Ion Ceban: „2025 a fost greu, dar Chișinăul a mers înainte”

Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a crescut la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din