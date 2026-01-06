România: mașină cu 4 copii și 2 adulți a căzut în albia unui râu (FOTO)

11:00

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat astăzi, 5 ianuarie, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, în care este acuzat Vladimir Plahotniuc. La prima ședință din acest an, instanța îl audiază pe fostul prim-ministru Iurie Leancă. În sală este prezent și fostul lider democrat. Până acum au fost audiați 7 martori ai apărării din cei 27 acceptați de […] The post Plahotniuc, prezent la prima ședință de judecată din acest an. Fostul premier Iurie Leancă – martor al apărării appeared first on NewsMaker.