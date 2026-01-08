Blackout în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice

15:50

85 de copii cu statut adoptabil din municipiul Chișinău sunt în așteptarea unei familii. Totodată, 22 copii fac parte din grupuri de frați, 15 au statut adoptabil individual, iar 17 sunt copii cu nevoi speciale. Datele au fost prezentate3 de către Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, într-un comunicat. Potrivit Primăriei Chișinău, în prezent mai