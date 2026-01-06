Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat verificarea a doi procurori anticorupție
Procesul de evaluare externă a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție a fost încheiat. Este vorba despre Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov, analizați de Comisia de evaluare a procurorilor, Completul B. În urma examinării, membrii Comisiei au constatat că ambii procurori corespund cerințelor de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare, fără a […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat verificarea a doi procurori anticorupție apare prima dată în SafeNews.
„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani. Artificiile au fost interzise # SafeNews
Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul sărbătorilor de Anul Nou, potrivit BBC și Euronews.com. „Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm amarnic acest lucru”, a declarat […] Articolul „Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani. Artificiile au fost interzise apare prima dată în SafeNews.
Fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea unui copil, a venit la ședința de judecată: „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția” # SafeNews
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, s-a prezentat la ședința de judecată, după ce instanța a dispus aducerea silită a acestuia. El s-a arătat nemulțumit de faptul că procesul se desfășoară rapid, deși a ales să absenteze de la mai multe […] Articolul Fostul primar de Boldurești, acuzat de moartea unui copil, a venit la ședința de judecată: „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția” apare prima dată în SafeNews.
Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului # SafeNews
O persoană a murit într-un atac cu dronă la Tver, în vestul Rusiei, anunţă marţi Guvernul regional, iar forţe ruse au doborât 129 de drone ucrainene în noaptea de luni spre marţi, dintre care şase deasupra regiunii ruse Tver, potrivit Ministerului rus al Apărării. La Tver, un oraş situat la aproximativ 200 de kilometri nord-vest […] Articolul Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului apare prima dată în SafeNews.
Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” # SafeNews
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos. Un avertisment a fost lansat cu privire la înțepăturile de păianjen […] Articolul Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul” apare prima dată în SafeNews.
ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor # SafeNews
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, 2.314 persoane au fost diagnosticate cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea copii, marcând o scădere de 1% față de săptămâna precedentă. În același interval, 363 cazuri de gripă sezonieră au fost raportate, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de săptămâna anterioară, […] Articolul ANSP: 363 de cazuri de gripă sezonieră raportate săptămâna trecută, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad ușor apare prima dată în SafeNews.
O femeie ajutată de carabinieri după ce și-a pierdut cunoștința la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” # SafeNews
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, o femeie și-a pierdut cunoștința în zona de sosiri. Carabinierii aflați în zonă au reacționat imediat: au apelat 112, au securizat perimetrul și au rămas alături de persoana aflată în dificultate până la sosirea echipajului medical. Tot în ultimele zile, carabinierii au identificat și returnat rapid bunuri pierdute. Pe bulevardul […] Articolul O femeie ajutată de carabinieri după ce și-a pierdut cunoștința la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” apare prima dată în SafeNews.
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine # SafeNews
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, […] Articolul Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine apare prima dată în SafeNews.
Ghețuș, polei și precipitații pe întreg teritoriul R. Moldova: meteorologii au emis cod galben # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare cod galben de ghețuș, polei și precipitații, valabilă în perioada 7 ianuarie, ora 01:00, până pe 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, pe 7 și 8 ianuarie, în nordul țării se va semnala polei, iar pe drumuri va apărea ghețuș. Pe 9 ianuarie, condițiile se vor […] Articolul Ghețuș, polei și precipitații pe întreg teritoriul R. Moldova: meteorologii au emis cod galben apare prima dată în SafeNews.
Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” # SafeNews
Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM) nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel justifică instituția faptul că nu a retras până în prezent […] Articolul Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” apare prima dată în SafeNews.
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile # SafeNews
Cel puțin 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, situată între Golful Aden și Marea Arabiei, după ce autoritățile din Yemen au închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență la nivel național, relatează CNN și site-ul israelian Ynetnews. Turiștii britanici, francezi, americani, chinezi și polonezi, dar și ruși au sosit pe insula din Oceanul […] Articolul Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile apare prima dată în SafeNews.
Bărbat condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și abuz sexual asupra copiilor concubinei # SafeNews
Procuratura a anunțat pronunțarea unei sentințe împotriva unui bărbat de 40 de ani din nordul țării, acuzat de viol și fapte cu caracter sexual neconsimțite. Potrivit anchetei, în perioada 2021–2023, bărbatul, aflat într-o relație de concubinaj cu o femeie, ar fi abuzat sexual fiica acesteia, născută în 2018. De asemenea, acesta ar fi determinat și […] Articolul Bărbat condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și abuz sexual asupra copiilor concubinei apare prima dată în SafeNews.
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul # SafeNews
China a acuzat, marţi, Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE, potrivit Agerpres. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat într-o conferinţă de presă că acţiunile Washingtonului în […] Articolul O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul apare prima dată în SafeNews.
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au descoperit un caz de tăiere ilegală a patru arbori din specia salcâm în fondul forestier Sturzeni, gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani. Contravenientul a fost identificat, iar autoritățile urmează să întocmească proces-verbal și să aplice amenda prevăzută de lege, precum și să stabilească și să recupereze prejudiciul cauzat mediului. […] Articolul FOTO | Tăiere ilicită de arbori depistată în pădurea Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) face apel la populație să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi, pentru a preveni incendii și accidente. Pompierii recomandă prudență sporită la folosirea sobelor, cazanelor și instalațiilor de încălzire, evitarea suprasolicitării circuitului electric și utilizarea corectă a lumânărilor și candelelor, care trebuie puse în […] Articolul IGSU: Recomandări pentru siguranță de Crăciun pe stil vechi apare prima dată în SafeNews.
Trump îi cere lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro # SafeNews
Statele Unite urmăresc să se implice direct în conducerea Venezuelei pe perioada schimbării de regim, iar secretarul de Stat Marco Rubio ar fi unul dintre principalii coordonatori ai acestei inițiative, scrie The Washington Post. Preşedintele Trump i-ar fi cerut lui Rubio să conducă implementarea reformeor politice şi economice în Caracas, potrivit Bloomberg. Trump a cerut ca Rubio, „sub […] Articolul Trump îi cere lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat rapoartele de evaluare ale procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure # SafeNews
În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor a decis asupra rapoartelor emise de Comisia de evaluare a procurorilor pentru Elena Cazacov și Ghennadi Epure, procurori în cadrul Procuraturii Anticorupție. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. După […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat rapoartele de evaluare ale procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure apare prima dată în SafeNews.
Reducere de 80% la prima de asigurare obligatorie de asistență medicală dacă achiți până pe 31 martie # SafeNews
Cei care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală până la 31 martie beneficiază de o reducere de 80%, plătind doar 2 527 lei. Facilitățile vizează mai multe categorii de persoane: proprietari de terenuri agricole, întreprinzători individuali, deținători de patente, arendași, persoane implicate în horticultură sau fitotehnie, cetățeni străini cu drept de ședere în […] Articolul Reducere de 80% la prima de asigurare obligatorie de asistență medicală dacă achiți până pe 31 martie apare prima dată în SafeNews.
Pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări nedeclarate, descoperite în bagajele a doi pasageri # SafeNews
Doi pasageri care se îndreptau spre Tel Aviv și Londra au fost depistați cu bunuri nedeclarate în bagajele de cală: un cetățean israelian de 20 de ani avea un pistol pneumatic, un recipient cu gaz și o cutie metalică cu bile, iar un cetățean român de 25 de ani transporta 100 de pachete de țigări. […] Articolul Pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări nedeclarate, descoperite în bagajele a doi pasageri apare prima dată în SafeNews.
Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est # SafeNews
Un urs polar a rănit trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, într-o regiune polară, în nordul Siberiei, un atac rar, au anunţat autorităţile locale ruse, relatează AFP. Incidentul a avut loc la un loc de pescuit situat la aproximativ 40 de kilometri de localitatea Nossok, în regiunea Kransnoiarsk, în Siberia de Est, la aproximativ […] Articolul Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est apare prima dată în SafeNews.
45 de misiuni în 24 de ore: Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea ambulanțelor și mașinilor blocate din cauza ghețușului pe drumurile din țară # SafeNews
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni pentru a lichida consecințele situațiilor excepționale cauzate de ghețuș și ninsori. Cele mai frecvente intervenții au vizat lichidarea focarelor de incendiu și deblocarea vehiculelor rămase blocate pe drumuri. Un caz notabil a avut loc în seara zilei de 5 ianuarie 2026, în […] Articolul 45 de misiuni în 24 de ore: Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea ambulanțelor și mașinilor blocate din cauza ghețușului pe drumurile din țară apare prima dată în SafeNews.
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști # SafeNews
Spioni ruși s-au deghizat în pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian. Comandantul John Olav Fuglem, care conduce Brigada Finnmark a forțelor armate norvegiene, a declarat că agenții au fost descoperiți intrând în orașul portuar Kirkenes din […] Articolul Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Un cetățean azer care a lansat artificii asupra mulțimii de Revelion în PMAN și a pus oamenii în pericol a fost expulzat din R. Moldova # SafeNews
Un cetățean azer în vârstă de 25 de ani a fost expulzat din Republica Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru 5 ani, după ce a lansat neautorizat focuri de artificii în mulțime în noaptea de Revelion. Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat străinul de pe […] Articolul VIDEO | Un cetățean azer care a lansat artificii asupra mulțimii de Revelion în PMAN și a pus oamenii în pericol a fost expulzat din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Incendiu în sectorul Buiucani, în timpul nopții: 32 de persoane evacuate, un apartament distrus de flăcări # SafeNews
În noaptea de 6 ianuarie 2025, pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc locativ de pe strada Unirii Principatelor 1, pentru a le proteja de inhalarea fumului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43, iar focul a fost localizat la etajul 3, într-un apartament, unde ardeau […] Articolul Incendiu în sectorul Buiucani, în timpul nopții: 32 de persoane evacuate, un apartament distrus de flăcări apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat că Adunarea Generală a Procurorilor din acest an se va desfășura în regim online, pe 20 martie, începând cu ora 10:00. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP de pe 6 ianuarie. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a explicat că desfășurarea online respectă prevederile legale și regulamentul instituțional, […] Articolul CSP a stabilit: Adunarea Generală a Procurorilor din 2026 se va desfășura online apare prima dată în SafeNews.
Mai multe cazuri de braconaj prin instalarea lațurilor au fost depistate în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești, raionul Telenești. Inspectorii de mediu din Telenești, în urma informațiilor deținute, s-au deplasat în fondul forestier din nord-estul satului, unde au identificat trei lațuri, dintre care într-unul era capturat un fazan. Pe acest caz, […] Articolul Mai multe cazuri de braconaj cu lațuri depistate în localitatea Bogzești apare prima dată în SafeNews.
Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă # SafeNews
Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP, potrivit News.ro. Drone neidentificate au survolat Palatul Miraflores din centrul Caracasului, iar forţele de securitate ar fi deschis focul ca răspuns, în […] Articolul Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
Circulația rutieră pe traseul Negureni–Telenești ar putea fi îngreunată astăzi, din cauza unui protest planificat în localitatea Negureni, raionul Telenești, la care este posibil să participe și tehnică agricolă, inclusiv tractoare. Potrivit Poliției, drumul vizat este unul de importanță majoră și intens circulat, mai ales în această perioadă, când numeroși cetățeni se deplasează spre localitățile […] Articolul Protest anunțat la Negureni: circulația rutieră ar putea fi îngreunată în zonă apare prima dată în SafeNews.
Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată în dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală # SafeNews
Patru bărbați, printre care trei persoane publice și un preot, au fost trimiși în judecată de Procuratura municipiului Chișinău, fiind acuzați de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență, într-un dosar ce vizează fapte ilegale comise în cadrul administrației Cimitirului „Sfântul Lazăr”. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de […] Articolul Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată în dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală apare prima dată în SafeNews.
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA), fără să declanşeze o alertă de tsunami, relatează AFP. Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 10.18 (3.18, ora României), în prefectura Shimane, potrivit JMA. În aceeaşi regiune au avut loc apoi cutremure de o magnitudine […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,2 în vestul Japoniei apare prima dată în SafeNews.
Jaf pe o autostradă în Italia: 400.000 de euro, furați dintr-un mașină ce transportă bani # SafeNews
Un jaf spectaculos al unei mașini blindate a avut loc pe o autostradă din Italia, în care infractori necunoscuți au furat aproximativ 400.000 de euro. Potrivit autorităților, bandiții au oprit traficul blocând drumul cu mașini, apoi, într-o operațiune extrem de rapidă, au atacat vehiculul care transporta bani. De asemenea, au folosit fumigene, au împrăștiat anvelope […] Articolul Jaf pe o autostradă în Italia: 400.000 de euro, furați dintr-un mașină ce transportă bani apare prima dată în SafeNews.
Inspectoratul de Stat al Muncii primește atribuții consolidate, după actualizarea cadrului normativ ce reglementează activitatea Inspectoratului și stabilește mai clar competențele de control, monitorizare, prevenire și informare. Legea nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2025. Aceasta […] Articolul Inspectoratul Muncii primește atribuții consolidate: Ce domenii sunt în vizor apare prima dată în SafeNews.
„Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima înfățișare în instanță. Când va fi audiat din nou # SafeNews
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, alături de soția sa, Cilia Flores, unde ambii au pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care le sunt aduse. Maduro a declarat în fața instanței că este „un om decent”, fiind adus sub escortă, în […] Articolul „Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima înfățișare în instanță. Când va fi audiat din nou apare prima dată în SafeNews.
Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” # SafeNews
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după ce el și alți parlamentari democrați au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale” din partea administrației președintelui Donald Trump, […] Articolul Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” apare prima dată în SafeNews.
Confiscările și amenzile aplicate în anul 2025 în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție (PA) au depășit 365 de milioane de lei. Procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că suma depășește cu 400% valoarea celei din 2024, scrie moldova1.md. „Procuratura Anticorupție are succes în domeniul respectiv. Au […] Articolul Dumbravan: Confiscările și amenzile din 2025 depășesc suma de 365 milioane lei apare prima dată în SafeNews.
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează POLITICO. Trump, care săptămâna trecută şi-a intensificat ameninţările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda”, a declarat premierul danez Mette […] Articolul NATO va înceta să existe dacă Trump invadează Groenlanda, avertizează premierul danez apare prima dată în SafeNews.
O intervenție rapidă a angajaților Direcției regionale „Nord” a avut loc pe strada Colesov, unde o persoană de gen masculin a fost găsită căzută la sol, în stare de inconștiență. Aflându-se în patrulare, carabinierii au observat situația și au intervenit imediat, acordând primul ajutor necesar până la sosirea echipajelor specializate. Totodată, aceștia au apelat Serviciul […] Articolul Un bărbat în stare de inconștiență, căzut la pământ, ajutat de carabinieri apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Incendiu misterios la Palanca: Un autoturism, un tractor și acoperișul unei case, în flăcări # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit noaptea trecută, în jurul orei 03:06, în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Persoana care a apelat la Serviciul 112 a anunțat că în curtea unei gospodării arde un automobil de model UAZ. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri din Ștefan Vodă, Crocmaz și Tudora, […] Articolul FOTO | Incendiu misterios la Palanca: Un autoturism, un tractor și acoperișul unei case, în flăcări apare prima dată în SafeNews.
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda au respins în mod clar această ambiție, informează Reuters. „Din nefericire, cred că președintele american ar trebui luat în serios […] Articolul Danemarca spune că, „din nefericire”, Trump e serios privind anexarea Groenlandei apare prima dată în SafeNews.
Kievul acuză Moscova că lovește afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat” # SafeNews
Ministrul de externe al Ucrainei a acuzat luni Rusia că vizează în mod deliberat afaceri americane de pe teritoriul ucrainean, după un atac asupra facilităților producătorului agricol american Bunge din orașul Dnipro, susținând că lovitura nu a fost accidentală, ci intenționată, relatează Reuters. „Acest atac nu a fost o greșeală, ci a fost deliberat, deoarece […] Articolul Kievul acuză Moscova că lovește afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat” apare prima dată în SafeNews.
Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud. Este vorba despre heliu, un element extrem de rar, „ținut captiv” de miliarde de ani în rocile antice ale bazinului Witwatersrand, la niveluri considerate unice la scară globală. Zăcământul este exploatat în cadrul […] Articolul Comoara invizibilă din Africa de Sud: Heliu vechi, descoperit în rocile antice apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V # SafeNews
Luni, 5 ianuarie, operatorii din Brigada 412 Sisteme fără pilot NEMESIS au distrus o stație radar rusă 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V. Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madiar Brovdi, pe Facebook, împreună cu imagini video ale […] Articolul VIDEO | Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Șoferi surprinși în trafic cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece # SafeNews
Mai multe vehicule au fost depistate în trafic circulând cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece, în ciuda avertismentelor constante ale Poliției. Această situație crește riscul de derapare, de producere a accidentelor rutiere și de apariție a blocajelor în trafic, în special în condiții de ninsoare. Polițiștii rutieri se află în continuare în […] Articolul VIDEO | Șoferi surprinși în trafic cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Autoritățile anunță că vremea nu afectează traficul aerian. Zborurile se desfășoară în condiții optime # SafeNews
În ciuda condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își desfășoară activitatea fără probleme în condiții optime. Pista de aterizare, căile de rulare și zonele de parcare pentru aeronave sunt complet funcționale. Echipele tehnice sunt pregătite să intervină rapid, aplicând măsuri speciale de deszăpezire și degivrare, pentru a menține siguranța și […] Articolul VIDEO | Autoritățile anunță că vremea nu afectează traficul aerian. Zborurile se desfășoară în condiții optime apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni și care se adaugă unei serii de deteriorări recente ale infrastructurii submarine din Marea Baltică. Deși nu au fost raportate perturbări ale serviciilor de comunicații, o navă a fost reținută de poliția letonă, iar autoritățile din […] Articolul Tensiuni în Marea Baltică: un nou cablu submarin avariat între Lituania şi Letonia apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Autovehiculele derapează și se răstoarnă pe drumurile alunecoase din țară din cauza ninsorii. Poliția recomandă prudență # SafeNews
Pe fondul ninsorilor și al drumurilor alunecoase, au fost raportate mai multe cazuri de derapaje și răsturnări ale vehiculelor pe teritoriul țării. Incidentelor li se adaugă și riscul crescut de accidente din cauza condițiilor de trafic dificile. Pentru prevenirea unor evenimente similare, Poliția Națională recomandă șoferilor:• să reducă viteza și să adapteze modul de condus […] Articolul FOTO | Autovehiculele derapează și se răstoarnă pe drumurile alunecoase din țară din cauza ninsorii. Poliția recomandă prudență apare prima dată în SafeNews.
Un tânăr de 26 de ani a fost oprit astăzi de echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din municipiul Cahul, după ce a fost surprins conducând agresiv. În timpul verificărilor, acesta a recunoscut că nu deține permis de conducere. Pentru documentarea cazului, carabinierii au solicitat sprijinul echipajului Inspectoratului […] Articolul Tânăr fără permis, oprit de carabinieri în Cahul pentru conducere agresivă apare prima dată în SafeNews.
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea popularului şef al Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei, în cadrul unei ample remanieri, relatează AFP. „I-am mulţumit pentru munca sa”, a declarat Zelenski pe reţelele sociale, postând fotografii ale întâlnirii sale cu Maliuk, generalul în vârstă de 42 de […] Articolul Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Opt persoane – trei adulţi şi cinci copii – ai fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs în judeţul Argeş, România. Accidentul rutier s-a produs în comuna Pietroşani, satul Retevoeşti, fiind implicate două autoturisme. Acolo au ajuns iniţial pompierii de la Detaşamentul Mioveni cu […] Articolul Accident grav în România. Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
Treningul Nike purtat de Maduro la aducerea în SUA a devenit viral. Pe unele site-uri, stocul s-a epuizat # SafeNews
Capturarea și extragerea fulgerătoare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost realizată de forțele militare americane cu o viteză și o coordonare care au atras laude aproape unanime, chiar și în contextul controverselor politice generate de decizia administrației Trump, informează Fortune. Operaţiunea, desfășurată simultan pe uscat, pe mare și din aer, a demonstrat capacitățile logistice […] Articolul Treningul Nike purtat de Maduro la aducerea în SUA a devenit viral. Pe unele site-uri, stocul s-a epuizat apare prima dată în SafeNews.
