Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe 5 ianuarie că Vasili Maliuk va părăsi funcția de director al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), urmând însă să rămână în cadrul instituției pentru a se ocupa de operațiuni asimetrice împotriva Federației Ruse, relatează Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și […] Articolul Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, urmând să se concentreze pe operațiuni împotriva Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.