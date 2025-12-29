(video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec?

15:40

Polițiștii de frontieră din PTF Albița au descoperit la controlul de frontieră și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Germania. Este vorba despre un BMW X7 de ultimă generație. Iar, 19 decembrie, în jurul orei 23:10, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bucureștean