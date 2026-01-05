VIDEO Maduro, transportat cu elicopterul spre tribunal. Noi imagini cu președintele Venezuelei capturat de SUA

17:50

Un copil de 12 ani, ajuns împreună cu tatăl său la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni în seara zilei de 31 decembrie, a fost lăsat de unul singur timp de două zile, scrie Studio-L. Copilul acuza dureri severe provocate de un abces dentar. După examinare, personalul medical i-a recomandat părintelui să se adreseze, în […] The post Căușeni: copil, abandonat de tatăl său la urgențe, în ajun de Anul Nou. S-a întors după 2 zile appeared first on NewsMaker.