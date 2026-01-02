Chery Group rămâne, pentru al 23-lea an consecutiv, cel mai mare exportator auto al Chinei
Autoblog.md, 2 ianuarie 2026 17:10
În 2025, Chery Group a exportat 1.344.020 vehicule peste hotare din totalul de 2.806.393 vehicule vândute, înregistrând o creștere de 17.4% față de anul anterior. Astfel, și-a menținut poziția de lider printre producătorii chinezi de autoturisme la export pentru al 23-lea an consecutiv. În medie, un vehicul Chery era exportat la fiecare 23 de secunde
• • •
Acum 30 minute
17:10
Acum 4 ore
14:40
Gigantul chinez BYD se autodeclară de la începutul lui 2026, repetat un campion al vânzărilor (acasă printre companii auto, printre mărci auto și pe piața globală de NEV-uri). Compania sărbătorește două noi realizări istorice. BYD a livrat peste 4.6 milioane de vehicule cu energie nouă (hibride+electrice) în 2025, revendicând cu mândrie titlul de campion mondial
Acum 6 ore
13:20
Un Ford Kuga din flota INSP s-a oprit într-un stâlp din satul Hirova. Cum explică autoritățile accidentul # Autoblog.md
Un alt accident, care s-a produs în prima zi a anului 2026, a devenit viral în mediul online, adunând la moment peste 600 de reacții și comentarii la postarea originală. Lumea se întreabă cum s-a putut întâmpla, din motiv ce a avut loc pe un drum fără asfalt, iar mașina implicată are AWD. Să fi
12:40
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record. În cazul benzinei 95, prețul maxim (24.79 lei/litru), a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025, iar prețul
12:10
(video) Accident la intrare în Sipoteni. Un BMW a ars de tot după lovirea unui tractor # Autoblog.md
Aseară, în jurul orei 18:00, Poliția din Călărași a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R1, la intrarea în satul Sipoteni. S-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui BMW, care se deplasa din direcția Călărași spre municipiul Chișinău, a lovit în spate un tractor care se
11:30
Prostia costă! Tânăr din Călărași, condamnat la închisoare pentru incendierea unei mașini de poliție # Autoblog.md
Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, a pronunțat recent o sentință de condamnare a unui tânăr de 19 ani, care a fost acuzat de nimicirea bunurilor unei persoane cu funcție de răspundere în scopul sistării activității de serviciu, prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane. Instanța a examinat cauza în procedură simplificată, pe baza
Acum 8 ore
10:30
Transferul drepturilor asupra mărcii Alpina din 1 ianuarie 2026 marchează lansarea BMW ALPINA ca marcă independentă exclusivă sub umbrela BMW Group. Accentul inițial va fi pus pe activarea mărcii. Elementele cheie ale mărcii BMW ALPINA sunt numite următoarele: echilibrul unic între performanțe maxime și confort superior la condus, combinate cu caracteristici de conducere distinctive. Acestea
10:10
Ram Trucks anunță revenirea legendarului TRX pentru gama anului 2027, marcând totodată relansarea diviziei SRT Performance și primul model SRT Ram după aproape două decenii. Cu un upgrade sub capotă, noul Ram 1500 SRT TRX devine cel mai puternic pickup half-ton pe benzină de serie. Performanță și Motorizare Suspensie și Capacități Off-Road Design Exterior și
Acum 12 ore
09:00
În atenția călătorilor! La această oră se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La PTF Leușeni aglomerația a început mai devreme și se mențin valorile de trafic majorat pe același sens. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind
Ieri
13:50
Expresia populară „Cum petreci anul, așa îl vei întâlni" sau „Cum îți petreci începutul de an, așa îți va merge tot restul anului, sugerează că modul în care începi Noul An influențează întregul an, deci este bine să-l întâmpini cu speranță, bucurie, planuri pozitive, alături de cei dragi, nu cu singurătate or cu dezamăgiri, pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
În Chișinău a apărut la vânzare un Porsche 911 GT3 RS de ultimă generație. Este primul automobil de acest gen pentru care se caută un al doilea proprietar. Deși exemplarul are un parcurs declarat de 1000 de km, este considerat drept nou. Se cer nici mai mult, nici mai puțin de 275.000 de euro. Lista
12:50
(video) Visul unui fost șef de echipă F1 – 1.8 milioane de dolari investiți într-un Ferrari din 1987 # Autoblog.md
Ferrari 412 este considerat de mulți unul dintre cele mai puțin iubite modele din istoria mărcii – un grand tourer coupe din anii '80 cu linii ciudate, motor V12 subalimentat și o imagine care a pălit în timp. Dar ce se întâmplă când un colecționar american cu buget nelimitat și o pasiune nebună decide să
10:50
Mexic: Sechestru aplicat pe 62 de motociclete. Colecția i-ar aparține lui Ryan Wedding # Autoblog.md
Autoritățile mexicane au făcut după Crăciun mai multe percheziții în Ciudad de México și Statul México, sechestrând bunuri de lux, inclusiv 62 de motociclete scumpe. Sunt considerate că ar aparține lui Ryan James Wedding, fost sportiv olimpic canadian și unul dintre cei 10 fugari cei mai căutați de FBI. Operațiunea a fost rezultatul unei colaborări
09:50
Unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria recentă a Germaniei a avut loc în perioada sărbătorilor de Crăciun, la o filială Sparkasse din cartierul Buer al orașului Gelsenkirchen, landul Renania de Nord-Vestfalia. Infractori necunoscuți au spart peste 3000 de seifuri individuale, poliția estimând o pradă de cel puțin 30 de milioane de euro.
30 decembrie 2025
19:10
Situație bizară în Bălți. Un șofer s-a ciocnit cu ambulanța în care se afla soția implicată în alt accident # Autoblog.md
Un accident mai neobișnuit s-a întâmplat în weekend în municipiul Bălți. O ambulanță a fost lovită de un autoturism. Iar ironia sorții a fost că bărbatul aflat la volanul automobilului era soțul femeii din autosanitară, care a fost implicată mai devreme într-un alt accident de circulație. Conform realitatea.md, șoferița a fost rănită, iar la fața
17:50
Akira Nakai, fondatorul renumitului atelier japonez RAUH-Welt Begriff (RWB), a sosit în România de curând, marcând un moment istoric pentru comunitatea auto locală. Între 20 și 23 decembrie, maestrul a construit primul Porsche RWB din România și totodată primul model „Royal Wide" din sud-estul Europei, la atelierul Custom Tuning Garage din București. Evenimentul, organizat de
16:20
Hyundai Motor Company nu se află în poziția necesară de a răscumpăra fosta sa fabrică din Rusia din cauza războiului continuu din Ucraina, a declarat o sursă familiară cu discuțiile interne ale companiei pentru Reuters. Opțiunea de răscumpărare de doi ani, inclusă în contractul de vânzare, pare să expire în ianuarie 2026. Hyundai, împreună cu
13:50
Marca privată Leapmotor și-a marcat în China aniversarea a 10 ani de activitate. Ocazia a fost perfectă pentru a face câteva anunțuri, printre care primul debut al unui automobil nou. Leapmotor a dezvăluit primul său MPV flagship, D99, în cadrul evenimentului organizat la Hangzhou pe 28 decembrie 2025. La același eveniment, președintele și fondatorul Zhu
12:00
Anunț al Poliției pentru utilizatorii drumurilor M1 și M5, alături de o altă avertizare meteo # Autoblog.md
Poliția Națională informează șoferii că, pe traseele naționale M1 (Leușeni-Dubăsari) și M5 (Criva-Briceni-Tiraspol), fără mențiunea exactă a tronsoanelor afectate, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Pe carosabil s-a format ghețuș, fapt ce creează condiții dificile de circulație. Se recomandă: În caz de dificultăți sau situații de urgență, îndemnăm șoferii să solicite sprijinul Poliției, apelând
11:20
Morgan Motor Company marchează un moment istoric în istoria sa modernă: 25 de ani de parteneriat tehnic și furnizare de motoare de la BMW, reflectând o relație puternică și durabilă între cele două mărci. Puterea BMW a fost o caracteristică definitorie a mașinilor sport Morgan de peste două decenii, performanța sa caracteristică susținând atât gama
09:50
Banii pentru drumuri, folosiți în alte scopuri. Guvernul, acuzat că a deturnat peste 30 mld de la Fondul Rutier # Autoblog.md
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Contrasens. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă statul
29 decembrie 2025
19:10
(video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec? # Autoblog.md
Un Nissan GT-R (R35) din 2010 a fost radical modificat pentru off-road, inspirat evident de modele precum Porsche 911 Dakar sau Lamborghini Huracán Sterrato. Proiectul unic, care transformă fostul cuceritor al circuitului Nürburgring într-un vehicul capabil să înfrunte teren accidentat, este acum de vânzare în Olanda la prețul de 99.500 euro, dar rămâne nevândut de
19:00
16:50
Chișinău: Cearta pentru un loc de parcare a rezultat în trei ani de închisoare cu executare # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a informat despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina, anterior fiind judecat în alte cinci dosare pentru diverse categorii de infracțiuni. Rezumat al incidentului și declarațiilor din dosar Pe 15 mai 2025, în jurul
15:40
Echipa care se ocupă de levitație magnetică de la Universitatea Națională de Tehnologie pentru Apărare (NUDT) a realizat un nou record mondial, accelerând un vehicul de test de o tonă până la 700 km/h în doar două secunde pe o linie de test maglev de 400 de metri, oprindu-l în siguranță la final. Viteza de
12:50
Există totuși un lucru, de care sute de șoferi din Moldova se tem mai mult decât de radarele poliției. Condițiile meteo (polei, ghețuș, ninsoare) îi impun pe vitezomani să-și tempereze dorința de a merge mai repede, peste limitele legale. Drept dovadă este sinteza de weekend a INSP. Ultimul weekend din 2025 a fost al treilea
11:40
Astăzi dimineață, în jurul orei 9:00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma traumatismelor suferite, bărbatul de 37 de ani
11:00
Administraţia Națională a Drumurilor din Republica Moldova a reacționat repetat la multiple acuzații ale „haterilor", care afirmă că nu se vede o activitate intensă a utilajelor pentru combaterea zăpezii și ghețușului. AND informează că traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Unitățile
10:30
O nouă minune infrastructurală în China. Pe 26 decembrie 2025, tunelul Tianshan Shengli, cu o lungime de 22.13 km, cel mai lung tunel expressway din lume, a fost deschis oficial traficului în Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei. Traversând munții centrali Tianshan, tunelul reduce drastic timpul de condus prin munți, de la câteva ore
27 decembrie 2025
00:50
(video) Accident nocturn grav pe bulevardul Dacia. Comportament agresiv în trafic, rezultat cu două decese # Autoblog.md
Aseară târziu, în jurul orei 22:45, poliția a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Doi tineri și-au pierdut viața din cauza unui condus iresponsabil. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen
27 decembrie 2025
14:10
Accident soldat cu deces lângă Ceadîr-Lunga, după control pierdut, derapare, răsturnare și lovire în copac # Autoblog.md
Încă un accident matinal grav, însă soldat cu un deces și câțiva răniți. Poliția informează că s-a produs pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Apelul a parvenit în jurul orei 9:20. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii. Aceasta […] Articolul Accident soldat cu deces lângă Ceadîr-Lunga, după control pierdut, derapare, răsturnare și lovire în copac apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că în contextul temperaturilor scăzute din această noapte, care au dus la formarea ghețușului pe unele drumuri naționale și la ninsoarea înregistrată în mai multe sectoare din centrul și nordul țării, drumarii au intervenit pe drumurile naționale cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. În procesul tehnologic desfășurat, au […] Articolul (video) AND: Formări izolate de polei sunt în zona centrală și sudică a țării apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) Ca prin minune niciun rănit! Momentul unui accident matinal grav pe șoseaua Balcani # Autoblog.md
Un accident violent s-a produs în această dimineață pe șoseaua Balcani, în intersecția cu drumurile de acces în localitățile Dumbrava și Durlești. S-au ciocnit două autocamioane, după ce unul dintre conducători a traversat intersecția cu viteză excesivă și la culoarea roșie a semaforului. Vinovatul de cele întâmplate s-a răsturnat la câțiva metri distanță, pe contrasens. […] Articolul (video) Ca prin minune niciun rănit! Momentul unui accident matinal grav pe șoseaua Balcani apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Poliția anunță despre mai multe sectoare de drum pe care se înregistrează polei și ghețuș # Autoblog.md
Atenționare oficială de la Poliția Națională pentru conducătorii auto. În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Se recomandă conducătorilor auto: Poliția Națională mai îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și răbdare, […] Articolul Poliția anunță despre mai multe sectoare de drum pe care se înregistrează polei și ghețuș apare prima dată în Autoblog.md.
26 decembrie 2025
18:20
Atenție, șoferi și pietoni! Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis o alertă Cod Galben de intensificări ale vântului! Este deja în vigoare începând din după amiaza zilei de astăzi și va expira la ora 17 a zilei de 29 decembrie. În perioada 26–27 decembrie, afectate vor fi zonele de nord-centru ale țării, […] Articolul Alertă meteo în Moldova: Practic trei zile de intensificări ale vântului apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
(foto) Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a devalorizat cu 800.000 lei în nici două luni # Autoblog.md
(update 26.12.2025) Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a devalorizat cu 800.000 lei în nici două luni de stat în țară. Prețul inițial a fost redus la 529.900 euro, iar mai nou este de 509.900 euro. Echivalentul reducerii este de 792.316 lei, după cursul de schimb la zi. (5.11.2025, articol inițial) Înmatriculat pentru… a fi vândut! […] Articolul (foto) Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a devalorizat cu 800.000 lei în nici două luni apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Un șofer din nord-vestul Chinei a trăit un coșmar de peste patru ore pe autostrada Lanzhou-Haikou, pe 17 decembrie, după ce sistemul de cruise control de pe mașină s-ar fi defectat, blocând viteza la aproximativ 115 km/h și făcând frânele ineficiente. Vehiculul a parcurs circa 490 km până când combustibilul s-a epuizat, oprindu-se în siguranță […] Articolul (video) Un chinez a condus timp de patru ore cu 115 km/h fără a putea opri mașina apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) se află în fața celui mai dur test din motorsport, vizând o nouă victorie la legendarul Dakar Rally, care se va desfășura în Arabia Saudită între 3 și 17 ianuarie 2026. De la înființarea sa în 1979, raliul a împins piloții și vehiculele la limită pe terenuri nemiloase, într-o […] Articolul (video) Noul Toyota Hilux pentru Dakar este gata de luptă apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Dealerul multi-brand de la Chișinău, Horizon Auto, a semnat un parteneriat exclusiv cu AITO, brandul premium chinezesc lansat în 2021 de Huawei și Seres Group, devenind astfel singurul importator oficial al mărcii în Republica Moldova. Primele modele vor fi disponibile pentru comandă din aprilie 2026, cu livrări în a doua jumătate a anului. AITO, lansat […] Articolul (video) AITO vine oficial în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025. Prețul unui litru de benzină 95 va fi mai accesibil cu cel puțin 16 bani, iar al unuia de motorină cu cel puțin nouă bani. Amintim că Platforma eCarburanţi permite identificarea staţiilor care comercializează cea mai ieftină benzină, motorină şi GPL din ţară, deci se pot găsi […] Articolul Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Porsche a depus un brevet în Germania pentru un sistem inovator care permite modificarea culorii suprafețelor exterioare ale unui vehicul prin capturarea unei imagini cu o cameră și adaptarea automată a vopselei sau foliei. Invenția, atribuită inginerilor Carla Römisch, Tobias Bongards și Richard Käfer, simplifică personalizarea aspectului exterior, permițând utilizatorului să „copieze” orice culoare dorită […] Articolul Brevet Porsche: Culori schimbate pe mașină după haina proprietarului apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Marca de motociclete MV Augusta intenționează să producă în serie un concept de motor cu cinci cilindri în linie, pe care l-a prezentat în noiembrie la expoziția EICMA 2025. Acest motor complet nou, denumit „quadrato”, este în dezvoltare în departamentul R&D al mărcii, la sediul din Schiranna, Italia. Platforma reprezintă următorul pas în performanță, inovație […] Articolul (foto) Prima motocicletă de serie cu motor în cinci cilindri este în pregătire apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Sony Honda Mobility (SHM) a dezvăluit trei caracteristici inovatoare pentru modelul electric AFEELA 1, care ridică experiența de proprietate la un nivel fără precedent în industria auto. Aceste dotări poziționează automobilul ca un „spațiu de divertisment creativ mobil”, nu doar un simplu mijloc de transport. PS Remote Play: Primul vehicul din lume cu streaming direct […] Articolul (video) Trei dotări unice, care se vor putea găsi pe noul AFEELA 1 apare prima dată în Autoblog.md.
24 decembrie 2025
15:20
(video) SUA: Trei băieți care au făcut accident cu o mașină furată, acum îngrijorați de vizita lui Moș Crăciun # Autoblog.md
Trei băieți din Ohio, în vârstă de 8, 11 și 12 ani, au furat o mașină și au angajat poliția într-o urmărire sălbatică, atingând viteze de până la 130 km/h, înainte de a se izbi de o casă. Incidentul, care a avut loc sâmbătă după-amiază în Newburgh Heights, a început când un sistem automat de […] Articolul (video) SUA: Trei băieți care au făcut accident cu o mașină furată, acum îngrijorați de vizita lui Moș Crăciun apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) Un influent designer american de jocuri video și-a pierdut viața într-un Ferrari # Autoblog.md
Vince Zampella, unul dintre creatorii emblematici ai francizei Call of Duty și co-fondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier grav produs în California, pe 21 decembrie 2025. Electronic Arts (EA), compania mamă a Respawn, a confirmat decesul, descriindu-l ca pe „o pierdere inimaginabilă”. […] Articolul (video) Un influent designer american de jocuri video și-a pierdut viața într-un Ferrari apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani, declară ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2.54 lei/litru, ajungând sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1.42 lei/litru, ajungând sub pragul de 22 […] Articolul Prețurile la carburanți au revenit la cele de dinaintea războiului din Ucraina apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Lexus introduce o nouă versiune de top a modelului electric RZ. Se numește RZ 600e F SPORT Performance și va fi disponibilă inițial în Japonia din martie 2026. Modelul este asemănător cu RZ 450e F SPORT Performance din 2024, care a fost limitat la 100 de unități, însă noutatea nu are vreo limită de producție. […] Articolul (video) Lexus RZ 600e F SPORT Performance este deocamdată cea mai puternică versiune apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Pe 23 decembrie 2025, pe fondul accelerării tranziției globale a industriei auto către noile energii, BYD, lider mondial în domeniul vehiculelor cu energie nouă, a încheiat un parteneriat cu renumitul brand global de lubrifianți Mobil pentru a lansa împreună seria de aditivi BYD Mobil™ Hybrid Engine Oil Series. Această gamă de uleiuri de motor este […] Articolul BYD anunță o colaborare cu renumitul brand de lubrifianți Mobil apare prima dată în Autoblog.md.
