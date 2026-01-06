Atenție, părinți: Kaufland și Nestlé retrag voluntar produse NAN și Nestogen din magazine din cauza unei toxine alimentare

07:40

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, alături de soția sa, Cilia Flores, unde ambii au pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care le sunt aduse. Maduro a declarat în fața instanței că este „un om decent”, fiind adus sub escortă, în […] Articolul „Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima înfățișare în instanță. Când va fi audiat din nou apare prima dată în SafeNews.