsMaker
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, recunoaște că mulți condamnați reușesc să se fugă de justiție. „Problema este de regiunea transnistreană“, a menționat Dumbravan. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 5 ianuarie a emisiunii „În context” de la Moldova 1. În timpul emisiunii, șeful Procuraturii Anticorupție a fost întrebat dacă vede o lacună în legislație […] The post „Problema e regiunea transnistreană“. Șeful PA explică cum unii condamnați se eschivează de justiție appeared first on NewsMaker.
10:00
Șeful Procuraturii Anticorupție: Confiscările și amenzile din 2025 depășesc cu 400% nivelul din 2024 # NewsMaker
Confiscările și amenzile aplicate în anul 2025 în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție au depășit cu 400% nivelul din 2024. Informația a fost comunicată de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. În cadrul ediției din 5 ianuarie a emisiunii „În context” de la Moldova 1, Dumbravan a calificat aceste rezultate drept un „succes mare”. În cadrul emisiunii, […] The post Șeful Procuraturii Anticorupție: Confiscările și amenzile din 2025 depășesc cu 400% nivelul din 2024 appeared first on NewsMaker.
