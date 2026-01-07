Informații israeliene: Iranul pregătește o conspirație pentru a-l asasina pe liderul sirian al-Sharaa
SafeNews, 7 ianuarie 2026 07:30
Serviciile secrete israeliene avertizează că Iranul plănuiește o tentativă de asasinat asupra președintelui interimar al Siriei. În plus, oficialii sirieni și israelieni se pregătesc să reia discuțiile mediate de SUA la Paris pentru a ajunge la un acord de securitate., scrie euronews.com. Armata israeliană consideră că Teheranul îl vede pe al-Sharaa ca o sursă de slăbire
• • •
Acum 10 minute
07:50
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro # SafeNews
Donald Trump a fost informat cu privire la un raport al serviciilor secrete care a constatat că opoziția ar avea dificultăți în a conduce un guvern temporar în Venezuela în cazul în care Nicolas Maduro va pierde puterea. O recentă evaluare secretizată a serviciilor americane de informații a stabilit că membrii de vârf ai regimului
Acum 30 minute
07:40
SUA pun mâna pe aurul negru al Venezuelei: rafinăriile americane sunt marii câștigători, China pierde miliarde # SafeNews
După înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-o operațiune condusă de forțele armate americane, Washingtonul îşi propune să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale ţării sud-americane înapoi către Statele Unite şi departe de China, potrivit unei analize Reuters. Mutarea strategică va oferi un impuls rafinăriilor americane, construite pentru a procesa țiței greu, exact tipul produs de
07:30
Acum o oră
07:20
Obligațiuni ale Telegram în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost înghețate în Rusia din cauza sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie, scoțând la iveală expunerea financiară semnificativă a aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, în pofida eforturilor fondatorului Pavel Durov de a se distanța public
07:10
Pașaportul Moldovei urcă în topul global. Ocupă locul 40 în lume și acces în 124 de țări. Vezi criteriile # SafeNews
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale, scrie bani.md. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de puncte,
07:00
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # SafeNews
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite The Guardian. În postările frauduloase de pe TikTok,
Acum 2 ore
06:50
Guvernul lansează un apel de implicare activă în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Raportul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Organizațiilor Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în iulie 2026. Apelul este adresat reprezentanților societății civile,
06:40
Olanda a interzis oficial deţinerea, vânzarea sau cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea vizează doar animalele născute după 1 ianuarie şi cele care nu au microcip, iar proprietarii care nu respectă noile măsuri riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Decizia fără precedent are ca scop prevenţia suferinţei animalelor. În plus,
06:30
SUA a aprobat extinderea bazelor sale militare din Polonia. Nota de plată de 500 de milioane de dolari va fi plătită de Varșovia # SafeNews
Statele Unite au aprobat planurile de extindere și modernizare a patru baze militare din Polonia, cu un cost de peste 500 de milioane de dolari, Varșovia acoperind integral cheltuielile, a anunțat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk. Planurile aprobate vizează facilitățile utilizate de SUA în Drawsko Pomorskie, în nord-vestul Poloniei, Powidz, în vest,
06:20
Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)", încheiat pe 31 decembrie 2025. Cea mai mare parte a sumei solicitate revine inițiativelor de creștere a bovinelor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că, în total, au fost depuse nouă cereri de grant, dintre care patru, în valoare de 56,2 milioane de lei, sunt pentru fermele de
06:10
Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului. Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru
Acum 12 ore
19:50
Haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul # SafeNews
În următoarele zile, vor fi anulate și mai multe zboruri, trenurile vor circula în continuare cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă în toată Europa, pe fondul unui nou val de frig, de la care se așteaptă să agraveze situația, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări ale transportului
19:40
Un accident rutier cu implicarea unui microbuz și a unui camion s-a produs astăzi, 6 ianuarie, pe traseul Râșcani-Edineț. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Râșcani, Lilia Harea, impactul a avut loc în jurul orei 15:45, la intersecția cu drumul dinspre satul Mihăileni, transmite Safenews.md cu referire la Știri.md. „Preliminar, s-a stabilit că un
19:20
19:20
Mamă și fiica ei de 15 ani, luate de un val uriaș de pe mal în Marea Nordului: adolescenta a fost trasă aproape 100 m în larg # SafeNews
O adolescentă de 15 ani a fost luată de o undă puternică și aruncată în Marea Nordului, vineri, 2 ianuarie, în orașul britanic Withernsea. Doi oameni au pierit încercând să o salveze, iar fata este încă dispărută, relatează ziarul bavarez german Merkur. Adolescenta se afla pe un dig când valul a măturat-o în apa rece
Acum 24 ore
18:50
Atenție, părinți: Kaufland și Nestlé retrag voluntar produse NAN și Nestogen din magazine din cauza unei toxine alimentare # SafeNews
SRL „Kaufland" și SRL „Nestlé" au anunțat rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse cu datele de identificare specifice, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul de fabricație. Această neconformitate ar putea conduce la
18:30
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă” # SafeNews
Rusia a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, considerând-o un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor neocoloniale flagrante și a agresiunii armate străine", relatează Reuters. „Insistăm cu fermitate că Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă
18:30
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # SafeNews
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters. Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din
18:20
Academia de Științe a Moldovei solicită identificarea unei soluții și cooperarea instituțională pentru garantarea continuității și dezvoltării Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul # SafeNews
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) a lansat un apel către ministerele de resort și consiliile rectorilor din Republica Moldova și România pentru identificarea, prin dialog și cooperare instituțională, a unei soluții eficiente care să asigure continuitatea dezvoltării sustenabile a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Apelul vine în contextul unui interviu
18:10
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani, transmite SafeNews.md cu referire la moldova1.md. Potrivit Casei
18:00
Număr ridicat de pacienți la Urgență, la început de an: peste 1.200 de adresări în șase zile # SafeNews
În perioada 1–6 ianuarie 2026, Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) al Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat 1.288 de adresări, un număr ridicat de pacienți, specific începutului de an. Potrivit datelor instituției, cele mai multe cazuri au necesitat intervenția medicilor traumatologi, fiind raportate 153 de spitalizări. Specialitatea chirurgicală a înregistrat 122 de spitalizări, iar cea
17:40
Cădere de tensiune pe o linie electrică a afectat temporar livrarea agentului termic în zona Telecentru # SafeNews
Termoelectrica S.A. anunță că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică", au fost înregistrate perturbări temporare în livrarea agentului termic în municipiul Chișinău. Incidentul a afectat regimul hidraulic al sistemului de termoficare. Potrivit companiei, fluctuațiile de tensiune au generat goluri de tensiune la Stațiile de Pompare
17:40
Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei # SafeNews
Un bărbat este judecat în sudul Franței, acuzat de drogarea și abuzarea sexuală a femeilor, precum și de filmarea unor agresiuni, scrie BBC News. Profesor de dans și autointitulat hipnoterapeut, Cyril Zattara este acuzat de violarea a 14 femei pe parcursul a zece ani, precum și de filmarea în secret a aproximativ 20 de alte
16:50
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea și sporește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile avertizează șoferii să manifeste prudență maximă la volan. În același timp, pe fondul sărbătoririi Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de autovehicule. Tot mai multe persoane
16:30
O tânără din Serbia, care plătea chirie 450 de euro părinților ei, dată afară din apartament după ce aceștia i-au cerut mai mulți bani # SafeNews
În Serbia, mulți tineri aleg să locuiască alături de părinți chiar și după ce își găsesc un loc de muncă, contribuind ocazional la cheltuielile gospodăriei. Totuși, în anumite cazuri, cerințele financiare excesive pot duce la tensiuni familiale, uneori soldate cu situații dramatice, cum ar fi expulzarea din casă. Un astfel de caz a fost relatat
16:10
Procesul de evaluare externă a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție a fost încheiat. Este vorba despre Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov, analizați de Comisia de evaluare a procurorilor, Completul B. În urma examinării, membrii Comisiei au constatat că ambii procurori corespund cerințelor de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare, fără a
15:50
„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani. Artificiile au fost interzise # SafeNews
Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul sărbătorilor de Anul Nou, potrivit BBC și Euronews.com. „Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm amarnic acest lucru", a declarat
15:40
Fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea unui copil, a venit la ședința de judecată: „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția” # SafeNews
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, s-a prezentat la ședința de judecată, după ce instanța a dispus aducerea silită a acestuia. El s-a arătat nemulțumit de faptul că procesul se desfășoară rapid, deși a ales să absenteze de la mai multe
15:20
Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului # SafeNews
O persoană a murit într-un atac cu dronă la Tver, în vestul Rusiei, anunţă marţi Guvernul regional, iar forţe ruse au doborât 129 de drone ucrainene în noaptea de luni spre marţi, dintre care şase deasupra regiunii ruse Tver, potrivit Ministerului rus al Apărării. La Tver, un oraş situat la aproximativ
14:40
Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” # SafeNews
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos. Un avertisment a fost lansat cu privire la înțepăturile de păianjen […] Articolul Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” apare prima dată în SafeNews.
14:30
ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor # SafeNews
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, 2.314 persoane au fost diagnosticate cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea copii, marcând o scădere de 1% față de săptămâna precedentă. În același interval, 363 cazuri de gripă sezonieră au fost raportate, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de săptămâna anterioară, […] Articolul ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor apare prima dată în SafeNews.
14:10
O femeie ajutată de carabinieri după ce și-a pierdut cunoștința la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” # SafeNews
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, o femeie și-a pierdut cunoștința în zona de sosiri. Carabinierii aflați în zonă au reacționat imediat: au apelat 112, au securizat perimetrul și au rămas alături de persoana aflată în dificultate până la sosirea echipajului medical. Tot în ultimele zile, carabinierii au identificat și returnat rapid bunuri pierdute. Pe bulevardul […] Articolul O femeie ajutată de carabinieri după ce și-a pierdut cunoștința la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” apare prima dată în SafeNews.
14:00
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine # SafeNews
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, […] Articolul Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine apare prima dată în SafeNews.
13:50
Ghețuș, polei și precipitații pe întreg teritoriul R. Moldova: meteorologii au emis cod galben # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare cod galben de ghețuș, polei și precipitații, valabilă în perioada 7 ianuarie, ora 01:00, până pe 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, pe 7 și 8 ianuarie, în nordul țării se va semnala polei, iar pe drumuri va apărea ghețuș. Pe 9 ianuarie, condițiile se vor […] Articolul Ghețuș, polei și precipitații pe întreg teritoriul R. Moldova: meteorologii au emis cod galben apare prima dată în SafeNews.
13:30
Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” # SafeNews
Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM) nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel justifică instituția faptul că nu a retras până în prezent […] Articolul Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile # SafeNews
Cel puțin 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, situată între Golful Aden și Marea Arabiei, după ce autoritățile din Yemen au închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență la nivel național, relatează CNN și site-ul israelian Ynetnews. Turiștii britanici, francezi, americani, chinezi și polonezi, dar și ruși au sosit pe insula din Oceanul […] Articolul Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile apare prima dată în SafeNews.
13:00
Bărbat condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și abuz sexual asupra copiilor concubinei # SafeNews
Procuratura a anunțat pronunțarea unei sentințe împotriva unui bărbat de 40 de ani din nordul țării, acuzat de viol și fapte cu caracter sexual neconsimțite. Potrivit anchetei, în perioada 2021–2023, bărbatul, aflat într-o relație de concubinaj cu o femeie, ar fi abuzat sexual fiica acesteia, născută în 2018. De asemenea, acesta ar fi determinat și […] Articolul Bărbat condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și abuz sexual asupra copiilor concubinei apare prima dată în SafeNews.
13:00
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul # SafeNews
China a acuzat, marţi, Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE, potrivit Agerpres. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat într-o conferinţă de presă că acţiunile Washingtonului în […] Articolul O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul apare prima dată în SafeNews.
12:50
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au descoperit un caz de tăiere ilegală a patru arbori din specia salcâm în fondul forestier Sturzeni, gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani. Contravenientul a fost identificat, iar autoritățile urmează să întocmească proces-verbal și să aplice amenda prevăzută de lege, precum și să stabilească și să recupereze prejudiciul cauzat mediului. […] Articolul FOTO | Tăiere ilicită de arbori depistată în pădurea Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
12:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) face apel la populație să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi, pentru a preveni incendii și accidente. Pompierii recomandă prudență sporită la folosirea sobelor, cazanelor și instalațiilor de încălzire, evitarea suprasolicitării circuitului electric și utilizarea corectă a lumânărilor și candelelor, care trebuie puse în […] Articolul IGSU: Recomandări pentru siguranță de Crăciun pe stil vechi apare prima dată în SafeNews.
12:30
Trump îi cere lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro # SafeNews
Statele Unite urmăresc să se implice direct în conducerea Venezuelei pe perioada schimbării de regim, iar secretarul de Stat Marco Rubio ar fi unul dintre principalii coordonatori ai acestei inițiative, scrie The Washington Post. Preşedintele Trump i-ar fi cerut lui Rubio să conducă implementarea reformeor politice şi economice în Caracas, potrivit Bloomberg. Trump a cerut ca Rubio, „sub […] Articolul Trump îi cere lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro apare prima dată în SafeNews.
12:10
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat rapoartele de evaluare ale procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure # SafeNews
În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor a decis asupra rapoartelor emise de Comisia de evaluare a procurorilor pentru Elena Cazacov și Ghennadi Epure, procurori în cadrul Procuraturii Anticorupție. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. După […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat rapoartele de evaluare ale procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure apare prima dată în SafeNews.
12:00
Reducere de 80% la prima de asigurare obligatorie de asistență medicală dacă achiți până pe 31 martie # SafeNews
Cei care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală până la 31 martie beneficiază de o reducere de 80%, plătind doar 2 527 lei. Facilitățile vizează mai multe categorii de persoane: proprietari de terenuri agricole, întreprinzători individuali, deținători de patente, arendași, persoane implicate în horticultură sau fitotehnie, cetățeni străini cu drept de ședere în […] Articolul Reducere de 80% la prima de asigurare obligatorie de asistență medicală dacă achiți până pe 31 martie apare prima dată în SafeNews.
11:50
Pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări nedeclarate, descoperite în bagajele a doi pasageri # SafeNews
Doi pasageri care se îndreptau spre Tel Aviv și Londra au fost depistați cu bunuri nedeclarate în bagajele de cală: un cetățean israelian de 20 de ani avea un pistol pneumatic, un recipient cu gaz și o cutie metalică cu bile, iar un cetățean român de 25 de ani transporta 100 de pachete de țigări. […] Articolul Pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări nedeclarate, descoperite în bagajele a doi pasageri apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est # SafeNews
Un urs polar a rănit trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, într-o regiune polară, în nordul Siberiei, un atac rar, au anunţat autorităţile locale ruse, relatează AFP. Incidentul a avut loc la un loc de pescuit situat la aproximativ 40 de kilometri de localitatea Nossok, în regiunea Kransnoiarsk, în Siberia de Est, la aproximativ […] Articolul Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est apare prima dată în SafeNews.
11:30
45 de misiuni în 24 de ore: Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea ambulanțelor și mașinilor blocate din cauza ghețușului pe drumurile din țară # SafeNews
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni pentru a lichida consecințele situațiilor excepționale cauzate de ghețuș și ninsori. Cele mai frecvente intervenții au vizat lichidarea focarelor de incendiu și deblocarea vehiculelor rămase blocate pe drumuri. Un caz notabil a avut loc în seara zilei de 5 ianuarie 2026, în […] Articolul 45 de misiuni în 24 de ore: Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea ambulanțelor și mașinilor blocate din cauza ghețușului pe drumurile din țară apare prima dată în SafeNews.
11:20
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști # SafeNews
Spioni ruși s-au deghizat în pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian. Comandantul John Olav Fuglem, care conduce Brigada Finnmark a forțelor armate norvegiene, a declarat că agenții au fost descoperiți intrând în orașul portuar Kirkenes din […] Articolul Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO | Un cetățean azer care a lansat artificii asupra mulțimii de Revelion în PMAN și a pus oamenii în pericol a fost expulzat din R. Moldova # SafeNews
Un cetățean azer în vârstă de 25 de ani a fost expulzat din Republica Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru 5 ani, după ce a lansat neautorizat focuri de artificii în mulțime în noaptea de Revelion. Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat străinul de pe […] Articolul VIDEO | Un cetățean azer care a lansat artificii asupra mulțimii de Revelion în PMAN și a pus oamenii în pericol a fost expulzat din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:00
Incendiu în sectorul Buiucani, în timpul nopții: 32 de persoane evacuate, un apartament distrus de flăcări # SafeNews
În noaptea de 6 ianuarie 2025, pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc locativ de pe strada Unirii Principatelor 1, pentru a le proteja de inhalarea fumului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43, iar focul a fost localizat la etajul 3, într-un apartament, unde ardeau […] Articolul Incendiu în sectorul Buiucani, în timpul nopții: 32 de persoane evacuate, un apartament distrus de flăcări apare prima dată în SafeNews.
10:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat că Adunarea Generală a Procurorilor din acest an se va desfășura în regim online, pe 20 martie, începând cu ora 10:00. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP de pe 6 ianuarie. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a explicat că desfășurarea online respectă prevederile legale și regulamentul instituțional, […] Articolul CSP a stabilit: Adunarea Generală a Procurorilor din 2026 se va desfășura online apare prima dată în SafeNews.
