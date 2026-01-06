De la rezidențiat, direct în sala de operații: povestea unui tânăr medic care a ales Spitalul Raional Rezina, unde este sigurul ortoped-traumatolog

09:30

Șase localități din Zona de Securitate nu au fost conectate la sistemul de gaze de pe malul drept al Nistrului, la aproape un an de la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale să pună în responsabilitatea „Moldovagaz” conectarea „în termeni proximi” a 14 localități din zonă. Deși în 2025 au fost organizate licitații pentru executarea lucrărilor...