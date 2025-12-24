PMAN rămâne deschis traficului public de Crăciun

09:00

Sportivul Denis Vieru, unul dintre cei mai apreciați judoka ai Republicii Moldova, a susținut recent un masterclass de judo dedicat copiilor din Ucraina, oferindu-le tinerilor practicanți ai sportului ocazia de a învăța… Articolul Denis Vieru a oferit un masterclass de judo pentru copiii din Ucraina apare prima dată în Good News.