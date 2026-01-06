Vin trei zile cu vreme complicată. Vor fi avertizări de polei și ninsori însemnate

10:50

Primăria Capitalei îndeamnă și în acest an locuitorii orașului și suburbiilor să nu arunce brazii în tomberoane, ci să-i depoziteze lângă platforme de unde aceștia vor fi preluați de muncitorii de la Regia „Autosalubritate". „Brazii depozitați corespunzător, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de