Bugetul municipal 2026, pregătit pentru vot în Consiliul Municipal

18:30

Integrarea Moldovei în UE ar putea crea, de asemenea, oportunități pentru reintegrarea țării. După cum a relatat agenția de știri Infotag.md, Mate Csicsai, reprezentant al Delegației UE la Chișinău, și-a… Articolul Un oficial al UE spune că integrarea Republicii Moldova poate stimula procesul de reintegrare a țării apare prima dată în Good News.