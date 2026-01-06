Decizie irevocabilă pentru judecătoarea de la Curtea de Apel Centru care inițial a promovat evaluarea, dar a doua oară nu: CSJ a respins contestația acesteia, urmând să fie eliberată din funcție
Ziarul de Garda, 6 ianuarie 2026 18:00
Judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, care inițial a promovat evaluarea integrității, dar nu și evaluarea reluată, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins primul raport, nu mai poate ocupa funcții publice pentru cinci ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 6 ianuarie, contestația depusă de aceasta împotriva...
• • •
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:10
Ciochină, audiat și nu prea. A refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale instanței, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său: „Acesta e dosarul jurnaliștilor, ca să impresioneze publicul” # Ziarul de Garda
Fostul primar Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost audiat astăzi, 6 ianuarie, în fața instanței. Totuși, acesta a refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale judecătoarei, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său (din oficiu), invocând că nu are încredere în...
17:10
Atenție, consumatori! ANSA: Lapte, sub formă de praf pentru copii, rechemat din cauza unei posibile contaminări # Ziarul de Garda
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență a cereulidei (toxina emetică termostabilă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, rezistentă la...
17:00
Anatolie Nosatîi: În anul 2026 vom iniția modificarea legislației cu privire la pregătirea rezervei Forțelor Armate și mobilizare # Ziarul de Garda
R. Moldova își consolidează capacitățile de apărare în contextul regional marcat de războiul din Ucraina și de riscurile sporite de securitate, prin investiții în echipamente moderne, tehnică militară, tehnologii avansate și instruirea continuă a militarilor, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat Moldpres. La fel, Anatolie Nosatîi a precizat că 2026 autoritățile vor...
16:50
Câștigătoarea premiului Nobel pentru pace și lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” # Ziarul de Garda
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” într-un interviu acordat ieri, 5 ianuarie, pentru Fox News. Machado, care se află sub interdicție de călătorie de un deceniu, fiind impusă de Maduro pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, s-a ascuns timp mai mult de un...
16:40
Rapoarte cu propunere de promovare, pentru procurorii anticorupție Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat marți, 6 ianuarie, că a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție – Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară. Rapoartele de evaluare au fost transmise marți subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor...
16:30
Specialiștii atenționează conducătorii auto să dea dovadă de prudență maximă la drum: recomandările IGSU în contextul codului galben de polei și ghețuș # Ziarul de Garda
Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează conducătorii auto să dea dovadă de responsabilitate și prudență maximă în contextul codului galben de polei, ghețuș și precipitații. Totodată, oamenii sunt îndemnați să supravegheze copiii și să nu le permită acestora aflarea în preajma bazinelor acvatice, care, în această perioadă, devin periculoase, odată cu formarea...
16:20
Declarație comună a liderilor europeni privind Groenlanda: „Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv SUA” # Ziarul de Garda
Liderii europeni au semnat o scrisoare comună prin care declară sprijin pentru Danemarca în legătură cu declarațiile făcute de Donald Trump, care a spus că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda. Scrisoarea comună a fost semnată de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, premierul polonez, Donald Tusk, premierul spaniol,...
16:20
FOTO/ Protest al fermierilor, la Negureni. Organizatorul manifestației are conexiuni cu rețeaua lui Șor? # Ziarul de Garda
Marți, 6 ianuarie, la Negureni, raionul Telenești, a fost organizat un protest al fermierilor. La eveniment au participat până la 20 de fermieri. Aceștia au cerut ca statul să susțină producătorii autohtoni, iar producția din R. Moldova să fie expusă în proporții mai mari în magazinele din țară. Manifestația a fost organizată de către președintele...
Acum 4 ore
16:10
Atenție, călători! Postul vamal „Molovata” și-a întrerupt activitatea din cauza ceții # Ziarul de Garda
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru, anunță marți, 6 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Astfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat...
15:40
Kadîrov și-a numit fiul, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei, după ce liderul cecen a fost internat în spital # Ziarul de Garda
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său, Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar al guvernului republicii. Acesta va cumula această funcție cu cea de conducător al Ministerului Culturii Fizice și Sportului, în care a fost numit în mai 2024. Al doilea vicepremier numit de Kadîrov este Ahmed...
15:30
LIVE TEXT/ Soldații ruși au atacat o mașină a Poliției în regiunea Zaporijjea: trei polițiști au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:23 Trupele ruse au atacat cu o dronă o mașină de serviciu a Poliției în timp ce aceasta se deplasa pe o autostradă din districtul Pologovsk, regiunea Zaporijjea, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov. În urma atacului, trei polițiști au fost răniți: doi bărbați în vârstă de 46 și 29 de ani,...
15:10
Peste 1600 de tone de sare tehnică și 195 tone de material antiderapant au fost utilizate pentru intervenția utilajelor pe drumurile naționale # Ziarul de Garda
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat că circulația rutieră pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, pe alocuri înzăpezită. Drumarii au fost mobilizați pe tot parcursul nopții și au intervenit pe rețeaua națională, în zonele de nord, centru și sud ale...
15:10
ODA anunță relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, după aprobarea bugetului pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Misiunea de a susține mediul de afaceri, prin relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Pe parcursul anului 2025, au fost acceptate spre finanțare 810 proiecte antreprenoriale, iar valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobate...
15:00
Mai multe servicii guvernamentale vor fi indisponibile. Sunt planificate lucrări de mentenanță # Ziarul de Garda
Agenția de Guvernare Electronică informează că la data de7 ianuarie, începând cu ora 01:00, vor fi efectuate lucrări planificate de mentenanță de către Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică și Agenția de Guvernare Electronică. Durata estimată a lucrărilor este de aproximativ 1 oră, însă există posibilitatea extinderii intervalului de mentenanță, în funcție de evoluția intervențiilor...
15:00
Peste 2300 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare, înregistrate în ultimele 7 zile: recomandările specialiștilor # Ziarul de Garda
În ultima săptămână, în R. Moldova au fost înregistrate 2314 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind la copii, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care spune că indică o descreștere cu 1% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost înregistrate 363 de cazuri de gripă...
Acum 6 ore
14:10
14:10
Cum vor arăta primii kilometri de autostradă din R. Moldova. România: „Pas decisiv spre integrarea în rețeaua europeană de transport” # Ziarul de Garda
Licitația pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț–Iași–Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8, care va asigura conexiunea cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni și, implicit, cu R. Moldova, a fost lansată, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. „Autostrada Unirii #A8 nu înseamnă doar legarea regiunilor...
14:00
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Prim ministrul britanic, Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an, scrie RFI. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice. Guvernul britanic pregătește un...
13:40
Operațiunea SUA în Venezuela provoacă reacții globale: China și Rusia cer eliberarea lui Maduro, în timp ce Argentina laudă determinarea lui Trump # Ziarul de Garda
Majoritatea țărilor care au participat la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) de luni, 5 ianuarie, au condamnat operațiunea militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, transmite agenția de știri EFE. China, care potrivit mai multor surse, a avut...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo pentru perioada 7 ianuarie – 9 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate sunt ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Potrivit meteorologilor, se prevede polei, iar pe drumuri ghețuș, pe 7 și 8 ianuarie – doar în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie –...
13:30
LIVE TEXT/ Forţele ruse vizează companii americane din Ucraina, acuză ministrul de Externe, Andrii Sîbiha. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Un atac rus țintit a avariat o fabrică civilă de producție de ulei de floarea-soarelui din Dnipro, deținută de cunoscuta companie americană „Bunge”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha, potrivit G4Media. Oficialul ucrainean consideră că atacul nu a fost o greșeală, ci unul deliberat, deoarece rușii au...
13:20
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente # Ziarul de Garda
Planul președintelui SUA, Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar putea fi realizat în 2026: Washingtonul va programa finalizarea acestui proces fie pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA pe 4 iulie, fie cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, potrivit experților și surselor Politico. Pentru a realiza...
13:10
Norvegienii care s-au îndrăgostit de R. Moldova. „Pentru mine, Moldova nu înseamnă sărăcie. Este o țară cu o cultură bogată, cu oameni ospitalieri și o natură frumoasă” # Ziarul de Garda
Revin în Moldova an de an, dar nu ca turiști, ci ca oameni care vor să ajute: un grup de norvegieni îndrăgostiți de R. Moldova. În spatele acestei povești e Håkon Vefald, directorul organizației Norge–Moldova, care a ajuns pentru prima dată în satul Selemet din Moldova în 2009. I-a propus atunci primăriței Tatiana Badan un...
13:00
Aproximativ 20 milioane de lei, economisiți de către toți beneficiarii programului EcoVoucher, în 2025, prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Ziarul de Garda
În 2025, economiile generate de echipamentele procurate cu ajutorul voucherelor prin programul „EcoVoucher”, inclusiv a celor înlocuite începând cu anul 2024, ajung la circa 5,41 milioane kWh sau 20 milioane de lei, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Conform CNED, în 2025, circa 25500 de familii au participat în programul „EcoVoucher” și au beneficiat...
13:00
Un serviciu nou, destinat persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat # Ziarul de Garda
Un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat de Agenția Servicii Publice. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, conform Listei...
12:40
Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” # Ziarul de Garda
Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM) nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel justifică instituția faptul că nu a retras până în prezent...
12:20
Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual o fetiță de 3 ani # Ziarul de Garda
Un bărbat de 40 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, anunță marți, 6 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu...
Acum 8 ore
11:40
Peste 12 mii de femei din întreaga țară au beneficiat în 2025 de servicii pentru depistarea precoce a cancerului mamar # Ziarul de Garda
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, precizează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Din numărul total, peste...
11:40
Peste 30 de lideri de țări se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului început de Rusia # Ziarul de Garda
Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc astăzi, 6 ianuarie, la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews. Președintele francez, Emmanuel Macron a declarat în discursul său de Anul Nou că se așteaptă să...
11:30
Un cetățean străin a fost anunțat persoană indezirabilă pentru cinci ani și expulzat din țară. De Revelion, acesta a lansat focuri de artificii în mulțime # Ziarul de Garda
Un cetățean al Azerbaijanului, în vârstă de 25 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani și a fost îndepărtat de pe teritoriul țării, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Conform autorităților, măsura a fost luată ca urmare a încălcării ordinii publice. Astfel, în noaptea de...
11:20
Incendiu în capitală, provocat din cauza imprudenței în timpul fumatului. 32 de persoane au fost evacuate, inclusiv doi minori # Ziarul de Garda
Un incendiu a avut loc în noaptea de 6 ianurie, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău, în urma căruia au intervenit trei echipe de pompireri și salvatori, fiind evacuate 32 de persoane, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În urma cercetărilor preliminare efectuate la fața locului,...
11:10
Conform unei analize publicate de BBC, al doilea mandat al președintelui american Donald Trump este modelat de ambițiile sale de politică externă. El și-a adus la realitate amenințările la adresa Venezuelei prin capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale din complexul lor puternic fortificat din Caracas, într-un raid rapid. În descrierea operațiunii, Trump a...
11:10
LIVE TEXT/ Noaptea, Rusia a atacat Ucraina cu 61 de drone. Soldații Ucraineni le-au neutralizat pe majoritatea. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:00 În noaptea de 6 ianuarie, trupele ruse au lansat 61 de drone asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 40 dintre dronele lansate erau de tip Shahed. Armata ucraineană a reușit să distrugă 53 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, centrul și estul...
11:00
Șeful PA despre refugiul în regiunea transnistreană pentru inculpații condamnați: „Pronunțarea sentinței de judecată poate fi anunțată și în lipsa părților” # Ziarul de Garda
Mai multe persoane afiliate Kremlinului au fost găsite vinovate și condamnate, însă au reușit să fugă de justiția R. Moldova, refugiindu-se în regiunea transnistreană sau părăsind țara prin intermediul acesteia. Șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbrăvan, a declarat într-o emisiune la Moldova 1, că nu vede o lacună legislativă în acest sens, întrucât situația ține...
10:50
Protest organizat de agricultori, în satul Negureni, raionul Telenești. Poliția: „Circulația rutieră poate fi îngreunată” # Ziarul de Garda
Poliția informează că pentru marți, 6 ianuarie, este planificat un protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole. Manifestația a fost organizată de către președintele asociației agricultorilor din raionul Telenești Nicolai Gherasim, pentru ca agricultorii să își „spună durerile” și ca să le arate oamenilor „ce dezastru actuala guvernare a făcut...
10:40
Dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală: directorul, directorul-adjunct, un maistru și un preot, trimiși pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Patru bărbați cu vârste cu cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care directorul, directorul-adjunc, un maistru și un cleric bisericesc, au fost trimiși în judecată învinuiți de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență în dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău, anunță marți, 6 ianuarie, Procuratura...
10:40
CSP a aprobat rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor pentru Elena Cazacov și Ghennadi Epure, ambii promovând evaluarea externă # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat în ședința de marți, 6 ianuarie, rapoartele emise de Comisia de evaluare a procurorilor în privința acuzatorilor de stat Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Cei doi procurori au promovat evaluarea externă. Rapoartele au fost adoptate cu câte opt voturi „pentru” din partea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)....
10:20
10:20
Veaceslav Platon se vrea martor în dosarul „Frauda bancară”, episdul Plahotniuc. În acest sens, Platon a depus o cerere, menționând că solicită audierea sa în dosar prin intermediul videoconferinței. Marți, 6 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la etapa examinării probelor apărării. Ședința de judecată de...
Acum 12 ore
10:10
Ilan Șor, vizat în noi cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Ziarul de Garda
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru 15 ani de închisoare cu executare pentru implicarea în „frauda bancară”, și care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, este cercetat și în alte cauze penale ce privesc finanțarea ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, într-o emisiune la Moldova 1. Acesta a...
10:10
Programul evenimentelor dedicate Crăciunului pe stil vechi, ce se vor desfășura în capitală # Ziarul de Garda
Pe 6 ianuarie 2026, în ajunul Crăciunului pe rit vechi, între orele 17:00 – 22:00, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, va fi organizat un program special consacrat sărbătorii Nașterii Domnului. Genericul evenimentului, potrivit Primăriei Chișinău, va fi„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”. Programul va începe cu slujba privegherii în cinstea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos/...
10:00
09:50
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, începând cu ora 10:00. Decizia a fost luată marți, 6 ianuarie, de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Președintele CSP, Dumitru Obadă, a propus ca ședința să fie desfășurată în regim online, cu implementarea votului electronic. „Consiliul a hotărât de a convoca Adunarea Generală a...
09:30
„Impedimentul” transnistrean: Proiectul care urma să salveze mai multe localități din perimetrul Zonei de Securitate de dependența energetică față de regiunea separatistă a ajuns în blocaj # Ziarul de Garda
Șase localități din Zona de Securitate nu au fost conectate la sistemul de gaze de pe malul drept al Nistrului, la aproape un an de la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale să pună în responsabilitatea „Moldovagaz” conectarea „în termeni proximi” a 14 localități din zonă. Deși în 2025 au fost organizate licitații pentru executarea lucrărilor...
09:10
Delsy Rodríguez a depus jurământul în calitate de președintă interimară a Venezuelei. La ONU s-a discutat despre operațiunea SUA și capturarea lui Maduro # Ziarul de Garda
Noua lideră a Venezuelei, Delsy Rodríguez, a depus jurământul în calitate de președinte interimar în cadrul Adunării Naționale a țării, la Caracas, scrie BBC. Între timp, Consiliul de Securitate al ONU a avut o discuție despre situația din Venezuela în cadrul unei ședințe de urgență la New York. Reprezentantul permanent al Venezuelei la ONU, Samuel...
08:40
LIVE TEXT/ Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie reale, nu doar vorbe, afirmă Lituania. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters. „Nu putem doar promite.. Rusia nu ar crede vorbele noastre. (Garanțiile de securitate, n.r.) Trebuie să fie reale… Garanțiile de...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Drone ucrainene au distrus un sistem radar rusesc cheie în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1411 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Operatorii Brigăzii 412 Sisteme Autopilotate NEMESIS au distrus o stație radar rusească 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V, conform comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madyar Brovd, scrie Ukrinform. „Rachetele SBS din Brigada 412 Nemesis au lucrat folosind sistemul Middle Strike. S-300V...
21:30
Elveția îngheață activele lui Maduro după arestarea acestuia. Ordinul va afecta 37 de persoane # Ziarul de Garda
Elveția a blocat activele deținute în țară de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și asociații săi, a anunțat luni, 5 ianuarie, guvernul elvețian, în urma arestării acestuia de către forțele americane la Caracas și transferului său în Statele Unite, scrie Reuters. Un purtător de cuvânt al Ministerului elvețian de Externe a declarat că ordinul afectează 37...
20:30
Ce a spus Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York la prima apariție în instanță. Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune # Ziarul de Garda
Nicolas Maduro s-a aflat luni, 5 ianuarie, pentru aproximativ 30 de minute în fața unui judecător din New York care i-a prezentat acuzațiile pentru care este judecat în SUA. Acesta este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive...
