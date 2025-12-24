Anunț important de la Primărie: traficul public rămâne neschimbat de Crăciun

17:30

Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, … Articolul VIDEO// Berlinschii: Bugetul pentru 2026 nu prevede majorări pentru profesori – „Bani nu sunt, dar țineți-vă"