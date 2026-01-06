Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul
NewsMaker, 6 ianuarie 2026 19:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a mai multor loturi de lapte praf destinat sugarilor, în urma unei rechemări voluntare inițiate de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost luată după depistarea unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producție. Potrivit ANSA, ingredientul provine de la un furnizor extern […] The post Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
19:30
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a mai multor loturi de lapte praf destinat sugarilor, în urma unei rechemări voluntare inițiate de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost luată după depistarea unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producție. Potrivit ANSA, ingredientul provine de la un furnizor extern […] The post Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț. Părinții sunt îndemnați să nu folosească produsul appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
18:20
Consumatorii din zona Telecentru din capitală ar putea rămâne temporar fără căldură, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Mălina Mică”. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica într-un comunicat, care precizează că incidentul a generat perturbări în livrarea agentului termic și a afectat regimul hidraulic al sistemului de […] The post Consumatorii din Telecentru ar putea rămâne temporar fără căldură appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
17:20
Paris: 27 de lideri mondiali se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a ajuns astăzi, 6 ianuarie, la Paris. Oficialul urmează să participe la summitul „Coaliției de Voință”, un format internațional care reunește state care sprijină Ucraina în contextul invaziei ruse. După sosire, Vladimir Zelenski a publicat pe rețelele de socializare o primă declarație, în care a menționat că negocierile din capitala Franței […] The post Paris: 27 de lideri mondiali se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina appeared first on NewsMaker.
17:10
Dosarul Leova-Bumbăta bate pasul pe loc? PA așteaptă rezultatele unei expertize, anunțate încă din 2024 # NewsMaker
Deși expertiza tehnico-științifică în dosarul construcției drumului Leova–Bumbăta a fost anunțată încă din prima parte a anului 2024, aceasta nu a fost finalizată nici până în prezent. Ancheta este în desfășurare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit, însă continuarea urmăririi penale depinde de concluziile experților. Declarația a fost făcută de șeful Procuraturii […] The post Dosarul Leova-Bumbăta bate pasul pe loc? PA așteaptă rezultatele unei expertize, anunțate încă din 2024 appeared first on NewsMaker.
16:30
O mașină cu șase persoane, printre care patru copii, a căzut în albia râului Bistriţa, România. Potrivit Jandarmeriei Române, incidentul a avut loc ca urmare a unui accident rutier. Toate persoanele au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 6 ianuarie, în municipiul Vatra Dornei. Potrivit Jandarmeriei Române, autoturismul a […] The post România: mașină cu 4 copii și 2 adulți a căzut în albia unui râu (FOTO) appeared first on NewsMaker.
16:00
„Dacă eram ca la Bruxelles, aruncam cu ceapă în ei”: Costiuc la protestul fermierilor de la Negureni. Reacția Ministerului Agriculturii # NewsMaker
În ajunul Crăciunului pe rit vechi, un grup de fermieri din satul Negureni, raionul Telenești, a organizat un protest, nemulțumiți de politicile statului privind susținerea agricultorilor. La acțiune au participat și deputații Partidului „Democrația Acasă”, printre care liderul Vasile Costiuc, care a criticat dur guvernarea pentru ignoranța față de problemele fermierilor și a sugerat că, […] The post „Dacă eram ca la Bruxelles, aruncam cu ceapă în ei”: Costiuc la protestul fermierilor de la Negureni. Reacția Ministerului Agriculturii appeared first on NewsMaker.
15:50
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 # NewsMaker
Samsung Electronics Co., Ltd. a dezvăluit astăzi viziunea sa „Companion to AI Living” (Partenerul tău pentru o viață cu AI) la premiera sa ”The First Look”, în cadrul evenimentului CES 2026, care a avut loc în sala Latour Ballroom de la Wynn Las Vegas. Accentul evenimentului a fost pus pe inteligența artificială ca filozofie a […] The post Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
15:40
Sentință pentru un bărbat din Moldova: a violat fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani # NewsMaker
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani. Informația a fost comunicată pe 6 ianuarie de Procuratura Generală. Potrivit instituției, bărbatul și-a negat vina. Procuratura Generală a anunțat că un bărbat de 40 de ani […] The post Sentință pentru un bărbat din Moldova: a violat fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani appeared first on NewsMaker.
15:20
În perioada 7-8 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil vechi, autobuzele de pe ruta Chișinău-Trușeni și Chișinău-Durlești vor circula conform orarului pentru zilele de odihnă, iar unele curse vor fi suspendate. Primăria capitalei a publicat orarul ajustat. Totodată, în intervalul de timp vizat va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 […] The post Cum va circula transportul public din Chișinău de Crăciun pe stil vechi appeared first on NewsMaker.
14:40
În următoarele zile, Republica Moldova se va afla sub cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea, anunțată pe 6 ianuarie de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vizează întreg teritoriul țării. Alerta meteo va intra în vigoare pe 7 ianuarie, la ora 01:00, și va fi valabilă până pe 9 ianuarie, la ora 14:00. […] The post Ghețuș, polei și precipitații: un nou cod galben în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
13:50
Un moldovean – student la Universitatea Georgetown din Qatar. Tânărul, care cunoaște 8 limbi străine, studiază serviciul diplomatic # NewsMaker
Nicolae Cernomaz este tânărul originar din Republica Moldova care și-a început parcursul spre o carieră în diplomație la Doha, statul Qatar. Nicolae este student în anul I la Universitatea Georgetown din Doha, unde urmează programul de licență „Serviciul Diplomatic” (Bachelor of Science in Foreign Service Degree), o specializare rară la nivel global, care l-a determinat […] The post Un moldovean – student la Universitatea Georgetown din Qatar. Tânărul, care cunoaște 8 limbi străine, studiază serviciul diplomatic appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
13:40
Tragedie în raionul Drochia: O femeie găsită fără viață pe un câmp, după un conflict cu concubinul # NewsMaker
O tragedie a zguduit satul Pelinia din raionul Drochia după ce o femeie a fost găsită fără viață pe un câmp din apropierea localității Sofia, la aproape o săptămână după ce ar fi fost ucisă de concubinul său. Potrivit poliției, decesul victimei a survenit pe 20 decembrie 2025, în urma unui conflict cu bărbatul de […] The post Tragedie în raionul Drochia: O femeie găsită fără viață pe un câmp, după un conflict cu concubinul appeared first on NewsMaker.
13:10
Ambulanțe și mașini blocate: salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe localități din Moldova # NewsMaker
Mai multe vehicule au rămas blocate pe drumurile din Republica Moldova din cauza ghețușului, printre care și ambulanțe. Altele au derapat de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pe 6 ianuarie, care a precizat că angajații instituției au intervenit în mai multe localități din țară. Potrivit IGSU, […] The post Ambulanțe și mașini blocate: salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe localități din Moldova appeared first on NewsMaker.
12:20
Până la 20 de mii de lei pentru un loc în cimitirul „Sfântul Lazăr”? Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # NewsMaker
Procuratura municipiului Chișinău a trimis în judecată patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, printre care persoane publice și un preot, într-un dosar ce vizează fapte de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Cauza penală se referă la presupuse acțiuni ilegale comise în cadrul administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală. Potrivit […] The post Până la 20 de mii de lei pentru un loc în cimitirul „Sfântul Lazăr”? Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată appeared first on NewsMaker.
12:20
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar. Acesta a făcut anunțul pe 5 ianuarie, pe canalul său de Telegram. Odată cu preluarea funcției de vicepremier al guvernului Ceceniei, Ahmat Kadîrov își va păstra funcția de ministru regional al culturii fizice și […] The post Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov – numit vicepremier interimar al Ceceniei appeared first on NewsMaker.
12:10
Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău: peste 30 de locatari, evacuați; doi bărbați intoxicați cu fum # NewsMaker
Peste 30 de persoane au fost evacuate noaptea trecută dintr-un bloc locativ din Chișinău. S-a întâmplat după izbucnirea unui incendiu în camera unui apartament de la etajul 3. Doi bărbați care se aflau în apartamentul afectat au suferit intoxicații ușoare. Informațiile au fost comunicate pe 6 ianuarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), […] The post Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Chișinău: peste 30 de locatari, evacuați; doi bărbați intoxicați cu fum appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
11:30
Protest al agricultorilor la Negureni. Poliția, către șoferi: „Optați pentru rute alternative” # NewsMaker
Pentru ziua de 6 ianuarie, în localitatea Negureni, raionul Telenești, este planificat un protest cu posibila implicare a tehnicii agricole. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a atenționat participanții la trafic că circulația rutieră poate fi îngreunată. IGP a îndemnat participanții la manifestație să evite blocarea drumurilor publice, iar șoferii […] The post Protest al agricultorilor la Negureni. Poliția, către șoferi: „Optați pentru rute alternative” appeared first on NewsMaker.
11:20
Administrația Trump nu renunță la ideea privind anexarea Groenlandei: „Trebuie să devină parte a SUA” # NewsMaker
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, consideră că Groenlanda – teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei – este parte a sistemului de securitate american și crede că ar trebui să intre în componența Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, într-un interviu pentru CNN […] The post Administrația Trump nu renunță la ideea privind anexarea Groenlandei: „Trebuie să devină parte a SUA” appeared first on NewsMaker.
10:50
Omul de afaceri Veaceslav Platon, care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și s-ar ascunde la Londra, a cerut să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de completul de judecată care examinează […] The post Platon vrea să fie martor în dosarul lui Plahotniuc. Cere să fie audiat appeared first on NewsMaker.
10:50
Un cetățean străin a fost declarat indezirabil în Republica Moldova. Decizia a fost luată după ce individul a lansat focuri de artificii în mulțimea adunată în noaptea de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Pe 5 ianuarie, acesta a fost îndepărtat de pe teritoriul țării. Informațiile au fost comunicate pe 6 ianuarie de Inspectoratul […] The post Cetățean străin, declarat indezirabil după ce a lansat artificii în mulțime de Revelion appeared first on NewsMaker.
10:20
„Problema e regiunea transnistreană“. Șeful PA explică cum unii condamnați se eschivează de justiție # NewsMaker
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, recunoaște că mulți condamnați reușesc să se fugă de justiție. „Problema este de regiunea transnistreană“, a menționat Dumbravan. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 5 ianuarie a emisiunii „În context” de la Moldova 1. În timpul emisiunii, șeful Procuraturii Anticorupție a fost întrebat dacă vede o lacună în legislație […] The post „Problema e regiunea transnistreană“. Șeful PA explică cum unii condamnați se eschivează de justiție appeared first on NewsMaker.
10:00
Șeful Procuraturii Anticorupție: Confiscările și amenzile din 2025 depășesc cu 400% nivelul din 2024 # NewsMaker
Confiscările și amenzile aplicate în anul 2025 în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție au depășit cu 400% nivelul din 2024. Informația a fost comunicată de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. În cadrul ediției din 5 ianuarie a emisiunii „În context” de la Moldova 1, Dumbravan a calificat aceste rezultate drept un „succes mare”. În cadrul emisiunii, […] The post Șeful Procuraturii Anticorupție: Confiscările și amenzile din 2025 depășesc cu 400% nivelul din 2024 appeared first on NewsMaker.
09:10
Datoria externă a Moldovei s-a apropiat de 60% din PIB. Cât de mare este riscul pentru economie? Analiză NM # NewsMaker
Datoria externă totală a Republicii Moldova – a statului și a companiilor private – s-a apropiat de 60% din PIB la sfârșitul primelor nouă luni ale anului 2025. În același timp, datoria publică propriu-zisă (externă și internă) rămâne sub pragul de 40% din PIB. NewsMaker a analizat structura datoriei publice și cât de riscante sunt […] The post Datoria externă a Moldovei s-a apropiat de 60% din PIB. Cât de mare este riscul pentru economie? Analiză NM appeared first on NewsMaker.
08:40
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, va înființa o entitate juridică în Ucraina și se pregătește să intre pe piață prin lansarea unei bănci digitale, procesul fiind condiționat de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare. Iute a câștigat licitația organizată de stat în Ucraina, prin Fondul de Garantare a Depozitelor, pentru preluarea anumitor […] The post Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale appeared first on NewsMaker.
08:40
„Nu văd cum ar fi o lacună legislativă”. Șeful PA, despre fuga condamnaților în regiunea transnistreană # NewsMaker
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, nu vede o lacună în legislație în cazul condamnaților care fug de justiție în regiunea transnistreană. „Problema este de regiunea transnistreană”, a menționat Dumbravan. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 5 ianuarie a emisiunii „În context” de la Moldova 1. În timpul emisiunii, șeful Procuraturii Anticorupție a fost […] The post „Nu văd cum ar fi o lacună legislativă”. Șeful PA, despre fuga condamnaților în regiunea transnistreană appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Alegerile din Găgăuzia sunt «sabotate», freelancerii vor fi impozitați, Plahotniuc «nu i-a dat indicații» lui Leancă # NewsMaker
Datoria de stat a Moldovei Datoria externă totală a Moldovei, a statului și a companiilor private, la sfârșitul trimestrului trei 2025 s-a apropiat de 60% din PIB. În același timp, mărimea datoriei de stat propriu-zise, externe și interne, nu depășește 40% din PIB. NM a analizat parametrii datoriei de stat în materialul «Datoria externă a Moldovei s-a apropiat de 60% din PIB». Impozit pentru freelanceri În Moldova a intrat în vigoare un nou regim fiscal pentru antreprenorii independenți, […] The post NM Espresso: Alegerile din Găgăuzia sunt «sabotate», freelancerii vor fi impozitați, Plahotniuc «nu i-a dat indicații» lui Leancă appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
23:20
Istoria se repetă? Șeful PA, despre extrădarea Marinei Tauber: „Conlucrarea cu Rusia lasă de dorit” # NewsMaker
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată în lipsă de prima instanță pentru acceptarea finanțării ilegale a ex-partidului Șor, se află în Federația Rusă. Informația a fost confirmată pe 5 ianuarie de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în cadrul emisiunii „În context” de la postul public de televiziune. Ministerul Justiției va putea demara procedurile de extrădare a […] The post Istoria se repetă? Șeful PA, despre extrădarea Marinei Tauber: „Conlucrarea cu Rusia lasă de dorit” appeared first on NewsMaker.
21:50
Șeful PA mizează pe finalizarea dosarului Plahotniuc în 2026: „Cauza se află într-o etapă avansată” # NewsMaker
Dosarul penal privind frauda bancară, în care Vladimir Plahotniuc este vizat, se află într-o etapă avansată, iar Procuratura Anticorupție mizează pe o finalitate pe parcursul anului 2026. Declarația a fost făcută de șeful PA, Marcel Dumravan, în ediția de 5 decembrie a emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Potrivit acestuia, probele administrate până în […] The post Șeful PA mizează pe finalizarea dosarului Plahotniuc în 2026: „Cauza se află într-o etapă avansată” appeared first on NewsMaker.
20:40
Părinții fetei de 13 ani, lăsată la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești # NewsMaker
Părinții fetei de 13 ani, lăsată în ajunul Revelionului la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești, informează redacția locală Studio-L. Autoritățile le-au acordat un termen de probă de 45 de zile, perioadă în care trebuie să demonstreze schimbări reale în comportamentul lor. Între timp, cei trei minori aflați în grija familiei […] The post Părinții fetei de 13 ani, lăsată la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești appeared first on NewsMaker.
19:50
Replica rectorului UTM despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: „Nu au fost cedate terenuri din proprietatea statului” # NewsMaker
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan a respins acuzațiile deputatului Ion Chicu privind presupuse delapidări. Chicu a declarat în ședința Parlamentului din 29 decembrie 2025 că, în 2020, rectorul ar fi renunțat la un proiect prin care firma urma să construiască un centru polivalent cu cantină și spații pentru studenți, primind în schimb […] The post Replica rectorului UTM despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: „Nu au fost cedate terenuri din proprietatea statului” appeared first on NewsMaker.
Ieri
18:40
Procesul de organizare a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) ar fi sabotat, susține președintele interimar al legislativului local, Nicolai Ormanji. Declarația a fost făcută după ce ședința APG din 5 ianuarie, la care trebuia să fie aprobat devizul cheltuielilor pentru alegeri, nu a avut loc din lipsă de cvorum. În acest context, Ormanji […] The post Alegerile din Găgăuzia, în pericol? Șeful interimar al APG vorbește despre „sabotaj” appeared first on NewsMaker.
18:40
Covor azer, eșarfă de cașmir și tablouri: Cadourile primite de Maia Sandu în ultimele luni ale anului 2025 (DOC) # NewsMaker
Aparatul Președintelui Republicii Moldova a publicat lista cadourilor protocolare admisibile oferite șefei statului în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025. În această perioadă, președinta Maia Sandu a primit 11 cadouri în cadrul summit-urilor internaționale, întrevederilor oficiale și ceremoniilor protocolare, cu o valoare totală de peste 20.000 de lei. Cel mai scump cadou a fost oferit […] The post Covor azer, eșarfă de cașmir și tablouri: Cadourile primite de Maia Sandu în ultimele luni ale anului 2025 (DOC) appeared first on NewsMaker.
17:20
Vasilii Maliuk, care a condus Serviciul de Securitate al Ucrainei de la începutul invaziei ruse, demisionează # NewsMaker
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasilii Maliuk, demisionează. Acesta a preluat conducerea instituției în 2022, la câteva luni după începerea invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei – timp în care SBU s-a remarcat prin mai multe operațiuni de succes împotriva trupelor de ocupație. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis pe rețelele […] The post Vasilii Maliuk, care a condus Serviciul de Securitate al Ucrainei de la începutul invaziei ruse, demisionează appeared first on NewsMaker.
17:20
Peste 160 de arbori, tăiați ilegal la Criuleni. Ministrul mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” # NewsMaker
Inspectorii de mediu au descoperit 161 de arbori tăiați fără acte permisive în cadrul unui control surpriză la Ocolul Silvic Criuleni, parte a Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificarea a fost dispusă de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce a fost primită o sesizare privind posibile nereguli. Autoritățile au constatat că o parte dintre lucrări erau prezentate […] The post Peste 160 de arbori, tăiați ilegal la Criuleni. Ministrul mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” appeared first on NewsMaker.
17:20
VIDEO Maduro, transportat cu elicopterul spre tribunal. Noi imagini cu președintele Venezuelei capturat de SUA # NewsMaker
Nicolás Maduro, acuzat de trafic de droguri și arme, a ajuns în această seară, 5 ianuarie, la tribunalul federal din New York, unde au loc primele audieri în dosarul său penal. Președintele Venezuelei a fost transferat sub escortă, inclusiv cu un elicopter, de la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde a fost deținut în […] The post VIDEO Maduro, transportat cu elicopterul spre tribunal. Noi imagini cu președintele Venezuelei capturat de SUA appeared first on NewsMaker.
16:50
Șoferii străini vor putea fi sancționați pentru încălcările rutiere comise în Moldova? MAI pregătește modificări # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește modificări la lege pentru a putea constata și sancționa încălcările rutiere comise în Moldova de șoferi cu vehicule înmatriculate în alte state. Ministerul precizează că șoferului îi va fi garantat dreptul la apărare, inclusiv posibilitatea participării la distanță la examinarea cauzei contravenționale. MAI a îndemnat părțile interesate să transmită recomandări […] The post Șoferii străini vor putea fi sancționați pentru încălcările rutiere comise în Moldova? MAI pregătește modificări appeared first on NewsMaker.
15:50
În căutarea unei familii: circa 80 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați. Care este procedura # NewsMaker
85 de copii cu statut adoptabil din municipiul Chișinău sunt în așteptarea unei familii. Totodată, 22 copii fac parte din grupuri de frați, 15 au statut adoptabil individual, iar 17 sunt copii cu nevoi speciale. Datele au fost prezentate3 de către Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, într-un comunicat. Potrivit Primăriei Chișinău, în prezent mai […] The post În căutarea unei familii: circa 80 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați. Care este procedura appeared first on NewsMaker.
15:40
Scenele de teatru se animă din nou, pregătite să ofere publicului seri pline de emoții și poveste. În următoarea perioadă, câteva spectacole vă așteaptă cu teme variate și momente speciale. Vă invităm să descoperiți magia teatrului și să vă bucurați de fiecare reprezentație. Fiți sănătos, Domnule! #comedie 16+de Pierre ChesnotRegia și selecția muzicală: Petru VUTCĂRĂUVineri, […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
15:10
Rusia: o femeie a decedat într-o clinică privată din Moscova în urma unei proceduri estetice de mărire a feselor # NewsMaker
O femeie a murit într-o clinică privată din Moscova, după o procedură cosmetologică. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că a inițiat un dosar penal pentru „provocarea decesului din neglijență ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor profesionale”. Victima ar fi bloggerița Iulia Burceva, notează presa rusă. Potrivit autorităților ruse, pe 4 ianuarie, într-o […] The post Rusia: o femeie a decedat într-o clinică privată din Moscova în urma unei proceduri estetice de mărire a feselor appeared first on NewsMaker.
15:10
În Republica Moldova au fost emise două avertizări meteo. Prima – de polei și ghețuș, a doua – de ceață. Ambele vizează întreg teritoriul țării. Avertizarea de polei și ghețuș a intrat în vigoare și va fi valabilă până pe 6 ianuarie, ora 10:00. Avertizarea de ceață va intra în vigoare pe 6 ianuarie, la […] The post Două alerte meteo în Moldova: inclusiv de Crăciun pe stil vechi appeared first on NewsMaker.
14:40
Șeful Procuraturii Anticorupție: oligarhul fugar Ilan Șor, pus sub acuzare în noi cauze penale # NewsMaker
Ilan Șor, condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul „furtul miliardului” și care s-ar afla în prezent la Moscova, este vizat în mai multe cauze penale noi ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu pentru Moldova 1. […] The post Șeful Procuraturii Anticorupție: oligarhul fugar Ilan Șor, pus sub acuzare în noi cauze penale appeared first on NewsMaker.
14:00
Și-a schimbat poziția? Trump spune că nu crede acuzațiile Rusiei privind pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței lui Putin # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu crede afirmațiile Moscovei cu privire la pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din orașul Valdai. Precizarea a fost făcută pe 4 ianuarie, în timpul unei discuții cu jurnaliști la bordul avionului Air Force One. „Nu cred că acest atac a avut loc. În apropiere […] The post Și-a schimbat poziția? Trump spune că nu crede acuzațiile Rusiei privind pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței lui Putin appeared first on NewsMaker.
14:00
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile publice făcute pe 30 decembrie 2025 de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la starea sistemului din justiție și extinderii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare. Într-un comunicat publicat pe 3 ianuarie, organizația a subliniat că responsabilizarea judecătorilor trebuie realizată prin […] The post Reacție la declarația Maiei Sandu: o asociație de judecători își exprimă „îngrijorarea” appeared first on NewsMaker.
13:50
Aproape 100 de persoane au fost salvate din munți în România, în ultimele 24 de ore. Alte două persoane au fost găsite decedate. Informațiile au fost comunicate de Salvamont România, pe 5 ianuarie. Instituția a îndemnat la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane, pe fundalul noilor prognoze meteorologice care anunță precipitații, zăpadă, polei, intensificări […] The post Aproape 100 de persoane – salvate în munții din România. Doi oameni au murit appeared first on NewsMaker.
13:50
Vladimir Plahotniuc, acuzat în dosarul „Frauda bancară” și deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a declarat că a primit „diverse” cadouri cu ocazia zilei sale de naștere, pe care a petrecut-o după gratii. Fostul lider democrat nu a precizat însă ce anume a primit și nici de la cine. Escortat în cătușe la prima […] The post Cadouri pentru Plahotniuc, în penitenciar? Ce spune fostul lider democrat appeared first on NewsMaker.
13:00
VIDEO „Sunteți un ticălos” vs „Am fost mereu onest”: Leancă, martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc, schimb de replici cu un activist # NewsMaker
Fostul premier Iurie Leancă, audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, a avut un schimb de replici pe holul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, cu activistul Marin Andoni, care anterior și-a declarat susținerea pentru formațiunea de guvernământ PAS. Ultimul i-a spus că trebuia să fie „lângă Plahotniuc”, menționând totodată că Leancă ar fi […] The post VIDEO „Sunteți un ticălos” vs „Am fost mereu onest”: Leancă, martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc, schimb de replici cu un activist appeared first on NewsMaker.
13:00
Costul vieții în Moldova. Numbeo: O familie de 4 pesoane are nevoie de minim 35 000 lei pe lună # NewsMaker
Platforma Numbeo, cea mai mare bază de date online despre costul vieții, calitatea vieții, criminalitate, costul proprietăților, sănătate, trafic și alți indici, colectând date de la utilizatori din întreaga lume și oferind comparații între orașe și țări, a publicat studiul despre costul vieții. Potrivit sursei, traiul în Republica Moldova este cu aproape 50% mai ieftin […] The post Costul vieții în Moldova. Numbeo: O familie de 4 pesoane are nevoie de minim 35 000 lei pe lună appeared first on NewsMaker.
13:00
Colete sub lupă, pedepse mai aspre și interdicții extinse. Cum va lupta Moldova cu drogurile # NewsMaker
Pedepsele pentru infracțiunile legate de traficul ilegal de droguri ar putea fi înăsprite în Republica Moldova. Totodată, lista substanțelor interzise ar putea fi extinsă, iar controlul asupra transportului coletelor neînsoțite – consolidat. Măsurile sunt prevăzute într-un nou proiect de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmărește să întărească lupta împotriva traficului de droguri. NewsMaker […] The post Colete sub lupă, pedepse mai aspre și interdicții extinse. Cum va lupta Moldova cu drogurile appeared first on NewsMaker.
12:40
Cuba susține că 32 de cubanezi au murit în timpul intervenției SUA din Venezuela. Ce spune Trump? # NewsMaker
32 de cetățeni cubanezi și-ar fi pierdut viața în timpul operațiunii militare americane din Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele țării. Informația a fost raportată de Guvernul Cubei într-un comunicat, relatează Reuters. Autoritățile cubaneze au menționat că persoanele decedate erau militari ai forțelor armate și ai serviciilor de informații. Detalii despre circumstanțele morții […] The post Cuba susține că 32 de cubanezi au murit în timpul intervenției SUA din Venezuela. Ce spune Trump? appeared first on NewsMaker.
12:10
„Legea freelancerilor”, în vigoare în Moldova: cum să îți înregistrezi activitatea și ce taxe vei plăti # NewsMaker
Pe 1 ianuarie 2026, în R. Moldova a intrat în vigoare „Legea freelancerilor”. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat și adaptat realităților muncii independente. Ministerul a precizat că aceste persoane au mai multă siguranță juridică, acces la pensie, asigurare medicală și alte prestații sociale, iar un […] The post „Legea freelancerilor”, în vigoare în Moldova: cum să îți înregistrezi activitatea și ce taxe vei plăti appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.