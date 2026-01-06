CMC, convocat în ședință pe 20 ianuarie. Bugetul pentru 2026, din nou pe ordinea de zi
Ziua, 6 ianuarie 2026 13:20
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință în data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul, Ion Ceban. Pe ordinea de zi a ședinței urmează să fie inclus proiectul bugetului municipal pentru 2026, precum și numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în funcția
• • •
Ucraina a lovit o bază petrolieră, un combinat petrochimic și un depozit de muniții în mai multe regiuni ale Rusiei # Ziua
Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 6 ianuarie un atac de amploare cu drone asupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, vizând obiective din sectorul energetic și militar. Autoritățile ruse au raportat incendii, explozii, evacuări și perturbări ale infrastructurii, relatează The Moscow Times. Guvernatorul regiunii Lipețk, Igor Artamonov, a anunțat că în raionul Usmanski
Doi funcționari de la Cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău și alți doi complici, trimiși în instanță pentru luare de mită # Ziua
Doi funcționari dintr-o filială a Cimitirului „Sfântul Lazăr" și alți doi complici au fost trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de luare de mită, escrocherie și trafic de influență. Ancheta a constatat că, în 2020, contrar obligațiunilor de serviciu, un șef de brigadă a fost implicat în peste 70 de cazuri de luare de mită,
„Coaliția de Voință” se reunește la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina # Ziua
Liderii a aproximativ 35 de state se reunesc marți, la Paris, în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință", pentru a discuta garanțiile de securitate oferite Ucrainei – un element esențial al oricărui viitor acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse la scară largă. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în discursul său de Anul
FOTO | Drumarii din Chișinău au curățat, noaptea trecută, străzile și trotuarele de zăpadă și polei. Lucrările continuă și pe parcursul zilei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că reprezentanții serviciilor municipale, împreună cu angajații Preturilor, au lucrat, pe parcursul nopții, în teren, la deszăpezirea și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare ninsorilor. Potrivit unui comunicat al Primăriei, drumarii au acționat pe străzile principale și secundare, cu prioritate pe arterele de circulație a transportului public și căile de acces
Critici dure la ONU față de acțiunile SUA în Venezuela. Franța se aliniază Rusiei în condamnarea capturării lui Maduro # Ziua
Acțiunile Statelor Unite în Venezuela au fost dur criticate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, nu doar de Rusia, ci și de China, Franța și Danemarca. Mai multe state au avertizat că operațiunea americană împotriva regimului de la Caracas reprezintă o încălcare gravă a suveranității și a dreptului internațional, relatează The
Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Capitală. Salvatorii au evacuat, la miezul nopții, 32 de locatari # Ziua
Trei echipaje de pompieri au intervenit, noaptea trecută, la un incendiu izbucnit într-un bloc cu 16 etaje din sectorul Buiucani al Capitalei. Flăcările au cuprins o cameră a unui apartament de la etajul al treilea, din locuință fiind evacuați doi bărbați, în vârstă de 60 și 36 de ani. Aceștia au suferit intoxicații ușoare și
Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Boboteaza, mare praznic împărătesc, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă # Ziua
Praznic împărătesc în calendarul îndreptat. Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. Este ziua în care Mântuitorul Hristos a fost botezat în Iordan de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, moment care marchează începutul vieții creștine. La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit, a
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie. Decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Adunarea însă se va desfășura online, iar delegații vor vota electronic. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că formatul online a fost ales pentru a evita întreruperea activității curente și pentru a reduce costurile.
Defrișări ilegale la Criuleni camuflate prin lucrări de curățare. Angajați ai întreprinderii silvice riscă demisii și chiar dosar penal # Ziua
Mai multe defrișări ilegale de arbori camuflate prin lucrări de curățare a pădurii au fost depistate în zona Ocolului Silvic Criuleni, în urma unor controale inopinate a inspectorilor de mediu. În total, au fost tăiați fără acte permisive 161 de copaci. Controlul a fost dispus în urma unei sesizări. Potrivit Ministerului Mediului, în urma controlului,
Casa Albă susține deschis că Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american: „Aceasta este poziția oficială a guvernului Statelor Unite” # Ziua
Casa Albă afirmă explicit că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite, poziție prezentată drept una oficială a administrației americane. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe și unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Donald Trump. Într-un interviu acordat CNN, Miller a comentat
Președintele Academiei Române: Desființarea Universității din Cahul atacă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului # Ziua
Decizia autorităților de la Chișinău de a desființa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, prin absorbția acesteia în Universitatea Tehnică a Moldovei, provoacă îngrijorări nu doar în mediul academic local, ci și peste Prut. Președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop, avertizează, într-un interviu pentru Libertatea.ro, că dispariția acestei instituții este „un semn rău"
„Sunt nevinovat. Sunt un prizonier de război”. Nicolas Maduro a respins, în lacrimi, acuzațiile formulate împotriva sa în fața unei instanțe federale din SUA # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a apărut în fața unei instanțe federale din Manhattan, New York, unde a respins acuzațiile formulate de autoritățile americane și a susținut că a fost „răpit" din Caracas și adus în Statele Unite împotriva voinței sale. Audierea a vizat capete de acuzare grave, inclusiv narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și
VIDEO | Camioane și autoturisme, răsturnate din cauza poleiului de pe drumuri. O ambulanță a derapat într-o suburbie a Capitalei # Ziua
Mai multe camioane și autoturisme au derapat și chiar s-au răsturnat în urma ninsorilor de luni și a poleiului format pe drumuri și pe străzile localităților. La Durlești, câteva mașini au derapat pe o stradă în pantă și au lunecat intrând într-un gard al unei gospodării. Imaginile cu mașinile ce lunecă la vale în viteză
Iurie Leancă, despre criza bancară din 2014: „Principalele instituții din sistemul financiar erau conduse de reprezentanți ai PLDM șI PL, iar celelalte partide nu puteau interveni” # Ziua
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul
Cuba declară două zile de doliu după moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA pentru capturarea lui Maduro # Ziua
Autoritățile de la Havana au anunțat faptul că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în urma atacurilor americane din Venezuela, printre victime aflându-se membri ai forțelor armate și ai Ministerului de Interne al Cubei. Informația confirmă public, într-un mod rar, amploarea implicării Cubei în sprijinul regimului de la Caracas, relatează The New York Times.
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. Aproximativ 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu depășesc 80 km/h, arată raportul TEN-T pentru perioada 2023–2025. Rețeaua feroviară operațională a Republica
Serviciile secrete ale Germaniei l-ar fi spionat pe Barack Obama în perioada în care era președinte al SUA # Ziua
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) l-ar fi interceptat pe fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, în timpul mandatului său, fără știrea și permisiunea cancelarului Angela Merkel, potrivit unor dezvăluiri apărute în presa germană. Informația a fost făcută publică de jurnalistul Holger Stark, redactor-șef adjunct al publicației Die Zeit, într-un podcast realizat de
Primii kilometri de autostradă pe teritoriul R. Moldova. A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii # Ziua
Autoritățile din România au lansat licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii (A8), care va traversa frontiera cu Republica Moldova. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, este vorba desprte un proiect strategic care marchează construcția primilor kilometri de autostradă în stânga Prutului. Acest tronson are o lungime de aproximativ 4,7 kilometri, între
VIDEO | Președintele interimar al Venezuelei cere colaborarea SUA, în timp ce Trump condiționează sprijinul de „acces total” la resurse # Ziua
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat oficial Statele Unite să colaboreze pe o agendă de cooperare, adoptând un ton conciliant după capturarea fostului lider Nicolas Maduro de către forțele americane, relatează Reuters. Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, Rodriguez a afirmat că Venezuela „aspiră să trăiască fără amenințări externe" și dorește relații „echilibrate
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Ziua
Republica Moldova trebuie să urmărească o aderare completă la Uniunea Europeană, care să îi permită să conteze real în procesul decizional european. Afirmația aparține afirmă vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. „Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană, în sensul în care, a doua zi după aderare, trebuie
Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în Ajunul Bobotezei: Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari # Ziua
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj credincioșilor în Ajunul Bobotezei, subliniind că Botezul este temelia tuturor Tainelor și începutul vieții în Hristos. Aghasma Mare sfințește sufletul, trupul și locurile, fiind folosită zilnic de credincioși. Catedrala Patriarhală va distribui marți 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare
Zece persoane condamnate în Franța pentru hărțuirea lui Brigitte Macron, după răspândirea unui fals potrivit căruia ar fi bărbat # Ziua
Un tribunal din Paris a condamnat zece persoane pentru hărțuirea și defăimarea primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după ce acestea au răspândit în mod deliberat un fals conform căruia soția președintelui Emmanuel Macron s-ar fi născut bărbat. Instanța a stabilit că opt bărbați și două femei au difuzat în spațiul online informații mincinoase despre
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut și ca „Legea freelancerilor". Freelancerii vor plăti un impozit unic de 15% din venitul obținut, pentru veniturile anuale care nu depășesc 1,2 milioane lei. Acest impozit unic include toate obligațiile fiscale principale: impozitul pe venit,
The Washington Post: Planul SUA de a „conduce” Venezuela, învăluit în confuzie după arestarea lui Maduro # Ziua
Operațiunea administrației Trump de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro a fost prezentată la Washington drept un succes tactic major. Totuși, la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite vor „conduce" Venezuela, devine tot mai clar că viziunea privind administrarea țării în următoarele săptămâni și luni este neclară, contradictorie
O fată de 17 ani a ajuns la urgență după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza exploatării necorespunzătoare a sobei # Ziua
O adolescentă de 17 ani s-a intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe exploatate necorespunzător. S-a întâmplat în dimineața zilei de 4 ianuarie, într-o gospodărie din satul Tocuz, din raionul Căușeni. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:54.
Premierul britanic Keir Starmer a reacționat la amenințările președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării Groenlandei, formulate în contextul tensiunilor internaționale apărute după operațiunea din Venezuela, declarându-și sprijinul ferm pentru Danemarca, relatează Sky News. Starmer s-a alăturat altor lideri europeni care au subliniat că viitorul Groenlandei trebuie decis exclusiv de locuitorii teritoriului și de autoritățile […] Articolul Starmer se aliniază poziției Danemarcei după amenințările lui Trump privind Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
Carburanții se scumpesc la început de an. Prețul benzinei depășește 22 de lei per litru, conform noilor tarife, stabilite pentru marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,02 lei, mai scump cu 10 bani decât luni, 5 ianuarie, transmite IPN. Motorina standard la fel se scumpește și […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, urmând să se concentreze pe operațiuni împotriva Rusiei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe 5 ianuarie că Vasili Maliuk va părăsi funcția de director al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), urmând însă să rămână în cadrul instituției pentru a se ocupa de operațiuni asimetrice împotriva Federației Ruse, relatează Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și […] Articolul Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, urmând să se concentreze pe operațiuni împotriva Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Nicolas Maduro, adus încătușat la tribunalul federal din New York după capturarea de către forțele SUA # Ziua
Nicolas Maduro a fost adus luni, sub escortă strictă, la o instanță federală din New York, unde urmează să compară pentru prima dată în fața judecătorilor americani, după capturarea sa de către forțele SUA. Maduro, în vârstă de 63 de ani, a fost transferat dintr-un centru de detenție din Brooklyn către principalul tribunal federal din […] Articolul VIDEO | Nicolas Maduro, adus încătușat la tribunalul federal din New York după capturarea de către forțele SUA apare prima dată în ZIUA.md.
ONU convoacă Consiliul de Securitate după atacul SUA asupra Venezuelei. Maduro, în fața instanței federale americane # Ziua
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțe speciale americane a declanșat un grav scandal internațional și a generat o criză diplomatică majoră. Astăzi, 5 ianuarie, situația va fi examinată în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Administrația președintelui american Donald Trump, care îl acuză pe Maduro de complicitate […] Articolul ONU convoacă Consiliul de Securitate după atacul SUA asupra Venezuelei. Maduro, în fața instanței federale americane apare prima dată în ZIUA.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben de polei pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a intrat în vigoare luni, 5 ianuarie, la ora 14:00 și va fi valabilă până în 6 ianuarie, ora 10:00. Articolul Atenție pe unde călcați! Meteorologii au emis o avertizare cod galben de polei apare prima dată în ZIUA.md.
La începutul noului an, în registrele municipale de evidență a copiilor sunt 85 de minori, care așteaptă să fie preluați să crească într-o familie. Alți 22 de copii deja se află la etape diferite ale procesului de adopție, de la pregătirea actelor până la proceduri judiciare aflate pe rol, potrivit datelor prezentate de Direcția generală […] Articolul În Chișinău, 85 de copii așteaptă să fie adoptați, arată datele Primăriei Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
„Gata, ajunge!” Premierul Groenlandei, reacție după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea insulei # Ziua
Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a respins ferm cele mai recente declarații ale președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă anexare a teritoriului autonom danez, cerând dialog și respectarea dreptului internațional. „Ajunge acum. Fără presiuni. Fără insinuări. Fără fantezii de anexare”, a scris Nielsen duminică seara pe Facebook, reacționând la afirmațiile repetate ale liderului de […] Articolul „Gata, ajunge!” Premierul Groenlandei, reacție după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea insulei apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru, șefa Serviciului de informare și […] Articolul Gata cu „favorurile”. Facturile la lumină pentru luna decembrie nu mai sunt compensate apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul premier Iurie Leancă, chemat la audieri în dosarul Plahotniuc. Instanța a reluat examinarea după o scurtă pauză # Ziua
Instanța de judecată a reluat examinarea dosarului Plahotniuc, după o scurtă pauză de sărbători și a organizat prima ședință din acest an. În fața completului, în calitate de martor, astăzi a fost chemat fostul premier Iurie Leancă, care a condus Guvernul în perioada în care a fost decisă acordarea garanțiilor de stat pentru a acoperi […] Articolul Fostul premier Iurie Leancă, chemat la audieri în dosarul Plahotniuc. Instanța a reluat examinarea după o scurtă pauză apare prima dată în ZIUA.md.
BINE DE ȘTIUT | Disputa calendarelor. Confuzia creată în jurul stilului vechi, respectat încă de unele patriarhii ortodoxe # Ziua
Stil vechi sau stil nou. Cum e corect și cine are dreptate? Cred că asemenea discuții în contradictoriu vă fac capul calendar la aproape fiecare masă de Crăciun sau de Sfântul Vasile. Răspunsul este cât se poate de simplu. Toate marile sărbători creștine din calendarul ortodox, cu mici excepții, cum ar fi Biserica Armeană, au […] Articolul BINE DE ȘTIUT | Disputa calendarelor. Confuzia creată în jurul stilului vechi, respectat încă de unele patriarhii ortodoxe apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii moldoveni, avertizați să evite călătoriile în Iran pe fondul riscurilor de securitate. Cel puțin 16 morți după o săptămână de proteste violente # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, a emis un avertisment oficial prin care recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul escaladării tensiunilor interne și al menținerii unor riscuri majore de securitate în regiune. Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului […] Articolul Cetățenii moldoveni, avertizați să evite călătoriile în Iran pe fondul riscurilor de securitate. Cel puțin 16 morți după o săptămână de proteste violente apare prima dată în ZIUA.md.
The Times: Ayatollahul Ali Khamenei ar avea un plan de fugă la Moscova dacă revoltele din Iran se intensifică # Ziua
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea pregătit un plan de rezervă pentru a părăsi țara în cazul în care forțele de securitate nu reușesc să înăbușe protestele sau încep să dezerteze, potrivit unui raport de informații citat de The Times. Potrivit sursei, Khamenei, în vârstă de 86 de ani, intenționează să părăsească […] Articolul The Times: Ayatollahul Ali Khamenei ar avea un plan de fugă la Moscova dacă revoltele din Iran se intensifică apare prima dată în ZIUA.md.
Ninsorile slabe și poleiul format pe drumuri au scos în teren utilajele speciale și noaptea trecută # Ziua
Drumarii din unitățile teritoriale au intervenit și noaptea trecută pe șoselele naționale în contextul ninsorilor slabe și a poleiului format de temperaturile sub zero. Administrația Națională a Drumurilor anunță că au fost mobilizați 66 de muncitori cu 64 de utilaje speciale, fiind răspândite 139 de tone de material antiderapant și 566 de tone de sare […] Articolul Ninsorile slabe și poleiul format pe drumuri au scos în teren utilajele speciale și noaptea trecută apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Capitalei îndeamnă și în acest an locuitorii orașului și suburbiilor să nu arunce brazii în tomberoane, ci să-i depoziteze lângă platforme de unde aceștia vor fi preluați de muncitorii de la Regia „Autosalubritate”. „Brazii depozitați corespunzător, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de […] Articolul După sărbători, locuitorii Capitalei sunt îndemnați să nu arunce brazii în tomberoane apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Donald Trump spune că nu crede în atacul cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede că a avut loc un atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, așa cum a susținut anterior Moscova. „Nu cred că a existat acest atac. Ceva s-a întâmplat în apropiere, dar nu a avut nicio legătură cu casa [președintelui Rusiei]”, a spus Donald […] Articolul VIDEO | Donald Trump spune că nu crede în atacul cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul Sănătății promite că din 2027 va fi dublată indemnizația unică pentru tinerii medici care vor alege să lucreze în sate # Ziua
Indemnizația unică pentru tinerii medici, care vor merge să lucreze în sate după absolvire, va ajunge la 250 de mii de lei, însă aceștia vor avea un contract obligatoriu pentru o perioadă mai mare. Despre acest lucru anunță ministrul Sănătății, Emil Ceban, care susține că suma va începe va fi acordată începând cu absolvenții promoției […] Articolul Ministrul Sănătății promite că din 2027 va fi dublată indemnizația unică pentru tinerii medici care vor alege să lucreze în sate apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac rusesc asupra unui spital din Kiev. Cel puțin un mort și mai mulți răniți. Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană # Ziua
Armata rusă a atacat în cursul nopții un spital din Kiev, unde funcționa un staționar cu pacienți internați. În urma bombardamentului, bolnavii au fost evacuați de urgență. Atacul s-a soldat cu victim. Mai multe persoane au fost rănite, iar o persoană și-a pierdut viața. „Din păcate, o persoană a murit. Transmit condoleanțe familiei. Tuturor celor […] Articolul VIDEO | Atac rusesc asupra unui spital din Kiev. Cel puțin un mort și mai mulți răniți. Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump își extinde amenințările după atacul din Venezuela: „O operațiune în Columbia sună bine” și „avem nevoie în mod absolut de Groenlanda” # Ziua
Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie de declarații dure la adresa mai multor state din America Latină și a reiterat pretențiile Washingtonului asupra Groenlandei, în contextul operațiunii militare americane din Venezuela și al capturării lui Nicolas Maduro. Trump a sugerat explicit posibilitatea unei intervenții militare […] Articolul VIDEO | Trump își extinde amenințările după atacul din Venezuela: „O operațiune în Columbia sună bine” și „avem nevoie în mod absolut de Groenlanda” apare prima dată în ZIUA.md.
Incendiu la o biserică din raionul Drochia. A ars încăperea în care era instalată centrala de încălzire # Ziua
Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, a fost cuprinsă de un incendiu, care s-a produs noaptea când în lăcaș nu se afla nicio persoană. Flăcările au izbucnit într-o anexă tehnică unde se află o sobă și centrala de încălzire a bisericii. Potrivit parohiei, fumul s-a răspândit în tot lăcașul, iar incendiul a provocat […] Articolul Incendiu la o biserică din raionul Drochia. A ars încăperea în care era instalată centrala de încălzire apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat a tras o împușcătură în mașina în care se deplasa împreună cu soția de care divorțează # Ziua
O femei și copilul acesteia au fost la un pas de tragedie, după ce un bărbat a scos arma și a tras o împușcătură în mașina în care se deplasau toți trei. Acesta a fost reținut de polițiști în urma unei sesizări a femeii care se află în proces de divorț cu bărbatul. Incidentul a […] Articolul Un bărbat a tras o împușcătură în mașina în care se deplasa împreună cu soția de care divorțează apare prima dată în ZIUA.md.
Danemarca cere SUA să-i respecte integritatea teritorială după publicarea unei hărți a Groenlandei în culorile drapelului SUA # Ziua
Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte integritatea sa teritorială, după apariția pe rețelele sociale a unei hărți a Groenlandei colorată în culorile drapelului american. Reacția a venit din partea ambasadorului Danemarcei în SUA, Jesper Moller Sorensen. Diplomatul danez a subliniat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Danemarca și Statele Unite sunt aliați apropiați […] Articolul Danemarca cere SUA să-i respecte integritatea teritorială după publicarea unei hărți a Groenlandei în culorile drapelului SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Autoritățile iraniene au impus restricții asupra accesului la internet, ca reacție la protestele anti-guvernamentale de amploare declanșate de criza economică și inflația ridicată. Potrivit datelor furnizate de compania IT Cloudflare, traficul de internet a scăzut sâmbătă cu aproximativ o treime, iar duminică dimineață cu 15%, utilizatorii rețelelor sociale raportând întreruperi și blocaje pe scară largă. […] Articolul Iranul restricționează accesul la internet pe fondul protestelor masive apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | O grupare anarhistă revendică un incendiu din Berlin care a lăsat zeci de mii de gospodării fără electricitate și încălzire # Ziua
O grupare anarhistă, autointitulată „Vulkan”, și-a asumat responsabilitatea pentru incendiul care a provocat o întrerupere masivă a alimentării cu energie electrică în sud-vestul Berlinului. Informația a fost relatată de publicația germană Tagesspiegel. Potrivit operatorului rețelei de electricitate Stromnetz Berlin, în data de 3 ianuarie, aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de întreprinderi din sud-vestul capitalei […] Articolul VIDEO | O grupare anarhistă revendică un incendiu din Berlin care a lăsat zeci de mii de gospodării fără electricitate și încălzire apare prima dată în ZIUA.md.
