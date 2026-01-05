Replica rectorului UTM despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: „Nu au fost cedate terenuri din proprietatea statului”
NewsMaker, 5 ianuarie 2026 19:50
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan a respins acuzațiile deputatului Ion Chicu privind presupuse delapidări. Chicu a declarat în ședința Parlamentului din 29 decembrie 2025 că, în 2020, rectorul ar fi renunțat la un proiect prin care firma urma să construiască un centru polivalent cu cantină și spații pentru studenți, primind în schimb […] The post Replica rectorului UTM despre acuzațiile lui Chicu privind presupuse delapidări: „Nu au fost cedate terenuri din proprietatea statului” appeared first on NewsMaker.
Procesul de organizare a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) ar fi sabotat, susține președintele interimar al legislativului local, Nicolai Ormanji. Declarația a fost făcută după ce ședința APG din 5 ianuarie, la care trebuia să fie aprobat devizul cheltuielilor pentru alegeri, nu a avut loc din lipsă de cvorum. În acest context, Ormanji […] The post Alegerile din Găgăuzia, în pericol? Șeful interimar al APG vorbește despre „sabotaj” appeared first on NewsMaker.
Covor azer, eșarfă de cașmir și tablouri: Cadourile primite de Maia Sandu în ultimele luni ale anului 2025 (DOC) # NewsMaker
Aparatul Președintelui Republicii Moldova a publicat lista cadourilor protocolare admisibile oferite șefei statului în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025. În această perioadă, președinta Maia Sandu a primit 11 cadouri în cadrul summit-urilor internaționale, întrevederilor oficiale și ceremoniilor protocolare, cu o valoare totală de peste 20.000 de lei. Cel mai scump cadou a fost oferit […] The post Covor azer, eșarfă de cașmir și tablouri: Cadourile primite de Maia Sandu în ultimele luni ale anului 2025 (DOC) appeared first on NewsMaker.
Vasilii Maliuk, care a condus Serviciul de Securitate al Ucrainei de la începutul invaziei ruse, demisionează # NewsMaker
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasilii Maliuk, demisionează. Acesta a preluat conducerea instituției în 2022, la câteva luni după începerea invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei – timp în care SBU s-a remarcat prin mai multe operațiuni de succes împotriva trupelor de ocupație. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis pe rețelele […] The post Vasilii Maliuk, care a condus Serviciul de Securitate al Ucrainei de la începutul invaziei ruse, demisionează appeared first on NewsMaker.
Peste 160 de arbori, tăiați ilegal la Criuleni. Ministrul mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” # NewsMaker
Inspectorii de mediu au descoperit 161 de arbori tăiați fără acte permisive în cadrul unui control surpriză la Ocolul Silvic Criuleni, parte a Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificarea a fost dispusă de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce a fost primită o sesizare privind posibile nereguli. Autoritățile au constatat că o parte dintre lucrări erau prezentate […] The post Peste 160 de arbori, tăiați ilegal la Criuleni. Ministrul mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” appeared first on NewsMaker.
VIDEO Maduro, transportat cu elicopterul spre tribunal. Noi imagini cu președintele Venezuelei capturat de SUA # NewsMaker
Nicolás Maduro, acuzat de trafic de droguri și arme, a ajuns în această seară, 5 ianuarie, la tribunalul federal din New York, unde au loc primele audieri în dosarul său penal. Președintele Venezuelei a fost transferat sub escortă, inclusiv cu un elicopter, de la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde a fost deținut în […] The post VIDEO Maduro, transportat cu elicopterul spre tribunal. Noi imagini cu președintele Venezuelei capturat de SUA appeared first on NewsMaker.
Șoferii străini vor putea fi sancționați pentru încălcările rutiere comise în Moldova? MAI pregătește modificări # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește modificări la lege pentru a putea constata și sancționa încălcările rutiere comise în Moldova de șoferi cu vehicule înmatriculate în alte state. Ministerul precizează că șoferului îi va fi garantat dreptul la apărare, inclusiv posibilitatea participării la distanță la examinarea cauzei contravenționale. MAI a îndemnat părțile interesate să transmită recomandări […] The post Șoferii străini vor putea fi sancționați pentru încălcările rutiere comise în Moldova? MAI pregătește modificări appeared first on NewsMaker.
În căutarea unei familii: circa 80 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați. Care este procedura # NewsMaker
85 de copii cu statut adoptabil din municipiul Chișinău sunt în așteptarea unei familii. Totodată, 22 copii fac parte din grupuri de frați, 15 au statut adoptabil individual, iar 17 sunt copii cu nevoi speciale. Datele au fost prezentate3 de către Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, într-un comunicat. Potrivit Primăriei Chișinău, în prezent mai […] The post În căutarea unei familii: circa 80 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați. Care este procedura appeared first on NewsMaker.
Scenele de teatru se animă din nou, pregătite să ofere publicului seri pline de emoții și poveste. În următoarea perioadă, câteva spectacole vă așteaptă cu teme variate și momente speciale. Vă invităm să descoperiți magia teatrului și să vă bucurați de fiecare reprezentație. Fiți sănătos, Domnule! #comedie 16+de Pierre ChesnotRegia și selecția muzicală: Petru VUTCĂRĂUVineri, […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
Rusia: o femeie a decedat într-o clinică privată din Moscova în urma unei proceduri estetice de mărire a feselor # NewsMaker
O femeie a murit într-o clinică privată din Moscova, după o procedură cosmetologică. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că a inițiat un dosar penal pentru „provocarea decesului din neglijență ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor profesionale”. Victima ar fi bloggerița Iulia Burceva, notează presa rusă. Potrivit autorităților ruse, pe 4 ianuarie, într-o […] The post Rusia: o femeie a decedat într-o clinică privată din Moscova în urma unei proceduri estetice de mărire a feselor appeared first on NewsMaker.
În Republica Moldova au fost emise două avertizări meteo. Prima – de polei și ghețuș, a doua – de ceață. Ambele vizează întreg teritoriul țării. Avertizarea de polei și ghețuș a intrat în vigoare și va fi valabilă până pe 6 ianuarie, ora 10:00. Avertizarea de ceață va intra în vigoare pe 6 ianuarie, la […] The post Două alerte meteo în Moldova: inclusiv de Crăciun pe stil vechi appeared first on NewsMaker.
Șeful Procuraturii Anticorupție: oligarhul fugar Ilan Șor, pus sub acuzare în noi cauze penale # NewsMaker
Ilan Șor, condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul „furtul miliardului” și care s-ar afla în prezent la Moscova, este vizat în mai multe cauze penale noi ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu pentru Moldova 1. […] The post Șeful Procuraturii Anticorupție: oligarhul fugar Ilan Șor, pus sub acuzare în noi cauze penale appeared first on NewsMaker.
Și-a schimbat poziția? Trump spune că nu crede acuzațiile Rusiei privind pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței lui Putin # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu crede afirmațiile Moscovei cu privire la pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din orașul Valdai. Precizarea a fost făcută pe 4 ianuarie, în timpul unei discuții cu jurnaliști la bordul avionului Air Force One. „Nu cred că acest atac a avut loc. În apropiere […] The post Și-a schimbat poziția? Trump spune că nu crede acuzațiile Rusiei privind pretinsul atac ucrainean împotriva reședinței lui Putin appeared first on NewsMaker.
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile publice făcute pe 30 decembrie 2025 de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la starea sistemului din justiție și extinderii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare. Într-un comunicat publicat pe 3 ianuarie, organizația a subliniat că responsabilizarea judecătorilor trebuie realizată prin […] The post Reacție la declarația Maiei Sandu: o asociație de judecători își exprimă „îngrijorarea” appeared first on NewsMaker.
Aproape 100 de persoane au fost salvate din munți în România, în ultimele 24 de ore. Alte două persoane au fost găsite decedate. Informațiile au fost comunicate de Salvamont România, pe 5 ianuarie. Instituția a îndemnat la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane, pe fundalul noilor prognoze meteorologice care anunță precipitații, zăpadă, polei, intensificări […] The post Aproape 100 de persoane – salvate în munții din România. Doi oameni au murit appeared first on NewsMaker.
Vladimir Plahotniuc, acuzat în dosarul „Frauda bancară” și deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a declarat că a primit „diverse” cadouri cu ocazia zilei sale de naștere, pe care a petrecut-o după gratii. Fostul lider democrat nu a precizat însă ce anume a primit și nici de la cine. Escortat în cătușe la prima […] The post Cadouri pentru Plahotniuc, în penitenciar? Ce spune fostul lider democrat appeared first on NewsMaker.
VIDEO „Sunteți un ticălos” vs „Am fost mereu onest”: Leancă, martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc, schimb de replici cu un activist # NewsMaker
Fostul premier Iurie Leancă, audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, a avut un schimb de replici pe holul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, cu activistul Marin Andoni, care anterior și-a declarat susținerea pentru formațiunea de guvernământ PAS. Ultimul i-a spus că trebuia să fie „lângă Plahotniuc”, menționând totodată că Leancă ar fi […] The post VIDEO „Sunteți un ticălos” vs „Am fost mereu onest”: Leancă, martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc, schimb de replici cu un activist appeared first on NewsMaker.
Costul vieții în Moldova. Numbeo: O familie de 4 pesoane are nevoie de minim 35 000 lei pe lună # NewsMaker
Platforma Numbeo, cea mai mare bază de date online despre costul vieții, calitatea vieții, criminalitate, costul proprietăților, sănătate, trafic și alți indici, colectând date de la utilizatori din întreaga lume și oferind comparații între orașe și țări, a publicat studiul despre costul vieții. Potrivit sursei, traiul în Republica Moldova este cu aproape 50% mai ieftin […] The post Costul vieții în Moldova. Numbeo: O familie de 4 pesoane are nevoie de minim 35 000 lei pe lună appeared first on NewsMaker.
Colete sub lupă, pedepse mai aspre și interdicții extinse. Cum va lupta Moldova cu drogurile # NewsMaker
Pedepsele pentru infracțiunile legate de traficul ilegal de droguri ar putea fi înăsprite în Republica Moldova. Totodată, lista substanțelor interzise ar putea fi extinsă, iar controlul asupra transportului coletelor neînsoțite – consolidat. Măsurile sunt prevăzute într-un nou proiect de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmărește să întărească lupta împotriva traficului de droguri. NewsMaker […] The post Colete sub lupă, pedepse mai aspre și interdicții extinse. Cum va lupta Moldova cu drogurile appeared first on NewsMaker.
Cuba susține că 32 de cubanezi au murit în timpul intervenției SUA din Venezuela. Ce spune Trump? # NewsMaker
32 de cetățeni cubanezi și-ar fi pierdut viața în timpul operațiunii militare americane din Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele țării. Informația a fost raportată de Guvernul Cubei într-un comunicat, relatează Reuters. Autoritățile cubaneze au menționat că persoanele decedate erau militari ai forțelor armate și ai serviciilor de informații. Detalii despre circumstanțele morții […] The post Cuba susține că 32 de cubanezi au murit în timpul intervenției SUA din Venezuela. Ce spune Trump? appeared first on NewsMaker.
„Legea freelancerilor”, în vigoare în Moldova: cum să îți înregistrezi activitatea și ce taxe vei plăti # NewsMaker
Pe 1 ianuarie 2026, în R. Moldova a intrat în vigoare „Legea freelancerilor”. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat și adaptat realităților muncii independente. Ministerul a precizat că aceste persoane au mai multă siguranță juridică, acces la pensie, asigurare medicală și alte prestații sociale, iar un […] The post „Legea freelancerilor”, în vigoare în Moldova: cum să îți înregistrezi activitatea și ce taxe vei plăti appeared first on NewsMaker.
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării tensiunilor interne și al riscurilor sporite de securitate din regiune, iar cei care se află deja pe teritoriul iranian sunt sfătuiți să părăsească țara. Avertizarea a fost emisă pe 5 ianuarie de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku. […] The post Moldovenii din Iran, îndemnați să părăsească țara. Avertizarea Ambasadei Moldovei appeared first on NewsMaker.
Indemnizație dublă pentru tinerii medici, însă condiționat: vor fi obligați să lucreze minim 5 ani la sate # NewsMaker
Republica Moldova va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația unică acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural. Suma urmează să ajungă la 250 000 de lei. Precizările au fost făcute de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres. Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet amplu de stimulente financiare și […] The post Indemnizație dublă pentru tinerii medici, însă condiționat: vor fi obligați să lucreze minim 5 ani la sate appeared first on NewsMaker.
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul bisericii „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Patru echipaje de salvatori și pompieri au intervenit la fața locului. Flăcările au cuprins mai multe bunuri dintr-o anexă a lăcașului, unde era amenajată cazangeria bisericii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul, cel mai probabil, a izbucnit din […] The post Incendiu pe teritoriul unei biserici din Drochia: cauza examinată de pompieri (FOTO) appeared first on NewsMaker.
Plahotniuc, prezent la prima ședință de judecată din acest an. Fostul premier Iurie Leancă – martor al apărării # NewsMaker
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat astăzi, 5 ianuarie, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, în care este acuzat Vladimir Plahotniuc. La prima ședință din acest an, instanța îl audiază pe fostul prim-ministru Iurie Leancă. În sală este prezent și fostul lider democrat. Până acum au fost audiați 7 martori ai apărării din cei 27 acceptați de […] The post Plahotniuc, prezent la prima ședință de judecată din acest an. Fostul premier Iurie Leancă – martor al apărării appeared first on NewsMaker.
Comuniștii din Moldova critică capturarea lui Maduro și acuză SUA de „agresiune militară” # NewsMaker
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a publicat pe 5 ianuarie o declarație în care denunță operațiunea militară a SUA în Venezuela și capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, acuzat de „narco-terorism”. Formațiunea politică a catalogat intervenția americană drept „un act de agresiune militară” și a menționat că scopul acesteia este, în realitate, acapararea resurselor de […] The post Comuniștii din Moldova critică capturarea lui Maduro și acuză SUA de „agresiune militară” appeared first on NewsMaker.
FOTO „Armata rusă a „învins” încă un spital”. Ucraina raportează morți și răniți în regiunea Kiev # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au anunțat că, în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, Ucraina a fost atacată de Rusia cu 165 de drone. Printre ținte s-a numărat și clădirea unui centru medical privat din capitală. Potrivit ultimelor informații, o persoană a decedat la Kiev, iar alta în regiunea Kiev. Poliția din Kiev a raportat că Rusia […] The post FOTO „Armata rusă a „învins” încă un spital”. Ucraina raportează morți și răniți în regiunea Kiev appeared first on NewsMaker.
În săptămâna 5-11 ianuarie, în Republica Moldova se așteaptă lapoviță slabă, ninsori slabe și ploi slabe. Aceste fenomene vor fi prezente în prima jumătate a săptămânii și vor afecta diferite regiuni. Temperaturile minime vor ajunge până la -10°C în nordul țării, iar maximele până la +8°C în sud. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic […] The post Ninsori slabe, lapoviță, minime până la -10°C: vremea în Moldova săptămâna aceasta appeared first on NewsMaker.
Un automobil în care se aflau o femeie, copilul ei și concubinul acesteia a fost ținta unei împușcături. Incidentul a fost raportat de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, cazul a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie, pe drumul de legătură Tomai–Ceadîr-Lunga. Printre suspecți se numără soțul femeii, cu care aceasta se […] The post Foc de armă în sudul R. Moldova: automobil cu trei persoane, inclusiv un copil, vizat appeared first on NewsMaker.
Descoperiri care schimbă tot: lupta cu Alzheimer, succesul la FIV și dezvoltarea geniului # NewsMaker
Oamenii de știință au descoperit că boala Alzheimer ar putea fi inversată prin restabilirea echilibrului energetic al celulelor. Aceștia au ajuns la concluzia că creierul masculin și cel feminin îmbătrânesc în mod normal în același ritm și au mai arătat că, pentru a obține un succes profesional major, în tinerețe este mai bine să fie […] The post Descoperiri care schimbă tot: lupta cu Alzheimer, succesul la FIV și dezvoltarea geniului appeared first on NewsMaker.
Atenție, gheață subțire. Oamenii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă și mersul pe bazinele acvatice # NewsMaker
Pe râurile și lacurile din Republica Moldova s-a format deja gheață, însă stratul este subțire și fragil, iar ieșirea pe suprafața acestuia poate pune viața în pericol. Salvatorii avertizează cetățenii să evite deplasarea pe gheață, chiar dacă aceasta pare solidă, și le cer părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu le permită să se […] The post Atenție, gheață subțire. Oamenii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă și mersul pe bazinele acvatice appeared first on NewsMaker.
Traficul transfrontalier se desfășoară cu dificultate, duminică după-amiază, la mai multe puncte de trecere a frontierei din Republica Moldova, cele mai mari aglomerații fiind înregistrate la PTF Leușeni și PTF Palanca, pe sensul de ieșire din țară. Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 15:35, fluxul de călători și mijloace de transport este intens la PTF […] The post Trafic intens la frontieră: Cozi formate la Leușeni și Palanca appeared first on NewsMaker.
„Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela # NewsMaker
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a provocat un val de reacții contradictorii la nivel internațional, de la susținere deschisă până la condamnări dure privind încălcarea dreptului internațional. După o operațiune militară de amploare desfășurată sâmbătă pe teritoriul Venezuelei, președintele Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați de forțele Statelor Unite […] The post „Încălcarea dreptului internațional?” – Reacțiile liderilor mondiali după atacul SUA în Venezuela appeared first on NewsMaker.
Ninsorile revin în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic # NewsMaker
Ninsorile revin în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, iar condițiile de trafic se complică, avertizează Poliția Națională. Drumurile pot fi alunecoase sau acoperite cu zăpadă, motiv pentru care autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la situația de pe carosabil și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule. […] The post Ninsorile revin în mai multe regiuni ale țării: Poliția Națională avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic appeared first on NewsMaker.
Tragedia de la Crans-Montana: Un român de 18 ani, printre cei 40 de morți în incendiul de Revelion # NewsMaker
Cadavrele a încă 16 victime ale incendiului devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou în barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana au fost identificate duminică, 4 ianuarie, anunță Poliția elvețiană. Printre persoanele decedate se numără și un cetățean român de 18 ani, confirmat de Ministerul Afacerilor Externe de la București, potrivit Radio […] The post Tragedia de la Crans-Montana: Un român de 18 ani, printre cei 40 de morți în incendiul de Revelion appeared first on NewsMaker.
Bălțiul începe să fie alimentat cu apă după ce avaria de pe magistrala Soroca–Bălți a fost remediată # NewsMaker
După câteva zile în care locuitorii Bălțiului au stat fără apă, alimentarea începe să fie restabilită treptat. Avaria din 2 ianuarie, de pe apeductul magistral Soroca–Bălți a fost remediată, rezervorul municipal este alimentat, iar rețeaua de 248 km se umple acum treptat, astfel încât presiunea stabilă să fie asigurată cât mai curând. Anunțul a fost […] The post Bălțiul începe să fie alimentat cu apă după ce avaria de pe magistrala Soroca–Bălți a fost remediată appeared first on NewsMaker.
Nicolás Maduro, adus în arest la New York. Primele imagini cu liderul venezuelean capturat # NewsMaker
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, după ce a fost transportat cu elicopterul la Manhattan și escortat până la penitenciar de un convoi de vehicule ale forțelor de ordine, potrivit unor surse din cadrul acestora, scrie CNN. În fața centrului de detenție s-a adunat o mulțime numeroasă de […] The post Nicolás Maduro, adus în arest la New York. Primele imagini cu liderul venezuelean capturat appeared first on NewsMaker.
Chișinăul, după reținerea lui Maduro: „Să fie asigurată o tranziție democratică care să servească nevoilor și intereselor cetățenilor Venezuelei” # NewsMaker
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație și consideră esențială o tranziție democratică reală, care să răspundă intereselor cetățenilor Venezuelei. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pe platforma X, după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe […] The post Chișinăul, după reținerea lui Maduro: „Să fie asigurată o tranziție democratică care să servească nevoilor și intereselor cetățenilor Venezuelei” appeared first on NewsMaker.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va lua decizia cu privire la ce urmează să facă cu Venezuela, după ce liderul țării, Nicolas Maduro, a fost capturat de Statele Unite ale Americii. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru televiziunea Fox News din 3 ianuarie, transmite Meduza. „Vom avea un rol […] The post Trump: Statele Unite ale Americii vor decide cine va conduce Venezuela appeared first on NewsMaker.
O adolescentă din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou # NewsMaker
O fată de 14 ani din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou. Adolescenta a fost dusă la spitalul din Dubăsari, iar în seara de 2 ianuarie a fost transferată la Chișinău. Informațiile au fost comunicate de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, […] The post O adolescentă din regiunea transnistreană a intrat în comă, după ce a consumat alcool la o petrecere de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
Președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și soției sale, Cilia Flores, care au fost capturați de SUA în cadrul unei operațiuni militare, le-au fost înaintate acuzații în districtul de sud al statului New York. Anunțul a fost făcut de procurorul general al Statelor Unite ale Americii, Pam Bondi, pe platforma X, relatează Meduza. Potrivit oficialei, Maduro și […] The post SUA au înaintat acuzații oficiale împotriva președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro appeared first on NewsMaker.
Taxa turistică fixă din București a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Astfel, toți turiștii care se cazează în capitala României vor plăti 10 lei românești (aproximativ €2) pentru fiecare noapte de cazare, transmite publicația Adevărul. Potrivit estimărilor autorităților locale, noua taxă va aduce bugetului capitalei aproximativ 15 milioane lei pe an (aproximativ €3 […] The post În București a fost introdusă o taxă turistică: cât va trebui să se achite pe noapte appeared first on NewsMaker.
„Hrănește păsările și câștigă premii”: în Moldova a fost lansat un concurs de fotografii de iarnă # NewsMaker
Societatea pentru Protecția Păsărilor și Naturii din Republica Moldova a lansat un concurs de fotografii de iarnă, intitulat „Hrănește păsările și câștigă premii”. Pentru a participa, doritorii trebuie să instaleze o hrănitoare la fereastra lor și să fotografieze păsările care vin să se alimenteze. Autorii celor mai bune imagini vor fi premiați. La concurs poate […] The post „Hrănește păsările și câștigă premii”: în Moldova a fost lansat un concurs de fotografii de iarnă appeared first on NewsMaker.
Lapoviță, polei și ghețus în toată Moldova, timp de 24 de ore: avertismentul emis de meteorologi # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că întreg teritoriul Republicii Moldova se va afla sub Cod galben de condiții complicate ale vremii. Avertizarea meteo va fi valabilă pe 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, pe arii extinse se prevede polei, depuneri de lapoviță, iar pe […] The post Lapoviță, polei și ghețus în toată Moldova, timp de 24 de ore: avertismentul emis de meteorologi appeared first on NewsMaker.
Trump: Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite ale Americii se află în spatele bombardamentelor asupra Venezuelei. Potrivit lui, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția acestuia au fost capturați și scoși din țară. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, […] The post Trump: Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară appeared first on NewsMaker.
Explozii în Venezuela: deasupra capitalei au fost observate avioane care zburau la altitudine joasă # NewsMaker
Statele Unite ale Americii ar fi atacat Venezuela astăzi, 3 ianuarie. În capitala țării, Caracas, au avut loc explozii, transmite Associated Press. CBS News scrie, cu trimitere la oficiali americani, că președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv instalații militare. Acestea ar face parte din intensificarea campaniei împotriva regimului […] The post Explozii în Venezuela: deasupra capitalei au fost observate avioane care zburau la altitudine joasă appeared first on NewsMaker.
Autoritățile elvețiene au anunțat posibila cauză a incendiului de la Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni # NewsMaker
Cauza incendiului fatal de la stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția a fost, cel mai probabil, folosirea focurilor bengale pe sticle de șampanie. Declarația a fost făcută, pe 2 ianuarie, de procurorul general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, transmite DW. „Totul indică faptul că incendiul a izbucnit din cauza focurilor bengale aprinse, care erau atașate […] The post Autoritățile elvețiene au anunțat posibila cauză a incendiului de la Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Despre scumpirea carburanților, acordarea cetățeniei Moldovei fiului solistului «Bi-2» și prognoza meteo pentru ianuarie # NewsMaker
Prețurile la carburanți Astăzi, în Moldova, benzina se va scumpi cu 18 bani, iar motorina — cu 14 bani. ANRE a stabilit prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina A-95 la nivelul de 21,92 lei pe litru, iar pentru motorină — 18,70 lei. ANRE a explicat scumpirea prin majorarea accizelor și a taxelor. Totodată, agenția anticipează […] The post NM Espresso: Despre scumpirea carburanților, acordarea cetățeniei Moldovei fiului solistului «Bi-2» și prognoza meteo pentru ianuarie appeared first on NewsMaker.
Începând cu ianuarie 2026, toate coletele cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 de euro și provenind din afara Uniunii Europene care intră pe teritoriul României vor fi supuse unei taxe fixe de 25 de lei, informează Digi24.ro.Măsura se aplică coletelor care conțin produse livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state sau teritorii […] The post România introduce taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE appeared first on NewsMaker.
Avocatul Poporului propune restricții mai dure sau interzicerea focurilor de artificii, după incidentele de la Revelion # NewsMaker
Utilizarea necontrolată a artificiilor și petardelor în perioada sărbătorilor de iarnă a provocat răni grave, panică în rândul copiilor și persoanelor vulnerabile, dispariția animalelor și poluarea accentuată a mediului, avertizează Oficiul Avocatului Poporului. Instituția anunță că va iniția discuții în Parlament pentru reglementarea mai strictă a pirotehnicii, inclusiv posibilitatea interzicerii acesteia în următorii ani. Mai […] The post Avocatul Poporului propune restricții mai dure sau interzicerea focurilor de artificii, după incidentele de la Revelion appeared first on NewsMaker.
