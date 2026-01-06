Atenție, șoferi! Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară
BreakingNews, 6 ianuarie 2026 17:40
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. În …
• • •
Acum 30 minute
17:40
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. În …
Acum 2 ore
16:10
Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați. La locul incidentului au intervenit de urgență un echipaj SMURD …
Acum 4 ore
15:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # BreakingNews
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat …
15:00
Copil de trei ani, abuzată sexual de concubinul mamei și de frate, în nordul R. Moldova # BreakingNews
Un bărbat de 40 de ani din nordul R. Moldova a abuzat sexual fetița în vârstă de trei ani a concubinei sale. Mai mult, individul l-a obligat și pe fratele victimei, un băiat născut în 2015, să întrețină acte sexuale cu micuța. Bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru viol și …
14:40
Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină # BreakingNews
Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel, Tirol. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat târându-l pe o pârtie de schi, până la mașina pregătită pentru fugă. Incidentul s-a produs duminică …
14:40
Ședință decisivă la CMC pe 20 ianuarie: bugetul Chișinăului pentru 2026, pe ordinea de zi # BreakingNews
Ședința Consiliul Municipal Chișinău a fost convocată pentru data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Partidul Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăria Chișinău. Potrivit demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse mai multe subiecte considerate prioritare pentru municipiu. Printre acestea se numără implementarea proiectului de eficiență energetică a grădinițelor din Chișinău, …
Acum 8 ore
10:50
O femeie dispărută acum 20 de ani, din Chișinău, ar fi victima suspectului de la Anenii Noi # BreakingNews
Noi detalii cutremurătoare despre o femeie care ar fi fost ucisă acum 20 de ani, de suspectul de la Anenii Noi, reținut recent, ies la iveală. Echipa Life MD a documentat relatarea fostei concubine a unuia dintre fiii bărbatului și a identificat, la Chișinău, rudele victimei dispărute. Acestea au relatat circumstanțele în care au văzut-o …
10:10
Corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr”: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță o cauză penală în care patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, sunt învinuiți de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric. Potrivit probatoriului, unul din bărbați, activând în calitate …
Acum 24 ore
18:50
Primăria Chișinău: Serviciile municipale, în alertă din cauza condițiilor meteo nefavorabile # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la deplasările pe drumurile publice și în trafic, iar părinții sunt rugați să supravegheze copiii și minorii, …
Ieri
16:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul țării, valabil din 6 ianuarie, ora 01:00. Avertizarea se va menține până miercuri, la ora 16:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. De asemenea, luni și marți se va menține poleiul, iar pe drumuri …
14:30
O persoană a alertat poliția, după ce a găsit un cadavru spânzurat. Descoperirea macabră a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:15, în localitatea Cania, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 26 de ani. Medicul-legist venit la fața …
12:10
Hărțuirea online, sancționată penal: amenzi de până la 50.000 de lei și ani grei de pușcărie # BreakingNews
Începând cu luna februarie a acestui an, Republica Moldova va introduce o infracțiune distinctă în Codul penal pentru hărțuirea online (cyberstalking). Noile prevederi vizează combaterea fenomenului de urmărire și abuz comis prin intermediul internetului și al rețelelor digitale. Potrivit modificărilor legislative, persoanele care vor hărțui alte persoane în mediul online riscă: amendă cuprinsă între 25.000 …
11:40
O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în localitatea Tocuz, raionul Căușeni. Pe 4 ianuarie, la ora 7:54, familia a cerut ajutor la Serviciul 112. Minora a fost transportată la spitalul raional pentru investigații. Actualmente starea ei este stabilă. Ancheta specialiștilor de …
11:00
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar duce la degradarea acestuia. Potrivit MAN, în anul 2026 cheltuielile pentru educație ar urma să scadă la 14,9% din totalul cheltuielilor publice, cel mai mic …
10:40
Un tribunal din Ucraina a condamnat doi moldoveni pentru acte de sabotaj comise pe teritoriul ucrainean. Este vorba despre o decizie pronunțată la 26 decembrie de Judecătoria orașului Vinița. Potrivit materialelor cauzei, în aprilie 2025, un moldovean șomer a acceptat prin aplicația Telegram o propunere de a comite un act de sabotaj în Ucraina, în …
09:40
Biserica „Sfânta Treime" din satul Sofia, raionul Drochia, a fost cuprinsă de un incendiu, care s-a produs noaptea când în lăcaș nu se afla nicio persoană. Flăcările au izbucnit într-o anexă tehnică unde se află o sobă și centrala de încălzire a bisericii. Potrivit parohiei, fumul s-a răspândit în tot lăcașul, iar incendiul a provocat …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Polițiștii de patrulare au depistat, în ultimele ore, mai mulți șoferi care conduceau automobilele sub influența substanțelor stupefiante, în diferite zone ale municipiului Chișinău. Potrivit Poliției, pe șoseaua Balcani a fost stopat un șofer de Nissan, testat pozitiv la marijuana. Un alt caz a fost înregistrat pe strada Mihail Sadoveanu, unde un bărbat de 37 …
11:30
A ucis un om în Moldova în timpul unui jaf, apoi a fugit în Italia. Moldovean arestat pentru crimă # BreakingNews
Un bărbat de 40 de ani, originar din Republica Moldova și care era condamnat în țară la 20 de ani de închisoare pentru omor, furt, inclusiv furt prin efracție și evadare, a fost prins în Italia. Potrivit Prima Lodi, capturarea a fost rezultatul unei investigații rapide desfășurate de polițiștii din Lodi, după emiterea unui mandat internațional …
11:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Probele au fost …
10:20
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată cauza penală pe numele unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care a dus la decesul victimei. Potrivit învinuirii formulate de procurorii din Chișinău, fapta ar …
29 decembrie 2025
16:00
Un taximetrist de 51 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni. Potrivit Poliției, activitatea infracțională a bărbatului a fost documentată timp de aproximativ două luni de către ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni. În această perioadă, …
15:00
Caz cutremurător: o tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă # BreakingNews
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el", scrie adevarul.ro. Conform primelor informații, nou-născutul ar fi murit cu câteva ore …
14:10
Rapperul Ion Banaru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din termen, restul fiind suspendat pentru o perioadă de probațiune de 3 ani. „Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii …
13:30
La propunerea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, bugetul de stat pentru 2026 va fi examinat la început de ședință plenară a Parlamentului # BreakingNews
La propunerea președintelui fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, proiectul legii bugetului de stat este examinat în ședința plenară în regim prioritar. „Având experiența cum s-a aprobat bugetul de stat în prima lectură, am o propunere – să îl punem numărul unu pe ordinea de zi, ca să nu începem să discutăm bugetul la 5–6 …
12:40
Scandal pentru un loc de parcare: bărbat condamnat la 3 ani de închisoare după ce a amenințat cu cuțitul # BreakingNews
Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, după un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit instanței, incidentul a avut loc în luna mai 2025, într-o curte de bloc din capitală. Inculpatul s-a luat la ceartă cu un alt bărbat, …
12:10
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, două persoane au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Instanța a stabilit că, în luna octombrie 2024, inculpatele au oferit câte 2 000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei, pentru a-i determina ca, …
11:50
Bătăi și traumatisme în Armata Națională: aproape 30 de militari, agresați în șase luni # BreakingNews
Bătăi crunte în cazarme, traumatisme și drumuri la spital. Așa arată tabloul din unitățile Armatei Naționale, avertizează Avocatul Poporului. Aproape 30 de tineri au fost bătuți crunt în armată în ultima jumătate de an, unii fiind chiar băgați în spital cu traumatisme serioase. Cifrele au fost confirmate de Ministerul Apărării, transmite 1TV. Între 1 iulie și …
11:10
Duminică, în sectorul Buiucani, polițiștii BPRO, împreună cu angajații INSP, au depistat un transport ilegal de articole pirotehnice, fără acte de proveniență, în valoare de peste 140.000 de lei. În urma unui control, oamenii legii au
11:10
Nouă persoane, arestate în Italia pentru finanțarea Hamas sub pretext de ajutor umanitar # BreakingNews
Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste … Articolul Nouă persoane, arestate în Italia pentru finanțarea Hamas sub pretext de ajutor umanitar apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025, Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:30
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, transmite Salvamont Argeș. Sunt patru turiști care au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor. … Articolul Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș. Salvamont nu poate interveni până luni apare prima dată în BreakingNews.
27 decembrie 2025
12:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor Capitalei, la final de an, subliniind că realizările din 2025 au fost posibile datorită implicării comune a administrației municipale și a cetățenilor. Potrivit edilului, anul 2025 a adus numeroase provocări, însă și rezultate vizibile pentru oraș. Printre acestea se numără reparația … Articolul Ion Ceban: „2025 a fost greu, dar Chișinăul a mers înainte” apare prima dată în BreakingNews.
26 decembrie 2025
13:00
Buget cu deficit și universități comasate: Ion Ceban atacă planurile PAS din ajunul Revelionului # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește, „în mare grabă”, decizii importante în perioada sărbătorilor de iarnă, fără o dezbatere publică reală. Potrivit acestuia, prima „amalgamare teritorială” ar urma să aibă loc prin comasarea Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Ceban susține că decizia este luată în … Articolul Buget cu deficit și universități comasate: Ion Ceban atacă planurile PAS din ajunul Revelionului apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Escrocheriile online iau amploare în prag de sărbători: Cum ne protejăm conturile și buzunarele # BreakingNews
Sărbătorile de iarnă creează un climat de optimism, însă acest context este exploatat tot mai frecvent de escroci, care și-au mutat activitatea aproape integral în mediul online, unde identificarea lor este dificilă. „Escrocheria a devenit mult mai sofisticată, mutându-se în spațiul digital, unde nu se mai știe cine se află în spatele fenomenului”, declara în … Articolul Escrocheriile online iau amploare în prag de sărbători: Cum ne protejăm conturile și buzunarele apare prima dată în BreakingNews.
24 decembrie 2025
15:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 24–25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul capitalei se va desfășura în regim obișnuit, fără modificări de traseu. Astfel, transportul public nu va ocoli Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), iar rutele vor circula conform graficelor stabilite. Autoritățile municipale îndeamnă conducătorii auto să dea dovadă de răbdare … Articolul Anunț important de la Primărie: traficul public rămâne neschimbat de Crăciun apare prima dată în BreakingNews.
15:00
VIDEO din gospodăria bărbatului din Anenii Noi, unde victimele ar fi fost ucise și date ca hrană animalelor # BreakingNews
O anchetă de amploare desfășurată de Poliție în raionul Anenii Noi scoate la iveală detalii extrem de grave într-un dosar de dispariție, în care principala ipoteză este omorul. De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Anenii Noi și procurorii, investighează dispariția … Articolul VIDEO din gospodăria bărbatului din Anenii Noi, unde victimele ar fi fost ucise și date ca hrană animalelor apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Astăzi, începând cu ora 17:30, va avea loc Caravana de Crăciun a pompierilor. Locuitorii municipiului Chișinău sunt invitați la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde va avea loc deschiderea evenimentului. Traseul caravanei va trece prin principalele artere ale capitalei: str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare – str. Ciuflea – bd. Dacia – str. Burebista … Articolul Caravana de Crăciun a pompierilor pornește astăzi la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
14:10
„Spunea că au plecat la război”. Declarațiile concubinei bărbatului suspectat în cazul Anenii Noi # BreakingNews
Concubina bărbatului suspectat în dosarul disparițiilor din raionul Anenii Noi a fost plasată în arest preventiv pe data de 24 decembrie, în baza deciziei instanței de judecată. În fața magistraților, femeia a declarat că nu ar fi avut cunoștință despre presupusele fapte grave investigate în dosar. Aceasta a afirmat că bărbatul îi spunea că persoanele … Articolul „Spunea că au plecat la război”. Declarațiile concubinei bărbatului suspectat în cazul Anenii Noi apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Polițiștii din raionul Briceni au efectuat percheziții în mai multe unități comerciale din diferite localități, în urma unor informații operative privind comercializarea și păstrarea bunurilor fără acte de proveniență legală. Acțiunile au vizat magazine administrate de un agent economic, unde oamenii legii au depistat băuturi alcoolice ambalate în recipiente din plastic, articole pirotehnice, precum și … Articolul Percheziții în Briceni: alcool, pirotehnice și produse electrice, vândute fără acte apare prima dată în BreakingNews.
13:00
A violat și a ucis o femeie, apoi a înscenat un suicid: Suspectul ajunge în fața judecătorilor # BreakingNews
Un tânăr de 25 de ani din stânga Nistruluibva va ajunge pe banca acuzaților pentru viol și omor comis asupra unei femei care presta servicii sexuale. Potrivit Procuraturii, în februarie 2025, bărbatul ar fi violat victima și ulterior ar fi ucis-o prin sugrumare. Pentru a induce în eroare organele de drept, acesta ar fi înscenat … Articolul A violat și a ucis o femeie, apoi a înscenat un suicid: Suspectul ajunge în fața judecătorilor apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit datelor din declarația vamală, … Articolul VIDEO// Substanțe psihotrope camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroport apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Ion Ceban: PAS și PSRM boicotează pentru a 13-a oară ședințele CMC și blochează bugetul orașului # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, acuză consilierii PAS și PSRM că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a 13-a oară consecutiv. Potrivit lui Ceban, absența acestora are drept scop blocarea examinării și votării proiectului bugetului municipal. „Ei nu doresc ca bugetul să fie pus în discuție și aleg să boicoteze … Articolul Ion Ceban: PAS și PSRM boicotează pentru a 13-a oară ședințele CMC și blochează bugetul orașului apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au … Articolul VIDEO// Doi polițiști, uciși într-un atac cu bombă în capitala Rusiei apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Un bărbat a fost la un pas de a fi ars de viu, după ce automobilul în care dormea a fost incendiat intenționat. Incidentul a avut loc în noaptea de 22 decembrie, în jurul orei 23:30, pe malul râului Nistru, în apropierea localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, transmit surse apropiate anchetei, citate de PulsMedia.MD. Potrivit … Articolul A vrut să-l ardă de viu: bărbat incendiat în propria mașină pe malul Nistrului apare prima dată în BreakingNews.
09:20
Incident grav la Grozești: două persoane au ajuns la spital intoxicate cu monoxid de carbon # BreakingNews
Două persoane au ajuns la spital, după ce ar fi suferit o intoxicație acută cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 09:24, în localitatea Grozești din raionul Nisporeni. Victimele s-au dovedit a fi o tânără de 22 de ani și o fetiță de numai zece ani. Acestea au fost găsite … Articolul Incident grav la Grozești: două persoane au ajuns la spital intoxicate cu monoxid de carbon apare prima dată în BreakingNews.
23 decembrie 2025
17:50
Trei copii și un adult au fost grav răniți în urma unei explozii puternice produse într-o clădire rezidențială din apropiere de Paris, potrivit stirileprotv.ro. Incidentul a avut loc într-o zonă locuită, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, după ce explozia a provocat distrugeri semnificative. O purtătoare de cuvânt a prefecturii … Articolul Explozie puternică lângă Paris: trei copii și un adult, grav răniți apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care a obținut schimbarea legală a sexului, după ce un tribunal din orașul La Spezia a autorizat tranziția de la sexul feminin la cel masculin, relatează publicația britanică The Times. Decizia instanței a fost susținută de părinții copilului și de sora sa … Articolul Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un … Articolul A exploatat doi copii timp de șapte ani: femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a înaintat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită majorarea transferurilor din bugetul de stat către orașul Cantemir, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață, siguranța copiilor și infrastructura publică a localității. Inițiativa prevede alocări dedicate unor proiecte sociale și comunitare esențiale … Articolul Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un bărbat de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare, la Cahul # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare din localitatea Andrușul de Jos, raionul Cahul. Trupul neînsuflețit a fost extras din apă în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 13:58. Potrivit informațiilor preliminare, cadavrul se afla într-un canal de irigare cu o adâncime … Articolul Un bărbat de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare, la Cahul apare prima dată în BreakingNews.
