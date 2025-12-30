(video) Morgan Motor Company sărbătorește 25 de ani de parteneriat tehnic cu BMW

09:50

Autoritățile responsabile cu examinarea pentru obținerea permisului de conducere au anunțat introducerea unor măsuri suplimentare de securizare a procesului, prin creșterea numărului de camere de supraveghere în vehiculele utilizate la probele practice. Dacă până acum mașinile erau echipate cu patru camere, acum s-a trecut la șase, pentru a înregistra din unghiuri suplimentare. Decizia vine în […]