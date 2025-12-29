Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș. Salvamont nu poate interveni până luni
BreakingNews, 29 decembrie 2025 09:30
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, transmite Salvamont Argeș. Sunt patru turiști care au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor.
• • •
Acum o oră
09:30
Ieri
12:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor Capitalei, la final de an, subliniind că realizările din 2025 au fost posibile datorită implicării comune a administrației municipale și a cetățenilor. Potrivit edilului, anul 2025 a adus numeroase provocări, însă și rezultate vizibile pentru oraș. Printre acestea se numără reparația
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Buget cu deficit și universități comasate: Ion Ceban atacă planurile PAS din ajunul Revelionului # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește, „în mare grabă", decizii importante în perioada sărbătorilor de iarnă, fără o dezbatere publică reală. Potrivit acestuia, prima „amalgamare teritorială" ar urma să aibă loc prin comasarea Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Ceban susține că decizia este luată în
12:50
Escrocheriile online iau amploare în prag de sărbători: Cum ne protejăm conturile și buzunarele # BreakingNews
Sărbătorile de iarnă creează un climat de optimism, însă acest context este exploatat tot mai frecvent de escroci, care și-au mutat activitatea aproape integral în mediul online, unde identificarea lor este dificilă. „Escrocheria a devenit mult mai sofisticată, mutându-se în spațiul digital, unde nu se mai știe cine se află în spatele fenomenului", declara în
24 decembrie 2025
15:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 24–25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul capitalei se va desfășura în regim obișnuit, fără modificări de traseu. Astfel, transportul public nu va ocoli Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), iar rutele vor circula conform graficelor stabilite. Autoritățile municipale îndeamnă conducătorii auto să dea dovadă de răbdare
15:00
VIDEO din gospodăria bărbatului din Anenii Noi, unde victimele ar fi fost ucise și date ca hrană animalelor # BreakingNews
O anchetă de amploare desfășurată de Poliție în raionul Anenii Noi scoate la iveală detalii extrem de grave într-un dosar de dispariție, în care principala ipoteză este omorul. De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Anenii Noi și procurorii, investighează dispariția
14:40
Astăzi, începând cu ora 17:30, va avea loc Caravana de Crăciun a pompierilor. Locuitorii municipiului Chișinău sunt invitați la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde va avea loc deschiderea evenimentului. Traseul caravanei va trece prin principalele artere ale capitalei: str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare – str. Ciuflea – bd. Dacia – str. Burebista
14:10
„Spunea că au plecat la război”. Declarațiile concubinei bărbatului suspectat în cazul Anenii Noi # BreakingNews
Concubina bărbatului suspectat în dosarul disparițiilor din raionul Anenii Noi a fost plasată în arest preventiv pe data de 24 decembrie, în baza deciziei instanței de judecată. În fața magistraților, femeia a declarat că nu ar fi avut cunoștință despre presupusele fapte grave investigate în dosar. Aceasta a afirmat că bărbatul îi spunea că persoanele
13:40
Polițiștii din raionul Briceni au efectuat percheziții în mai multe unități comerciale din diferite localități, în urma unor informații operative privind comercializarea și păstrarea bunurilor fără acte de proveniență legală. Acțiunile au vizat magazine administrate de un agent economic, unde oamenii legii au depistat băuturi alcoolice ambalate în recipiente din plastic, articole pirotehnice, precum și
13:00
A violat și a ucis o femeie, apoi a înscenat un suicid: Suspectul ajunge în fața judecătorilor # BreakingNews
Un tânăr de 25 de ani din stânga Nistruluibva va ajunge pe banca acuzaților pentru viol și omor comis asupra unei femei care presta servicii sexuale. Potrivit Procuraturii, în februarie 2025, bărbatul ar fi violat victima și ulterior ar fi ucis-o prin sugrumare. Pentru a induce în eroare organele de drept, acesta ar fi înscenat
11:40
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit datelor din declarația vamală,
11:10
Ion Ceban: PAS și PSRM boicotează pentru a 13-a oară ședințele CMC și blochează bugetul orașului # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, acuză consilierii PAS și PSRM că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a 13-a oară consecutiv. Potrivit lui Ceban, absența acestora are drept scop blocarea examinării și votării proiectului bugetului municipal. „Ei nu doresc ca bugetul să fie pus în discuție și aleg să boicoteze
10:30
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au
10:00
Un bărbat a fost la un pas de a fi ars de viu, după ce automobilul în care dormea a fost incendiat intenționat. Incidentul a avut loc în noaptea de 22 decembrie, în jurul orei 23:30, pe malul râului Nistru, în apropierea localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, transmit surse apropiate anchetei, citate de PulsMedia.MD. Potrivit
09:20
Incident grav la Grozești: două persoane au ajuns la spital intoxicate cu monoxid de carbon # BreakingNews
Două persoane au ajuns la spital, după ce ar fi suferit o intoxicație acută cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 09:24, în localitatea Grozești din raionul Nisporeni. Victimele s-au dovedit a fi o tânără de 22 de ani și o fetiță de numai zece ani. Acestea au fost găsite
23 decembrie 2025
17:50
Trei copii și un adult au fost grav răniți în urma unei explozii puternice produse într-o clădire rezidențială din apropiere de Paris, potrivit stirileprotv.ro. Incidentul a avut loc într-o zonă locuită, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, după ce explozia a provocat distrugeri semnificative. O purtătoare de cuvânt a prefecturii
17:20
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care a obținut schimbarea legală a sexului, după ce un tribunal din orașul La Spezia a autorizat tranziția de la sexul feminin la cel masculin, relatează publicația britanică The Times. Decizia instanței a fost susținută de părinții copilului și de sora sa
16:50
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un
16:20
Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a înaintat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită majorarea transferurilor din bugetul de stat către orașul Cantemir, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață, siguranța copiilor și infrastructura publică a localității. Inițiativa prevede alocări dedicate unor proiecte sociale și comunitare esențiale
15:50
Un bărbat de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare, la Cahul # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare din localitatea Andrușul de Jos, raionul Cahul. Trupul neînsuflețit a fost extras din apă în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 13:58. Potrivit informațiilor preliminare, cadavrul se afla într-un canal de irigare cu o adâncime
15:10
Poliția desfășoară, în prezent, acțiuni de urmărire penală într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar deschis inițial pe cazul dispariției unui bărbat. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, anchetatorii au stabilit drept versiune de bază comiterea unui omor. În acest context, polițiștii au reținut un suspect, precum și complicea acestuia
15:10
Un bărbat din raionul Soroca a fost tras la răspundere penală după ce a pătruns ilegal în curtea unei familii și l-a amenințat pe proprietar cu un cuțit, fapt perceput de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc după ce între bărbat și membrii familiei
14:50
Polițiștii, în comun cu procurorii din raionul Hâncești, au efectuat percheziții la mai multe adrese din diferite localități ale raionului, în cadrul unei cauze penale ce vizează deținerea ilegală de arme și muniții. În urma descinderilor, oamenii legii au depistat și ridicat arme de foc și muniții păstrate fără autorizație legală. Bunurile au fost confiscate
13:20
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru escrocherie după ce a cumpărat un iPhone cu date bancare obținute fraudulos # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui tânăr de 19 ani pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, într-un dosar ce vizează o schemă de fraudă bancară realizată prin inducerea în eroare a unei victime. Potrivit materialelor cauzei, la 6 august 2025, inculpatul, împreună cu alte persoane neidentificate deocamdată, a contactat telefonic victima, prezentându-se drept angajați ai unei
12:20
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # BreakingNews
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret în cadrul acestui program național. Primarul municipiului, Alexandr Petkov,
12:10
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025" a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate. Printre acestea se numără imprimarea unui cod QR pe verso, care va permite verificarea rapidă
10:50
Ion Ceban: Guvernarea ignoră semnalele partenerilor externi, iar consecințele pot fi grave pentru Republica Moldova # BreakingNews
Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ion Ceban, avertizează că Republica Moldova primește în mod constant semnale clare din partea partenerilor externi privind derapaje serioase în actul de guvernare, însă autoritățile actuale aleg să le ignore. Potrivit formațiunii, această atitudine riscă să agraveze situația internă și să afecteze relațiile externe ale țării. Într-o declarație publică, Ion
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025. Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
09:10
Moș Crăciun a schimbat sania cu o barcă și a dus 5.000 de cadouri copiilor de pe malul Amazonului # BreakingNews
Moș Crăciun nu uită pe nimeni nici măcar pe copiii din comunitățile izolate de pe malul Amazonului. Simpaticul bătrânel a schimbat mai multe ambarcațiuni pentru a duce cadouri celor 700 de copii aflați pe lista sa. La un moment dat, a urcat într-o bărcuță din lemn cu motor ca să ajungă la câteva familii. Moșul
22 decembrie 2025
17:40
Români, în centrul unui jaf de proporții în Canada: bunuri de peste 1 milion de dolari # BreakingNews
Poliția din Canada a anunțat destructurarea unei rețele „extrem de sofisticate" specializată în furturi din magazine, care ar fi operat în provinciile Ontario, Quebec și Columbia Britanică. Potrivit anchetatorilor, gruparea este responsabilă pentru sute de furturi, în special din magazine ale lanțului de farmacii Shoppers Drug Mart, iar valoarea totală a bunurilor sustrase se rid
17:10
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # BreakingNews
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, … Articolul VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! apare prima dată în BreakingNews.
17:00
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # BreakingNews
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina … Articolul În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Atac cibernetic în Franța: serviciile poștale și bancare, perturbate înainte de Crăciun # BreakingNews
Un atac cibernetic a perturbat luni activitatea serviciilor poștale și bancare din Franța, în plină perioadă de vârf generată de pregătirile pentru Crăciun. Incidentul a afectat La Poste, precum și divizia sa bancară, La Banque Postale, relatează Associated Press. În urma atacului, serviciile online ale La Poste au devenit temporar inaccesibile, ceea ce a dus … Articolul Atac cibernetic în Franța: serviciile poștale și bancare, perturbate înainte de Crăciun apare prima dată în BreakingNews.
16:20
O moldoveancă a fost găsită decedată în apropiere de Roma. Autoritățile iau în calcul omorul # BreakingNews
O femeie originară din Republica Moldova a fost găsită decedată în locuința sa din localitatea Rocca Priora, situată în apropiere de Roma. Autoritățile italiene analizează circumstanțele cazului și iau în calcul inclusiv ipoteza unui omor. Potrivit presei italiene, citate de Ilmattino.it, victima, Irina Cerbakova, în vârstă de 38 de ani, a fost descoperită fără suflare … Articolul O moldoveancă a fost găsită decedată în apropiere de Roma. Autoritățile iau în calcul omorul apare prima dată în BreakingNews.
16:20
La Edineț a fost recepționat un apel prin care se anunța că în sediul Primăria Edineț ar fi fost amplasat un obiect exploziv. În urma sesizării, clădirea a fost izolată, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate, transmite breakingnews.md cu referire la esp.md. Forțele de ordine au restricționat accesul în sediul Primăriei până … Articolul Alertă cu bombă la Primăria din Edineț apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Detalii despre cazul elevului violat de colegi la Comrat: ce spun familia și conducerea liceului # BreakingNews
La Comrat, a fost inițiată o anchetă penală în legătură cu un incident produs la sfârșitul lunii noiembrie 2025, în care un minor de 15 ani, elev al unui liceu din oraș, ar fi fost agresat de mai mulți colegi în incinta căminului școlii. Potrivit informațiilor existente, familia minorului a sesizat autoritățile după ce adolescentul … Articolul Detalii despre cazul elevului violat de colegi la Comrat: ce spun familia și conducerea liceului apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Un bărbat de 45 de ani, la care au fost depistate 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată de peste 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, schema de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari a fost deconspirată … Articolul 10 kilograme de droguri sintetice, descoperite la Chișinău: suspect arestat apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile în contracararea acestui fenomen, pe care l-a calificat drept un … Articolul Primarul Chișinăului cere acțiuni urgente împotriva drogurilor apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Violență în Călărași: Și-a lovit sora cu toporul și a încercat să-i omoare partenerul # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și tentativă de omor. Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în timp ce se afla la domiciliul său din raionul Călărași, fiind sub influența alcoolului, și-a agresat sora cu care locuia și … Articolul Violență în Călărași: Și-a lovit sora cu toporul și a încercat să-i omoare partenerul apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările … Articolul Ceban anunță propuneri legislative privind clădirile abandonate apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Poliția franceză a împușcat luni, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit, care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a îndrepta arma albă și spre unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Informația a fost confirmată de autorități pentru TF1info.fr. Incidentul a avut loc pe bulevardul … Articolul Bărbat înarmat cu un cuțit, împușcat de poliție la Grenoble apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 și constau în obținerea ilicită a bunurilor altor persoane prin inducerea în … Articolul Bărbat condamnat la 7 ani pentru nouă episoade de escrocherie apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine … Articolul VIDEO// Mesaj de sărbători din partea primarului municipiului Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în jurul orei 08:00, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat când, din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, a pierdut controlul asupra direcției. … Articolul Taraclia: Cadavrul unui tânăr, descarcerat dintr-o mașină răsturnată apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Polițiștii din Orhei au documentat un caz de păstrare a substanțelor narcotice, în urma unor acțiuni operative desfășurate într-o localitate din raion. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în baza informațiilor acumulate, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat din satul Brănești. În locuință a fost depistată masă vegetală uscată și mărunțită, cu miros … Articolul Percheziție în Orhei: substanțe narcotice, depistate într-o locuință apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratul Național de Investigații și procurorii Procuratura Chișinău – oficiul Ciocana, au scos din circuit aproximativ 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de … Articolul VIDEO// Droguri în valoare de peste 7 milioane de lei, ridicate de oamenii legii apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Republica Moldova introduce amenzi de până la 2.500 euro sau închisoare pentru violența online # BreakingNews
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ și stalking-ul vor fi sancționate penal în Republica Moldova, potrivit unui act normativ care va intra în vigoare în februarie 2026. Legea introduce, în premieră, noțiunea de „violență digitală” și prevede sancțiuni care pot ajunge până la amenzi de aproximativ 2.500 de euro sau pedepse cu închisoarea, … Articolul Republica Moldova introduce amenzi de până la 2.500 euro sau închisoare pentru violența online apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Élysée a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro, care ar fi fost ulterior scoase la vânzare pe platforme online. Potrivit Parchetul din Paris, trei persoane vor ajunge în fața instanței. Dispariția argintăriei și a veselei … Articolul Angajat de la Palatul Elysee, judecat pentru furt de obiecte din argint apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Poliția a fost alertată, în dimineața zilei de astăzi, despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, s-a constatat că alerta este falsă. Potrivit Poliția Republicii Moldova, apelul a fost recepționat de la un bărbat necunoscut, care a anunțat că sediul instanței ar fi … Articolul Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a crescut la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din … Articolul Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari apare prima dată în BreakingNews.
