(video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec?
Autoblog.md, 29 decembrie 2025 19:10
Un Nissan GT-R (R35) din 2010 a fost radical modificat pentru off-road, inspirat evident de modele precum Porsche 911 Dakar sau Lamborghini Huracán Sterrato. Proiectul unic, care transformă fostul cuceritor al circuitului Nürburgring într-un vehicul capabil să înfrunte teren accidentat, este acum de vânzare în Olanda la prețul de 99.500 euro, dar rămâne nevândut de […] Articolul (video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec? apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Acum 30 minute
19:10
Un Nissan GT-R (R35) din 2010 a fost radical modificat pentru off-road, inspirat evident de modele precum Porsche 911 Dakar sau Lamborghini Huracán Sterrato. Proiectul unic, care transformă fostul cuceritor al circuitului Nürburgring într-un vehicul capabil să înfrunte teren accidentat, este acum de vânzare în Olanda la prețul de 99.500 euro, dar rămâne nevândut de […] Articolul (video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec? apare prima dată în Autoblog.md.
19:00
Acum 4 ore
16:50
Chișinău: Cearta pentru un loc de parcare a rezultat în trei ani de închisoare cu executare # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a informat despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina, anterior fiind judecat în alte cinci dosare pentru diverse categorii de infracțiuni. Rezumat al incidentului și declarațiilor din dosar Pe 15 mai 2025, în jurul […] Articolul Chișinău: Cearta pentru un loc de parcare a rezultat în trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Echipa care se ocupă de levitație magnetică de la Universitatea Națională de Tehnologie pentru Apărare (NUDT) a realizat un nou record mondial, accelerând un vehicul de test de o tonă până la 700 km/h în doar două secunde pe o linie de test maglev de 400 de metri, oprindu-l în siguranță la final. Viteza de […] Articolul (video) Imaginea zilei: Cum se vede o tonă mișcată până la 700 km/h în două secunde apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 8 ore
12:50
Există totuși un lucru, de care sute de șoferi din Moldova se tem mai mult decât de radarele poliției. Condițiile meteo (polei, ghețuș, ninsoare) îi impun pe vitezomani să-și tempereze dorința de a merge mai repede, peste limitele legale. Drept dovadă este sinteza de weekend a INSP. Ultimul weekend din 2025 a fost al treilea […] Articolul Sute de șoferi din Moldova pun pe pauză încălcările în condiții meteo nefavorabile apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Astăzi dimineață, în jurul orei 9:00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma traumatismelor suferite, bărbatul de 37 de ani […] Articolul Un nou accident în sudul țării. Lângă Taraclia a derapat și s-a răsturnat un Opel apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 12 ore
11:00
Administraţia Națională a Drumurilor din Republica Moldova a reacționat repetat la multiple acuzații ale „haterilor”, care afirmă că nu se vede o activitate intensă a utilajelor pentru combaterea zăpezii și ghețușului. AND informează că traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Unitățile […] Articolul Drumarii din Moldova: „Nu am fost luați prin surprindere” apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
O nouă minune infrastructurală în China. Pe 26 decembrie 2025, tunelul Tianshan Shengli, cu o lungime de 22.13 km, cel mai lung tunel expressway din lume, a fost deschis oficial traficului în Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei. Traversând munții centrali Tianshan, tunelul reduce drastic timpul de condus prin munți, de la câteva ore […] Articolul (video) Chinezii au construit în cinci ani cel mai lung tunel cu drum expres din lume apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
00:50
Aseară târziu, în jurul orei 22:45, poliția a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Doi tineri și-au pierdut viața din cauza unui condus iresponsabil. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen Golf, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi […] Articolul (video) Accident nocturn grav pe bulevardul Dacia. Comportament agresiv în trafic, rezultat cu două decese apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Încă un accident matinal grav, însă soldat cu un deces și câțiva răniți. Poliția informează că s-a produs pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Apelul a parvenit în jurul orei 9:20. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii. Aceasta […] Articolul Accident soldat cu deces lângă Ceadîr-Lunga, după control pierdut, derapare, răsturnare și lovire în copac apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că în contextul temperaturilor scăzute din această noapte, care au dus la formarea ghețușului pe unele drumuri naționale și la ninsoarea înregistrată în mai multe sectoare din centrul și nordul țării, drumarii au intervenit pe drumurile naționale cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. În procesul tehnologic desfășurat, au […] Articolul (video) AND: Formări izolate de polei sunt în zona centrală și sudică a țării apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Un accident violent s-a produs în această dimineață pe șoseaua Balcani, în intersecția cu drumurile de acces în localitățile Dumbrava și Durlești. S-au ciocnit două autocamioane, după ce unul dintre conducători a traversat intersecția cu viteză excesivă și la culoarea roșie a semaforului. Vinovatul de cele întâmplate s-a răsturnat la câțiva metri distanță, pe contrasens. […] Articolul (video) Ca prin minune niciun rănit! Momentul unui accident matinal grav pe șoseaua Balcani apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Atenționare oficială de la Poliția Națională pentru conducătorii auto. În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Se recomandă conducătorilor auto: Poliția Națională mai îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și răbdare, […] Articolul Poliția anunță despre mai multe sectoare de drum pe care se înregistrează polei și ghețuș apare prima dată în Autoblog.md.
26 decembrie 2025
18:20
Atenție, șoferi și pietoni! Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis o alertă Cod Galben de intensificări ale vântului! Este deja în vigoare începând din după amiaza zilei de astăzi și va expira la ora 17 a zilei de 29 decembrie. În perioada 26–27 decembrie, afectate vor fi zonele de nord-centru ale țării, […] Articolul Alertă meteo în Moldova: Practic trei zile de intensificări ale vântului apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
(update 26.12.2025) Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a devalorizat cu 800.000 lei în nici două luni de stat în țară. Prețul inițial a fost redus la 529.900 euro, iar mai nou este de 509.900 euro. Echivalentul reducerii este de 792.316 lei, după cursul de schimb la zi. (5.11.2025, articol inițial) Înmatriculat pentru… a fi vândut! […] Articolul (foto) Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a devalorizat cu 800.000 lei în nici două luni apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Un șofer din nord-vestul Chinei a trăit un coșmar de peste patru ore pe autostrada Lanzhou-Haikou, pe 17 decembrie, după ce sistemul de cruise control de pe mașină s-ar fi defectat, blocând viteza la aproximativ 115 km/h și făcând frânele ineficiente. Vehiculul a parcurs circa 490 km până când combustibilul s-a epuizat, oprindu-se în siguranță […] Articolul (video) Un chinez a condus timp de patru ore cu 115 km/h fără a putea opri mașina apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) se află în fața celui mai dur test din motorsport, vizând o nouă victorie la legendarul Dakar Rally, care se va desfășura în Arabia Saudită între 3 și 17 ianuarie 2026. De la înființarea sa în 1979, raliul a împins piloții și vehiculele la limită pe terenuri nemiloase, într-o […] Articolul (video) Noul Toyota Hilux pentru Dakar este gata de luptă apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Dealerul multi-brand de la Chișinău, Horizon Auto, a semnat un parteneriat exclusiv cu AITO, brandul premium chinezesc lansat în 2021 de Huawei și Seres Group, devenind astfel singurul importator oficial al mărcii în Republica Moldova. Primele modele vor fi disponibile pentru comandă din aprilie 2026, cu livrări în a doua jumătate a anului. AITO, lansat […] Articolul (video) AITO vine oficial în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025. Prețul unui litru de benzină 95 va fi mai accesibil cu cel puțin 16 bani, iar al unuia de motorină cu cel puțin nouă bani. Amintim că Platforma eCarburanţi permite identificarea staţiilor care comercializează cea mai ieftină benzină, motorină şi GPL din ţară, deci se pot găsi […] Articolul Carburanții principali se ieftinesc și în ultimul weekend din 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Porsche a depus un brevet în Germania pentru un sistem inovator care permite modificarea culorii suprafețelor exterioare ale unui vehicul prin capturarea unei imagini cu o cameră și adaptarea automată a vopselei sau foliei. Invenția, atribuită inginerilor Carla Römisch, Tobias Bongards și Richard Käfer, simplifică personalizarea aspectului exterior, permițând utilizatorului să „copieze” orice culoare dorită […] Articolul Brevet Porsche: Culori schimbate pe mașină după haina proprietarului apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Marca de motociclete MV Augusta intenționează să producă în serie un concept de motor cu cinci cilindri în linie, pe care l-a prezentat în noiembrie la expoziția EICMA 2025. Acest motor complet nou, denumit „quadrato”, este în dezvoltare în departamentul R&D al mărcii, la sediul din Schiranna, Italia. Platforma reprezintă următorul pas în performanță, inovație […] Articolul (foto) Prima motocicletă de serie cu motor în cinci cilindri este în pregătire apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Sony Honda Mobility (SHM) a dezvăluit trei caracteristici inovatoare pentru modelul electric AFEELA 1, care ridică experiența de proprietate la un nivel fără precedent în industria auto. Aceste dotări poziționează automobilul ca un „spațiu de divertisment creativ mobil”, nu doar un simplu mijloc de transport. PS Remote Play: Primul vehicul din lume cu streaming direct […] Articolul (video) Trei dotări unice, care se vor putea găsi pe noul AFEELA 1 apare prima dată în Autoblog.md.
24 decembrie 2025
15:20
Trei băieți din Ohio, în vârstă de 8, 11 și 12 ani, au furat o mașină și au angajat poliția într-o urmărire sălbatică, atingând viteze de până la 130 km/h, înainte de a se izbi de o casă. Incidentul, care a avut loc sâmbătă după-amiază în Newburgh Heights, a început când un sistem automat de […] Articolul (video) SUA: Trei băieți care au făcut accident cu o mașină furată, acum îngrijorați de vizita lui Moș Crăciun apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Vince Zampella, unul dintre creatorii emblematici ai francizei Call of Duty și co-fondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier grav produs în California, pe 21 decembrie 2025. Electronic Arts (EA), compania mamă a Respawn, a confirmat decesul, descriindu-l ca pe „o pierdere inimaginabilă”. […] Articolul (video) Un influent designer american de jocuri video și-a pierdut viața într-un Ferrari apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani, declară ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2.54 lei/litru, ajungând sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1.42 lei/litru, ajungând sub pragul de 22 […] Articolul Prețurile la carburanți au revenit la cele de dinaintea războiului din Ucraina apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Lexus introduce o nouă versiune de top a modelului electric RZ. Se numește RZ 600e F SPORT Performance și va fi disponibilă inițial în Japonia din martie 2026. Modelul este asemănător cu RZ 450e F SPORT Performance din 2024, care a fost limitat la 100 de unități, însă noutatea nu are vreo limită de producție. […] Articolul (video) Lexus RZ 600e F SPORT Performance este deocamdată cea mai puternică versiune apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
10:40
Pe 23 decembrie 2025, pe fondul accelerării tranziției globale a industriei auto către noile energii, BYD, lider mondial în domeniul vehiculelor cu energie nouă, a încheiat un parteneriat cu renumitul brand global de lubrifianți Mobil pentru a lansa împreună seria de aditivi BYD Mobil™ Hybrid Engine Oil Series. Această gamă de uleiuri de motor este […] Articolul BYD anunță o colaborare cu renumitul brand de lubrifianți Mobil apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […] Articolul Informare de la drumari: Circulație în condiții de iarnă pe traseele din nordul și centrul țării apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Guvernul Republicii Moldova a elaborat un nou Regulament privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere (ISR) și clasificarea siguranței rețelei rutiere, care stabilește modul de organizare și desfășurare a acestor proceduri, precum și monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de inspecție. Scopul principal al ISR este sporirea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile publice aflate în exploatare […] Articolul De la proclamarea independenței RM și-au pierdut viața în accidente un oraș de oameni apare prima dată în Autoblog.md.
23 decembrie 2025
16:00
Fostul prezentator Top Gear, Richard Hammond, a vizitat de curând China pentru a încerca un trio de top: Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra și Maextro S800. Evenimentul, organizat în Shanghai, a inclus o comparație directă și demonstrații, fiind descris ca un „omagiu fanilor chinezi de mașini către Top Gear”. Hammond a fost impresionat de performanțele […] Articolul (video) Richard Hammond a testat Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra și Maextro S800 în Shanghai apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Pe 19 decembrie 2025, la uzina Solihull, a avut loc un moment rar care a oprit întreaga fabrică: ultimul Jaguar F-PACE a ieșit de pe linia de producție, marcând nu doar sfârșitul unui model de succes, ci și încheierea erei motoarelor cu ardere internă la Jaguar. Acesta a fost ultimul Jaguar cu motor termic construit […] Articolul (foto) Până aici! Jaguar F-PACE nu se mai produce apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
În lumea mașinilor hibride (HEV, PHEV sau mild-hybrid), specificațiile tehnice indică adesea o „putere combinată a sistemului” mai mică decât suma puterilor maxime individuale ale motorului termic și ale motorului/motoarelor electrice. De exemplu, în cazul noului BYD Sealion 5 DM-i pentru Europa, puterea combinată este declarată de 212 CP, deși benzinarul produce 98 CP, iar […] Articolul De ce puterea hibridă nu este o simplă adunare a puterii motorului termic și a celui electric? apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi noul model de permis de conducere, denumit „modelul 2025”, care a fost pus în discuții din luna septembrie, prin modificarea unor hotărâri existente. Proiectul, elaborat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice” și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, vine în contextul procesului de integrare europeană și al angajamentelor asumate ca […] Articolul Noul model de permis de conducere a primit undă verde de la Guvern apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
BYD, liderul mondial în vehicule cu energie nouă, lansează pe piața europeană un nou model hibrid. Sealion 5 DM-i se prezintă drept o alternativă mai accesibilă pentru Seal U DM-i. În China este unul dintre cele mai vândute modele, acolo purtând denumirea Song Pro. Dimensiuni și Design Exterior Interior și Spațiu Infotainment și Conectivitate Tren […] Articolul (video) Un alt model hibrid pentru Europa – BYD Sealion 5 DM-i apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Renault a anunțat că demo-car-ul electric Filante Record 2025 a parcurs 1008 km în mai puțin de 10 ore, cu o viteză medie de 102 km/h și un consum de doar 7.8 kWh/100 km, utilizând o baterie de 87 kWh – identică cu cea din Scenic E-Tech electric. Performanța demonstrează că un astfel de nivel […] Articolul (video) Renault Filante a stabilit un record de eficiență electrică: Peste 1000 km în mai puțin de 10 ore apare prima dată în Autoblog.md.
22 decembrie 2025
18:50
Czinger 21C nu este doar un hypercar. Este o demonstrație de forță tehnologică venită dintr-un garaj californian care sfidează giganții tradiționali ai industriei auto. Cu un preț de pornire de peste 2.35 milioane de dolari și o producție limitată la doar 80 de exemplare, această mașină nu încearcă să fie accesibilă sau practică. Încearcă să […] Articolul (video) Czinger 21C e o mașină uimitoare în care nu poți merge îmbrăcat la patru ace apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Leapmotor, brandul auto chinez care este pe plus în vânzări de când și-a început activitatea pe piață, se pregătește să dea o nouă lovitură cu marele D19. SUV-ul premium vizează și clienții care privesc în direcția lui Geely Galaxy M9. Compania tocmai a dezvăluit primele imagini cu interiorul, iar acesta nu arată mai rău decât […] Articolul (foto) Primele imagini cu interiorul promițătorului Leapmotor D19 apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Cu câte 15 bani per litru. Cu atât vor fi reduse marți tarifele plafon pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova. ANRE declarase vineri că prețurile continuă să scadă, fiind determinate de reducerea cotațiilor internaționale ale țițeiului. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și […] Articolul Benzina 95 şi motorina, în continuă ieftinire! Cât vor costa carburanții în Moldova marți, 23 decembrie apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Concernul Stellantis, sub conducerea noului CEO Antonio Filosa, numit în funcție în vara anului 2025, elaborează o strategie nouă pentru a recâștiga cota de piață pierdută în ultimii ani și a restabili profitabilitatea. Conform informațiilor obținute de Reuters de la surse apropiate situației, una dintre opțiunile luate în considerare este renunțarea la unele dintre mărcile […] Articolul Stellantis analizează posibilitatea vânzării sau închiderii unor mărci auto europene apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Tesla Cybertruck, pickup-ul electric cu design controversat, a reușit totuși să obțină prestigiosul premiu Top Safety Pick+ după ce a fost supus unui test repetat, fiind ”înlăturate” unele neajunsuri. Acest premiu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de omologul american al Euro NCAP. Cybertruck a obținut calificativul maxim „Good” în toate testele majore. De asemenea, […] Articolul (video) Testat repetat, Tesla Cybertruck a reușit să obțină prestigiosul premiu al IIHS apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Un accident de circulație cu multiple semne de întrebare s-a întâmplat în dimineața zilei de ieri, 21 decembrie, în jurul orei 10:50, în sectorul Centru al orașului Chișinău. Implicat a fost un scump Mercedes-AMG G 63 de ultimă generație. Cu acest SUV s-a doborât un stâlp, dar și câțiva piloni instalați pe un trotuar de […] Articolul (video) Nota de plată a tupeului. Accident cu semne de întrebare în centrul capitalei apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Autoritățile responsabile cu examinarea pentru obținerea permisului de conducere au anunțat introducerea unor măsuri suplimentare de securizare a procesului, prin creșterea numărului de camere de supraveghere în vehiculele utilizate la probele practice. Dacă până acum mașinile erau echipate cu patru camere, acum s-a trecut la șase, pentru a înregistra din unghiuri suplimentare. Decizia vine în […] Articolul (video) Mai multe camere în mașinile de examinare auto. De ce va fi înregistrat suplimentar pasagerul din dreapta apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Rimac a prezentat detalii despre Nevera R Founder’s Edition – o serie strict limitată la doar zece exemplare, fiecare complet unică în personalizare. Mașina reprezintă doar începutul: ediția Founder’s Edition oferă o călătorie rară și în stil insider în lumea Rimac, un univers de acces, influență și experiențe rezervat exclusiv celor zece persoane din întreaga […] Articolul (video) Rimac Nevera R Founder’s Edition s-a epuizat într-o săptămână apare prima dată în Autoblog.md.
20 decembrie 2025
15:40
Polițiștii de frontieră din PTF Albița au descoperit la controlul de frontieră și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Germania. Este vorba despre un BMW X7 de ultimă generație. Iar, 19 decembrie, în jurul orei 23:10, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bucureștean […] Articolul (video) BMW furat din Germania, oprit din a ajunge în Moldova. Persoana care îl transporta nu știe nimic apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R29 (Comrat – Ceadîr-Lunga). Implicată a fost o mașină de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și având semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz, al […] Articolul (video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Atenție, șoferi și pietoni! Se înregistrează ceață în aproape toată țara. În funcție de zonă persistă ceață densă sau aer cețos. Reamintim că vizibilitatea în trafic în astfel de condiții scade considerabil! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat ieri seara un Cod Galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până astăzi la ora 11:00. […] Articolul Ceață în aproape toată țara! Mesajul poliției pentru conducătorii auto și pietoni apare prima dată în Autoblog.md.
19 decembrie 2025
16:20
Un Ferrari Purosangue din 2024, evaluat la aproximativ 600.000 de dolari, a fost furat în Miami Beach, iar tentativa de fugă a hoțului s-a soldat cu un accident în cartierul Brickell, provocând o pană de curent în zonă. Incidentul a avut loc în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2025 și mai mulți martori au […] Articolul (video) Scenă de GTA în Miami: Cum furtul unui Ferrari Purosangue a eșuat apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce. „Agenția Servicii Publice aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin […] Articolul (video) ASP avertizează repetat: Fraudarea examenelor auto va duce la anularea permisului apare prima dată în Autoblog.md.
