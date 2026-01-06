Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină

15:50

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare din localitatea Andrușul de Jos, raionul Cahul. Trupul neînsuflețit a fost extras din apă în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 13:58. Potrivit informațiilor preliminare, cadavrul se afla într-un canal de irigare cu o adâncime … Articolul Un bărbat de 64 de ani a murit după ce s-ar fi înecat într-un canal de irigare, la Cahul apare prima dată în BreakingNews.