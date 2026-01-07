Aliații Ucrainei au semnat o declarație comună privind garanțiile de securitate. Rezultatele summit-ului de la Paris

12:10

Peste 30 de persoane au fost evacuate noaptea trecută dintr-un bloc locativ din Chișinău. S-a întâmplat după izbucnirea unui incendiu în camera unui apartament de la etajul 3. Doi bărbați care se aflau în apartamentul afectat au suferit intoxicații ușoare. Informațiile au fost comunicate pe 6 ianuarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), […]