Primăria Chișinău aprobă noi granturi pentru tineri și migranți: investiții de peste 5,7 milioane de lei
Good News, 19 decembrie 2025 13:40
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a… Articolul Primăria Chișinău aprobă noi granturi pentru tineri și migranți: investiții de peste 5,7 milioane de lei apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
13:40
Un grup de noi producători de struguri de masă din Republica Moldova a obținut acordul pentru exportul produselor sale pe piața Uniunii Europene, deschizând astfel oportunități importante pentru sectorul agricol din țară. Această… Articolul UE deschide porțile pentru exporturile de struguri de masă produse în R. Moldova apare prima dată în Good News.
13:40
Primăria Chișinău aprobă noi granturi pentru tineri și migranți: investiții de peste 5,7 milioane de lei # Good News
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a… Articolul Primăria Chișinău aprobă noi granturi pentru tineri și migranți: investiții de peste 5,7 milioane de lei apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
12:40
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la… Articolul Sesizare la CC: Legea camerelor agricole ar încălca libertatea de asociere apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
12:00
Primăria Chișinău investește peste 4 milioane de lei în modernizarea Liceului „Ștefan Vodă” # Good News
La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare… Articolul Primăria Chișinău investește peste 4 milioane de lei în modernizarea Liceului „Ștefan Vodă” apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
09:50
Președintele Maia Sandu a declarat că Poliția Republicii Moldova s‑a aflat în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității țării, evidențiind rolul vital al acestei instituții în menținerea ordinii publice și în… Articolul Declarație oficială: Poliția — garanția stabilității și respectării legii, spune Sandu apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
18:30
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost oficial deschis circulației, oferind participanților la trafic o rută nouă pentru evitarea traversării prin centrul localității. Această infrastructură rutieră este menită să reducă blocajele din… Articolul Infrastructură extinsă: ruta ocolitoare a Vulcăneștiului gata pentru șoferi apare prima dată în Good News.
18:30
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și… Articolul Gala Performanțelor Sportive 2025: recunoștință și apreciere pentru campionii Moldovei apare prima dată în Good News.
18:30
Pașaportul Republicii Moldova a urcat de pe locul 92 pe locul 87 în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume, realizat de Nomad Capitalist Passport Index pentru anul 2026. În… Articolul Pașaportul R. Moldova urcă cinci poziții în clasamentul Nomad Capitalist pentru 2026 apare prima dată în Good News.
15:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în… Articolul Usatîi critică „imitarea luptei politice” și promite un nou regulament al Parlamentului apare prima dată în Good News.
15:10
Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil # Good News
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru… Articolul Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil apare prima dată în Good News.
14:10
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri… Articolul Bugetul municipal 2026, pregătit pentru vot în Consiliul Municipal apare prima dată în Good News.
Ieri
13:30
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate… Articolul Primăria Chișinău a finalizat reparația drumurilor de acces către suburbii apare prima dată în Good News.
12:00
Sportivi din mai multe țări s-au reunit la Chișinău pentru turneul „Legendele Moldovei 3” # Good News
Chișinăul a găzduit turneul internațional „Legendele Moldovei 3”, un eveniment sportiv de amploare care a reunit sportivi din mai multe țări, pasionați de sporturile de contact și competițiile de nivel înalt. Turneul… Articolul Sportivi din mai multe țări s-au reunit la Chișinău pentru turneul „Legendele Moldovei 3” apare prima dată în Good News.
10:20
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și… Articolul Primarul Chișinăului transmite respect și recunoștință polițiștilor cu ocazia zilei lor apare prima dată în Good News.
10:10
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” încântă publicul cu concertul de Crăciun „Barock Ba Romantic” # Good News
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic”, oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente… Articolul Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” încântă publicul cu concertul de Crăciun „Barock Ba Romantic” apare prima dată în Good News.
09:20
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere și felicitare către polițiștii din Republica Moldova, afirmând că este profund recunoscător pentru activitatea și dedicarea acestora în menținerea ordinii publice și siguranței cetățenilor. În declarația… Articolul Alexandru Munteanu felicita polițiștii din țară: „Sunt profund recunoscător” apare prima dată în Good News.
17 decembrie 2025
18:00
În orașul Telenești au fost donate 16 rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, într-o inițiativă menită să sprijine gospodăriile locale și să promoveze un mod sustenabil de gestionare a resurselor de apă. Rezervoarele… Articolul Apă de ploaie pentru grădini și gospodării: donație utilă la Telenești apare prima dată în Good News.
16:40
În comuna Drăsliceni a fost inaugurat un spațiu educațional modern și incluziv destinat peste 150 de elevi, într-un proiect menit să ofere condiții optime de studiu și să stimuleze procesul de învățare printr-un… Articolul Elevii din Drăsliceni învață într-o clasă renovată și adaptată nevoilor moderne apare prima dată în Good News.
15:20
Pregătirile pentru Revelion încep, ca în fiecare an, cu o întrebare esențială: în ce ținută întâmpinăm noul an. Anul 2026 are o semnificație aparte, deoarece, potrivit calendarului oriental, va fi… Articolul Anul Calului de Foc 2026: culorile care aduc noroc în noaptea de Revelion apare prima dată în Good News.
15:00
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de… Articolul Eurovision 2026: 16 artiști s-au calificat în etapa finală apare prima dată în Good News.
14:30
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Programul de burse contribuie la pregătirea de specialiști calificați… Articolul Tinerii din Republica Moldova pot obține burse de studii în Ungaria apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Institutul Oncologic din Chișinău a recepționat o donație importantă de cărți destinată pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor care își petrec timp în incinta instituției medicale. Donația a fost oferită în cadrul unei… Articolul Institutul Oncologic a recepționat o donație de cărți pentru pacienți și vizitatori apare prima dată în Good News.
12:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole gratuite în toată țara # Good News
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a lansat campania culturală „Hai Acasă de Crăciun”, un program amplu de evenimente artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, care își propune să aducă muzica, tradițiile și… Articolul Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole gratuite în toată țara apare prima dată în Good News.
11:20
Ministerul Infrastructurii avizează, dar PAS face bruiaj asupra unui proiect urbanistic major # Good News
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile… Articolul Ministerul Infrastructurii avizează, dar PAS face bruiaj asupra unui proiect urbanistic major apare prima dată în Good News.
10:30
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1,… Articolul Acuzații grave privind indiferența față de consumul de droguri în rândul copiilor apare prima dată în Good News.
09:00
Sportivul Denis Vieru, unul dintre cei mai apreciați judoka ai Republicii Moldova, a susținut recent un masterclass de judo dedicat copiilor din Ucraina, oferindu-le tinerilor practicanți ai sportului ocazia de a învăța… Articolul Denis Vieru a oferit un masterclass de judo pentru copiii din Ucraina apare prima dată în Good News.
16 decembrie 2025
18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul… Articolul Ion Ceban: „Cultura și oamenii talentați dăinuie prin Chișinău și Moldova” apare prima dată în Good News.
18:10
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit un autovehicul nou oferit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de susținere a sistemului de sănătate… Articolul UE sprijină sănătatea în Moldova: CNEAS a primit o mașină pentru deplasări în teritoriu apare prima dată în Good News.
16:50
Investiții majore pentru educație: școala din Fălești devine model de infrastructură modernă # Good News
Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești va fi supus unei modernizări profunde și transformat într‑o școală model, în cadrul unui proiect ambițios de îmbunătățire a infrastructurii educaționale. Inițiativa face parte dintr‑un program mai… Articolul Investiții majore pentru educație: școala din Fălești devine model de infrastructură modernă apare prima dată în Good News.
15:00
Chișinăul fără buget: proiectele orașului, afectate de neprezentarea consilierilor PAS și PSRM # Good News
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa… Articolul Chișinăul fără buget: proiectele orașului, afectate de neprezentarea consilierilor PAS și PSRM apare prima dată în Good News.
14:20
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin… Articolul Ceban: Solidaritate cu profesorii: munca lor trebuie apreciată, nu negociată în stradă apare prima dată în Good News.
12:40
Denis Șova: Partidul Nostru propune majorarea valorii de referință pentru creșterea salariilor profesorilor # Good News
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării… Articolul Denis Șova: Partidul Nostru propune majorarea valorii de referință pentru creșterea salariilor profesorilor apare prima dată în Good News.
12:10
Sportivul moldovean Nicolai Grozdev și-a apărat titlul de campion la turneul de arte marțiale mixte „Wow 25”, care a avut pe 13 decembrie la Madrid, Spania. Luptătorul moldovean, cunoscut sub… Articolul Nicolai Grozdev, campion la turneul internațional de arte marțiale mixte de la Madrid apare prima dată în Good News.
10:30
Festivalul „Covorul Dorului” a adunat laolaltă meșteșugari, artiști și iubitori de tradiții, readucând în prim-plan poveștile cusute și motivele tradiționale ale covoarelor moldovenești. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, plină de culoare și energie,… Articolul Festivalul „Covorul Dorului” readuce tradiții și povești cusute cu suflet apare prima dată în Good News.
10:20
Aleea din bulevardul Mircea cel Bătrân, transformată în punct de atracție pentru sectorul Ciocana # Good News
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile… Articolul Aleea din bulevardul Mircea cel Bătrân, transformată în punct de atracție pentru sectorul Ciocana apare prima dată în Good News.
09:10
La Muzeul Național de Artă a fost inaugurată o expoziție dedicată memoriei artistului Andrei Șarbu, aducând în prim-plan creațiile care i-au marcat cariera și impactul în arta contemporană moldovenească. Evenimentul a reunit critici… Articolul Expoziție dedicată memoriei lui Andrei Șarbu, lansată la Muzeul Național de Artă apare prima dată în Good News.
15 decembrie 2025
18:40
Parteneriat strategic în creștere: Moldova și Suedia extind cooperarea în sectoare prioritare # Good News
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Suediei în Republica Moldova, Petra Maria Lärke, unde a fost discutat sprijinul Stockholmului oferit țării noastre în domenii… Articolul Parteneriat strategic în creștere: Moldova și Suedia extind cooperarea în sectoare prioritare apare prima dată în Good News.
17:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine… Articolul Ion Ceban: Peste 30 de proiecte în derulare pentru un oraș mai aproape de oameni apare prima dată în Good News.
17:00
Palatul de Cultură din Ungheni intră în 2026 într‑un amplu proces de renovare cu sprijinul UE # Good News
Palatul de Cultură din municipiul Ungheni va intra în anul 2026 într‑un proces amplu de renovare, grație sprijinului financiar și tehnic oferit de Uniunea Europeană. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii culturale și transformarea instituției într‑un spațiu modern… Articolul Palatul de Cultură din Ungheni intră în 2026 într‑un amplu proces de renovare cu sprijinul UE apare prima dată în Good News.
15:40
Bălți aprinde lumina sărbătorilor: Târgul de Crăciun și bradul de Anul Nou, deschise festiv # Good News
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat… Articolul Bălți aprinde lumina sărbătorilor: Târgul de Crăciun și bradul de Anul Nou, deschise festiv apare prima dată în Good News.
15:30
Serghei Ivanov: Așa cum cetățeanul este obligat să-și plătească impozitele, statul este obligat să-și onoreze promisiunile față de agricultori! # Good News
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei… Articolul Serghei Ivanov: Așa cum cetățeanul este obligat să-și plătească impozitele, statul este obligat să-și onoreze promisiunile față de agricultori! apare prima dată în Good News.
13:50
Ion Ceban: Primăria Chișinău este obligată să execute decizii judiciare moștenite de la foștii primari # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind… Articolul Ion Ceban: Primăria Chișinău este obligată să execute decizii judiciare moștenite de la foștii primari apare prima dată în Good News.
13:30
Municipiul Drochia a devenit, în aceste zile, un adevărat centru al tradițiilor de iarnă, găzduind un eveniment cultural care a reunit ansambluri folclorice din Republica Moldova și România. Colindele autentice, costumele populare și… Articolul Sărbătoare la Drochia: colinde, costume populare și spirit de iarnă din două țări apare prima dată în Good News.
12:00
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat începerea lucrărilor pentru un nou sector al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră la Otaci, în cadrul unui proiect de modernizare și consolidare a securității la… Articolul Otaci devine mai sigur: IGPF inaugurează un sector modern, investiție majoră apare prima dată în Good News.
10:40
Patru polițiști ai Brigăzii Fulger au fost comemorați recent pentru sacrificiul și curajul de care au dat dovadă în timpul evenimentelor legate de obținerea independenței Republicii Moldova. Ceremonia a adus… Articolul Patru polițiști ai Brigăzii Fulger, comemorați pentru eroismul din timpul independenței apare prima dată în Good News.
10:00
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei… Articolul Primăria Chișinău continuă să investească în confortul și siguranța oamenilor apare prima dată în Good News.
09:10
Frontierele Moldovei intră într-o nouă eră: investiții, securitate și flux mai rapid de trafic # Good News
Republica Moldova se pregătește să facă un pas important în consolidarea securității și eficienței la frontieră. Guvernul urmează să aprobe un Program național de management al frontierei pentru perioada 2026–2030, care… Articolul Frontierele Moldovei intră într-o nouă eră: investiții, securitate și flux mai rapid de trafic apare prima dată în Good News.
12 decembrie 2025
18:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a lansat o inițiativă prin care va trimite peste 500 de cărți în limba română copiilor din comunitățile de moldoveni din diasporă, cu scopul de… Articolul Universitatea de Stat din Moldova trimite peste 500 de cărți copiilor din diaspora apare prima dată în Good News.
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și… Articolul Ceban: Toți cei cu funcții importante ar trebui să treacă test antidrog apare prima dată în Good News.
15:10
La doar 31 de ani, antreprenorul Nicu Tocan din satul Zăim, raionul Căușeni, a reușit să pună pe roate o afacere locală care atrage atenția comunității. Dispus să transforme o idee într-o sursă de… Articolul 31 de ani și o afacere care atrage privirile – povestea unui antreprenor din Căușeni apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.