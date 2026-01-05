Vreme nefavorabilă în capitală: Intervenții continue ale serviciilor municipale
Good News, 5 ianuarie 2026 18:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar.
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum 12 ore
11:00
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar
11:00
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 24–25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul capitalei se va desfășura în regim obișnuit, fără modificări de traseu. Astfel, transportul public
13:50
Astăzi, începând cu ora 17:30, va avea loc Caravana de Crăciun a pompierilor. Locuitorii municipiului Chișinău sunt invitați la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde va avea loc deschiderea evenimentului. Traseul
13:10
Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost inaugurat în statul Colorado, SUA, în urma unui proiect în valoare de 15 milioane de dolari. Structura, denumită Greenland Wildlife Overpass,
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, acuză consilierii PAS și PSRM că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a 13-a oară consecutiv. Potrivit lui Ceban, absența
09:50
Piața energetică din Republica Moldova marchează o premieră: compania Energocom a achiziționat pentru prima dată energie electrică livrată din baterii de stocare (BESS) pentru consumul intern, un pas important în
23 decembrie 2025
15:00
A fost lansată procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, Banca
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru mâine, 24 decembrie. Prețul unui litru de benzină A95
12:30
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # Good News
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va
12:20
În municipiul Chișinău și în alte regiuni ale țării astăzi a nins. Dacă în capitală au căzut doar câțiva fulgi răzleți, în nordul țării a reușit să se aștearnă un
22 decembrie 2025
17:00
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # Good News
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de
14:50
Bazinul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Nr. 11 din Capitală a găzduit Campionatul Republicii Moldova la înot „Delfinul Vesel", ediția de iarnă 2025. La competiție au participat aproximativ 300
13:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a
10:10
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop", la
09:50
La Sângerei a avut loc Gala fotbalului 2025, organizată de către Asociația Raională de Fotbal din localitate. În cadrul evenimentului au fost premiați cei mai buni jucători ai anului, cele
09:40
Astăzi este marcată Ziua Energeticianului, prilej cu care directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan, a transmis un mesaj de felicitare adresat angajaților din domeniul energetic. În mesajul său, Razlovan
19 decembrie 2025
16:50
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor" din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
15:30
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu
13:40
Un grup de noi producători de struguri de masă din Republica Moldova a obținut acordul pentru exportul produselor sale pe piața Uniunii Europene, deschizând astfel oportunități importante pentru sectorul agricol din țară. Această
13:40
Primăria Chișinău aprobă noi granturi pentru tineri și migranți: investiții de peste 5,7 milioane de lei # Good News
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI", implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a
12:40
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la
12:00
Primăria Chișinău investește peste 4 milioane de lei în modernizarea Liceului „Ștefan Vodă” # Good News
La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă" din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare
09:50
Președintele Maia Sandu a declarat că Poliția Republicii Moldova s‑a aflat în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității țării, evidențiind rolul vital al acestei instituții în menținerea ordinii publice și în
18 decembrie 2025
18:30
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost oficial deschis circulației, oferind participanților la trafic o rută nouă pentru evitarea traversării prin centrul localității. Această infrastructură rutieră este menită să reducă blocajele din
18:30
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și
18:30
Pașaportul Republicii Moldova a urcat de pe locul 92 pe locul 87 în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume, realizat de Nomad Capitalist Passport Index pentru anul 2026. În
15:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în
15:10
Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil # Good News
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru
14:10
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri
13:30
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate
12:00
Sportivi din mai multe țări s-au reunit la Chișinău pentru turneul „Legendele Moldovei 3” # Good News
Chișinăul a găzduit turneul internațional „Legendele Moldovei 3", un eveniment sportiv de amploare care a reunit sportivi din mai multe țări, pasionați de sporturile de contact și competițiile de nivel înalt. Turneul
10:20
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și
10:10
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” încântă publicul cu concertul de Crăciun „Barock Ba Romantic” # Good News
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău" a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic", oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente
09:20
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere și felicitare către polițiștii din Republica Moldova, afirmând că este profund recunoscător pentru activitatea și dedicarea acestora în menținerea ordinii publice și siguranței cetățenilor. În declarația
17 decembrie 2025
18:00
În orașul Telenești au fost donate 16 rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, într-o inițiativă menită să sprijine gospodăriile locale și să promoveze un mod sustenabil de gestionare a resurselor de apă. Rezervoarele
16:40
În comuna Drăsliceni a fost inaugurat un spațiu educațional modern și incluziv destinat peste 150 de elevi, într-un proiect menit să ofere condiții optime de studiu și să stimuleze procesul de învățare printr-un
15:20
Pregătirile pentru Revelion încep, ca în fiecare an, cu o întrebare esențială: în ce ținută întâmpinăm noul an. Anul 2026 are o semnificație aparte, deoarece, potrivit calendarului oriental, va fi
15:00
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața", finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de
14:30
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Programul de burse contribuie la pregătirea de specialiști calificați
13:40
Institutul Oncologic din Chișinău a recepționat o donație importantă de cărți destinată pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor care își petrec timp în incinta instituției medicale. Donația a fost oferită în cadrul unei
12:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole gratuite în toată țara # Good News
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a lansat campania culturală „Hai Acasă de Crăciun", un program amplu de evenimente artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, care își propune să aducă muzica, tradițiile și
11:20
Ministerul Infrastructurii avizează, dar PAS face bruiaj asupra unui proiect urbanistic major # Good News
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile
10:30
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1,
09:00
Sportivul
16 decembrie 2025
18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul… Articolul Ion Ceban: „Cultura și oamenii talentați dăinuie prin Chișinău și Moldova” apare prima dată în Good News.
18:10
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit un autovehicul nou oferit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de susținere a sistemului de sănătate… Articolul UE sprijină sănătatea în Moldova: CNEAS a primit o mașină pentru deplasări în teritoriu apare prima dată în Good News.
